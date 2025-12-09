А после — вас ждет блеск имперского Петербурга: от сокровищ Фаберже и величественного Кронштадта до парадных залов Эрмитажа и Петергофа. Каждый день будет наполнен волшебством зимних праздников.
Программа тура по дням
Выборг. Посещение Замкового острова. Мастер-класс по выпечке кренделя. Интерактивная программа «Рождество в усадьбе»
Прибытие в Санкт-Петербург.
09:30 Встреча с экскурсоводом у памятника Петру I на Московском вокзале г. Санкт-Петербург, табличка «Выборг».
Переезд в Выборг. Трассовая экскурсия, рассказывающая об исторических событиях и природе Карельского перешейка. Прибытие в Выборг.
12:30 Посещение Замкового острова, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок. Выборгский замок — символ города, его сердце и ядро. Именно с него началась непростая история города, людей, а все дороги в Выборге ведут к Замку.
А все ли? А был ли потайной ход? Где находится Матвеева дыра? За что шута Петра 1 прозвали «Выборгской бородой»? Кто жил в замке? И короли, и слуги, и военные, и даже заключённые. В 2025 году Выборгскому замку исполняется 732 года.
Свидетелями преданья старины глубокой нас встречают: замковые башни: самая высокая в Южной Карелии-башня Святого Олафа, самая необычная с Райским названием; артефакты морской археологии-шведские якорь и пушка 1790 г; настоящие средневековые стены в уютном внутреннем дворике.
И каждый из нас может стать свидетелем уже другой, музейной и культурно-исторической жизни старинного замка.
14:00 Трансфер в гостиницу. Размещение.
14:30 Обед в ресторане (950 руб.).
15:30 Рождественский мастер-класс по выпечке настоящего выборгского кренделя на Фабрике Кренделей в Домусе Поссо на перекрестке «5 балконов». Вы узнаете об истории выборгского кренделя, рецептах и сами поучаствуете в процессе изготовления.
Канун Рождества — это всегда время вкусных чудес, когда пряные ароматы овевают гостиные и наполняют дома уютом. В эти радостные дни можно побывать на «Фабрике кренделей» и почувствовать волшебство приближающегося Праздника.
Гости этого мастер-класса встретятся с хозяюшками – Сестрой Хельгой и Матушкой Марен у Рождественского венка, освещенного 4 свечами – свечами Надежды, Мира, Любви и Радости! Узнают, как отмечали Новый Год в Выборге в разные времена, загадают желание и прикоснутся к секретам местных пекарей.
Каждый гость научится печь знаменитый Выборгский крендель, который славится на всю Россию и является символом старинного города. У каждого участника получится свой уникальный кренделек, который можно будет увезти с собой.
Ну а пока кренделек будет выпекаться, гости познакомятся с еще одним Героем – Сбитенщиком Матвеем, который расскажет о забытой традиции согреваться в зимнее время старинным русским медовым напитком с пряностями и проведёт по ярмарочному Выборгу.
17:00 Интерактивная программа «Рождество в усадьбе». Программа включает в себя:
- рассказ о традициях встречи Рождества в скандинавских странах;
- рассказ истории Усадьбы бюргера, двух соседних монастырей, о символах Выборга – колдунье Лоухи, коте Тотти, монахах-францисканцах и доминиканцах. Узнаем, кто такой Йоулупукки и похож ли он на Деда Мороза;
- дегустация знаменитого Выборгского кренделя и глега – скандинавского горячего напитка на ягодах со специями и пряностями;
- средневековый театр – перевоплощения в героев средневекового Выборга (финские оленеводы, гномики, рыцарь, монах, финские горожанки, шведский король);
- веселые гадания (вытаскивают шутливые гадалочки – кто кем был в средневековом Выборге).
20:00 Свободное время.
Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Мастер-класс в Музее шоколада
09:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
10:00 Встреча с экскурсоводом.
10:00 Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Каждая эпоха и культура оставила в облике города свои яркие отпечатки. На узких, мощеных брусчаткой улицах соседствуют: самый старый в России каменный дом, в котором вот уже 400 лет живут обычные горожане; ведьмин дом.
А также разнообразные башни: Часовая, Круглая, Ратуши; дома бюргерские, рыцарский, купеческие; школы: русские, финские, шведские.
Каскадом три площади, каждая со своим храмом: Соборная с православным, Театральная с лютеранским и Рыночная с «храмами» торговли и банков; и посередине выборгский трамвай. Площади Красная и Сиговая, хоть и не соседи, но два русских правителя там «живут».
Медведи, белки, козлиные, бараньи головы и богатый растительный орнамент — все эти и другие жители северного края на порталах и фасадах творений эпохи модерна мы увидим на улицах Выборга.
11:00 Мастер-класс в Музее шоколада. Здесь Вы узнаете о всех тонкостях приготовления шоколада. Вы услышите легенды о шоколаде, а также освоите шоколадное искусство и получите приготовленную вами шоколадную фигурку.
13:00 Обед в кафе (1200 руб.).
Продолжение пешеходной экскурсии, во время которой сделаем небольшую остановку у Выборгского трамвая – памятника трамвайному движению, которое существовало в городе на протяжении почти половины столетия.
В воссозданном трамвае находится небольшое кафе, где можно отведать горячий чай или кофе. Свободное время для самостоятельного знакомства с городом. Возможность прогуляться по Замковому острову и осмотреть территорию Выборгского замка.
По желанию прогулка до Певческого поля. Это уникальная площадка, предназначавшаяся для проведения летних музыкальных и театрализованных мероприятий. Или можно дойти до Водонапорной башни на Батарейной горе – одной из самых больших в Фенноскандии.
Прогулка по Крепостной улице – главной городской артерии, где сосредоточены сувенирные магазины. Здесь можно приобрести выборгский эль, пиво и другие памятные вещицы.
15:00 Свободное время в Старом городе для покупки сувениров.
17:00 Выезд из Выборга. Возвращение в Санкт-Петербург на Московский вокзал ориентировочно.
20:00 Самостоятельный заезд в гостиницу.
Автобусная экскурсия «Зимние праздники». Экскурсия по территории Петропавловской крепости. Экскурсия в музей Фаберже
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле базовой гостиницы. Табличка «Петербург встречает».
Начало программы во второй половине дня. Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
Расписание отъезда автобусов от гостиниц см. в разделе «Важно знать».
14:00-15:30 Автобусная экскурсия «Зимние праздники». Знакомство с праздничным городом, центральными площадями, украшенными новогодними красавицами-ёлками. Ретроспектива традиций встречи Нового года и Рождества в Санкт-Петербурге прошлых эпох.
15:30 Экскурсия по территории Петропавловской крепости, с основания которой в 1703 г. началась история нашего города.
16:30 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже. Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства.
Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
На выбор: Трансфер по базовым гостиницам до 18:30 или свободное время в музее и центре города без трансфера.
Рекомендуем посетить знаковые места Петербурга в этот день:
- фотосалон Карла Буллы в доме Демидовых (работает до 20:00);
- подписные издания (работают до 22:00);
- магазин Купцов Елисеевых (работает до 23:00).
Кронштадт
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле базовой гостиницы. Табличка «Петербург встречает».
Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
Расписание отъезда автобусов от гостиниц см. в разделе «Важно знать».
10:30 Автобусная экскурсия в Кронштадт. Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.
Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.
12:00-13:30 Посещение Музея Военно-морской славы (входные билеты) – инновационный музейный комплекс, открытый в 2023 году. Здесь вы пролистаете страницы истории военно-морского флота России, узнаете о людях и тех идеях, силах и технологиях, которые способствовали его развитию на протяжении столетий.
Внимание: входные билеты на Атомную подводную лодку приобретаются гостями самостоятельно и не входят в стоимость посещения музея.
14:00-15:00 Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.
В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды.
Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.
Трансфер по базовым гостиницам до 17:30.
Петергоф
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле базовой гостиницы. Табличка «Петербург встречает».
Расписание отъезда автобусов от гостиниц см. в разделе «Важно знать».
10:30-12:00 Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.
Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф.
12:30-14:00 Экскурсия в Большой Петергофский дворец – величественный и изысканный, его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей.
14:00 Трансфер по базовым гостиницам до 16:00-17:30.
Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Посещение Эрмитажа
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле базовой гостиницы. Табличка «Петербург встречает».
Расписание отъезда автобусов от гостиниц см. в разделе «Важно знать».
11:00-13:00 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург», во время которой вы увидите город строгим и торжественным – под стать столице великой империи, которым он и являлся в течение трёх веков.
13:00 Посещение Эрмитажа (входные билеты) – один из крупнейших музеев мира, пройдя по залам которого вы словно перелистаете страницы всей истории мирового искусства, а также побываете в Зимнем дворце – бывшей резиденции российских монархов.
Внимание: входные билеты в кладовые и филиалы приобретаются гостями самостоятельно и не входят в стоимость посещения музея.
14:30 На выбор: Трансфер от музея по базовым гостиницам или свободное время в Эрмитаже (работает до 18:00) и центре города без трансфера.
Дополнительно (для сладкоежек): Экскурсия на фабрику мороженого «Альпинетти» с дегустацией. (дети 5-17 лет 1900 руб., все остальные 1100 руб.).
Дополнительно: экскурсия «Небесная перспектива: экскурсия на крыше» (1100 руб. взр., 900 руб. шк. с 12 лет).
Услышать историю Петербурга на свежем воздухе, узнать секреты Невского проспекта, тайны названий улиц и площадей, расположить достопримечательности в профессиональных бинокли и, конечно, сделать эффектные фото — все это можно сделать на экскурсиях «Небесная перспектива»!
Проживание
Стоимость тура указана на 1 человека, руб:
|Отель Выборг 3* в Выборге + Отель Космос Прибалтийская 4* в Санкт-Петербурге:
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Трехм. (3-е место – раскладушка)
|Эконом + Стандарт
|30150
|35650
|нет
|Стандартный + Стандарт
|30500
|36400
|29266
|Отель Выборг 3* в Выборге + Отель Октябрьская 4
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Трехм. (3-е место – раскладушка)
|Эконом + Стандарт
|41750
|57600
|нет
|Стандартный + Стандарт
|42100
|58400
|нет
|Стандартный + Комфорт
|43500
|61200
|31200
|Отель Дружба 3* в Выборге + Отель Космос Прибалтийская 4* в Санкт-Петербурге:
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Трехм. (3-е место – раскладушка)
|Стандарт+ Стандарт
|30800
|37000
|28000
|Улучшенный + Супериор
|33800
|43200
|28000
|Отель Дружба 3* в Выборге + Отель Октябрьская 4* в Санкт-Петербурге:
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Трехм. (3-е место – раскладушка)
|Стандарт + Стандарт
|42400
|59000
|нет
|Улучшенный + Комфорт
|44400
|63000
|32400
Базовые отели в Выборге:
Выборг 3* Завтрак «шведский стол». Адрес: Ленинградский проспект, д. 19. Гостиница находится в центре города Выборга, в 15 минутах ходьбы от Выборгского замка.
Дружба 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Железнодорожная ул., 5. Гостиница расположена в центральной части города на живописном берегу залива. К услугам гостей: конференц-зал, сауна с бассейном, 2 ресторана.
Базовые отели в Санкт-Петербурге (отели, в которых происходит сбор группы):
Азимут 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лермонтовский просп., 43/1 Ближайшие станции метро: Балтийская, Технологический институт.
Арт Нуво Палас 4* Завтрак «шведский стол». Адрес: 17-я линия Васильевского острова, 64. Расположение - в исторической части Петербурга на Васильевском острове рядом с часовней святой Ксении Петербургской. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний заезд до 07:00 – доплата 100% от стоимости суток проживания; с 07:00 до 14:00 – доплата 50% от стоимости проживания.
КОРТ ИНН 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: наб. канала Грибоедова, 166, ближайшая станция - метро Садовая, Сенная площадь, Спасская. Расположен в историческом центре Петербурга, в 10 минутах ходьбы от Мариинского театра и острова Новая Голландия. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний Заезд + 100%.
Космос Прибалтийская 4*. Завтрак «шведский стол» Адрес: ул. Кораблестроителей, 14. Ближайшая станция метро: Приморская. Из отеля открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. К услугам гостей 26 залов для проведения совещаний, бизнес-центр, банкетный зал и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд до 08:00 – 100%, с 08:00 до 15:00 – 50% без завтрака.
Москва 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Александра Невского, 2. Ближайшая станции метро - «Площадь Александра Невского» (3-4 линии) Удобное транспортное сообщение позволяет гостям за 15–20 минут добраться до главных исторических достопримечательностей Санкт-Петербурга: Дворцовой набережной, Эрмитажа, Адмиралтейства, Казанского собора, Русского музея. Из окон отеля открывается великолепный вид на набережную Невы, разводной мост Александра Невского и на Александро-Невскую лавру (*за вид доплата). Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд гарантированный ранний заезд 00:00-14:00 +100% тарифа.
Октябрьская 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр., 10. Самая популярная гостиница расположена напротив Московского вокзала в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта. Ближайшие станции метро - «Площадь Восстания / Маяковская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-08:00 +100% тарифа, 08:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака):
Россия 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Чернышевского д. 11. Ближайшая станции метро - «Электросила». Гостиница расположена в респектабельном Московском районе, за 20 минут можно добраться до аэропорта Пулково, ж/д вокзалов и исторического центра города. Из окон открывается красивый вид на площадь Чернышевского и Московский парк Победы. Рядом с нами: Исторический парк «Россия – Моя История», Выставочный Центр EXPOFORUM, Музей «Гранд Макет Россия». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-14:00 +100% тарифа.
Ривер Палас Отель 4*. Завтрак «шведский стол» Адрес: 2-ая Линия В. О. 61/30. Ближайшая станция метро: Спортивная и Василеостровская. Бизнес-отель в центре Петербурга в историческом здании на набережной Макарова, с видом на Неву и башню Лахта Центра. В 4 км находится Морской вокзал, а в 3 км — Музей Современного Искусства «Эрарта». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд до 09:00 + 100% Ранний Заезд после 09:00 + 50%.
Санкт-Петербург 4* Завтрак «шведский стол». Адрес: Пироговская наб. 5/2. Ближайшая станция метро: Площадь Ленина. Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть кондиционер, холодильник, телевизор, фен, чай/кофе в номерах, чайник, сейф, отопление, терраса, мини-бар. В гостинице есть ресторан, бар, тренажёрный зал, сауна, конференц-зал. И вы наверняка захотите отдохнуть у бассейна — он тут тоже есть. Причём крытый. Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд до 08:00 + 100% Ранний Заезд после 08:00 + 50%.
Отели в Санкт-Петербурге, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:
Адмиралтейская 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Александра Блока, 8. Ближайшие станции метро: «Сенная площадь», «Садовая», «Спасская». Рядом с отелем Мариинский театр и Консерватория, Юсуповский дворец и остров Новая Голландия, 12 минут пешком до гостиницы «Корт ИНН». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд.
Бест Вестерн 4* / Best Western Plus Center Hotel 4*. Континентальный завтрак. Адрес: Лиговский пр. 41/43. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. В 4 минутах от гостиницы Октябрьская 4*. Каждое утро в ресторане Du Nord сервируют завтрак. В ресторане работают собственная пекарня и кондитерская, а также подают блюда русской и европейской кухни.
Ибис 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр., 54, ближайшие станции метро: Площадь Восстания, Лиговский проспект. В 10 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, ранний Заезд + 100%.
Достоевский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Владимирский пр., 19. Отель расположен в центре напротив Владимирской площади и рядом со станцией метро «Достоевская / Владимирская», фасад здания отеля обращен к Собору Владимирской иконы Божьей Матери (Владимирский собор). В 16 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-11:00 + 100% тарифа, 11:00-15:00 + 50% тарифа (без завтрака).
Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» 4* / Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр. 29. Отель расположен в исторической части Санкт-Петербурга рядом со станцией метро «Площадь Восстания», Невский проспект и БКЗ «Октябрьский», в 4 мин. ходьбы от Московского вокзала и ТРЦ «Галерея», в 3 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:14:00 +100% тарифа.
Невский Берег 122 3*, Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский просп., 122. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Отель расположился в уютном здании старинной постройки, вблизи от крупнейшей транспортной развязки города – Московского ж/д вокзала. Неподалеку функционирует Эрмитаж, Аничкин мост, торговые центры и множество развлекательных заведений. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний заезд до 06:00 – 100%, Ранний Заезд с 06:00 – 50%, в ранний заезд включен завтрак.
Невский берег (93) 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский проспект, 93. Адрес: Невский просп., 93. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть кондиционер, холодильник, телевизор, фен, утюг, чай/кофе в номерах, микроволновая печь, кухонная плита, сейф, отопление. в 5 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд. с 07:00 + 50% Ранний Заезд до 07:00 + 100%.
Станция L1. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр. 1. Ближайшая станция метро: Маяковская/Площадь Восстания. В 10 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4* и Московского вокзала, Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд до 09:00 + 100%, после 09:00 + 50%.
Cronwell Inn Стремянная 4*/ Кронвелл Инн Стремянная 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Стремянная ул., 18. Отель расположен в историческом центре анкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро Маяковская, в 5 минутах пешком - от Московского вокзала, в 15 минутах езды от Дворцовой площади и Александро-Невской Лавры, в 7 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-06:00 +100% тарифа, 06:00-12:00 +50% тарифа (без завтрака).
Рэдиссон Соня 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Литейный просп., 5/19. Ближайшая станции метро - «Чернышевская».В 17 минутах пешком до Летнего сада и Михайловского замка, в 19 минутах пешком до гостиницы «Санкт-Петербург». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд до 08:00 + 100%, после 08:00 + 50% к тарифу.
Театральная Площадь 4*, завтрак «шведский стол». Адрес: Садовая ул., 62. Гостиница расположена в центре города, в историческом здании XVIII века Никольские ряды. В шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Эрмитаж, Никольский собор. В 12 минутах пешком до гостиницы Азимут 4*. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Приглашаем на Мастер-класс «Санкт-Петербург в шоколаде» в "Бюро сладкой архитектуры Rubiscookies" в Никольских рядах (ориентировочно 1750 руб. дети до 16 лет, 1500 руб. взрослый). Вы продегустируете более 12 сортов премиального шоколада — от белого до горького, кофейного, ягодного и цитрусового и создадите авторскую шоколадную плитку из бельгийского шоколада и натуральных добавок.
Гранд Отель Эмеральд 5*. Завтрак «шведский стол». Адрес:Суворовский проспект 18. Отель расположен всего в 10 минутах ходьбы от станции метро «Площадь Восстания» и Невского проспекта, а также недалеко от Смольного собора и Таврического сада, в 10 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*: Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 06:00-12:00+100% тарифа, 12:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака).
Элкус 3*, Завтрак "шведская линия". Адрес: ул. Благодатная, 10 корпус 3 стр. 1. Ближайшее метро: Электросила. В отеле "Элкус" также имеется внутренний атриум, окна некоторых номеров выходят на него. В атриуме есть столики, стулья и даже рояль, на котором можно играть. Там же находится детская комната, хотя без воспитателей. 16 минут пешком до гостиницы «Россия». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд Ранний Заезд. 00:00-01:59 – 100%, 02:00 - 13:59 – 50% без завтрака.
Экспресс Садовая 4*, завтрак «шведский стол». Адрес: Садовая ул., 62. Гостиница расположена в центре города, в историческом здании XVIII века Никольские ряды. В шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Эрмитаж, Никольский собор. В 12 минутах пешком до гостиницы Азимут 4*. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд 100% от тарифа. Приглашаем на Мастер-класс «Санкт-Петербург в шоколаде» в "Бюро сладкой архитектуры Rubiscookies" в Никольских рядах (ориентировочно 1750 руб. дети до 16 лет, 1500 руб. взрослый). Вы продегустируете более 12 сортов премиального шоколада — от белого до горького, кофейного, ягодного и цитрусового и создадите авторскую шоколадную плитку из бельгийского шоколада и натуральных добавок.
Скидка детям до 14 лет: 1200 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 700 руб.
Скидка детям пенсионерам РФ (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 600 руб.
Варианты проживания
Дружба
Комфортабельный гостиничный комплекс «Дружба» расположен в центральной части Выборга, на живописном побережье залива.
Отдыхающим предлагаются современные категории номеров с видом на город, оборудованные, прежде всего, кроватью и мебелью, новой техникой и собственной ванной комнатой с гигиеническими принадлежностями.
На территории имеется ресторан, где по желанию можно вкусно и сытно пообедать, попробовав разнообразные блюда и напитки.
Для деловых людей доступен конференц-зал, оснащенный необходимым оборудованием для мероприятий и презентаций.
Место отдыха имеет удобное положение, так как находится вблизи транспортной развязки и железнодорожного вокзала. Аэропорт Пулково-1 удален на расстоянии 179 км.
Выборг
Гостиница «Выборг» названа в честь города, в котором находится. На территории есть сувенирный магазин, ночной клуб, бесплатная парковка, хранение багажа.
Для гостей предусмотрены комфортабельные и уютные номера с классическими интерьерами. В каждом есть телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната.
Вкусно и сытно поесть можно в ресторане, где представлены с блюда европейской кухни. Также работает лобби-бар и летнее кафе. По желанию можно заказать доставку еды.
В 7 минутах ходьбы расположен железнодорожный вокзал, в 15 минутах пешей прогулки — старинный Выборгский замок.
Космос Прибалтийская
«Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel» 4* находится в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, в 6,7 км от центра города. Заселяясь сюда, гости оценят красоту берега Финского залива, спокойную атмосферу и хорошую экологию. Высокие стандарты сервиса - отличительная черта гостиницы. Отдыхающим предоставляется бесплатная парковка, доступ к WI-FI и круглосуточное регистрационное обслуживание.
Номерной фонд содержит 1184 номера. Их оснащение подойдёт под потребности туристов и бизнесменов — есть система кондиционирования, телевизор со спутниковыми и кабельными каналами, удобные кровати и стол для работы за ноутбуком. Для безопасности ценных вещей предусмотрен сейф. К услугам постояльцев собственная ванная комната с душем, феном и набором полотенец. По запросу возможно забронировать номера для людей с ограниченными возможностями.
Каждое утро приятно начинать с индивидуальной с чашечки горячего напитка из чайно-кофейной станции. В гостиничном комплексе работают рестораны и бары с широким ассортиментом блюд и напитков. Завтрак типа «шведский стол» сервируется ежедневно согласно режиму работы заведения. Также можно закупиться в ближайших продуктовых магазинах и хранить еду в индивидуальных мини-барах.
Цели поездки могут быть разными, как развлекательными, так и рабочими. Для разного рода собраний действует конференц-зона с вместимостью от 20 до 200 человек. В свободное время можно взбодриться и позаниматься в местном спортзале. На территории работает библиотека для более спокойного времяпровождения.
Благодаря расположению отеля отдыхающие могут разнообразить досуг прогулками и культурной программой. Например, из достопримечательностей в округе стоит выделить Галерею современного искусства «Эрарта» и живописный ботанический сад СПБГУ. Путь до аэропорта «Пулково» составляет 16 км, до Балтийского вокзала - 5,9 км.
Октябрьская
Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.
Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.
Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.
Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание, указанное в программе: завтраки «шведский стол», 2 обеда в Выборге для тех, кто заказал полупансион
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Сопровождение гида
- Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе: обеды и ужины в Санкт-Петрбурге, ужины и 2 обеда в Выборге для тех, кто не заказал полупансион (2150 руб. за 2 обеда) - заказываются заранее
- Дополнительные экскурсии
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право изменять последовательность посещения объектов, а также на замену музеев, не уменьшая общего объёма программы.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
В каких объектах размещения возможно проживание в турах организатора?
В рамках туров организатора возможно проживание в следующих объектах размещения (зависят от тура, см. информацию в разделе «Проживание»):
Во сколько и от каких гостиниц отъезжают автобусы на экскурсии?
3 день.
1 автобус:
- 13:00 отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс»);
- 13:30 отъезд от гостиницы «Октябрьская» (в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Невский Берег», «Новотель», «Порт Комфорт», «Русь», «Гранд отель «Эмеральд»).
2 автобус:
- 13:00 отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская»;
- 13:15 отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»;
- 13:30 отъезд от гостиницы «Ривер Палас»;
- 14:00 отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург» в том числе для гостей из отеля«Рэдиссон Соня».
3 автобус:
- 13:00 отъезд от гостиницы «Россия» (в том числе для гостей из отеля «Элкус»);
- 13:30 отъезд от гостиницы «Азимут»;
- 13:45 отъезд от гостиницы «Корт ИНН» (в том числе для гостей из отелей «Амбассадор», «Отель на Римского-Корсакова», «Театральная площадь», «Экспресс Садовая»).
4 день.
1 автобус:
- 10:00 отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс»);
- 10:30 отъезд от гостиницы «Октябрьская» (в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Невский Берег», «Новотель», «Порт Комфорт», «Русь», «Гранд отель «Эмеральд»).
2 автобус:
- 10:00 отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург», в том числе для гостей из отеля«Рэдиссон Соня»;
- 10:15 отъезд от гостиницы «Ривер Палас»;
- 10:30 отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»;
- 10:45 отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская».
3 автобус:
- 10:00 отъезд от гостиницы «Россия»;
- 10:30 отъезд от гостиницы «Азимут»;
- 10:45 отъезд от гостиницы «Корт ИНН» (в том числе для гостей из отелей «Амбассадор», «Отель на Римского-Корсакова», «Театральная площадь», «Экспресс Садовая»).
5 день.
1 автобус:
- 10:00 отъезд от гостиницы «Октябрьская» (в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Невский Берег», «Новотель», «Порт Комфорт», «Русь», «Гранд отель «Эмеральд»);
- 10:30 отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс»)
2 автобус:
- 10:00 отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург», в том числе для гостей из отеля«Рэдиссон Соня»;
- 10:15 отъезд от гостиницы «Ривер Палас»;
- 10:30 отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»;
- 10:45 отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская».
3 автобус:
- 10:00 отъезд от гостиницы «Корт ИНН» (в том числе для гостей из отелей «Амбассадор», «Отель на Римского-Корсакова», «Театральная площадь», «Экспресс Садовая»);
- 10:15 отъезд от гостиницы «Азимут»;
- 10:30 отъезд от гостиницы «Россия»(в том числе для гостей из отеля «Элкус»).
6 день.
1 автобус:
- 10:00 отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс»);
- 10:30 отъезд от гостиницы «Октябрьская» (в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Невский Берег», «Новотель», «Порт Комфорт», «Русь», «Гранд отель «Эмеральд»).
2 автобус:
- 10:00 отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская»;
- 10:15 отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»;
- 10:30 отъезд от гостиницы «Ривер Палас»;
- 11:00 отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург», в том числе для гостей из отеля«Рэдиссон Соня».
3 автобус:
- 10:00 отъезд от гостиницы «Россия» (в том числе для гостей из отеля «Элкус»);
- 10:30 отъезд от гостиницы «Азимут»;
- 10:45 отъезд от гостиницы «Корт ИНН» (в том числе для гостей из отелей «Амбассадор», «Отель на Римского-Корсакова», «Театральная площадь», «Экспресс Садовая»).
Какие скидки есть в туре?
Скидка детям до 14 лет: 1200 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 700 руб.
Скидка детям пенсионерам РФ (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 600 руб.