Замки, рыцари и крепости: автобусный тур по главным местам Минска, Бреста, Гродно и Полоцка

Посетить завод БелАЗ, погулять по Беловежской пуще и побывать в любимом городе Шагала
Подготовили для вас самые интересные и необычные локации: вы почувствуете себя особами голубых кровей в замках Мира и Несвижа, увидите дворец губернатора, где останавливался сам Наполеон, пройдётесь по улочкам Витебска, которые вдохновили Марка Шагала на написание картины «Над городом», посидите в кабине огромного самосвала БелАЗ и прогуляетесь по тропкам единственного реликтового леса в Европе — Беловежской пуще.
Замки, рыцари и крепости: автобусный тур по главным местам Минска, Бреста, Гродно и Полоцка
Замки, рыцари и крепости: автобусный тур по главным местам Минска, Бреста, Гродно и Полоцка
Замки, рыцари и крепости: автобусный тур по главным местам Минска, Бреста, Гродно и Полоцка
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 08:00

Описание тура

Организационные детали

Въезд в Беларусь по паспорту РФ.
В Беларуси принимают банковские карты МИР.

Проживание. Будем жить в гостинице «Турист» 3* в Гродно, «Беларусь» 3* в Бресте, «Арена» 3* в Минске, «Двина» 3* в Полоцке, туристско-оздоровительном комплексе «Лосвидо», 2-местное размещение.

Питание. В программу включены завтраки в отелях. Обеды и ужины — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Полоцку и музею средневекового рыцарства

Встретимся в 06:30 у станции метро «Московская» и отправимся в Полоцк. Предстоит проехать около 570 км. Сделаем небольшую остановку в Пскове и заберём путешественников от отеля «Балтхаус».

Прибудем в Полоцк в 16:00 и начнём знакомство с городом с посещения Полоцкого музея средневекового рыцарства. Здесь вы увидите предметы быта и оружие, сможете примерить на себя шлем и сделать фото в доспехах. А средневековая музыка, звучащая в музее, поможет ненадолго перенестись в прошлое.

Продолжим экскурсию. Осмотрим Софийский собор 18 века, возведённый по образу собора 11 века, полюбуемся Западной Двиной, увидим Полоцкий иезуитский коллегиум 16 века.

Ночевать будем в отеле.

Экскурсия по Полоцку и музею средневекового рыцарстваЭкскурсия по Полоцку и музею средневекового рыцарстваЭкскурсия по Полоцку и музею средневекового рыцарстваЭкскурсия по Полоцку и музею средневекового рыцарства
2 день

Достопримечательности Минска

Позавтракаем в отеле и поедем в Минск. Начнём автобусно-пешеходную экскурсию по городу контрастов, где идеально сочетаются старинное и современное. Сегодня вы увидите знаменитую площадь Независимости и побываете в старом городе, полюбуетесь Ратушной площадью и православными и католическими храмами. Покажем вам Национальную библиотеку Беларуси, проедем мимо спортивных арен, живописных площадей и проспектов.

Заселимся в отель и отдохнём.

Достопримечательности МинскаДостопримечательности МинскаДостопримечательности МинскаДостопримечательности Минска
3 день

Замки Мира и Несвижа

Продолжаем наше путешествие. Отправляемся в Мир. Расстояние до него около 100 км. Увидим Мирский замок 16 века, вошедший в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Затем погуляем по атмосферному городку: обязательно побываем на Рыночной площади и осмотрим дома ремесленников и купцов, полюбуемся православной церковью, католическим костёлом и синагогой.

Переедем в Несвиж. Расстояние — 30 км. Пообедаем за доплату и начнём экскурсию по дворцово-парковому комплексу. Здесь легко почувствовать себя особой королевских кровей! Наше путешествие в прошлое продолжится в самом Несвиже, где мы будем гулять по торговым рядам и рассматривать фрески фарного костёла, а ещё спустимся в подземелье, где находится усыпальница Радзивиллов.

Доберёмся до Бреста и заселимся в гостиницу. Расстояние — 260 км.

Замки Мира и НесвижаЗамки Мира и НесвижаЗамки Мира и НесвижаЗамки Мира и Несвижа
4 день

Брестская крепость и Беловежская пуща

День начнём с обзорной экскурсии по Бресту. Увидим церковь Святого Николая и Крестовоздвиженский собор, пройдёмся по пешеходной улице — Брестскому Арбату, осмотрим роскошные особняки 19 века.

Конечно же, посетим легендарную Брестскую крепость. Сначала она вошла в историю как место заключения мира между Россией и Германией в 1918 году. А затем именно гарнизон Брестской крепости держал героическую оборону в первые дни Великой Отечественной войны.

Пообедаем за доплату и поедем в Беловежскую пущу. Это единственный реликтовый лес в Европе! Здесь можно встретить зубров, оленей, косуль и издалека понаблюдать за хищниками: лисой, волком, медведем и даже рысью.

По желанию и за доплату можем посетить охотничий фуршет, на котором вы попробуете холодные и горячие блюда из дичи, насладитесь ухой из свежей речной рыбки и отведаете крепкий напиток «Пущанка». Стоимость — 2500 руб. /чел.

Переедем в Гродно. Расстояние — 180 км.

Брестская крепость и Беловежская пущаБрестская крепость и Беловежская пущаБрестская крепость и Беловежская пущаБрестская крепость и Беловежская пуща
5 день

Старинные улочки Гродно

Утром отправимся исследовать город-музей Гродно. В его архитектуре смешались готика, ренессанс, барокко и классицизм. Полюбуемся Старым и Новым замками, увидим Королевский дворец и Иезуитский костёл, осмотрим монастыри бернардинцев и францисканцев. Побываем на рыночной площади, прогуляемся по набережной Немана, остановимся у Коложской церкви 12 века и покажем вам старейшие в Беларуси синагогу и аптеку.

В период с 01.05.2024 по 15.10.2024 по желанию и за доплату можем устроить прогулку по Августовскому каналу на теплоходе. Стоимость — 700 руб. /чел. Вы увидите первый искусственный водный путь в Европе, соединяющий Вислу и Неман, полюбуетесь невероятными видами, в которых природные красоты смешиваются с инженерными чудесами.

Вернёмся в Минск и заселимся в отель. Расстояние — 340 км.

Старинные улочки ГродноСтаринные улочки ГродноСтаринные улочки ГродноСтаринные улочки Гродно
6 день

Экскурсия на завод БелАЗ

Поедем в Жодино, где вас будет ждать экскурсия по заводу БелАЗ. Вы увидите огромные машины, сделаете фотографии с самым большим в истории самосвалом и посидите в кабине знаменитого на весь мир автомобиля.

Затем начнём исследовать главные достопримечательности Витебска, над которым летят герои самой известной картины Марка Шагала «Над городом».

Вы увидите старинные дома 18-19 века и дворец губернатора на берегу Западной Двины, где останавливался сам Наполеон! Ещё осмотрим ратушу, Воскресенскую церковь и Успенский собор. Пройдём по пешеходной улице Суворова, заглянем в сувенирные лавки и посетим летний амфитеатр. Обязательно покажем вам дом, где провёл детство и юность художник Марк Шагал.

Ночевать сегодня будем в туристическо-оздоровительном комплексе «Лосвидо» на берегу одноимённого озера.

Экскурсия на завод БелАЗЭкскурсия на завод БелАЗЭкскурсия на завод БелАЗЭкскурсия на завод БелАЗ
7 день

Возвращение в Санкт-Петербург

После завтрака поедем в Санкт-Петербург. Расстояние — 590 км. Сделаем остановку в Пскове, а в Петербург прибудем вечером.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет37 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях 3
  • Завтраки в отелях
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Сопровождение профессиональным гидом
  • Трансферы по маршруту на комфортабельном автобусе
  • Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
  • 5 обедов и 2 ужина по программе - 4900 руб. (700 руб. /1 обед/ужин)
  • Охотничий фуршет с угощением дичью и "пущанкой" на "Царской поляне" в Беловежской Пуще - 2500 руб
  • Прогулка по Августовскому каналу на теплоходе в Гродно - 700 руб./чел. (с 1 мая по 15 октября)
  • Катание на карьерном самосвале (55 тонн) на заводе Белаз (5 мин) - 2500 руб. /1 чел
  • Медицинская страховка - от 500 руб
  • Стоимость тура на 1 человека при 2-местном размещении в отеле и на дальнем ряду в автобусе - 36 800 руб. при 1-местном размещении - 41 900 руб
  • Стоимость тура на 1 человека при 1-местном размещении 42 900 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 07:00
Завершение: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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