Давно хотели познакомиться с Санкт-Петербургом и Карелией, но не знали, с чего начать? Тогда этот тур для вас! В увлекательном пятидневном путешествии собраны все самые яркие сокровища двух регионов: от

Янтарной комнаты до гранатовых копей, блистательный центр Санкт-Петербурга и невероятная карельская природа. Вас ждёт экскурсия в Петропавловскую крепость, Царское село (Екатерининский дворец и парк), внешний осмотр крепости Корела, водопады Ахвенкоски и горный парк «Рускеала» с экскурсией, знакомство с Сортавалой, гора Паасо и водопад Метсямикли.

Можно с детьми

от 42 150 ₽ за человека

17:00 Водопад Метсямикли (8 м) — живописный каскад среди скал и леса, к нему проложена экотропа, еще одно идеальное место для фотографий.

По пути в Санкт-Петербург посещение фирменного магазина форелевого хозяйства (местная рыба, икра, финская уха на сливках). Дегустация и покупка карельских бальзамов и настоек — визитная карточка региона.

14:30 Обед в кафе (комплексное меню от 800 руб., по выбору — с группой или самостоятельно).

Живописная вершина с панорамой Ладожского озера, островов и лесов, подъем занимает около 15–20 минут в комфортном темпе.

За доп. плату: вечерняя прогулка по Ладожским шхерам.

Мастер-класс по добыче на гранатовых копях.

В конце экскурсии вы сможете проверить свою удачу и с азартом самостоятельно добыть карельские полудрагоценные камни гранаты на крупнейшем месторождении гранатов подобного вида в России. Всё, что найдете, сможете увезти с собой на память.

Мы узнаем, как энергия воды использовалась на благо местных жителей, увидим водопады Койриноя (Мельничный, 6 м; Земляничный, 4 м) у руин финской ГЭС, прогуляемся в долине реки Янисйоки с порогами и полуразрушенными плотинами, познакомимся с работой одной из старейших в России, а ныне автоматизированных ГЭС в пос. Ляскеля.

14:00 Свободное время на обед (за доп. плату).

Приглашаем погрузиться в древнюю историю земель и познакомиться с культурой викингов. Обитатели крепости «Чёрный медведь» покажут быт эпохи, языческое капище, трон ярла, медовый зал и копии судов викингов. Вы сами можете выбрать занятие по душе: попробовать себя в кузнечном, гончарном деле, набить рисунки по ткани старинным методом, также работает тир старинного оружия. Тир (лук, арбалет, метание топоров).

09:00 Обзорная экскурсия по Сортавале. Тихий, небольшой город прямо на берегу Ладожского озера и ближайших островах сохранил очарование и финскую архитектуру.

Свободное время для ужина и прогулок.

Дополнительно в парке (за доп. плату, по желанию): экскурсия в подземные штольни, прогулки на лодках, троллей, тарзанка, конный экипаж с прогулкой по окрестностям Рускеалы (4 человека, заказ у кучера в парке).

14:30–19:30 Горный парк «Рускеала». Экскурсия с местным гидом по Мраморному каньону и историческим объектам парка.

Свободное время, по желанию прогулка по красивой экотропе «Аллея сказок» (500 руб. /чел.).

13:30 Водопады Ахвенкоски на реке Тохмайоки — настоящее кинематографическое сокровище, ставшее героем многих фильмов. Цвет воды темный, с большим количеством минеральных веществ, подвесные мосты создают ощущение романтики и таинственности.

12:00 Обед в Сортавале (включён в стоимость).

09:30 Крепость Корела (г. Приозерск). Уникальное оборонительное сооружение XIV века в живописном месте.

07:15 Сбор на парковке за Казанским собором. Отправление из Санкт-Петербурга.

07:15 Сбор на парковке за Казанским собором.

06:30 Сбор у гостиницы «Москва» (площадь Александра Невского, 2) — парковка перед зданием гостиницы.

Накануне вечером приходит смс с телефоном гида и номером автобуса.

16:00 (18:30) Возвращение в город к станции метро «Пл. Восстания».

Дополнительно: автобусная экскурсия в Павловск с посещением выдающегося дворцово-паркового ансамбля конца XVIII – начала XIX вв., который являлся летней резиденцией императора Павла I и его семьи. (ориентировочно 2400 руб. взр., 2000 руб. шк., 2400 руб. студ., 2400 руб. пенс., цены уточняются).

Свободное время в Царском селе (3 часа) или за доп. плату автобусная экскурсия в Павловск.

11:15 Экскурсия в Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой , известной своей таинственной историей, и Екатерининским парком – великолепным произведением русского садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.

Автобусная экскурсия в Царское село «Под сенью Царскосельских садов» . Царское село на протяжении двух веков являлось летней резиденцией российских императоров, особенно любимо было место императрицей Екатериной II.

09:15 Отъезд от гостиницы «Россия», в том числе для гостей из гостиницы «Элкус».

3 автобус: 08:45 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной»), в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Римского-Корсакова».

09:15 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Акьян», «Ирис», «Достоевский», «Станция L1», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

1 автобус: 08:45 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Ярд Резиденс».

Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает».

Экскурсия в Петропавловскую крепость – «сердце» Петербурга. В ходе исторической прогулки вы пройдете вдоль каменных стен величественной крепости, познакомитесь с ее историей и ощутите дух времени, когда город только начинал путь Северной столицы. Внутри крепости вы сможете увидеть современную городскую скульптуру, посетите главный храм Петербурга – Петропавловский собор, широко известный как место, где нашли свой последний покой почти все российские императоры. Трансфер по базовым гостиницам.

Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу – одному из красивейших городов мира. Вы увидите перспективы петербургских улиц, величественный простор Невы, одетой в гранитные набережные, изгибы рек и каналов, фасады роскошных дворцов, летящие пролёты мостов и воздушные узоры оград.

13:10 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной»), в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Римского-Корсакова».

3 автобус: 12:30 Отъезд от гостиницы «Россия», в том числе для гостей из гостиницы «Элкус».

13:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Бест Вестерн», «Акьян», «Ирис», «Достоевский», «Станция L1», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».

1 автобус: 13:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе для гостей из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Ярд Резиденс».

Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает». Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.

Гости, проживающие в отелях «Бест Вестерн», «Достоевский», «Кронвелл ИНН», «Невский Берег», «Новотель», «Октябрьская», «Русь», «Гранд отель «Эмеральд» размещаются самостоятельно, поскольку эти отели находятся напротив Московского вокзала.

11:00 и 13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер, бесплатно.

10:10 и 12:30 Встреча на Ладожском вокзале у информационного табло (по предварительной заявке). Групповой трансфер, бесплатно.

Самостоятельный заезд в гостиницу. Вещи сдаются в камеру хранения гостиницы.

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице в Санкт-Петербурге (выбранная гостиница) и в Сортавале (гостиница по системе «Фортуна»).

Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:

Базовые отели в Санкт-Петербурге (отели, в которых происходит сбор группы) + отели в Сортавале:

1. Космос Прибалтийская 4* (г. Санкт-Петербург) + Комфорт (г. Сортавала) + Космос Прибалтийская 4* (г. Санкт-Петербург):

Период действия цен (по дате заезда) Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Стандарт 13.05.2026 - 20.05.2026 44850 56650 44550 03.06.2026 - 07.06.2026 48450 63850 44550 10.06.2026 - 01.07.2026 46050 59050 44550 08.07.2026 - 26.08.2026 45350 57750 44550 02.09.2026 - 30.09.2026 44050 55050 44550 Улучшенный номер 13.05.2026 - 20.05.2026 46150 59350 44550 03.06.2026 - 07.06.2026 49750 66550 44550 10.06.2026 - 01.07.2026 47350 61750 44550 08.07.2026 - 26.08.2026 46650 60350 44550 02.09.2026 - 30.09.2026 45350 57750 44550

2. Космос Прибалтийская 4* (г. Санкт-Петербург) + Премиум (г. Сортавала) + Космос Прибалтийская 4* (г. Санкт-Петербург):

Период действия цен (по дате заезда) Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Стандарт 13.05.2026 - 20.05.2026 49850 62250 49550 03.06.2026 - 07.06.2026 53450 69450 49550 10.06.2026 - 01.07.2026 51050 64650 49550 08.07.2026 - 26.08.2026 50350 63350 49550 02.09.2026 - 30.09.2026 49050 60650 49550 Улучшенный номер 13.05.2026 - 20.05.2026 51150 64950 49550 03.06.2026 - 07.06.2026 54750 72150 49550 10.06.2026 - 01.07.2026 52350 67350 49550 08.07.2026 - 26.08.2026 51650 65950 49550 02.09.2026 - 30.09.2026 50350 63350 49550

3. Москва 4* (г. Санкт-Петербург) + Комфорт (г. Сортавала) + Москва 4* (г. Санкт-Петербург):

Период действия цен (по дате заезда) Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Стандарт 13.05.2026 - 20.05.2026 44950 58550 44950 03.06.2026 - 24.06.2026 47750 64150 44550 01.07.2026 - 19.08.2026 46150 60950 44550 26.08.2026 - 30.09.2026 44950 58550 44550

4. Москва 4*. (г. Санкт-Петербург) + Премиум (г. Сортавала) + Москва 4*. (г. Санкт-Петербург):

Период действия цен (по дате заезда) Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Стандарт 13.05.2026 - 20.05.2026 49950 64150 49950 03.06.2026 - 24.06.2026 52750 69750 49550 01.07.2026 - 19.08.2026 51150 66550 49550 26.08.2026 - 30.09.2026 49950 64150 49550

5. Октябрьская 4* (г. Санкт-Петербург) + Комфорт (г. Сортавала) + Октябрьская 4* (г. Санкт-Петербург):

Период действия цен (по дате заезда) Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Стандарт 13.05.2026 - 17.05.2026 46650 59850 - 20.05.2026 - 24.05.2026 48250 63250 - 03.06.2026 - 07.06.2026 50850 68550 - 10.06.2026 - 14.06.2026 50350 67600 - 17.06.2026 - 01.07.2026 49850 66650 - 08.07.2026 - 19.08.2026 48750 63850 - 26.08.2026 - 23.09.2026 47150 60250 - 30.09.2026 - 04.10.2026 - - - Комфорт 13.05.2026 - 17.05.2026 47250 60850 44350 20.05.2026 - 24.05.2026 49200 64950 44450 03.06.2026 - 07.06.2026 52050 70850 44850 10.06.2026 - 14.06.2026 51150 69950 44700 17.06.2026 - 01.07.2026 51150 69050 44550 08.07.2026 - 19.08.2026 49950 65950 44850 26.08.2026 - 23.09.2026 47750 62050 42650 30.09.2026 - 04.10.2026 - - - Полулюкс (Джуниор Сюит) 13.05.2026 - 17.05.2026 48950 64350 44350 20.05.2026 - 24.05.2026 51200 69000 44450 03.06.2026 - 07.06.2026 54550 75850 44850 10.06.2026 - 14.06.2026 54000 74750 44700 17.06.2026 - 01.07.2026 53450 73650 44550 08.07.2026 - 19.08.2026 52050 70250 44850 26.08.2026 - 23.09.2026 49450 65250 43450 30.09.2026 - 04.10.2026 - - -

6. Октябрьская 4*. (г. Санкт-Петербург) + Премиум (г. Сортавала) + Октябрьская 4* (г. Санкт-Петербург):

Период действия цен (по дате заезда) Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Стандарт 13.05.2026 - 17.05.2026 51650 65450 - 20.05.2026 - 24.05.2026 53250 68850 - 03.06.2026 - 07.06.2026 55850 74150 - 10.06.2026 - 14.06.2026 55350 73200 - 17.06.2026 - 01.07.2026 54850 72250 - 08.07.2026 - 19.08.2026 53750 69450 - 26.08.2026 - 23.09.2026 52150 65850 - 30.09.2026 - 04.10.2026 - - - Комфорт 13.05.2026 - 17.05.2026 52250 66450 49350 20.05.2026 - 24.05.2026 54200 70550 49450 03.06.2026 - 07.06.2026 57050 76450 49850 10.06.2026 - 14.06.2026 56150 75550 49700 17.06.2026 - 01.07.2026 56150 74650 49550 08.07.2026 - 19.08.2026 54950 71550 49850 26.08.2026 - 23.09.2026 52750 67650 47650 30.09.2026 - 04.10.2026 - - - Полулюкс (Джуниор Сюит) 13.05.2026 - 17.05.2026 53950 69950 49350 20.05.2026 - 24.05.2026 56200 74600 49450 03.06.2026 - 07.06.2026 59550 81450 49850 10.06.2026 - 14.06.2026 59000 80350 49700 17.06.2026 - 01.07.2026 58450 79250 49550 08.07.2026 - 19.08.2026 57050 75850 49850 26.08.2026 - 23.09.2026 54450 70850 48450 30.09.2026 - 04.10.2026 - - -

7. Россия 3* (г. Санкт-Петербург) + Комфорт (г. Сортавала) + Россия 3* (г. Санкт-Петербург):

Период действия цен (по дате заезда) Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Стандарт 13.05.2026 - 20.05.2026 42150 53750 - 03.06.2026 - 07.06.2026 - - - 10.06.2026 - 22.07.2026 44650 58750 - 29.07.2026 - 26.08.2026 43250 55850 - 02.09.2026 - 30.09.2026 42150 53750 - Бизнес 13.05.2026 - 20.05.2026 42550 54550 40850 03.06.2026 - 07.06.2026 - - 40850 10.06.2026 - 22.07.2026 45050 59550 40850 29.07.2026 - 26.08.2026 43550 56550 40850 02.09.2026 - 30.09.2026 42550 54550 40850 Комфорт 13.05.2026 - 20.05.2026 44650 58750 40850 03.06.2026 - 07.06.2026 - - 40850 10.06.2026 - 22.07.2026 47450 64250 40850 29.07.2026 - 26.08.2026 45850 61050 40850 02.09.2026 - 30.09.2026 44650 58750 40850

8. Россия 3* (г. Санкт-Петербург) + Премиум (г. Сортавала) + Россия 3* (г. Санкт-Петербург):

Период действия цен (по дате заезда) Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Стандарт 13.05.2026 - 20.05.2026 47150 59350 - 03.06.2026 - 07.06.2026 - - - 10.06.2026 - 22.07.2026 49650 64350 - 29.07.2026 - 26.08.2026 48250 61450 - 02.09.2026 - 30.09.2026 47150 59350 - Бизнес 13.05.2026 - 20.05.2026 47550 60150 45850 03.06.2026 - 07.06.2026 - - 45850 10.06.2026 - 22.07.2026 50050 65150 45850 29.07.2026 - 26.08.2026 48550 62150 45850 02.09.2026 - 30.09.2026 47550 60150 45850 Комфорт 13.05.2026 - 20.05.2026 49650 64350 45850 03.06.2026 - 07.06.2026 - - 45850 10.06.2026 - 22.07.2026 52450 69850 45850 29.07.2026 - 26.08.2026 50850 66650 45850 02.09.2026 - 30.09.2026 49650 64350 45850

Отели в Санкт-Петербурге, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:

1. Арт Деко Невский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: просп. Обуховской Обороны, 11. Ближайшая станция метро: «Площадь Александра Невского I». В 18 минутах пешком от гостиницы Москва 4*. Здание выделяется богатой историей, которая берет начало с 1825 года, расположенного в самом центре города, рядом с набережной и парковой зоной. До Московского вокзала минут 7 на автомобиле, до метро «пл. Александра Невского» и до места встречи гостиницы «Москва» 18 минут пешком или 1 остановка на 253 автобусе.

Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний заезд с 07:00 + 50%. Ранний заезд до 07:00 + 100%. Цены будут опубликованы позже.

2. Достоевский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Владимирский пр., 19. Отель расположен в центре напротив Владимирской площади и рядом со станцией метро «Достоевская / Владимирская», фасад здания отеля обращен к Собору Владимирской иконы Божьей Матери (Владимирский собор). 15 минут пешком до площади Островского, 6. В 16 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-11:00 + 100% тарифа, 11:00-15:00 + 50% тарифа (без завтрака):

Период действия цен (по дате заезда) Комфорт Премиум Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Стандарт 13.05.2026 - 20.05.2026 44950 57450 - 49950 63050 - 03.06.2026 - 07.06.2026 52850 73150 - 57850 78750 - 10.06.2026 - 08.07.2026 46850 61150 - 51850 66750 - 15.07.2026 - 19.08.2026 45850 59350 - 50850 64950 - 26.08.2026 - 30.09.2026 44950 57450 - 49950 63050 - Улучшенный 13.05.2026 - 20.05.2026 46250 60150 45350 51250 65750 50350 03.06.2026 - 07.06.2026 54150 75850 45350 59150 81450 50350 10.06.2026 - 08.07.2026 48150 63850 45350 53150 69450 50350 15.07.2026 - 19.08.2026 47250 61950 45350 52250 67550 50350 26.08.2026 - 30.09.2026 46250 60150 45350 51250 65750 50350

3. Кронвелл Инн Стремянная 4* / Cronwell Inn Стремянная 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Стремянная ул., 18. Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Маяковская», в 5 минутах пешком от Московского вокзала, в 15 минутах езды от Дворцовой площади и Александро-Невской Лавры, в 7 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00–06:00 +100% тарифа, 06:00–12:00 +50% тарифа (без завтрака):

Период действия цен (по дате заезда) Комфорт Премиум Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Стандарт 13.05.2026 - 20.05.2026 44650 58750 - 49650 64350 - 03.06.2026 - 07.06.2026 - - - - - - 10.06.2026 - 08.07.2026 46550 62550 - 51550 68150 - 15.07.2026 - 19.08.2026 45250 59850 - 50250 65450 - 26.08.2026 - 23.09.2026 44250 57950 - 49250 63550 - 30.09.2026 - 04.10.2026 43800 57050 - 48800 62650 - Улучшенный 13.05.2026 - 20.05.2026 45250 59850 45050 50250 65450 50050 03.06.2026 - 07.06.2026 - - - - - - 10.06.2026 - 08.07.2026 47050 63550 45050 52050 69150 50050 15.07.2026 - 19.08.2026 45750 60950 45050 50750 66550 50050 26.08.2026 - 23.09.2026 44850 59050 45050 49850 64650 50050 30.09.2026 - 04.10.2026 44350 58100 45050 49350 63700 50050

4. Невский Берег 122 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский просп., 122. Ближайшая станция метро: «Площадь Восстания». Отель расположился в уютном здании старинной постройки, вблизи от крупнейшей транспортной развязки города – Московского ж/д вокзала. Неподалеку функционирует Эрмитаж, Аничкин мост, торговые центры и множество развлекательных заведений. В 4 минутах пешком до места встречи – гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд до 06:00 – 100%, ранний заезд с 06:00 – 50%, в ранний заезд включен завтрак:

Период действия цен (по дате заезда) Комфорт Премиум Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Стандарт 13.05.2026 - 20.05.2026 46650 61750 - 51650 67350 - 03.06.2026 - 07.06.2026 53750 75850 - 58750 81450 - 10.06.2026 - 19.08.2026 49650 67550 - 54650 73150 - 26.08.2026 - 30.08.2026 48050 64350 - 53050 69950 - 02.09.2026 - 30.09.2026 - - - - - - Комфорт 13.05.2026 - 20.05.2026 48650 65750 44550 53650 71350 49550 03.06.2026 - 07.06.2026 57250 82750 44750 62250 88350 49750 10.06.2026 - 19.08.2026 53050 74450 44750 58050 80050 49750 26.08.2026 - 30.08.2026 51050 70550 44550 56050 76150 49550 02.09.2026 - 30.09.2026 - - - - - -

5. Невский берег 93 3*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский просп., 93. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть кондиционер, холодильник, телевизор, фен, утюг, чай/кофе в номерах, микроволновая печь, кухонная плита, сейф, отопление. В 5 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний заезд с 07:00 + 50%. Ранний заезд до 07:00 + 100%:

Период действия цен (по дате заезда) Комфорт Премиум Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Стандарт 13.05.2026 - 20.05.2026 46650 61750 - 51650 67350 - 03.06.2026 - 07.06.2026 53750 75850 - 58750 81450 - 10.06.2026 - 19.08.2026 49650 67550 - 54650 73150 - 26.08.2026 - 30.08.2026 48050 64350 - 53050 69950 - 02.09.2026 - 30.09.2026 - - - - - - Комфорт 13.05.2026 - 20.05.2026 48650 65750 44550 53650 71350 49550 03.06.2026 - 07.06.2026 57250 82750 44750 62250 88350 49750 10.06.2026 - 19.08.2026 53050 74450 44750 58050 80050 49750 26.08.2026 - 30.08.2026 51050 70550 44550 56050 76150 49550 02.09.2026 - 30.09.2026 - - - - - -

6. «Новотель» 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Маяковского, 3А. Ближайшие станции метро: «Площадь Восстания», «Маяковская». Отель расположен в 100 метрах от Невского проспекта, вблизи главных достопримечательностей и в пешей доступности от Московского вокзала, в 8 минутах пешком до места встречи — гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд + 100%:

Период действия цен (по дате заезда) Комфорт Премиум Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Стандарт 13.05.2026 - 19.08.2026 50050 65950 - 55050 71550 - 26.08.2026 - 30.09.2026 47750 61450 - 52750 67050 - Премиум 13.05.2026 - 19.08.2026 52850 71550 - 57850 77150 - 26.08.2026 - 30.09.2026 49350 64650 - 54350 70250 -

7. «Русь» 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Артиллерийская ул., 1. Ближайшая станция метро — «Чернышевская». В самом центре города — в 10 минутах пешком от Летнего сада и Михайловского замка, в 20 минутах пешком от гостиницы «Октябрьская» 4* и Московского вокзала (одна остановка на метро). Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд в высокий сезон + 100%, в низкий сезон + 50% к тарифу:

Период действия цен (по дате заезда) Комфорт Премиум Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Классик 13.05.2026 - 20.05.2026 45750 60950 44250 50750 66550 49250 03.06.2026 - 08.07.2026 48150 65750 45850 53150 71350 50850 15.07.2026 - 16.09.2026 45750 60950 44250 50750 66550 49250 23.09.2026 - 30.09.2026 43450 56350 42450 48450 61950 47450 Полулюкс (Джуниор Сюит) 13.05.2026 - 20.05.2026 47450 62750 44250 52450 68350 49250 03.06.2026 - 08.07.2026 49850 67550 45850 54850 73150 50850 15.07.2026 - 16.09.2026 47450 62750 44250 52450 68350 49250 23.09.2026 - 30.09.2026 44450 56650 42450 49450 62250 47450

8. «Ривер Палас Отель» 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: 2-я линия В. О., 61/30. Ближайшая станция метро: «Спортивная» и «Василеостровская». Бизнес-отель в центре Петербурга в историческом здании на набережной Макарова, с видом на Неву и башню «Лахта Центра». В 4 км находится Морской вокзал, а в 3 км — Музей современного искусства «Эрарта». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд до 09:00 + 100%. Ранний заезд после 09:00 + 50%:

Период действия цен (по дате заезда) Комфорт Премиум Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Стандартный номер вид на Неву 13.05.2026 - 17.05.2026 49450 65750 46150 54450 71350 51150 20.05.2026 - 08.07.2026 51050 68950 46150 56050 74550 51150 15.07.2026 - 26.08.2026 50550 67850 46150 55550 73450 51150 02.09.2026 - 23.09.2026 48450 63550 46150 53450 69150 51150 30.09.2026 - 04.10.2026 47850 62350 46150 52850 67950 51150 Стандартный номер вид на город 13.05.2026 - 17.05.2026 48850 64350 46150 53850 69950 51150 20.05.2026 - 08.07.2026 50550 67850 46150 55550 73450 51150 15.07.2026 - 26.08.2026 49850 66550 46150 54850 72150 51150 02.09.2026 - 23.09.2026 47850 62550 46150 52850 68150 51150 30.09.2026 - 04.10.2026 47200 61200 46150 52200 66800 51150

9. Ярд Резиденс Апарт-отель 4*. Континентальный завтрак. Адрес: ул. Херсонская, 43/12. Ближайшая станция метро: «Площадь Александра Невского I». Каждый номер — это стильные апартаменты с высокими потолками и панорамными окнами. В каждом есть всё, чем вы пользуетесь дома ежедневно. До места встречи гостиницы «Москва» 5 минут пешком. Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний заезд до 08:00 + 100%. Ранний заезд после 08:00 + 50%:

Период действия цен (по дате заезда) Комфорт Премиум Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Взрослый на основном месте Одноместное размещение Взрослый на дополнительном месте Смарт без кухни 13.05.2026 - 20.05.2026 43850 56750 - 48850 62350 - 03.06.2026 - 07.06.2026 - - - - - - 10.06.2026 - 17.06.2026 45350 59750 - 50350 65350 - 24.06.2026 - 28.06.2026 - - - - - - 01.07.2026 - 12.08.2026 45350 59750 - 50350 65350 - 19.08.2026 - 23.09.2026 43850 56750 - 48850 62350 - 30.09.2026 - 04.10.2026 43650 56250 - 48650 61850 - Студия 13.05.2026 - 20.05.2026 44850 58650 43250 49850 64250 48250 03.06.2026 - 07.06.2026 - - 43250 - - 48250 10.06.2026 - 17.06.2026 45850 60750 43250 50850 66350 48250 24.06.2026 - 28.06.2026 - - 43250 - - 48250 01.07.2026 - 12.08.2026 45850 60750 43250 50850 66350 48250 19.08.2026 - 23.08.2026 45250 59450 43250 50250 65050 48250 26.08.2026 - 02.09.2026 45250 59450 43250 50250 65050 48250 09.09.2026 - 23.09.2026 44450 57850 43250 49450 63450 48250 30.09.2026 - 04.10.2026 44250 57550 43250 49250 63150 48250

Отели в Сортавале по системе «Фортуна»:

«Фортуна» — система отдыха, при которой неизвестен конкретный отель. Участник тура выбирает даты и условную «звёздность».

«Комфорт» в Сортавале: Сортавала, Ягодная Деревня, Моррис, Местечко Светлое, Сеурахуоне, Ладога, Валоранта (номера стандарт), Golden Rose (г. Сортавала), Белые Мосты (г. Питкяранта). «Премиум» в Сортавале: Каунис, Белые Ночи, Рантала, Валоранта (номера улучшенные и видовые), Родина (гор. Сортавала).

Скидка:

детям до 14 лет – 1300 руб.;

детям 14-16 лет – 400 руб.;

пенсионерам и студентам – уточняется.

Доплата за иностранные билеты (исключение для стран ЕАС: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан): Царское Село – 1250 руб. (все экскурсии на русском), за остальные музеи доплат нет.

Расчетный час в гостиницах – 12.00. Гарантированное заселение после 14:00 (15:00).