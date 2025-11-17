1 день

Пешеходная экскурсия "Два острова, три века" с посещением смотровой площадки "Лахта-центра" и экскурсией в Исаакиевский собор. Репетиция "Алые паруса"

Самостоятельный заезд. Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. До 15:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.

Пешеходная экскурсия «Два острова, три века» с посещением смотровой площадки «Лахта-центра» и экскурсией в Исаакиевский собор.

Встреча с гидом у ст. метро «Беговая». Отправление на экскурсию в 11:00.

Петербург — это не история, застывшая в камне, а это город, который растет и развивается. Он восхищает не только дворцами, соборами и памятниками – шедеврами прошлых веков, созданными из мрамора и золота, но и суперсовременными кварталами из стекла и металла.

И сегодня нам предстоит в этом убедиться — ведь мы познакомимся с бессмертным творением XIX века и небоскребом XXI века.

Ваше приключение начнется на головокружительной высоте: Вы покорите смотровую площадку «Лахта-центра» – самого высокого небоскреба не только России, но и всей Европы! С 83-го этажа перед Вами раскинется умопомрачительная панорама Петербурга и Финского залива.

Спустившись в петербургское метро — самое глубокое в мире, мы вернемся в центр города, где продолжится наша увлекательная пешеходная экскурсия. Мы пройдем по Невскому проспекту, полюбуемся всемирно известными достопримечательностями и великолепной архитектурой главной улицы «северной столицы».

Экскурсия продолжится у самого узнаваемого памятника нашего города — «Медного всадника». Этот символ Петербурга, воздвигнутый в честь великого Петра I, расскажет Вам о победах и славе российской империи.

Далее Вас ждет величественный Исаакиевский собор — самый высокий и самый большой собор города! Бывший главный кафедральный собор Российской империи ошеломит роскошью интерьера.

В завершение Вы можете подняться на колоннаду Исаакиевского собора, и теперь перед Вами будет видна вся центральная часть города с высоты птичьего полета! Приготовьтесь к самым незабываемым впечатлениям!

Продолжительность экскурсии 4 часа.

Транспорт не предоставляется.

«Алые паруса» стали одним из значимых событий, которые проходят в Петербурге. Такое масштабное мероприятие требует тщательной подготовки и проведения репетиций.

Для тех, у кого нет пригласительных билетов, а также «жаворонков», которые не готовы гулять по ночам, мы предлагаем самостоятельно посетить генеральную репетицию праздника с прохождением по Неве парусника под алыми парусами.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160