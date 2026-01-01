В 7:45–8:00 — сбор группы у д. 189 по Московскому проспекту (м. «Московская», выход № 6). Переезд в Новгородскую область и экскурсия о строительстве дорог, связанных с судьбами и именами разных эпох.

Остановимся в Селищах у руин Аракчеевского городка и храма Сошествия Святого Духа — напоминание о масштабных армейских преобразованиях 19 века.

В Малой Вишере осмотрим исторический вокзал 1851 года и железнодорожный комплекс. Заглянем в центр города, где сохранились здания 19 века.

Обед в панорамном ресторане над рекой Мстой при горнолыжном курорте. Время на фотографии и отдых.

Далее — станция-призрак «Веребье», Мстинский мост и Мстинские горки. Узнаем, как строители преодолевали Веребьинский овраг при возведении Николаевской железной дороги. Возможно, удастся увидеть проходящий «Сапсан».

Если позволит дорога, поднимемся на «Палец императора» — участок разобранной линии с живописными видами и остатками Веребьевского обхода.

В селе Бор — храм Успения Пресвятой Богородицы, построенный на средства семьи Рябушинских.

В Любытино — посещение усадьбы Горемыкина, прогулка по подвесному мосту, обзор старинных домов и реконструкции Славянской деревни 10 века. Прогуляемся к Прикшенским водопадам.

Переезд в Боровичи через холмы Валдайской возвышенности. Заселение в гостиницу. Вечером свободное время: ужин по желанию, прогулка вдоль Мсты.