Мои заказы

Семейные каникулы: Интерактивный Выборг и Классический Петербург

Откройте портал в средневековую сказку среди заснеженных улиц Выборга! Вы станете героем тайн древнего замка, испечете легендарный крендель и окунетесь в магию Рождества с его веселыми гаданиями и скандинавскими традициями.

А после — вас ждет блеск имперского Петербурга: от сокровищ Фаберже и величественного Кронштадта до парадных залов Эрмитажа и Петергофа. Каждый день будет наполнен волшебством зимних праздников.
Семейные каникулы: Интерактивный Выборг и Классический ПетербургФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Семейные каникулы: Интерактивный Выборг и Классический ПетербургФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Семейные каникулы: Интерактивный Выборг и Классический ПетербургФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Выборг. Посещение Замкового острова. Мастер-класс по выпечке кренделя. Интерактивная программа «Рождество в усадьбе»

Прибытие в Санкт-Петербург.

09:30 Встреча с экскурсоводом у памятника Петру I на Московском вокзале г. Санкт-Петербург, табличка «Выборг».

Переезд в Выборг. Трассовая экскурсия, рассказывающая об исторических событиях и природе Карельского перешейка. Прибытие в Выборг.

12:30 Посещение Замкового острова, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок. Выборгский замок — символ города, его сердце и ядро. Именно с него началась непростая история города, людей, а все дороги в Выборге ведут к Замку.

А все ли? А был ли потайной ход? Где находится Матвеева дыра? За что шута Петра 1 прозвали «Выборгской бородой»? Кто жил в замке? И короли, и слуги, и военные, и даже заключённые. В 2025 году Выборгскому замку исполняется 732 года.

Свидетелями преданья старины глубокой нас встречают: замковые башни: самая высокая в Южной Карелии-башня Святого Олафа, самая необычная с Райским названием; артефакты морской археологии-шведские якорь и пушка 1790 г; настоящие средневековые стены в уютном внутреннем дворике.

И каждый из нас может стать свидетелем уже другой, музейной и культурно-исторической жизни старинного замка.

14:00 Трансфер в гостиницу. Размещение.

14:30 Обед в ресторане (950 руб.).

15:30 Рождественский мастер-класс по выпечке настоящего выборгского кренделя на Фабрике Кренделей в Домусе Поссо на перекрестке «5 балконов». Вы узнаете об истории выборгского кренделя, рецептах и сами поучаствуете в процессе изготовления.

Канун Рождества — это всегда время вкусных чудес, когда пряные ароматы овевают гостиные и наполняют дома уютом. В эти радостные дни можно побывать на «Фабрике кренделей» и почувствовать волшебство приближающегося Праздника.

Гости этого мастер-класса встретятся с хозяюшками – Сестрой Хельгой и Матушкой Марен у Рождественского венка, освещенного 4 свечами – свечами Надежды, Мира, Любви и Радости! Узнают, как отмечали Новый Год в Выборге в разные времена, загадают желание и прикоснутся к секретам местных пекарей.

Каждый гость научится печь знаменитый Выборгский крендель, который славится на всю Россию и является символом старинного города. У каждого участника получится свой уникальный кренделек, который можно будет увезти с собой.

Ну а пока кренделек будет выпекаться, гости познакомятся с еще одним Героем – Сбитенщиком Матвеем, который расскажет о забытой традиции согреваться в зимнее время старинным русским медовым напитком с пряностями и проведёт по ярмарочному Выборгу.

17:00 Интерактивная программа «Рождество в усадьбе». Программа включает в себя:

  • рассказ о традициях встречи Рождества в скандинавских странах;
  • рассказ истории Усадьбы бюргера, двух соседних монастырей, о символах Выборга – колдунье Лоухи, коте Тотти, монахах-францисканцах и доминиканцах. Узнаем, кто такой Йоулупукки и похож ли он на Деда Мороза;
  • дегустация знаменитого Выборгского кренделя и глега – скандинавского горячего напитка на ягодах со специями и пряностями;
  • средневековый театр – перевоплощения в героев средневекового Выборга (финские оленеводы, гномики, рыцарь, монах, финские горожанки, шведский король);
  • веселые гадания (вытаскивают шутливые гадалочки – кто кем был в средневековом Выборге).

20:00 Свободное время.

Выборг. Посещение Замкового острова. Мастер-класс по выпечке кренделя. Интерактивная программа «Рождество в усадьбе»Выборг. Посещение Замкового острова. Мастер-класс по выпечке кренделя. Интерактивная программа «Рождество в усадьбе»Выборг. Посещение Замкового острова. Мастер-класс по выпечке кренделя. Интерактивная программа «Рождество в усадьбе»Выборг. Посещение Замкового острова. Мастер-класс по выпечке кренделя. Интерактивная программа «Рождество в усадьбе»Выборг. Посещение Замкового острова. Мастер-класс по выпечке кренделя. Интерактивная программа «Рождество в усадьбе»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Мастер-класс в Музее шоколада

09:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

10:00 Встреча с экскурсоводом.

10:00 Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Каждая эпоха и культура оставила в облике города свои яркие отпечатки. На узких, мощеных брусчаткой улицах соседствуют: самый старый в России каменный дом, в котором вот уже 400 лет живут обычные горожане; ведьмин дом.

А также разнообразные башни: Часовая, Круглая, Ратуши; дома бюргерские, рыцарский, купеческие; школы: русские, финские, шведские.

Каскадом три площади, каждая со своим храмом: Соборная с православным, Театральная с лютеранским и Рыночная с «храмами» торговли и банков; и посередине выборгский трамвай. Площади Красная и Сиговая, хоть и не соседи, но два русских правителя там «живут».

Медведи, белки, козлиные, бараньи головы и богатый растительный орнамент — все эти и другие жители северного края на порталах и фасадах творений эпохи модерна мы увидим на улицах Выборга.

11:00 Мастер-класс в Музее шоколада. Здесь Вы узнаете о всех тонкостях приготовления шоколада. Вы услышите легенды о шоколаде, а также освоите шоколадное искусство и получите приготовленную вами шоколадную фигурку.

13:00 Обед в кафе (1200 руб.).

Продолжение пешеходной экскурсии, во время которой сделаем небольшую остановку у Выборгского трамвая – памятника трамвайному движению, которое существовало в городе на протяжении почти половины столетия.

В воссозданном трамвае находится небольшое кафе, где можно отведать горячий чай или кофе. Свободное время для самостоятельного знакомства с городом. Возможность прогуляться по Замковому острову и осмотреть территорию Выборгского замка.

По желанию прогулка до Певческого поля. Это уникальная площадка, предназначавшаяся для проведения летних музыкальных и театрализованных мероприятий. Или можно дойти до Водонапорной башни на Батарейной горе – одной из самых больших в Фенноскандии.

Прогулка по Крепостной улице – главной городской артерии, где сосредоточены сувенирные магазины. Здесь можно приобрести выборгский эль, пиво и другие памятные вещицы.

15:00 Свободное время в Старом городе для покупки сувениров.

17:00 Выезд из Выборга. Возвращение в Санкт-Петербург на Московский вокзал ориентировочно.

20:00 Самостоятельный заезд в гостиницу.

Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Мастер-класс в Музее шоколадаПешеходная экскурсия по центру Выборга. Мастер-класс в Музее шоколадаПешеходная экскурсия по центру Выборга. Мастер-класс в Музее шоколадаПешеходная экскурсия по центру Выборга. Мастер-класс в Музее шоколадаПешеходная экскурсия по центру Выборга. Мастер-класс в Музее шоколада
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Автобусная экскурсия «Зимние праздники». Экскурсия по территории Петропавловской крепости. Экскурсия в музей Фаберже

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле базовой гостиницы. Табличка «Петербург встречает».

Начало программы во второй половине дня. Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

Расписание отъезда автобусов от гостиниц см. в разделе «Важно знать».

14:00-15:30 Автобусная экскурсия «Зимние праздники». Знакомство с праздничным городом, центральными площадями, украшенными новогодними красавицами-ёлками. Ретроспектива традиций встречи Нового года и Рождества в Санкт-Петербурге прошлых эпох.

15:30 Экскурсия по территории Петропавловской крепости, с основания которой в 1703 г. началась история нашего города.

16:30 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже. Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства.

Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.

На выбор: Трансфер по базовым гостиницам до 18:30 или свободное время в музее и центре города без трансфера.

Рекомендуем посетить знаковые места Петербурга в этот день:

  • фотосалон Карла Буллы в доме Демидовых (работает до 20:00);
  • подписные издания (работают до 22:00);
  • магазин Купцов Елисеевых (работает до 23:00).
Автобусная экскурсия «Зимние праздники». Экскурсия по территории Петропавловской крепости. Экскурсия в музей ФабержеАвтобусная экскурсия «Зимние праздники». Экскурсия по территории Петропавловской крепости. Экскурсия в музей ФабержеАвтобусная экскурсия «Зимние праздники». Экскурсия по территории Петропавловской крепости. Экскурсия в музей ФабержеАвтобусная экскурсия «Зимние праздники». Экскурсия по территории Петропавловской крепости. Экскурсия в музей ФабержеАвтобусная экскурсия «Зимние праздники». Экскурсия по территории Петропавловской крепости. Экскурсия в музей ФабержеАвтобусная экскурсия «Зимние праздники». Экскурсия по территории Петропавловской крепости. Экскурсия в музей ФабержеАвтобусная экскурсия «Зимние праздники». Экскурсия по территории Петропавловской крепости. Экскурсия в музей Фаберже
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Кронштадт

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле базовой гостиницы. Табличка «Петербург встречает».

Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

Расписание отъезда автобусов от гостиниц см. в разделе «Важно знать».

10:30 Автобусная экскурсия в Кронштадт. Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.

Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.

12:00-13:30 Посещение Музея Военно-морской славы (входные билеты) – инновационный музейный комплекс, открытый в 2023 году. Здесь вы пролистаете страницы истории военно-морского флота России, узнаете о людях и тех идеях, силах и технологиях, которые способствовали его развитию на протяжении столетий.

Внимание: входные билеты на Атомную подводную лодку приобретаются гостями самостоятельно и не входят в стоимость посещения музея.

14:00-15:00 Свободное время для знакомства с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.

В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды.

Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.

Трансфер по базовым гостиницам до 17:30.

КронштадтКронштадтКронштадтКронштадтКронштадт
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Петергоф

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле базовой гостиницы. Табличка «Петербург встречает».

Расписание отъезда автобусов от гостиниц см. в разделе «Важно знать».

10:30-12:00 Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге». Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.

Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф.

12:30-14:00 Экскурсия в Большой Петергофский дворец – величественный и изысканный, его богато украшенные интерьеры наполнены многочисленными произведениями искусства и рассказывают о жизни российских правителей.

14:00 Трансфер по базовым гостиницам до 16:00-17:30.

ПетергофПетергофПетергофПетергофПетергоф
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Посещение Эрмитажа

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в холле базовой гостиницы. Табличка «Петербург встречает».

Расписание отъезда автобусов от гостиниц см. в разделе «Важно знать».

11:00-13:00 Автобусная экскурсия «Парадный Петербург», во время которой вы увидите город строгим и торжественным – под стать столице великой империи, которым он и являлся в течение трёх веков.

13:00 Посещение Эрмитажа (входные билеты) – один из крупнейших музеев мира, пройдя по залам которого вы словно перелистаете страницы всей истории мирового искусства, а также побываете в Зимнем дворце – бывшей резиденции российских монархов.

Внимание: входные билеты в кладовые и филиалы приобретаются гостями самостоятельно и не входят в стоимость посещения музея.

14:30 На выбор: Трансфер от музея по базовым гостиницам или свободное время в Эрмитаже (работает до 18:00) и центре города без трансфера.

Дополнительно (для сладкоежек): Экскурсия на фабрику мороженого «Альпинетти» с дегустацией. (дети 5-17 лет 1900 руб., все остальные 1100 руб.).

Дополнительно: экскурсия «Небесная перспектива: экскурсия на крыше» (1100 руб. взр., 900 руб. шк. с 12 лет).

Услышать историю Петербурга на свежем воздухе, узнать секреты Невского проспекта, тайны названий улиц и площадей, расположить достопримечательности в профессиональных бинокли и, конечно, сделать эффектные фото — все это можно сделать на экскурсиях «Небесная перспектива»!

Автобусная экскурсия «Парадный Петербург». Посещение ЭрмитажаАвтобусная экскурсия «Парадный Петербург». Посещение ЭрмитажаАвтобусная экскурсия «Парадный Петербург». Посещение ЭрмитажаАвтобусная экскурсия «Парадный Петербург». Посещение ЭрмитажаАвтобусная экскурсия «Парадный Петербург». Посещение ЭрмитажаАвтобусная экскурсия «Парадный Петербург». Посещение ЭрмитажаАвтобусная экскурсия «Парадный Петербург». Посещение Эрмитажа
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Стоимость тура указана на 1 человека, руб:

Отель Выборг 3* в Выборге + Отель Космос Прибалтийская 4* в Санкт-Петербурге:Взрослый на основном местеОдноместное размещениеТрехм. (3-е место – раскладушка)
Эконом + Стандарт3015035650нет
Стандартный + Стандарт305003640029266
Отель Выборг 3* в Выборге + Отель Октябрьская 4Взрослый на основном местеОдноместное размещениеТрехм. (3-е место – раскладушка)
Эконом + Стандарт4175057600нет
Стандартный + Стандарт4210058400нет
Стандартный + Комфорт435006120031200
Отель Дружба 3* в Выборге + Отель Космос Прибалтийская 4* в Санкт-Петербурге:Взрослый на основном местеОдноместное размещениеТрехм. (3-е место – раскладушка)
Стандарт+ Стандарт308003700028000
Улучшенный + Супериор338004320028000
Отель Дружба 3* в Выборге + Отель Октябрьская 4* в Санкт-Петербурге:Взрослый на основном местеОдноместное размещениеТрехм. (3-е место – раскладушка)
Стандарт + Стандарт4240059000нет
Улучшенный + Комфорт444006300032400

Базовые отели в Выборге:

Выборг 3* Завтрак «шведский стол». Адрес: Ленинградский проспект, д. 19. Гостиница находится в центре города Выборга, в 15 минутах ходьбы от Выборгского замка.

Дружба 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Железнодорожная ул., 5. Гостиница расположена в центральной части города на живописном берегу залива. К услугам гостей: конференц-зал, сауна с бассейном, 2 ресторана.

Базовые отели в Санкт-Петербурге (отели, в которых происходит сбор группы):

Азимут 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лермонтовский просп., 43/1 Ближайшие станции метро: Балтийская, Технологический институт.

Арт Нуво Палас 4* Завтрак «шведский стол». Адрес: 17-я линия Васильевского острова, 64. Расположение - в исторической части Петербурга на Васильевском острове рядом с часовней святой Ксении Петербургской. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний заезд до 07:00 – доплата 100% от стоимости суток проживания; с 07:00 до 14:00 – доплата 50% от стоимости проживания.

КОРТ ИНН 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: наб. канала Грибоедова, 166, ближайшая станция - метро Садовая, Сенная площадь, Спасская. Расположен в историческом центре Петербурга, в 10 минутах ходьбы от Мариинского театра и острова Новая Голландия. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний Заезд + 100%.

Космос Прибалтийская 4*. Завтрак «шведский стол» Адрес: ул. Кораблестроителей, 14. Ближайшая станция метро: Приморская. Из отеля открывается вид на Санкт-Петербург и Финский залив. К услугам гостей 26 залов для проведения совещаний, бизнес-центр, банкетный зал и номера с кондиционером и бесплатным Wi-Fi. Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд до 08:00 – 100%, с 08:00 до 15:00 – 50% без завтрака.

Москва 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Александра Невского, 2. Ближайшая станции метро - «Площадь Александра Невского» (3-4 линии) Удобное транспортное сообщение позволяет гостям за 15–20 минут добраться до главных исторических достопримечательностей Санкт-Петербурга: Дворцовой набережной, Эрмитажа, Адмиралтейства, Казанского собора, Русского музея. Из окон отеля открывается великолепный вид на набережную Невы, разводной мост Александра Невского и на Александро-Невскую лавру (*за вид доплата). Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд гарантированный ранний заезд 00:00-14:00 +100% тарифа.

Октябрьская 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр., 10. Самая популярная гостиница расположена напротив Московского вокзала в 2 минутах ходьбы от Невского проспекта. Ближайшие станции метро - «Площадь Восстания / Маяковская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-08:00 +100% тарифа, 08:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака):

Россия 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: площадь Чернышевского д. 11. Ближайшая станции метро - «Электросила». Гостиница расположена в респектабельном Московском районе, за 20 минут можно добраться до аэропорта Пулково, ж/д вокзалов и исторического центра города. Из окон открывается красивый вид на площадь Чернышевского и Московский парк Победы. Рядом с нами: Исторический парк «Россия – Моя История», Выставочный Центр EXPOFORUM, Музей «Гранд Макет Россия». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-14:00 +100% тарифа.

Ривер Палас Отель 4*. Завтрак «шведский стол» Адрес: 2-ая Линия В. О. 61/30. Ближайшая станция метро: Спортивная и Василеостровская. Бизнес-отель в центре Петербурга в историческом здании на набережной Макарова, с видом на Неву и башню Лахта Центра. В 4 км находится Морской вокзал, а в 3 км — Музей Современного Искусства «Эрарта». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд до 09:00 + 100% Ранний Заезд после 09:00 + 50%.

Санкт-Петербург 4* Завтрак «шведский стол». Адрес: Пироговская наб. 5/2. Ближайшая станция метро: Площадь Ленина. Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть кондиционер, холодильник, телевизор, фен, чай/кофе в номерах, чайник, сейф, отопление, терраса, мини-бар. В гостинице есть ресторан, бар, тренажёрный зал, сауна, конференц-зал. И вы наверняка захотите отдохнуть у бассейна — он тут тоже есть. Причём крытый. Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд до 08:00 + 100% Ранний Заезд после 08:00 + 50%.

Отели в Санкт-Петербурге, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:

Адмиралтейская 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Александра Блока, 8. Ближайшие станции метро: «Сенная площадь», «Садовая», «Спасская». Рядом с отелем Мариинский театр и Консерватория, Юсуповский дворец и остров Новая Голландия, 12 минут пешком до гостиницы «Корт ИНН». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд.

Бест Вестерн 4* / Best Western Plus Center Hotel 4*. Континентальный завтрак. Адрес: Лиговский пр. 41/43. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. В 4 минутах от гостиницы Октябрьская 4*. Каждое утро в ресторане Du Nord сервируют завтрак. В ресторане работают собственная пекарня и кондитерская, а также подают блюда русской и европейской кухни.

Ибис 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр., 54, ближайшие станции метро: Площадь Восстания, Лиговский проспект. В 10 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, ранний Заезд + 100%.

Достоевский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Владимирский пр., 19. Отель расположен в центре напротив Владимирской площади и рядом со станцией метро «Достоевская / Владимирская», фасад здания отеля обращен к Собору Владимирской иконы Божьей Матери (Владимирский собор). В 16 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-11:00 + 100% тарифа, 11:00-15:00 + 50% тарифа (без завтрака).

Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» 4* / Порт Комфорт Лиговский 29 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр. 29. Отель расположен в исторической части Санкт-Петербурга рядом со станцией метро «Площадь Восстания», Невский проспект и БКЗ «Октябрьский», в 4 мин. ходьбы от Московского вокзала и ТРЦ «Галерея», в 3 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:14:00 +100% тарифа.

Невский Берег 122 3*, Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский просп., 122. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Отель расположился в уютном здании старинной постройки, вблизи от крупнейшей транспортной развязки города – Московского ж/д вокзала. Неподалеку функционирует Эрмитаж, Аничкин мост, торговые центры и множество развлекательных заведений. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний заезд до 06:00 – 100%, Ранний Заезд с 06:00 – 50%, в ранний заезд включен завтрак.

Невский берег (93) 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский проспект, 93. Адрес: Невский просп., 93. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть кондиционер, холодильник, телевизор, фен, утюг, чай/кофе в номерах, микроволновая печь, кухонная плита, сейф, отопление. в 5 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд. с 07:00 + 50% Ранний Заезд до 07:00 + 100%.

Станция L1. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр. 1. Ближайшая станция метро: Маяковская/Площадь Восстания. В 10 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4* и Московского вокзала, Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд до 09:00 + 100%, после 09:00 + 50%.

Cronwell Inn Стремянная 4*/ Кронвелл Инн Стремянная 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Стремянная ул., 18. Отель расположен в историческом центре анкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро Маяковская, в 5 минутах пешком - от Московского вокзала, в 15 минутах езды от Дворцовой площади и Александро-Невской Лавры, в 7 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-06:00 +100% тарифа, 06:00-12:00 +50% тарифа (без завтрака).

Рэдиссон Соня 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Литейный просп., 5/19. Ближайшая станции метро - «Чернышевская».В 17 минутах пешком до Летнего сада и Михайловского замка, в 19 минутах пешком до гостиницы «Санкт-Петербург». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд до 08:00 + 100%, после 08:00 + 50% к тарифу.

Театральная Площадь 4*, завтрак «шведский стол». Адрес: Садовая ул., 62. Гостиница расположена в центре города, в историческом здании XVIII века Никольские ряды. В шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Эрмитаж, Никольский собор. В 12 минутах пешком до гостиницы Азимут 4*. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Приглашаем на Мастер-класс «Санкт-Петербург в шоколаде» в "Бюро сладкой архитектуры Rubiscookies" в Никольских рядах (ориентировочно 1750 руб. дети до 16 лет, 1500 руб. взрослый). Вы продегустируете более 12 сортов премиального шоколада — от белого до горького, кофейного, ягодного и цитрусового и создадите авторскую шоколадную плитку из бельгийского шоколада и натуральных добавок.

Гранд Отель Эмеральд 5*. Завтрак «шведский стол». Адрес:Суворовский проспект 18. Отель расположен всего в 10 минутах ходьбы от станции метро «Площадь Восстания» и Невского проспекта, а также недалеко от Смольного собора и Таврического сада, в 10 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4*: Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 06:00-12:00+100% тарифа, 12:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака).

Элкус 3*, Завтрак "шведская линия". Адрес: ул. Благодатная, 10 корпус 3 стр. 1. Ближайшее метро: Электросила. В отеле "Элкус" также имеется внутренний атриум, окна некоторых номеров выходят на него. В атриуме есть столики, стулья и даже рояль, на котором можно играть. Там же находится детская комната, хотя без воспитателей. 16 минут пешком до гостиницы «Россия». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд Ранний Заезд. 00:00-01:59 – 100%, 02:00 - 13:59 – 50% без завтрака.

Экспресс Садовая 4*, завтрак «шведский стол». Адрес: Садовая ул., 62. Гостиница расположена в центре города, в историческом здании XVIII века Никольские ряды. В шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Эрмитаж, Никольский собор. В 12 минутах пешком до гостиницы Азимут 4*. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд 100% от тарифа. Приглашаем на Мастер-класс «Санкт-Петербург в шоколаде» в "Бюро сладкой архитектуры Rubiscookies" в Никольских рядах (ориентировочно 1750 руб. дети до 16 лет, 1500 руб. взрослый). Вы продегустируете более 12 сортов премиального шоколада — от белого до горького, кофейного, ягодного и цитрусового и создадите авторскую шоколадную плитку из бельгийского шоколада и натуральных добавок.

Скидка детям до 14 лет: 1200 руб.

Скидка детям 14-16 лет: 700 руб.

Скидка детям пенсионерам РФ (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 600 руб.

Варианты проживания

Дружба

1 ночь

Комфортабельный гостиничный комплекс «Дружба» расположен в центральной части Выборга, на живописном побережье залива.

Отдыхающим предлагаются современные категории номеров с видом на город, оборудованные, прежде всего, кроватью и мебелью, новой техникой и собственной ванной комнатой с гигиеническими принадлежностями.

На территории имеется ресторан, где по желанию можно вкусно и сытно пообедать, попробовав разнообразные блюда и напитки.

Для деловых людей доступен конференц-зал, оснащенный необходимым оборудованием для мероприятий и презентаций.

Место отдыха имеет удобное положение, так как находится вблизи транспортной развязки и железнодорожного вокзала. Аэропорт Пулково-1 удален на расстоянии 179 км.

ДружбаДружбаДружбаДружбаДружбаДружба
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выборг

1 ночь

Гостиница «Выборг» названа в честь города, в котором находится. На территории есть сувенирный магазин, ночной клуб, бесплатная парковка, хранение багажа.

Для гостей предусмотрены комфортабельные и уютные номера с классическими интерьерами. В каждом есть телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната.

Вкусно и сытно поесть можно в ресторане, где представлены с блюда европейской кухни. Также работает лобби-бар и летнее кафе. По желанию можно заказать доставку еды.

В 7 минутах ходьбы расположен железнодорожный вокзал, в 15 минутах пешей прогулки — старинный Выборгский замок.

ВыборгВыборгВыборгВыборгВыборг
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Космос Прибалтийская

4 ночи

«Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel» 4* находится в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, в 6,7 км от центра города. Заселяясь сюда, гости оценят красоту берега Финского залива, спокойную атмосферу и хорошую экологию. Высокие стандарты сервиса - отличительная черта гостиницы. Отдыхающим предоставляется бесплатная парковка, доступ к WI-FI и круглосуточное регистрационное обслуживание.

Номерной фонд содержит 1184 номера. Их оснащение подойдёт под потребности туристов и бизнесменов — есть система кондиционирования, телевизор со спутниковыми и кабельными каналами, удобные кровати и стол для работы за ноутбуком. Для безопасности ценных вещей предусмотрен сейф. К услугам постояльцев собственная ванная комната с душем, феном и набором полотенец. По запросу возможно забронировать номера для людей с ограниченными возможностями.

Каждое утро приятно начинать с индивидуальной с чашечки горячего напитка из чайно-кофейной станции. В гостиничном комплексе работают рестораны и бары с широким ассортиментом блюд и напитков. Завтрак типа «шведский стол» сервируется ежедневно согласно режиму работы заведения. Также можно закупиться в ближайших продуктовых магазинах и хранить еду в индивидуальных мини-барах.

Цели поездки могут быть разными, как развлекательными, так и рабочими. Для разного рода собраний действует конференц-зона с вместимостью от 20 до 200 человек. В свободное время можно взбодриться и позаниматься в местном спортзале. На территории работает библиотека для более спокойного времяпровождения.

Благодаря расположению отеля отдыхающие могут разнообразить досуг прогулками и культурной программой. Например, из достопримечательностей в округе стоит выделить Галерею современного искусства «Эрарта» и живописный ботанический сад СПБГУ. Путь до аэропорта «Пулково» составляет 16 км, до Балтийского вокзала - 5,9 км.

Космос ПрибалтийскаяКосмос ПрибалтийскаяКосмос ПрибалтийскаяКосмос Прибалтийская
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Октябрьская

4 ночи

Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.

Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.

Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.

Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.

ОктябрьскаяОктябрьскаяОктябрьскаяОктябрьская
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание, указанное в программе: завтраки «шведский стол», 2 обеда в Выборге для тех, кто заказал полупансион
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Сопровождение гида
  • Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе: обеды и ужины в Санкт-Петрбурге, ужины и 2 обеда в Выборге для тех, кто не заказал полупансион (2150 руб. за 2 обеда) - заказываются заранее
  • Дополнительные экскурсии
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможны ли изменения в программе?

Фирма оставляет за собой право изменять последовательность посещения объектов, а также на замену музеев, не уменьшая общего объёма программы.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

В каких объектах размещения возможно проживание в турах организатора?

В рамках туров организатора возможно проживание в следующих объектах размещения (зависят от тура, см. информацию в разделе «Проживание»):

НазваниеНомер в реестре и ссылка на страницу в реестре
Станция Премьер S12С782024018797
Смарт Нео МосковскийС782024018435
Порт Комфорт МойкаС782024017469
Порт Комфорт Сенная площадьС782024000309
КоринтияС782024010657
Гранд Отель Мойка 22С782024004585
Бутик-отель ОниксС782024004790
ЭлкусС782024003199
Вало БизнесС782024004770
БалтияС782024011948
Хелен отельС782024014377
Вало Рамада ПлазаС782024004769
РусьС782024004054
IZZZI у ВладимирскойС782024012345
Репинский курортС782024019681
Азимут Парк Отель и Спа РепиноС782025003900
Порт Комфорт на ЛиговскомС782024001158
IZZZI на БанковскомС782024022482
Кравт НевскийС782024000500
Невский Берег 93С782025003929
Невский Берег 122С782025003929
Новотель Санкт-Петербург ЦентрС782024016019
Сокрома БохоС782024001182
Ривер Палас ОтельС782024005857
Ярд Резиденс Апарт ОтельС782024003123
АтриумС782024002811
IZZZI у Гостиного двораС782024022470
Талион Империал ОтельС782024007601
Гранд Отель ЭмеральдС782024015550
Космос Селекшен Невский Роял ОтельС782024000889
Палас БриджС782024011687
Лотте Отель Санкт-ПетербургС782024000428
Гранд Отель ЕвропаС782024013240
АнглетерС782024014066
Космос НевскийС782024013054
Космос ПрибалтийскаяС782024022202
МоскваС782024013026
Корт Инн Санкт-Петербург Отель и Конференц ЦентрС782024017451
АмбассадорС782024000663
Индиго Санкт-Петербург - ЧайковскогоС782024019843
ИбисС782024007799
Экспресс СадоваяС782024005332
Рэдиссон СоняС782024003700
ДостоевскийС782024015569
Азимут Отель Санкт-ПетербургС782024008882
Арт Деко НевскийС782024019973
Арт Нуво ПаласС782024020006
Кронвелл Инн СтремяннаяС782024014938
Резиденция ДашковойС782024006859
Бест Вестерн Плюс Центр ОтельС782024010272
Вало НетворкС782024008718
РоссияС782024020386
Театральная ПлощадьС782024007993
АдмиралтейскаяС782024013136
Отель Санкт-ПетербургС782024013950
Новый ПетергофС782024012530
Станция М19С782024014633
СамсонС782024006946
Станция L1С782024017055
ОктябрьскаяС782024015106
Отель на Римского-КорсаковаС782024013237
Петровский Арт ЛофтС782024011398
Отель Парк КрестовскийС782024005893
Во сколько и от каких гостиниц отъезжают автобусы на экскурсии?

3 день.

1 автобус:

  • 13:00 отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс»);
  • 13:30 отъезд от гостиницы «Октябрьская» (в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Невский Берег», «Новотель», «Порт Комфорт», «Русь», «Гранд отель «Эмеральд»).

2 автобус:

  • 13:00 отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская»;
  • 13:15 отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»;
  • 13:30 отъезд от гостиницы «Ривер Палас»;
  • 14:00 отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург» в том числе для гостей из отеля«Рэдиссон Соня».

3 автобус:

  • 13:00 отъезд от гостиницы «Россия» (в том числе для гостей из отеля «Элкус»);
  • 13:30 отъезд от гостиницы «Азимут»;
  • 13:45 отъезд от гостиницы «Корт ИНН» (в том числе для гостей из отелей «Амбассадор», «Отель на Римского-Корсакова», «Театральная площадь», «Экспресс Садовая»).

4 день.

1 автобус:

  • 10:00 отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс»);
  • 10:30 отъезд от гостиницы «Октябрьская» (в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Невский Берег», «Новотель», «Порт Комфорт», «Русь», «Гранд отель «Эмеральд»).

2 автобус:

  • 10:00 отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург», в том числе для гостей из отеля«Рэдиссон Соня»;
  • 10:15 отъезд от гостиницы «Ривер Палас»;
  • 10:30 отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»;
  • 10:45 отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская».

3 автобус:

  • 10:00 отъезд от гостиницы «Россия»;
  • 10:30 отъезд от гостиницы «Азимут»;
  • 10:45 отъезд от гостиницы «Корт ИНН» (в том числе для гостей из отелей «Амбассадор», «Отель на Римского-Корсакова», «Театральная площадь», «Экспресс Садовая»).

5 день.

1 автобус:

  • 10:00 отъезд от гостиницы «Октябрьская» (в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Невский Берег», «Новотель», «Порт Комфорт», «Русь», «Гранд отель «Эмеральд»);
  • 10:30 отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс»)

2 автобус:

  • 10:00 отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург», в том числе для гостей из отеля«Рэдиссон Соня»;
  • 10:15 отъезд от гостиницы «Ривер Палас»;
  • 10:30 отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»;
  • 10:45 отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская».

3 автобус:

  • 10:00 отъезд от гостиницы «Корт ИНН» (в том числе для гостей из отелей «Амбассадор», «Отель на Римского-Корсакова», «Театральная площадь», «Экспресс Садовая»);
  • 10:15 отъезд от гостиницы «Азимут»;
  • 10:30 отъезд от гостиницы «Россия»(в том числе для гостей из отеля «Элкус»).

6 день.

1 автобус:

  • 10:00 отъезд от гостиницы «Москва» (в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Багратион», «Кравт Невский СПА», «Ярд Резиденс»);
  • 10:30 отъезд от гостиницы «Октябрьская» (в том числе для гостей из отелей «Best Western», «Ибис», «Достоевский», «Невский Берег», «Новотель», «Порт Комфорт», «Русь», «Гранд отель «Эмеральд»).

2 автобус:

  • 10:00 отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская»;
  • 10:15 отъезд от гостиницы «Арт Нуво Палас»;
  • 10:30 отъезд от гостиницы «Ривер Палас»;
  • 11:00 отъезд от гостиницы «Санкт-Петербург», в том числе для гостей из отеля«Рэдиссон Соня».

3 автобус:

  • 10:00 отъезд от гостиницы «Россия» (в том числе для гостей из отеля «Элкус»);
  • 10:30 отъезд от гостиницы «Азимут»;
  • 10:45 отъезд от гостиницы «Корт ИНН» (в том числе для гостей из отелей «Амбассадор», «Отель на Римского-Корсакова», «Театральная площадь», «Экспресс Садовая»).
Какие скидки есть в туре?

Скидка детям до 14 лет: 1200 руб.

Скидка детям 14-16 лет: 700 руб.

Скидка детям пенсионерам РФ (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 600 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Семейные каникулы в Петербурге, Петергофе и Кронштадте
На автобусе
7 дней
1 отзыв
Семейные каникулы в Петербурге, Петергофе и Кронштадте
Начало: Санкт-Петербург
26 окт в 10:00
от 23 070 ₽ за человека
Секрет счастливого Рождества в Петербурге. Семейный тур на 4 дня
На автобусе
4 дня
1 отзыв
Секрет счастливого Рождества в Петербурге. Семейный тур на 4 дня
Начало: Санкт-Петербург
3 янв в 10:00
от 22 760 ₽ за человека
Яркие осенние каникулы в Петербурге
На автобусе
4 дня
1 отзыв
Яркие осенние каникулы в Петербурге
Начало: Санкт-Петербург
24 окт в 10:00
от 26 820 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Санкт-Петербурге
Все туры из Санкт-Петербурга