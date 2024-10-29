Программа тура по дням
Приезд. Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Экскурсия по территории Петропавловской крепости
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
Отправление на экскурсии от отеля проживания.
С 12:00 до 14:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».
Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
14:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.
Приглашаем Вас на автобусную обзорную по городу.
Экскурсия познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней.
Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Невским проспектом, Дворцовой площадью, Стрелкой Васильевского острова.
Вы увидите Адмиралтейство, Кунсткамеру, Меншиковский дворец, Петропавловскую крепость.
Все самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости.
Здесь все еще живет атмосфера Петровского Петербурга.
Вы познакомитесь с историей строительства первой бастионной крепости России.
Увидите «город в городе»: типовые постройки петровского времени, кафедральный собор, тюрьму Трубецкого бастиона, «Монетный двор», где и сегодня идет чеканка монет.
Узнаете, откуда взялось название острова и почему пушка стреляет ровно в полдень.
Экскурсия в музей «Комендантский дом».
Экспонаты этого музея весело и красочно рассказывают об истории города, о его жителях, торговле, быте, искусстве, памятных событиях, происходивших в Санкт-Петербурге, начиная с основания города и вплоть до 1917 года.
Ужин в кафе города.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~6,5 часа (окончание в ~21:00).
Автобусная экскурсия «Сокровища императорского Петербурга». Эрмитаж
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Сокровища императорского Петербурга».
Во время экскурсии вы посетите Зимний дворец – одно из самых величественных зданий в городе.
Вы прогуляетесь по Дворцовой площади, увидите Генеральный Штаб, монументальную Александровскую колонну, величественные Атланты Эрмитажа.
Экскурсия в Эрмитаж.
Безусловно, из всех музеев города на Неве самой большой популярностью пользуется всемирно известный Государственный Эрмитаж.
В нём найдётся что посмотреть и взрослым, и детям, при этом, всем будет полезно и интересно. После экскурсии, у вас будет свободное время, чтобы погулять по музею самостоятельно.
Дадим вам несколько рекомендаций по маршруту, чтобы и искусством насладиться, и своё чадо порадовать.
Что обязательно нужно показать детям в Эрмитаже?
Безусловно, не пройти мимо красоты Иорданской лестницы и парадных залов, где проходили балы. Если отправиться в восточное крыло, то стоит показать детям царские покои, спальни, будуары и библиотеку.
Несомненно, одним из шедевров эрмитажной коллекции являются часы «Павлин».
А один из самых любимых детьми залов Эрмитажа — Рыцарский.
В Египетском же зале детям будет интересно взглянуть на деревянные и каменные саркофаги и попытаться расшифровать папирусы.
Но самым любимым экспонатом этого зала является, конечно, мумия жреца.
Место окончания программы: Эрмитаж (ближайшая станция метро "Адмиралтейская").
Продолжительность программы: ~3 часа (окончание в ~12:00).
Автобусная экскурсия в Царское Село
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции».
Царское Село - парадная летняя резиденция российских императоров, один из красивейших дворцово-парковых ансамблей Европы.
В этом живописном месте российские государи жили в теплое время года, и тогда здесь устраивались официальные приемы, роскошные балы и увеселительные придворные мероприятия.
Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой.
Приезжавших в Царское Село европейцев потрясала фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца, который сравнивали с "драгоценностью".
Именно в этом дворце расположена знаменитая Янтарная комната, открывшаяся в 2003 году после полной реставрации.
Хорош в любое время и Екатерининский парк, где у вас будет немного свободного времени для самостоятельной прогулки.
Обед в кафе города.
Экскурсия в Царскосельский лицей.
Достопримечательностью Царского Села является и знаменитый Императорский лицей, среди первых выпускников которого был А. С. Пушкин.
Он разместился в бывшем Дворцовом флигеле Екатерининского дворца.
Здесь на основе архивных материалов воссоздана обстановка, в которой жили и учились лицеисты.
Вы увидите Большой зал, Библиотеку, газетную комнату, учебные классы и спальни воспитанников, услышите рассказ о вольной лицейской жизни и принципах воспитания, благодаря которым русская культура получила новые громкие имена.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~7 часов (окончание в ~16:30).
Посещение музея «Гранд Макет Россия». Экскурсия в Музей железных дорог России
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Моя большая маленькая страна».
Вас ждет незабываемое путешествие в два самых интересных интерактивных музеев Петербурга – Гранд Макет, где вся Россия представлена в миниатюре и музей железных дорог России.
Посещение музея «Гранд Макет Россия».
На его площади в масштабе 1:87 раскинулись города и деревни, «построены» туннели и мосты, аэродромы, вокзалы и подземные станции метро, заводы и фабрики, шахты и нефтяные вышки, стадионы, военные базы, действующие автомобильные и железные дороги.
С помощью специальных кнопок можно приводить в движение некоторые элементы макета, что доставляет детям огромное удовольствие.
А удивительный эффект смены дня и ночи не оставляет равнодушным ни одного посетителя!
Обед в кафе.
Экскурсия в Музей железных дорог России.
Этот музейный комплекс – главный железнодорожный музей России и один из крупнейших музеев железных дорог в мире.
Его площадь огромна – 57 тысяч кв. метров. На ней разместилось 28 тысяч экспонатов.
В музее гости познакомятся с коллекцией редких и легендарных паровозов, тепловозов, электровозов, которые представлены в натуральную величину.
Вы даже можете попробовать себя в роли машиниста и увидеть в разрезе настоящий паровоз.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~6,5 часов (окончание в ~17:00).
Экскурсия в Кунсткамеру. Завершение тура
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
Освобождение номеров.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля или взять с собой в автобус.
10:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Отправление на программу на автобусе.
Экскурсия в Кунсткамеру.
Кунсткамера – первый общедоступный музей России, начало создания уникальной коллекции которого было положено самим императором Петром I.
Любознательного царя всегда привлекали таинственные «диковинки».
Они-то и стали первыми экспонатами Кунсткамеры.
А сейчас Кунсткамера – это музей антропологии и этнографии им. Петра Великого, в котором представлены предметы, раскрывающие особенности разных народов мира.
Место окончания программы: Московский вокзал (ближайшая ст. метро "Площадь Восстания").
Продолжительность программы: ~2,5 часа (окончание в ~13:00).
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортабельных отелях города Санкт-Петербурга на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:
|Гостиница
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 14 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Вертикаль We&I (Лесная)***
|4-мест 2-х комнатный Friends (без завтрака)
|28.10.2024
|01.11.2024
|19140
|17440
|17440
|19140
|-
|студио с кухней (без завтрака)
|28.10.2024
|01.11.2024
|19420
|17720
|-
|-
|24820
|студио плюс с кухней (без завтрака)
|28.10.2024
|01.11.2024
|21720
|19990
|15020
|16720
|29420
|4-мест 2-х комнатный Friends
|28.10.2024
|01.11.2024
|21720
|19990
|20020
|21720
|-
|студио с кухней
|28.10.2024
|01.11.2024
|22660
|20960
|-
|-
|27250
|студио плюс с кухней
|28.10.2024
|01.11.2024
|24550
|22850
|16630
|18330
|30990
|Санкт-Петербург****
|стандартный (двор)
|28.10.2024
|01.11.2024
|23990
|22320
|19880
|21580
|33990
|стандартный (Нева)
|28.10.2024
|01.11.2024
|27390
|25690
|19880
|21580
|40770
|делюкс (двор)
|28.10.2024
|01.11.2024
|27930
|26230
|19880
|21580
|41850
|делюкс (Нева)
|28.10.2024
|01.11.2024
|31580
|29880
|19880
|21580
|49140
|izzzi 3* у Гостиного двора***
|смарт с БК
|28.10.2024
|01.11.2024
|24280
|22580
|-
|-
|34550
|комфорт
|28.10.2024
|01.11.2024
|25490
|23790
|20420
|22120
|36980
Смарт с БК – компактный и уютный номер в тренде современных европейских номеров, подходит для одноместного или двухместного размещения.
Варианты проживания
Гостиница Vertical Лесная
Гостиница «Vertical We&I Лесная» расположена в динамичном Выборгском районе, в 5 км от центра Санкт-Петербурга. С бесплатным подключением к WI-FI можно работать, развлекаться и всегда оставаться на связи. Для быстрой транспортировки до места отдыха работает платный трансфер.
Апартаменты в этом комплексе подойдут для любителей нестандартного дизайна и неформальных пространств. Сам интерьер напоминает своим оформлением настоящий арт-объект. Номерной фонд включает 658 номеров формата «студия», оснащённых рабочей зоной, телевизором с плоским экраном, сейфом и гардеробом. В собственной ванной комнате установлен душ, также предоставляется набор гигиенических принадлежностей.
Собственная мини-кухня располагает утварью, гарнитуром, посудой, холодильником, плитой, чайником и микроволновой печью. Супермаркет в пешей доступности.
На территории обустроен коворкинг и прачечная, объединённая с игровой спортивно-развлекательной зоной. До аэропорта «Пулково-2» путь составляет 19,5 км.
Отель izzzi 3* у Гостиного двора
Отель «izzzi 3* у Гостиного двора» расположен рядом с Александринским театром, в 440 м от станции метро Гостиный двор и в 800 м от станции Невский проспект.
К размещению предлагаются комфортные номера с удобной мебелью, плазменным телевизором, высокоскоростным Wi-Fi, телефоном, рабочим столом и ванной комнатой с косметическими средствами и феном.
Гости могут заказать, за дополнительную плату, вкусный завтрак «шведский стол» или воспользоваться общей кухней с микроволновой печью, тостером, чайником и посудой. В ресторане «Meet» подают вкусные обеды и ужины, а для гостей отеля предусмотрена скидка. Компании также могут забронировать в ресторане банкет или фуршет с посадкой до 30 гостей.
Присутствует отличный конференц-зал вместимостью до 40 человек.
В распоряжении постояльцев общая зона для отдыха и работы, библиотека, детский уголок и услуги прачечной. Недалеко располагается Екатерининский Сад - 180 м, Аничков дворец - 600 м и Казанский кафедральный собор - 1 км. До Московского железнодорожного вокзала 2 км, до аэропорта 20 км.
Гостиница Санкт-Петербург
Роскошный отель «Санкт-Петербург 4*» имеет удобное расположение в центральной части северной столицы, вблизи набережной реки Невы. Отсюда открывается великолепный вид. У гостей есть уникальная возможность отдохнуть в комфортабельных условиях со множеством услуг. Для удобства постояльцам предоставляется доступ к Wi-Fi по всему отелю. На территории находится Oceanclub Fitness & Spa с тренажерным залом, бассейном и сауной.
Номерной фонд представлен больше 500 номерами. Отель предлагает гостям размещение в одном из номеров от бюджетных до категории «Делюкс» и «Представительский Люкс». Во всех номерах предусмотрены мягкие и удобные кровати, а также тапочки и халаты, фен, стол для работы. Ванные комнаты располагаются в номерах.
Гости могут попробовать уникальные закуски и напитки в лобби-баре Meeting Point, который работает круглосуточно. Также в отеле расположен ресторан «Беринг», в котором предлагаются завтраки по системе "шведский стол". У постояльцев есть уникальная возможность побывать в двухуровневом ресторане «La Vue» на 350 мест. Помещение разделено на 7 залов, среди которых винотека, зал дегустации, гостиная и терраса.
Возможно провести корпоративное мероприятие и деловую встречу прямо в отеле. Для этого гостям предоставлено несколько больших и современных конференц-залов различной вместительности. Конференц-залы оснащены необходимой техникой и оборудованием. Предложен специальный зал, подразделяющийся на несколько секций.
Отель имеет выгодное расположение в деловом центре Санкт-Петербурга. Рядом расположены две станции метрополитена и достопримечательности города: Сампсониевский мост, Пироговская набережная, Галерея КвадраТ и знаменитый Музей Крейсер Аврора. На парковке установлена станция быстрой зарядки для электромобилей Zevs.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- 4 завтрака со второго дня тура (если не выбран тариф «без завтрака»)
- 2 обеда, 1 ужин
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту (от 2000 руб. /машина)
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге)
- Доп. ночи
- Камера хранения на вокзале
- Завтраки, если выбран тариф «без завтрака»
- Обеды и ужины вне программы (самостоятельно)
- Доп. экскурсии (по желанию)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.