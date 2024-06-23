Продолжаем наше путешествие. Отправляемся в Мир. Расстояние до него около 100 км. Увидим Мирский замок 16 века, вошедший в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Затем погуляем по атмосферному городку: обязательно побываем на Рыночной площади и осмотрим дома ремесленников и купцов, полюбуемся православной церковью, католическим костёлом и синагогой.

Переедем в Несвиж. Расстояние — 30 км. Пообедаем за доплату и начнём экскурсию по дворцово-парковому комплексу. Здесь легко почувствовать себя особой королевских кровей! Наше путешествие в прошлое продолжится в самом Несвиже, где мы будем гулять по торговым рядам и рассматривать фрески фарного костёла, а ещё спустимся в подземелье, где находится усыпальница Радзивиллов.

Доберёмся до Бреста и заселимся в гостиницу. Расстояние — 260 км.