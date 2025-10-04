В гости к Деду Морозу: Новый год в Карелии
Погулять по заповеднику «Кивач» и Петрозаводску, заглянуть в музеи и посетить атмосферные деревни
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 10:00. Авто...
31 дек в 09:00
20 950 ₽ за человека
На Новый год в Карелию: отдых у Ладоги, развлечения для детей и взрослых и знаковые места
Понаблюдать за животными, пообщаться в Дедом Морозом и погулять по «Рускеала» в вечерней подсветке
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 9:00. Также...
31 дек в 09:00
25 950 ₽ за человека
Семейный Новый год: резиденция Талви Укко, отдых на Ладоге, «Рускеала» и интерактивы
Повеселиться в деревне Киндасово, поучаствовать в программе с оленями и хаски, посетить топ-места
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 8:00. Допол...
30 дек в 08:00
36 290 ₽ за человека
Новогодняя сказка в Карелии: вотчина Талви Укко, заповедник «Кивач» и Старая Ладога
Принять участие в праздничном интерактиве, погулять по Петрозаводску, встретиться с Дедом Морозом
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 9:00, станц...
31 дек в 09:00
21 950 ₽ за человека
