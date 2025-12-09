1 день

Выборг. Посещение Замкового острова. Мастер-класс по выпечке кренделя. Интерактивная программа «Рождество в усадьбе»

Прибытие в Санкт-Петербург.

09:30 Встреча с экскурсоводом у памятника Петру I на Московском вокзале г. Санкт-Петербург, табличка «Выборг».

Переезд в Выборг. Трассовая экскурсия, рассказывающая об исторических событиях и природе Карельского перешейка. Прибытие в Выборг.

12:30 Посещение Замкового острова, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок. Выборгский замок — символ города, его сердце и ядро. Именно с него началась непростая история города, людей, а все дороги в Выборге ведут к Замку.

А все ли? А был ли потайной ход? Где находится Матвеева дыра? За что шута Петра 1 прозвали «Выборгской бородой»? Кто жил в замке? И короли, и слуги, и военные, и даже заключённые. В 2025 году Выборгскому замку исполняется 732 года.

Свидетелями преданья старины глубокой нас встречают: замковые башни: самая высокая в Южной Карелии-башня Святого Олафа, самая необычная с Райским названием; артефакты морской археологии-шведские якорь и пушка 1790 г; настоящие средневековые стены в уютном внутреннем дворике.

И каждый из нас может стать свидетелем уже другой, музейной и культурно-исторической жизни старинного замка.

14:00 Трансфер в гостиницу. Размещение.

14:30 Обед в ресторане (950 руб.).

15:30 Рождественский мастер-класс по выпечке настоящего выборгского кренделя на Фабрике Кренделей в Домусе Поссо на перекрестке «5 балконов». Вы узнаете об истории выборгского кренделя, рецептах и сами поучаствуете в процессе изготовления.

Канун Рождества — это всегда время вкусных чудес, когда пряные ароматы овевают гостиные и наполняют дома уютом. В эти радостные дни можно побывать на «Фабрике кренделей» и почувствовать волшебство приближающегося Праздника.

Гости этого мастер-класса встретятся с хозяюшками – Сестрой Хельгой и Матушкой Марен у Рождественского венка, освещенного 4 свечами – свечами Надежды, Мира, Любви и Радости! Узнают, как отмечали Новый Год в Выборге в разные времена, загадают желание и прикоснутся к секретам местных пекарей.

Каждый гость научится печь знаменитый Выборгский крендель, который славится на всю Россию и является символом старинного города. У каждого участника получится свой уникальный кренделек, который можно будет увезти с собой.

Ну а пока кренделек будет выпекаться, гости познакомятся с еще одним Героем – Сбитенщиком Матвеем, который расскажет о забытой традиции согреваться в зимнее время старинным русским медовым напитком с пряностями и проведёт по ярмарочному Выборгу.

17:00 Интерактивная программа «Рождество в усадьбе». Программа включает в себя:

рассказ о традициях встречи Рождества в скандинавских странах;

рассказ истории Усадьбы бюргера, двух соседних монастырей, о символах Выборга – колдунье Лоухи, коте Тотти , монахах-францисканцах и доминиканцах. Узнаем, кто такой Йоулупукки и похож ли он на Деда Мороза;

, монахах-францисканцах и доминиканцах. Узнаем, кто такой дегустация знаменитого Выборгского кренделя и глега – скандинавского горячего напитка на ягодах со специями и пряностями;

– скандинавского горячего напитка на ягодах со специями и пряностями; средневековый театр – перевоплощения в героев средневекового Выборга (финские оленеводы, гномики, рыцарь, монах, финские горожанки, шведский король);

веселые гадания (вытаскивают шутливые гадалочки – кто кем был в средневековом Выборге).

20:00 Свободное время.

