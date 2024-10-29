Семейные каникулы в Петербурге. Осенний тур на 5 дней

Семейные каникулы в Петербурге
Приглашаем провести осенние каникулы всей семьей в прекрасном городе на Неве – Санкт-Петербурге! Вас ждет обзорная экскурсия по городу, Петропавловская крепость, Эрмитаж, поездка в Царское Село с посещением Екатерининского дворца и Царскосельского лицея и другие интереснейшие места Петербурга. Присоединяйтесь!
5
3 отзыва
Семейные каникулы в Петербурге. Осенний тур на 5 дней
Семейные каникулы в Петербурге. Осенний тур на 5 дней
Семейные каникулы в Петербурге. Осенний тур на 5 дней
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Приезд. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия по территории Петропавловской крепости

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Отправление на экскурсии от отеля проживания.

С 12:00 до 14:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».

Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

14:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Приглашаем Вас на автобусную обзорную по городу.

Экскурсия познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней.

Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Невским проспектом, Дворцовой площадью, Стрелкой Васильевского острова.

Вы увидите Адмиралтейство, Кунсткамеру, Меншиковский дворец, Петропавловскую крепость.

Все самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге.

Экскурсия по территории Петропавловской крепости.

Здесь все еще живет атмосфера Петровского Петербурга.

Вы познакомитесь с историей строительства первой бастионной крепости России.

Увидите «город в городе»: типовые постройки петровского времени, кафедральный собор, тюрьму Трубецкого бастиона, «Монетный двор», где и сегодня идет чеканка монет.

Узнаете, откуда взялось название острова и почему пушка стреляет ровно в полдень.

Экскурсия в музей «Комендантский дом».

Экспонаты этого музея весело и красочно рассказывают об истории города, о его жителях, торговле, быте, искусстве, памятных событиях, происходивших в Санкт-Петербурге, начиная с основания города и вплоть до 1917 года.

Ужин в кафе города.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~6,5 часа (окончание в ~21:00).

Приезд. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия по территории Петропавловской крепостиПриезд. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия по территории Петропавловской крепостиПриезд. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия по территории Петропавловской крепостиПриезд. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия по территории Петропавловской крепостиПриезд. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия по территории Петропавловской крепости
2 день

Автобусная экскурсия «Сокровища императорского Петербурга». Эрмитаж

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия «Сокровища императорского Петербурга».

Во время экскурсии вы посетите Зимний дворец – одно из самых величественных зданий в городе.

Вы прогуляетесь по Дворцовой площади, увидите Генеральный Штаб, монументальную Александровскую колонну, величественные Атланты Эрмитажа.

Экскурсия в Эрмитаж.

Безусловно, из всех музеев города на Неве самой большой популярностью пользуется всемирно известный Государственный Эрмитаж.

В нём найдётся что посмотреть и взрослым, и детям, при этом, всем будет полезно и интересно. После экскурсии, у вас будет свободное время, чтобы погулять по музею самостоятельно.

Дадим вам несколько рекомендаций по маршруту, чтобы и искусством насладиться, и своё чадо порадовать.

Что обязательно нужно показать детям в Эрмитаже?

Безусловно, не пройти мимо красоты Иорданской лестницы и парадных залов, где проходили балы. Если отправиться в восточное крыло, то стоит показать детям царские покои, спальни, будуары и библиотеку.

Несомненно, одним из шедевров эрмитажной коллекции являются часы «Павлин».

А один из самых любимых детьми залов Эрмитажа — Рыцарский.

В Египетском же зале детям будет интересно взглянуть на деревянные и каменные саркофаги и попытаться расшифровать папирусы.

Но самым любимым экспонатом этого зала является, конечно, мумия жреца.

Место окончания программы: Эрмитаж (ближайшая станция метро "Адмиралтейская").

Продолжительность программы: ~3 часа (окончание в ~12:00).

Автобусная экскурсия «Сокровища императорского Петербурга». ЭрмитажАвтобусная экскурсия «Сокровища императорского Петербурга». ЭрмитажАвтобусная экскурсия «Сокровища императорского Петербурга». ЭрмитажАвтобусная экскурсия «Сокровища императорского Петербурга». ЭрмитажАвтобусная экскурсия «Сокровища императорского Петербурга». Эрмитаж
3 день

Автобусная экскурсия в Царское Село

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции».

Царское Село - парадная летняя резиденция российских императоров, один из красивейших дворцово-парковых ансамблей Европы.

В этом живописном месте российские государи жили в теплое время года, и тогда здесь устраивались официальные приемы, роскошные балы и увеселительные придворные мероприятия.

Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой.

Приезжавших в Царское Село европейцев потрясала фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца, который сравнивали с "драгоценностью".

Именно в этом дворце расположена знаменитая Янтарная комната, открывшаяся в 2003 году после полной реставрации.

Хорош в любое время и Екатерининский парк, где у вас будет немного свободного времени для самостоятельной прогулки.

Обед в кафе города.

Экскурсия в Царскосельский лицей.

Достопримечательностью Царского Села является и знаменитый Императорский лицей, среди первых выпускников которого был А. С. Пушкин.

Он разместился в бывшем Дворцовом флигеле Екатерининского дворца.

Здесь на основе архивных материалов воссоздана обстановка, в которой жили и учились лицеисты.

Вы увидите Большой зал, Библиотеку, газетную комнату, учебные классы и спальни воспитанников, услышите рассказ о вольной лицейской жизни и принципах воспитания, благодаря которым русская культура получила новые громкие имена.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~7 часов (окончание в ~16:30).

Автобусная экскурсия в Царское СелоАвтобусная экскурсия в Царское СелоАвтобусная экскурсия в Царское СелоАвтобусная экскурсия в Царское Село
4 день

Посещение музея «Гранд Макет Россия». Экскурсия в Музей железных дорог России

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Автобусная экскурсия «Моя большая маленькая страна».

Вас ждет незабываемое путешествие в два самых интересных интерактивных музеев Петербурга – Гранд Макет, где вся Россия представлена в миниатюре и музей железных дорог России.

Посещение музея «Гранд Макет Россия».

На его площади в масштабе 1:87 раскинулись города и деревни, «построены» туннели и мосты, аэродромы, вокзалы и подземные станции метро, заводы и фабрики, шахты и нефтяные вышки, стадионы, военные базы, действующие автомобильные и железные дороги.

С помощью специальных кнопок можно приводить в движение некоторые элементы макета, что доставляет детям огромное удовольствие.

А удивительный эффект смены дня и ночи не оставляет равнодушным ни одного посетителя!

Обед в кафе.

Экскурсия в Музей железных дорог России.

Этот музейный комплекс – главный железнодорожный музей России и один из крупнейших музеев железных дорог в мире.

Его площадь огромна – 57 тысяч кв. метров. На ней разместилось 28 тысяч экспонатов.

В музее гости познакомятся с коллекцией редких и легендарных паровозов, тепловозов, электровозов, которые представлены в натуральную величину.

Вы даже можете попробовать себя в роли машиниста и увидеть в разрезе настоящий паровоз.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~6,5 часов (окончание в ~17:00).

Посещение музея «Гранд Макет Россия». Экскурсия в Музей железных дорог России
5 день

Экскурсия в Кунсткамеру. Завершение тура

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

Освобождение номеров.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля или взять с собой в автобус.

10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Отправление на программу на автобусе.

Экскурсия в Кунсткамеру.

Кунсткамера – первый общедоступный музей России, начало создания уникальной коллекции которого было положено самим императором Петром I.

Любознательного царя всегда привлекали таинственные «диковинки».

Они-то и стали первыми экспонатами Кунсткамеры.

А сейчас Кунсткамера – это музей антропологии и этнографии им. Петра Великого, в котором представлены предметы, раскрывающие особенности разных народов мира.

Место окончания программы: Московский вокзал (ближайшая ст. метро "Площадь Восстания").

Продолжительность программы: ~2,5 часа (окончание в ~13:00).

Экскурсия в Кунсткамеру. Завершение тура

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:

ГостиницаКатегория номераПериод действия ценВзрослый 1/2 DBLРебенок до 14 лет 1/2 DBLТретий в номере ребенок до 14 летТретий в номере взрослыйОдноместный номер
Вертикаль We&I (Лесная)***4-мест 2-х комнатный Friends (без завтрака)28.10.202401.11.202419140174401744019140-
студио с кухней (без завтрака)28.10.202401.11.20241942017720--24820
студио плюс с кухней (без завтрака)28.10.202401.11.20242172019990150201672029420
4-мест 2-х комнатный Friends28.10.202401.11.202421720199902002021720-
студио с кухней28.10.202401.11.20242266020960--27250
студио плюс с кухней28.10.202401.11.20242455022850166301833030990
Санкт-Петербург****стандартный (двор)28.10.202401.11.20242399022320198802158033990
стандартный (Нева)28.10.202401.11.20242739025690198802158040770
делюкс (двор)28.10.202401.11.20242793026230198802158041850
делюкс (Нева)28.10.202401.11.20243158029880198802158049140
izzzi 3* у Гостиного двора***смарт с БК28.10.202401.11.20242428022580--34550
комфорт28.10.202401.11.20242549023790204202212036980

Смарт с БК – компактный и уютный номер в тренде современных европейских номеров, подходит для одноместного или двухместного размещения.

Варианты проживания

Гостиница Vertical Лесная

3 ночи

Гостиница «Vertical We&I Лесная» расположена в динамичном Выборгском районе, в 5 км от центра Санкт-Петербурга. С бесплатным подключением к WI-FI можно работать, развлекаться и всегда оставаться на связи. Для быстрой транспортировки до места отдыха работает платный трансфер.

Апартаменты в этом комплексе подойдут для любителей нестандартного дизайна и неформальных пространств. Сам интерьер напоминает своим оформлением настоящий арт-объект. Номерной фонд включает 658 номеров формата «студия», оснащённых рабочей зоной, телевизором с плоским экраном, сейфом и гардеробом. В собственной ванной комнате установлен душ, также предоставляется набор гигиенических принадлежностей.

Собственная мини-кухня располагает утварью, гарнитуром, посудой, холодильником, плитой, чайником и микроволновой печью. Супермаркет в пешей доступности.

На территории обустроен коворкинг и прачечная, объединённая с игровой спортивно-развлекательной зоной. До аэропорта «Пулково-2» путь составляет 19,5 км.

Гостиница Vertical ЛеснаяГостиница Vertical ЛеснаяГостиница Vertical ЛеснаяГостиница Vertical ЛеснаяГостиница Vertical ЛеснаяГостиница Vertical ЛеснаяГостиница Vertical Лесная

Отель izzzi 3* у Гостиного двора

3 ночи

Отель «izzzi 3* у Гостиного двора» расположен рядом с Александринским театром, в 440 м от станции метро Гостиный двор и в 800 м от станции Невский проспект.

К размещению предлагаются комфортные номера с удобной мебелью, плазменным телевизором, высокоскоростным Wi-Fi, телефоном, рабочим столом и ванной комнатой с косметическими средствами и феном.

Гости могут заказать, за дополнительную плату, вкусный завтрак «шведский стол» или воспользоваться общей кухней с микроволновой печью, тостером, чайником и посудой. В ресторане «Meet» подают вкусные обеды и ужины, а для гостей отеля предусмотрена скидка. Компании также могут забронировать в ресторане банкет или фуршет с посадкой до 30 гостей.

Присутствует отличный конференц-зал вместимостью до 40 человек.

В распоряжении постояльцев общая зона для отдыха и работы, библиотека, детский уголок и услуги прачечной. Недалеко располагается Екатерининский Сад - 180 м, Аничков дворец - 600 м и Казанский кафедральный собор - 1 км. До Московского железнодорожного вокзала 2 км, до аэропорта 20 км.

Отель izzzi 3* у Гостиного двораОтель izzzi 3* у Гостиного двораОтель izzzi 3* у Гостиного двораОтель izzzi 3* у Гостиного двораОтель izzzi 3* у Гостиного двораОтель izzzi 3* у Гостиного двора

Гостиница Санкт-Петербург

3 ночи

Роскошный отель «Санкт-Петербург 4*» имеет удобное расположение в центральной части северной столицы, вблизи набережной реки Невы. Отсюда открывается великолепный вид. У гостей есть уникальная возможность отдохнуть в комфортабельных условиях со множеством услуг. Для удобства постояльцам предоставляется доступ к Wi-Fi по всему отелю. На территории находится Oceanclub Fitness & Spa с тренажерным залом, бассейном и сауной.

Номерной фонд представлен больше 500 номерами. Отель предлагает гостям размещение в одном из номеров от бюджетных до категории «Делюкс» и «Представительский Люкс». Во всех номерах предусмотрены мягкие и удобные кровати, а также тапочки и халаты, фен, стол для работы. Ванные комнаты располагаются в номерах.

Гости могут попробовать уникальные закуски и напитки в лобби-баре Meeting Point, который работает круглосуточно. Также в отеле расположен ресторан «Беринг», в котором предлагаются завтраки по системе "шведский стол". У постояльцев есть уникальная возможность побывать в двухуровневом ресторане «La Vue» на 350 мест. Помещение разделено на 7 залов, среди которых винотека, зал дегустации, гостиная и терраса.

Возможно провести корпоративное мероприятие и деловую встречу прямо в отеле. Для этого гостям предоставлено несколько больших и современных конференц-залов различной вместительности. Конференц-залы оснащены необходимой техникой и оборудованием. Предложен специальный зал, подразделяющийся на несколько секций.

Отель имеет выгодное расположение в деловом центре Санкт-Петербурга. Рядом расположены две станции метрополитена и достопримечательности города: Сампсониевский мост, Пироговская набережная, Галерея КвадраТ и знаменитый Музей Крейсер Аврора. На парковке установлена станция быстрой зарядки для электромобилей Zevs.

Гостиница Санкт-ПетербургГостиница Санкт-ПетербургГостиница Санкт-ПетербургГостиница Санкт-ПетербургГостиница Санкт-ПетербургГостиница Санкт-Петербург

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле
  • 4 завтрака со второго дня тура (если не выбран тариф «без завтрака»)
  • 2 обеда, 1 ужин
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Автобус по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Встреча/проводы на вокзале/аэропорту (от 2000 руб. /машина)
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге)
  • Доп. ночи
  • Камера хранения на вокзале
  • Завтраки, если выбран тариф «без завтрака»
  • Обеды и ужины вне программы (самостоятельно)
  • Доп. экскурсии (по желанию)
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Может ли измениться программа тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
29 окт 2024
Гид - Путрина Эльвира Рашитовна, просто, виртуозно и доходчиво ознакомила нас со значимыми местами Санкт-Петербурга. За что ей огромная благодарность!
А
23 окт 2024
Организация на высшем уровне. Всё по времени, точно в срок, никаких задержек
Организация на высшем уровне. Всё по времени, точно в срок, никаких задержекОрганизация на высшем уровне. Всё по времени, точно в срок, никаких задержекОрганизация на высшем уровне. Всё по времени, точно в срок, никаких задержекОрганизация на высшем уровне. Всё по времени, точно в срок, никаких задержекОрганизация на высшем уровне. Всё по времени, точно в срок, никаких задержекОрганизация на высшем уровне. Всё по времени, точно в срок, никаких задержекОрганизация на высшем уровне. Всё по времени, точно в срок, никаких задержекОрганизация на высшем уровне. Всё по времени, точно в срок, никаких задержекОрганизация на высшем уровне. Всё по времени, точно в срок, никаких задержекОрганизация на высшем уровне. Всё по времени, точно в срок, никаких задержек
Т
23 окт 2024
Шикарный отель Альянс Бородино, с вежливым и внимательным персоналом, интересная и неутомительная программа тура. Отдельное спасибо за организацию трансфера с ж/д вокзала до гостиницы и по окончании тура обратно.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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