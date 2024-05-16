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Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп.,10;м. Московска...
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от 8 950₽ за человека
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Дворцы и усадьбы петербургской знати
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«А также вас ждет круиз на двухпалубном теплоходе “Парадная Нева”с выходом в Финский залив и эксклюзивная программа «Один день в дворянской усадьбе»
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По руинам былого величия: тур по заброшенным усадьбам Петербурга и области
Побродить по давно покинутым роскошным залам и побывать в закрытой психбольнице Кащенко
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 10:00
«А ещё полюбуетесь давно забытыми, но некогда великолепными усадьбами»
13 июля в 10:00
14 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССергей16 мая 2024Поездкой довольны. Хорошо отдохнули вдали от городской суеты и шума. Побывали в 3 усадьбах: Михайловское, Тригорское, Петровское, на могиле Пушкина,
- ССветлана11 мая 2024Программа была насыщенная, но посетить успели всё, очень плотненько, но благодаря гиду Анне мы все успели. Даже дождь не помешал
- ААлександра7 мая 2024Понравилось все. Гид Ирина Домбравская / могу переврать фио/ - отлично спланировала время экскурсий и вообще расписание дней, выше всяческих
- ЕЕлена1 апреля 2024Нам вообще не понравилась экскурсовод, которая проводила экскурсию в Коломенком. Она долго думала, что сказать, у нее было большие паузы
- ООльга1 апреля 2024Приятные и отзывчивые люди. Всё объяснили, всегда на связи. Всё документы присылали своевременно!
- ООльга31 марта 2024Организация тура на высшем уровнем, гостиница великолепная, приняли очень душевно, номер понравился, в номере чисто, аккуратно, вежливый персонал, прекрасная кухня в кафе при гостинице.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Усадьбы и дворцы»
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