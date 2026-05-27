1 день

Обзорная экскурсия по Вытерге. Посещение музеев "Водные пути Севера" и "Подводная лодка Б-440"

Переезд в г. Вытегра. Трассовая экскурсия, по пути бытовые остановки.

14:00 Прибытие в Вытегру. Размещение в гостиничном комплексе “Варденклифф ВолгоБалт”.

Гостиничный комплекс находится в исторической части Вытегры — на месте бывшей Вянгинской пристани.

Это уникальное архитектурное строение в строгом классическом стиле, состоящее из 4 этажей и башни "Маяк". В башне располагается уютная библиотека и смотровая площадка.

Обед в гостинице (дополнительная оплата).

Ресторан сочетает в себе атмосферу уюта, изысканную кухню и по-европейски элегантный интерьер.

Обзорная экскурсия по городу. Несомненно, любой побывавший в Вытегре человек, заинтересуется уникальной природой и историей нашего древнего края, его вековыми традициями, самобытной народной культурой и промыслами.

Здесь оставили свой след Петр I и Екатерина II, здесь шли великие стройки, ознаменовавшиеся появлением Мариинского и Волго-Балтийского каналов, здесь шли кровопролитные бои во время Великой Отечественной войны.

Вы посетите набережную реки Вытегры, которая стала гордостью вытегоров. Это тот редкий случай, когда новый объект идеально вписался в городской ландшафт и при этом имеет историческую и культурную составляющие.

В ходе экскурсии вы увидите Сретенскую церковь, часовню Исаакия Долматского, полюбуетесь панорамой города, услышите рассказ об истории Вытегры.

Посещение музея "Водные пути Севера". “Мост между морями” — так называют Волго-Балтийский водный путь, благодаря которому множество гостей прибывает в Вытегру на туристических теплоходах.

С глубокой древности он играл важнейшую роль, связывая огромные регионы страны, открывая России путь на Запад и на Восток. Его история – это летопись далеких походов, смелых замыслов и грандиозных строек, которую рассказывает обновленная экспозиция музея "Водные пути Севера".

Посещение музея "Подводная лодка Б-440". Лодка была заложена 1 июня 1970 года на Ново-Адмиралтейском заводе в Ленинграде, спущена на воду 16 сентября 1970 года. Большая часть отсеков сохранена полностью.

В ходе экскурсии у вас будет уникальная возможность ознакомиться с каютами и общественными помещениями 1-ой и 2-ой палубы подводной лодки.

Возвращение в гостиницу. Свободное время.

