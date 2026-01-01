Описание тура
Организационные детали
С собой необходимо иметь:
- паспорт РФ и полис ОМС/ДМС;
- средства от комаров и клещей для посещения лесных зон.
Питание. В стоимость входит завтрак. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Туристический микроавтобус.
Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.
Уровень сложности. Тур несложный, но очень насыщенный. Запланирована одна прогулка по лесным дорожкам со спуском по лестнице и подъёмом к водопаду. Все экскурсии не требуют специальной физической подготовки.
Программа тура по дням
Малая Вишера, Мстинский мост, Любытино и Боровичи
В 7:45–8:00 — сбор группы у д. 189 по Московскому проспекту (м. «Московская», выход № 6). Переезд в Новгородскую область и экскурсия о строительстве дорог, связанных с судьбами и именами разных эпох.
Остановимся в Селищах у руин Аракчеевского городка и храма Сошествия Святого Духа — напоминание о масштабных армейских преобразованиях 19 века.
В Малой Вишере осмотрим исторический вокзал 1851 года и железнодорожный комплекс. Заглянем в центр города, где сохранились здания 19 века.
Обед в панорамном ресторане над рекой Мстой при горнолыжном курорте. Время на фотографии и отдых.
Далее — станция-призрак «Веребье», Мстинский мост и Мстинские горки. Узнаем, как строители преодолевали Веребьинский овраг при возведении Николаевской железной дороги. Возможно, удастся увидеть проходящий «Сапсан».
Если позволит дорога, поднимемся на «Палец императора» — участок разобранной линии с живописными видами и остатками Веребьевского обхода.
В селе Бор — храм Успения Пресвятой Богородицы, построенный на средства семьи Рябушинских.
В Любытино — посещение усадьбы Горемыкина, прогулка по подвесному мосту, обзор старинных домов и реконструкции Славянской деревни 10 века. Прогуляемся к Прикшенским водопадам.
Переезд в Боровичи через холмы Валдайской возвышенности. Заселение в гостиницу. Вечером свободное время: ужин по желанию, прогулка вдоль Мсты.
Усадьбы и Историко-краеведческий музей Боровичей
Завтрак в гостинице. Сдача номеров. Отправимся в усадьбу Гверстянка — неоготический дворец на берегу Мсты. Пройдём по подвесному мосту и сделаем фото.
Далее — Историко-краеведческий музей Боровичей: макеты Вышневолоцкой системы, экспозиции о развитии города, кирпичном производстве и местных усадьбах.
Затем состоится экскурсия, во время которой вы увидите вокзал, мост Белелюбского, подвесной мост, виды на Свято-Духов монастырь и прогуляетесь по историческому центру с деревянными и кирпичными домами. Обед в центре города. Свободное время. Возможность приобрести местные конфеты.
Переезд в Окуловку. Здесь творили Рерих, Левитан, Римский-Корсаков. Увидим скульптуру Виктора Цоя. Посетим Слаломный канал — уникальный объект для каякинга и соревнований. Рядом — фабрика 19 века.
Осмотрим усадьбу Приволье: кирпичный замок, парковые террасы и стекольное производство.
Затем — усадьба Заветное, известная как «Маленький Версаль». Прогулка по ландшафтному парку, созданному инженером Михаилом Токарским — автором ряда ж/д и гидротехнических проектов.
Возвращение в Санкт-Петербург. Прибытие к м. «Московская» ориентировочно с 21:00 до 22:00.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|16 490 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтрак
- Трансфер из/до Санкт-Петербурга
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Переезд/перелёт до Санкт-Петербурга из вашего города и обратно
- Остальное питание
- Экскурсия в археологическом музее «Славянская деревня IX» - 340 ₽
- Обзорная экскурсия по Любытино - 250 ₽
- Экскурсия в Краеведческом музее в Боровичах - 420 ₽ (льгот нет)
- Обзорная по Боровичам - 200 ₽
- Радиооборудование - 360 ₽