Старинные усадьбы, уютные города и природа: тур по живописным уголкам Новгородской области

Побывать в Малой Вишере, увидеть «Маленький Версаль» и полюбоваться просторами Мсты
Отправьтесь в насыщенное путешествие по Новгородской области, где оживают страницы истории — от Аракчеевских поселений и усадеб купцов до виадуков Николаевской железной дороги.

Вы увидите вокзал 19 века, прогуляетесь по подвесным
мостам над рекой Мстой, исследуете архитектурные жемчужины — неоготические усадьбы, старообрядческие храмы и индустриальные руины.

Заглянете на «станцию-призрак», где грохот поездов давно сменился тишиной, и пройдёте по местам, связанным с Лермонтовым, Рерихом и Цоем.

Описание тура

Организационные детали

С собой необходимо иметь:
- паспорт РФ и полис ОМС/ДМС;
- средства от комаров и клещей для посещения лесных зон.

Питание. В стоимость входит завтрак. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Туристический микроавтобус.

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Уровень сложности. Тур несложный, но очень насыщенный. Запланирована одна прогулка по лесным дорожкам со спуском по лестнице и подъёмом к водопаду. Все экскурсии не требуют специальной физической подготовки.

Программа тура по дням

1 день

Малая Вишера, Мстинский мост, Любытино и Боровичи

В 7:45–8:00 — сбор группы у д. 189 по Московскому проспекту (м. «Московская», выход № 6). Переезд в Новгородскую область и экскурсия о строительстве дорог, связанных с судьбами и именами разных эпох.

Остановимся в Селищах у руин Аракчеевского городка и храма Сошествия Святого Духа — напоминание о масштабных армейских преобразованиях 19 века.

В Малой Вишере осмотрим исторический вокзал 1851 года и железнодорожный комплекс. Заглянем в центр города, где сохранились здания 19 века.

Обед в панорамном ресторане над рекой Мстой при горнолыжном курорте. Время на фотографии и отдых.

Далее — станция-призрак «Веребье», Мстинский мост и Мстинские горки. Узнаем, как строители преодолевали Веребьинский овраг при возведении Николаевской железной дороги. Возможно, удастся увидеть проходящий «Сапсан».

Если позволит дорога, поднимемся на «Палец императора» — участок разобранной линии с живописными видами и остатками Веребьевского обхода.

В селе Бор — храм Успения Пресвятой Богородицы, построенный на средства семьи Рябушинских.

В Любытино — посещение усадьбы Горемыкина, прогулка по подвесному мосту, обзор старинных домов и реконструкции Славянской деревни 10 века. Прогуляемся к Прикшенским водопадам.

Переезд в Боровичи через холмы Валдайской возвышенности. Заселение в гостиницу. Вечером свободное время: ужин по желанию, прогулка вдоль Мсты.

2 день

Усадьбы и Историко-краеведческий музей Боровичей

Завтрак в гостинице. Сдача номеров. Отправимся в усадьбу Гверстянка — неоготический дворец на берегу Мсты. Пройдём по подвесному мосту и сделаем фото.

Далее — Историко-краеведческий музей Боровичей: макеты Вышневолоцкой системы, экспозиции о развитии города, кирпичном производстве и местных усадьбах.

Затем состоится экскурсия, во время которой вы увидите вокзал, мост Белелюбского, подвесной мост, виды на Свято-Духов монастырь и прогуляетесь по историческому центру с деревянными и кирпичными домами. Обед в центре города. Свободное время. Возможность приобрести местные конфеты.

Переезд в Окуловку. Здесь творили Рерих, Левитан, Римский-Корсаков. Увидим скульптуру Виктора Цоя. Посетим Слаломный канал — уникальный объект для каякинга и соревнований. Рядом — фабрика 19 века.

Осмотрим усадьбу Приволье: кирпичный замок, парковые террасы и стекольное производство.

Затем — усадьба Заветное, известная как «Маленький Версаль». Прогулка по ландшафтному парку, созданному инженером Михаилом Токарским — автором ряда ж/д и гидротехнических проектов.

Возвращение в Санкт-Петербург. Прибытие к м. «Московская» ориентировочно с 21:00 до 22:00.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник16 490 ₽
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак
  • Трансфер из/до Санкт-Петербурга
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Переезд/перелёт до Санкт-Петербурга из вашего города и обратно
  • Остальное питание
  • Экскурсия в археологическом музее «Славянская деревня IX» - 340 ₽
  • Обзорная экскурсия по Любытино - 250 ₽
  • Экскурсия в Краеведческом музее в Боровичах - 420 ₽ (льгот нет)
  • Обзорная по Боровичам - 200 ₽
  • Радиооборудование - 360 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Московский пр., 189 (СТ.М. «Московская», выход №6), 7:45-8:00
Завершение: Санкт-Петербург, СТ.М. «Московская», 21:00-22:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Татьяна
Татьяна — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 4979 туристов
Любим показывать то, что интересно нам самим, поэтому разыскиваем и находим новые места, объекты и увлекательные истории. Благо вокруг их огромное количество! Знание и понимание истории позволяет нам создавать и проводить качественные маршруты. Происходившие в предлагаемых нами локациях события были настолько значительны, что к ним не нужно добавлять непроверенных баек и сомнительных анекдотов.

