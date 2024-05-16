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с Савкиной горки полюбовались окрестностями. Получили много информации по пути в Пушкинские горы о населённых пунктах, мимо которых проезжали, а также о самом Пушкине. В усадьбах достаточно времени для прогулок по паркам. Завтрак входил в стоимость тура. За обеды платили по желанию. Но, самостоятельно пообедать особо негде. Хотелось бы, чтобы ужин тоже был организован аналогично обедам (по желанию). Заселились в гостиницу поздно, затем пришлось идти в продуктовый магазин, чтобы купить что-то для ужина. Поели всухомятку. Предлагали взять такси и съездить в кафе на трассе. Но этот вариант не для каждого в таком городке, как Опочка. А ночевали в гостинице именно там. В городе нет кафе, либо в вечернее время они закрыты. Те, кто поедут в этот тур, должны понимать, что особого комфорта в гостинице и в кафе не будет. Виноваты в этом не организаторы тура, а это особенность места. Сервис там такой. В остальном организация была хорошей. Благодарим экскурсовода Анну.