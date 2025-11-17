Вы увидите знаменитый «Медный всадник», символ российской империи, и насладитесь водным путешествием по каналам, открывающим красоты
Программа тура по дням
Пешеходная экскурсия "Два острова, три века" с посещением смотровой площадки "Лахта-центра" и экскурсией в Исаакиевский собор. Репетиция "Алые паруса"
Самостоятельный заезд. Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. До 15:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.
Пешеходная экскурсия «Два острова, три века» с посещением смотровой площадки «Лахта-центра» и экскурсией в Исаакиевский собор.
Встреча с гидом у ст. метро «Беговая». Отправление на экскурсию в 11:00.
Петербург — это не история, застывшая в камне, а это город, который растет и развивается. Он восхищает не только дворцами, соборами и памятниками – шедеврами прошлых веков, созданными из мрамора и золота, но и суперсовременными кварталами из стекла и металла.
И сегодня нам предстоит в этом убедиться — ведь мы познакомимся с бессмертным творением XIX века и небоскребом XXI века.
Ваше приключение начнется на головокружительной высоте: Вы покорите смотровую площадку «Лахта-центра» – самого высокого небоскреба не только России, но и всей Европы! С 83-го этажа перед Вами раскинется умопомрачительная панорама Петербурга и Финского залива.
Спустившись в петербургское метро — самое глубокое в мире, мы вернемся в центр города, где продолжится наша увлекательная пешеходная экскурсия. Мы пройдем по Невскому проспекту, полюбуемся всемирно известными достопримечательностями и великолепной архитектурой главной улицы «северной столицы».
Экскурсия продолжится у самого узнаваемого памятника нашего города — «Медного всадника». Этот символ Петербурга, воздвигнутый в честь великого Петра I, расскажет Вам о победах и славе российской империи.
Далее Вас ждет величественный Исаакиевский собор — самый высокий и самый большой собор города! Бывший главный кафедральный собор Российской империи ошеломит роскошью интерьера.
В завершение Вы можете подняться на колоннаду Исаакиевского собора, и теперь перед Вами будет видна вся центральная часть города с высоты птичьего полета! Приготовьтесь к самым незабываемым впечатлениям!
Продолжительность экскурсии 4 часа.
Транспорт не предоставляется.
«Алые паруса» стали одним из значимых событий, которые проходят в Петербурге. Такое масштабное мероприятие требует тщательной подготовки и проведения репетиций.
Для тех, у кого нет пригласительных билетов, а также «жаворонков», которые не готовы гулять по ночам, мы предлагаем самостоятельно посетить генеральную репетицию праздника с прохождением по Неве парусника под алыми парусами.
Обзорная экскурсия на теплоходе Hop on-Hop off и посещение Эрмитажа
Завтрак в гостинице.
Посадка на теплоход на причале «Румянцевский спуск» (Университетская наб. 17).
Вас ждет увлекательное путешествие по Неве и каналам, которое вдохновляет и поражает воображение. Это идеальный способ познакомиться с городом и увидеть его главные достопримечательности с воды.
Вы можете самостоятельно строить маршрут своего дня, выходить на причалах и заходить там, где хотите, и столько раз, сколько вам нужно. На борту работает система аудиогида.
На одной из остановок теплохода, мы предлагаем Вам посетить Эрмитаж.Перед Вами предстанут творения великих художников, скульпторов и другие шедевры мирового искусства, которые пережили века и продолжают вдохновлять человечество сегодня.
Великолепная Иорданская лестница поразит Вас необычайной роскошью и блеском. Тронный зал, где вершилась мировая история, восхитит Вас своим величием. Вы увидите непревзойденные картины, которые написали гении, жившие много веков назад.
Вас поразят работы Леонардо да Винчи, создавшего загадочную Мону Лизу, и восхитят холсты Рафаэля, полные света и гармонии. Вас покорит единственная в России скульптура, созданная великим Микеланджело.
И надолго оставит под впечатлением один из самых знаменитых экспонатов Эрмитажа — уникальные Золотые часы «Павлин» — не только великолепное произведение искусства, но и удивительный механизм — единственный в мире автомат XVIII века, дошедший до нас нетронутым временем и сохранивший свою функциональность!
Транспорт предоставляется на водную экскурсию.
Загородная автобусная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с экскурсией по Нижнему парку фонтанов
Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в центре города.
Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 13:30.
Самый блистательный из пригородов Санкт-Петербурга, старейшая царская резиденция под Петербургом, известная во всем мире как «Царство фонтанов», строилась на протяжении двух столетий усилиями многих выдающихся русских и европейских архитекторов.
Весь Нижний парк украшают фонтаны, являющиеся главной целью поездки в Петергоф. Более 150 фонтанов и 4 каскада, раскинувшись на огромной площади создают неповторимую атмосферу праздника!
Здесь Вас ждет всемирно известный Большой каскад — шедевр фонтанного искусства, в центре которого находится «Самсон, разрывающий пасть льва». А спрятанные по всему парку фонтаны-шутихи добавят веселья и водных брызг в Вашу прогулку.
Продолжительность экскурсии 5-5,5 часов.
Транспорт предоставляется на загородную автобусную экскурсию.
Сегодня весь день посвящен выпускникам. «Алые паруса» — это их праздник. Приготовьтесь к тому, что во второй половине дня будет перекрыт центр города, на Дворцовую площадь и набережную можно попасть только по специальному приглашению.
Но Вы сможете пройти по пустому Невскому проспекту, а потом от Троицкого или Благовещенского моста насладиться проходом парусника с Алыми парусами и фейерверком.
Свободный день
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00.
Свободный день без экскурсионного обслуживания.
Проживание
Стоимость тура указана на 1 человека в рублях:
Экскурсионная программа без проживания и питания – 14610 руб.
|Размещение
|Период
|На 1 чел. в 2-мест. номере
|Доп. место
|1-мест. номер
|Скидка на реб. до 14 лет
|Доп. сутки, цена за номер
|1-мест.
|2-мест.
|2-мест. + доп. место
|Кирочная Туркласс, удобства на блок, завтрак накрытие
|26.06-29.06.
|24290
|24290
|32795
|1000
|5670
|5670
|8505
|Трио 2*, Стандарт, завтрак Ланчбокс
|26.06-29.06.
|29185
|-
|34855
|1000
|6280
|8775
|-
|Москва 4* Стандарт, завтрак шведский стол
|26.06-29.06.
|31310
|26360
|45285
|1000
|9720
|10125
|12960
|Россия 3*, Бизнес с конд., завтрак шведский стол
|26.06-29.06.
|28055
|22100
|37150
|1000
|7060
|8060
|9410
|Невский берег, Стандарт, завтрак "Шведский стол"
|26.06-29.06.
|32590
|-
|46360
|1000
|10060
|10935
|-
|Невский берег, Комфорт, завтрак "Шведский стол"
|26.06-29.06.
|36845
|29195
|54665
|1000
|12760
|13635
|17010
|Санкт-Петербург 4* Стандарт вид во двор, завтрак шведский стол
|26.06-29.06.
|34930
|28030
|53560
|1000
|12420
|12420
|15525
|Санкт-Петербург 4* Стандарт вид на Неву, завтрак шведский стол
|26.06-29.06.
|42165
|30165
|49455
|1000
|10935
|17010
|20115
|Театральная площадь 4* Стандарт мансардный, завтрак шведский стол
|26.06-29.06.
|32375
|25175
|44525
|1000
|9450
|10800
|12960
|Театральная площадь 4* Премиум, завтрак шведский стол
|26.06-29.06.
|36205
|26305
|52000
|1000
|11880
|13230
|15390
|Экспресс Садовая 4* Стандарт мансардный, завтрак шведский стол
|26.06-29.06.
|31525
|26425
|42865
|1000
|8910
|10260
|13095
|Экспресс Садовая 4* Премиум, завтрак шведский стол
|26.06-29.06.
|35140
|27490
|49925
|1000
|11205
|12555
|15390
|DOMINA Пулково 4* Апартаменты Стандарт, Завтрак шведский стол
|26.06-29.06.
|32590
|24940
|45750
|1000
|9855
|10935
|12960
|Станция L1 3* Мансарда/Атриум, шведский стол
|26.06-29.06.
|28650
|25275
|40875
|1000
|8170
|8440
|11140
|Станция L1 3* Стандарт, шведский стол
|26.06-29.06.
|29185
|25435
|41535
|1000
|8505
|8775
|11475
Скидка на ребенка до 14 лет – 1000 руб.
Варианты проживания
Отель «Москва» 4
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Гостиница «Кирочная»
Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".
Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле. Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.
Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных. Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями. В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды. Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины. Некоторые номера оснащены собственными удобствами.
Театральная площадь 4
«Theatre Square Hotel» располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.
За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.
Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Экспресс Садовая 4
«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.
Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.
За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.
Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Отель Станция L1
Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.
Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.
На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.
Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.
Трио
Отель «Трио» располагается в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, рядом со станцией метро «Звенигородская».
Каждый номер сделан с заботой о гостях. Все обустроено так, чтобы отдыхающие чувствовали себя комфортно и уютно. В номерах есть удобная мебель, телевизор, мини-холодильник, своя ванная комната, фен. Также проводится уборка в комнатах по запросу, а за дополнительную стоимость можно воспользоваться прачечной на территории.
В некоторых номерах имеется небольшой кухонный уголок со всем необходимым для приготовления еды: микроволновая печь, электрочайник, кухонные принадлежности и посуда. Также отдыхающим предоставляется возможность заказать завтрак в ланч-боксах. Рядом с отелем можно найти множество кафе и ресторанов и насладиться едой там.
Недалеко от отеля находится множество интересных мест. В окрестностях открыты музеи Фаберже, Анны Ахматовой, Эрмитаж, Зимний дворец, Летний сад. Для автоводителей около отеля есть платная парковка. Аэропорт «Пулково» находится на расстоянии 14,3 км, Витебский вокзал - 0,5 км, автовокзал —1,4 км.
Россия
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится на площади Чернышевского в Санкт-Петербурге, недалеко от станции метро «Парк Победы». Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Невский берег
Трехзвездочный отель «Невский берег 122» находится в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.
Светлые номера укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.
На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.
Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.
Санкт-Петербург
Роскошный отель «Санкт-Петербург 4*» имеет удобное расположение в центральной части северной столицы, вблизи набережной реки Невы. Отсюда открывается великолепный вид. У гостей есть уникальная возможность отдохнуть в комфортабельных условиях со множеством услуг. Для удобства постояльцам предоставляется доступ к Wi-Fi по всему отелю. На территории находится Oceanclub Fitness & Spa с тренажерным залом, бассейном и сауной.
Номерной фонд представлен больше 500 номерами. Отель предлагает гостям размещение в одном из номеров от бюджетных до категории «Делюкс» и «Представительский Люкс». Во всех номерах предусмотрены мягкие и удобные кровати, а также тапочки и халаты, фен, стол для работы. Ванные комнаты располагаются в номерах.
Гости могут попробовать уникальные закуски и напитки в лобби-баре Meeting Point, который работает круглосуточно. Также в отеле расположен ресторан «Беринг», в котором предлагаются завтраки по системе "шведский стол". У постояльцев есть уникальная возможность побывать в двухуровневом ресторане «La Vue» на 350 мест. Помещение разделено на 7 залов, среди которых винотека, зал дегустации, гостиная и терраса.
Возможно провести корпоративное мероприятие и деловую встречу прямо в отеле. Для этого гостям предоставлено несколько больших и современных конференц-залов различной вместительности. Конференц-залы оснащены необходимой техникой и оборудованием. Предложен специальный зал, подразделяющийся на несколько секций.
Отель имеет выгодное расположение в деловом центре Санкт-Петербурга. Рядом расположены две станции метрополитена и достопримечательности города: Сампсониевский мост, Пироговская набережная, Галерея КвадраТ и знаменитый Музей Крейсер Аврора. На парковке установлена станция быстрой зарядки для электромобилей Zevs.
DOMINA Пулково
Отель «DOMINA Пулково» расположен в Московском районе Санкт-Петербурга, на Пулковском шоссе.
Представлено прекрасное сочетание гостиницы уровня 5 звезд на 253 номера и четырехзвездочного апарт-отеля на 479 категорий. Предоставлены номера Классик, Премиум, Полулюкс, Делюкс, Люкс. Все они оснащены бесплатным WI-FI, ЖК-телевизором и сейфом для хранения вещей. Присутствует санузел с душем или ванной.
В качестве питания предложен ресторан или Room service.
Удобное расположение вблизи аэропорта — 4,9 км, в пешей доступности станции метро. Недалеко - Пулковский парк, сквер Раисы Штрейс, цирк. На территории есть множество развлечений, например, отличный спа-комплекс с бассейном и тренажерный зал. Расстояние до Балтийского железнодорожного вокзала — 8,6 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по программе (если выбран тариф с проживанием)
- Питание, указанное в программе: завтраки (если выбран тариф с прживанием)
- Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
- Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе: завтраки (если выбран тариф без проживания) обеды и ужины
- Проживание, если выбран тариф без проживания
- Индивидуальный трансфер
- Дополнительные экскурсии (по желанию)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какую информацию о туре важно знать?
Туристы самостоятельно размещаются в гостинице.
Время начала экскурсий в программе – предварительное. Продолжительность автобусных экскурсий зависит от дорожной ситуации в городе. Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы и временем окончания программы направляется туристам за неделю до заезда в электронной форме, а также выдается в гостинице на стойке регистрации при заезде.
Место старта и окончания экскурсий – центр города, в соответствии с программой.
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.
Обзорная экскурсия проводится на теплоходе по системе «hop on - hop off». Теплоход ходит одному маршруту в течение дня с 11:15. В 20:15 отправляется заключительный рейс. Строгого графика в этот день нет, Вы можете исследовать город в своем темпе. Первую посадку необходимо совершить на основном причале маршрута –"Румянцевский спуск", а далее выходить по маршруту следования теплохода.
Есть ли скидки в туре?
Скидка для ребенка до 14 лет – 1000 руб.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.