Вас ждёт знакомство с городом — «портом пяти морей», водная прогулка по Онежскому озеру к загадочным древним петроглифам, посещение подводной лодки, восхождение на Андома-гору и великолепные виды, вдохновлявшие поэтов и художников.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Вытерге. Посещение музеев "Водные пути Севера" и "Подводная лодка Б-440"
Переезд в г. Вытегра. Трассовая экскурсия, по пути бытовые остановки.
14:00 Прибытие в Вытегру. Размещение в гостиничном комплексе “Варденклифф ВолгоБалт”.
Гостиничный комплекс находится в исторической части Вытегры — на месте бывшей Вянгинской пристани.
Это уникальное архитектурное строение в строгом классическом стиле, состоящее из 4 этажей и башни "Маяк". В башне располагается уютная библиотека и смотровая площадка.
Обед в гостинице (дополнительная оплата).
Ресторан сочетает в себе атмосферу уюта, изысканную кухню и по-европейски элегантный интерьер.
Обзорная экскурсия по городу. Несомненно, любой побывавший в Вытегре человек, заинтересуется уникальной природой и историей нашего древнего края, его вековыми традициями, самобытной народной культурой и промыслами.
Здесь оставили свой след Петр I и Екатерина II, здесь шли великие стройки, ознаменовавшиеся появлением Мариинского и Волго-Балтийского каналов, здесь шли кровопролитные бои во время Великой Отечественной войны.
Вы посетите набережную реки Вытегры, которая стала гордостью вытегоров. Это тот редкий случай, когда новый объект идеально вписался в городской ландшафт и при этом имеет историческую и культурную составляющие.
В ходе экскурсии вы увидите Сретенскую церковь, часовню Исаакия Долматского, полюбуетесь панорамой города, услышите рассказ об истории Вытегры.
Посещение музея "Водные пути Севера". “Мост между морями” — так называют Волго-Балтийский водный путь, благодаря которому множество гостей прибывает в Вытегру на туристических теплоходах.
С глубокой древности он играл важнейшую роль, связывая огромные регионы страны, открывая России путь на Запад и на Восток. Его история – это летопись далеких походов, смелых замыслов и грандиозных строек, которую рассказывает обновленная экспозиция музея "Водные пути Севера".
Посещение музея "Подводная лодка Б-440". Лодка была заложена 1 июня 1970 года на Ново-Адмиралтейском заводе в Ленинграде, спущена на воду 16 сентября 1970 года. Большая часть отсеков сохранена полностью.
В ходе экскурсии у вас будет уникальная возможность ознакомиться с каютами и общественными помещениями 1-ой и 2-ой палубы подводной лодки.
Возвращение в гостиницу. Свободное время.
Онежские Петроглифы. Водная прогулка на мыс Бесов Нос
Завтрак в гостинице.
Сегодня мы отправляемся в уникальную поездку — мы посетим настоящее чудо света Онежские Петроглифы.
Переезд на причал. Посадка в катер.
Водная прогулка на мыс Бесов Нос. Вы отправитесь на катере в путешествие к мысу Бесов Нос. Водная прогулка подарит свежие впечатления, вы почувствуете себя героями из приключенческих романов, настоящими первооткрывателями!
Высадка на берег. Прогулка по мысу Бесов Нос и осмотр Онежских Петроглифов (2,5 км в одну сторону).
Прогулка по совершенно сказочным местам по тропе к Онежским Петроглифам.
Бесов Нос — одно из красивейших мест в Карелии, входит в состав заказника "Муромский". Вы увидите древнейшие Петроглифы, оставленные людьми более 5000 лет назад.
Уникальны Петроглифы тем, что они не имеют аналогов в мире. Размеры рисунков достигают двух с половиной метров, находятся у самой кромки воды.
Возвращение к катеру, переправа на другой берег.
После такой насыщенной прогулки — самое время отдохнуть на берегу озера.
Вам будет предложен настоящий походный обед (дополнительная оплата).
Летом при хорошей погоде есть возможность искупаться на Онежском озере, поэтому мы останемся на пляже и устроим пикник там — берите с собой купальные костюмы!
Посадка в катер. Возвращение к автобусу. Возвращение в гостиницу. Свободное время.
Посещение краеведческого музея г. Вытегра. Прогулка по горе Андома
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Посещение краеведческого музея г. Вытегра. За столетнюю историю существования музея вытегорам удалось собрать прекрасную коллекцию предметов археологии, этнографии, искусства, быта, техники, природных материалов, в ней имеются вещи уникальные, которые вы не встретите ни в одном другом музее.
Переезд к горе Андома. Прогулка по горе, подъем на смотровую площадку.
Уникальный природный геологический памятник. В этом месте проходит водораздел трех бассейнов Атлантического, Северного-Ледовитого и Каспийского.
С обрыва открывается вид на бескрайние просторы Онежского озера, устье Андомы и бескрайние таежные леса до самого горизонта, а на стене обрыва можно увидеть причудливые полосы разноцветных глин и песчаников.
Возвращение в г. Вытегра.
Обед в гостинице (дополнительная оплата).
Отправление в Санкт-Петербург с бытовыми остановками.
Прибытие в Санкт-Петербург к ст. метро "Улица Дыбенко" ориентировочно в 23:30.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Варденклифф Волго-Балт
|Стоимость
|2-местный комфорт
|26875
|2-местный полулюкс
|27875
|1-местный комфорт
|29675
|2-местный люкс
|29875
|1-местный полулюкс
|30975
Варианты проживания
Гостиница «Wardenclyffe Волго-балт»
Трехэтажная гостиница «Wardenclyffe Волго-балт» расположена в центральной части города. Он выполнен в морском стиле как снаружи, так и внутри.
Помещения для проживания в отеле предусмотрены на размещение, как одного гостя, так и семьи. Современные номера оборудованы по последнему слову техники: телевизор с плоским экраном, эргономичная мебель, хорошие просторные спальные места, холодильник, кондиционер, Wi-Fi бесплатный.
В собственном ресторане подаются европейские, национальные и авторские блюда, к которым относятся рыбные из форели, сига, соленья, ягоды, соки, компоты, мед и различные заготовки.
Гостям предлагается конференц-зал, комната для переговоров, библиотека, смотровая площадка на маяке, лодочная станция, причал для лодок, кафе "Терраса". На стойке регистрации платные утюги, электрочайники, заказ такси. Есть бесплатная автостоянка.
Неподалеку от гостиницы "Wardenclyffe Волго-балт" находится Сретенский собор, красивая река, крупные магазины, рестораны, клубы, кинотеатры, парки с множеством развлечений.
Ответы на вопросы
Что включено
- Переезд на комфортабельном автобусе
- Профессиональное сопровождение опытного гида
- Проживание в номерах с удобствами
- Питание, указанное в программе: 2 завтрака
- Экосбор за посещение мыса Бесов Нос
- Экскурсия с водной переправой на Онежские Петроглифы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Личные расходы
- Питание, не указанное в программе: обеды и ужины
- Входные билеты с экскурсией:
- Краеведческий музей Вытегры - взр - 220, пенс - 150, шк и дети - 140
- Музей «Водные пути Севера» - взр - 220, пенс - 170, шк и дети - 150
- «Подводная лодка Б-440» - 500 - взр, 420 пенс и ст, 350 шк и дети
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.