Туры по усадьбам и дворцам Санкт-Петербурга

Найдено 3 тура в категории «Усадьбы и дворцы» в Санкт-Петербурге, цены от 8 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Выходные в Пушкинских горах. 2 дня/1 ночь
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
43 отзыва
Выходные в Пушкинских горах. 2 дня/1 ночь
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп.,10;м. Московска...
26 июня в 07:00
29 июня в 07:00
от 8 950 за человека
Дворцы и усадьбы петербургской знати
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Дворцы и усадьбы петербургской знати
Начало: Санкт-Петербург
«А также вас ждет круиз на двухпалубном теплоходе “Парадная Нева”с выходом в Финский залив и эксклюзивная программа «Один день в дворянской усадьбе»
1 июля в 10:00
8 июля в 10:00
от 38 570 за человека
По руинам былого величия: тур по заброшенным усадьбам Петербурга и области
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
По руинам былого величия: тур по заброшенным усадьбам Петербурга и области
Побродить по давно покинутым роскошным залам и побывать в закрытой психбольнице Кащенко
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 10:00
«А ещё полюбуетесь давно забытыми, но некогда великолепными усадьбами»
13 июля в 10:00
14 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Сергей
    16 мая 2024
    Выходные в Пушкинских горах. 2 дня/1 ночь
    Поездкой довольны. Хорошо отдохнули вдали от городской суеты и шума. Побывали в 3 усадьбах: Михайловское, Тригорское, Петровское, на могиле Пушкина,
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    с Савкиной горки полюбовались окрестностями. Получили много информации по пути в Пушкинские горы о населённых пунктах, мимо которых проезжали, а также о самом Пушкине. В усадьбах достаточно времени для прогулок по паркам. Завтрак входил в стоимость тура. За обеды платили по желанию. Но, самостоятельно пообедать особо негде. Хотелось бы, чтобы ужин тоже был организован аналогично обедам (по желанию). Заселились в гостиницу поздно, затем пришлось идти в продуктовый магазин, чтобы купить что-то для ужина. Поели всухомятку. Предлагали взять такси и съездить в кафе на трассе. Но этот вариант не для каждого в таком городке, как Опочка. А ночевали в гостинице именно там. В городе нет кафе, либо в вечернее время они закрыты. Те, кто поедут в этот тур, должны понимать, что особого комфорта в гостинице и в кафе не будет. Виноваты в этом не организаторы тура, а это особенность места. Сервис там такой. В остальном организация была хорошей. Благодарим экскурсовода Анну.

  • С
    Светлана
    11 мая 2024
    Выходные в Пушкинских горах. 2 дня/1 ночь
    Программа была насыщенная, но посетить успели всё, очень плотненько, но благодаря гиду Анне мы все успели. Даже дождь не помешал
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    нашему хорошему настроению. По дороге Анна нас пррсвещала, выдавала много интересного. Да и просто она могла рассказать много-много интересного. Спасибо ей за это, она человек с юмором, знаниями, и хороший организатор. Просто умничка. Спасибо водителю Сергею за комфортную поездку,. После такой поездки хочется перечитать Пушкина, но уже с новыми знаниями, и под другим углом.

  • А
    Александра
    7 мая 2024
    Выходные в Пушкинских горах. 2 дня/1 ночь
    Понравилось все. Гид Ирина Домбравская / могу переврать фио/ - отлично спланировала время экскурсий и вообще расписание дней, выше всяческих
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    похвал. Водитель внимательный, уравновешенный. То, что экскурсия в Пушгоры на микроавтобусе- это очень хорошо, удобно, комфортно. А в целом повезло с погодой, замечательное место, экскурсии познавательные, адекватные экскурсанты. СПАСИБО!!

  • Е
    Елена
    1 апреля 2024
    Дворцы и усадьбы петербургской знати
    Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы
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    между словами, рассказ совершенно не интересный. Мы чуть не заснули. Экскурсовод по Арбату и ВДНХ лучше, не без супер вау эффекта (ну по крайней мере, что-то интереснее рассказала, но у нее была нотка ностальгии по СССР).

  • О
    Ольга
    1 апреля 2024
    Дворцы и усадьбы петербургской знати
    Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
    Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
  • О
    Ольга
    31 марта 2024
    Дворцы и усадьбы петербургской знати
    Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Усадьбы и дворцы»

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Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Усадьбы и дворцы" можно забронировать 3 тура от 8 950 до 38 570. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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