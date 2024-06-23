Описание тура
Организационные детали
Въезд в Беларусь по паспорту РФ.
В Беларуси принимают банковские карты МИР.
Проживание. Будем жить в гостинице «Турист» 3* в Гродно, «Беларусь» 3* в Бресте, «Арена» 3* в Минске, «Двина» 3* в Полоцке, туристско-оздоровительном комплексе «Лосвидо», 2-местное размещение.
Питание. В программу включены завтраки в отелях. Обеды и ужины — за доплату.
Программа тура по дням
Экскурсия по Полоцку и музею средневекового рыцарства
Встретимся в 06:30 у станции метро «Московская» и отправимся в Полоцк. Предстоит проехать около 570 км. Сделаем небольшую остановку в Пскове и заберём путешественников от отеля «Балтхаус».
Прибудем в Полоцк в 16:00 и начнём знакомство с городом с посещения Полоцкого музея средневекового рыцарства. Здесь вы увидите предметы быта и оружие, сможете примерить на себя шлем и сделать фото в доспехах. А средневековая музыка, звучащая в музее, поможет ненадолго перенестись в прошлое.
Продолжим экскурсию. Осмотрим Софийский собор 18 века, возведённый по образу собора 11 века, полюбуемся Западной Двиной, увидим Полоцкий иезуитский коллегиум 16 века.
Ночевать будем в отеле.
Достопримечательности Минска
Позавтракаем в отеле и поедем в Минск. Начнём автобусно-пешеходную экскурсию по городу контрастов, где идеально сочетаются старинное и современное. Сегодня вы увидите знаменитую площадь Независимости и побываете в старом городе, полюбуетесь Ратушной площадью и православными и католическими храмами. Покажем вам Национальную библиотеку Беларуси, проедем мимо спортивных арен, живописных площадей и проспектов.
Заселимся в отель и отдохнём.
Замки Мира и Несвижа
Продолжаем наше путешествие. Отправляемся в Мир. Расстояние до него около 100 км. Увидим Мирский замок 16 века, вошедший в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Затем погуляем по атмосферному городку: обязательно побываем на Рыночной площади и осмотрим дома ремесленников и купцов, полюбуемся православной церковью, католическим костёлом и синагогой.
Переедем в Несвиж. Расстояние — 30 км. Пообедаем за доплату и начнём экскурсию по дворцово-парковому комплексу. Здесь легко почувствовать себя особой королевских кровей! Наше путешествие в прошлое продолжится в самом Несвиже, где мы будем гулять по торговым рядам и рассматривать фрески фарного костёла, а ещё спустимся в подземелье, где находится усыпальница Радзивиллов.
Доберёмся до Бреста и заселимся в гостиницу. Расстояние — 260 км.
Брестская крепость и Беловежская пуща
День начнём с обзорной экскурсии по Бресту. Увидим церковь Святого Николая и Крестовоздвиженский собор, пройдёмся по пешеходной улице — Брестскому Арбату, осмотрим роскошные особняки 19 века.
Конечно же, посетим легендарную Брестскую крепость. Сначала она вошла в историю как место заключения мира между Россией и Германией в 1918 году. А затем именно гарнизон Брестской крепости держал героическую оборону в первые дни Великой Отечественной войны.
Пообедаем за доплату и поедем в Беловежскую пущу. Это единственный реликтовый лес в Европе! Здесь можно встретить зубров, оленей, косуль и издалека понаблюдать за хищниками: лисой, волком, медведем и даже рысью.
По желанию и за доплату можем посетить охотничий фуршет, на котором вы попробуете холодные и горячие блюда из дичи, насладитесь ухой из свежей речной рыбки и отведаете крепкий напиток «Пущанка». Стоимость — 2500 руб. /чел.
Переедем в Гродно. Расстояние — 180 км.
Старинные улочки Гродно
Утром отправимся исследовать город-музей Гродно. В его архитектуре смешались готика, ренессанс, барокко и классицизм. Полюбуемся Старым и Новым замками, увидим Королевский дворец и Иезуитский костёл, осмотрим монастыри бернардинцев и францисканцев. Побываем на рыночной площади, прогуляемся по набережной Немана, остановимся у Коложской церкви 12 века и покажем вам старейшие в Беларуси синагогу и аптеку.
В период с 01.05.2024 по 15.10.2024 по желанию и за доплату можем устроить прогулку по Августовскому каналу на теплоходе. Стоимость — 700 руб. /чел. Вы увидите первый искусственный водный путь в Европе, соединяющий Вислу и Неман, полюбуетесь невероятными видами, в которых природные красоты смешиваются с инженерными чудесами.
Вернёмся в Минск и заселимся в отель. Расстояние — 340 км.
Экскурсия на завод БелАЗ
Поедем в Жодино, где вас будет ждать экскурсия по заводу БелАЗ. Вы увидите огромные машины, сделаете фотографии с самым большим в истории самосвалом и посидите в кабине знаменитого на весь мир автомобиля.
Затем начнём исследовать главные достопримечательности Витебска, над которым летят герои самой известной картины Марка Шагала «Над городом».
Вы увидите старинные дома 18-19 века и дворец губернатора на берегу Западной Двины, где останавливался сам Наполеон! Ещё осмотрим ратушу, Воскресенскую церковь и Успенский собор. Пройдём по пешеходной улице Суворова, заглянем в сувенирные лавки и посетим летний амфитеатр. Обязательно покажем вам дом, где провёл детство и юность художник Марк Шагал.
Ночевать сегодня будем в туристическо-оздоровительном комплексе «Лосвидо» на берегу одноимённого озера.
Возвращение в Санкт-Петербург
После завтрака поедем в Санкт-Петербург. Расстояние — 590 км. Сделаем остановку в Пскове, а в Петербург прибудем вечером.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|37 800 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях 3
- Завтраки в отелях
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Сопровождение профессиональным гидом
- Трансферы по маршруту на комфортабельном автобусе
- Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
- 5 обедов и 2 ужина по программе - 4900 руб. (700 руб. /1 обед/ужин)
- Охотничий фуршет с угощением дичью и "пущанкой" на "Царской поляне" в Беловежской Пуще - 2500 руб
- Прогулка по Августовскому каналу на теплоходе в Гродно - 700 руб./чел. (с 1 мая по 15 октября)
- Катание на карьерном самосвале (55 тонн) на заводе Белаз (5 мин) - 2500 руб. /1 чел
- Медицинская страховка - от 500 руб
- Стоимость тура на 1 человека при 2-местном размещении в отеле и на дальнем ряду в автобусе - 36 800 руб. при 1-местном размещении - 41 900 руб
- Стоимость тура на 1 человека при 1-местном размещении 42 900 руб