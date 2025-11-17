Мои заказы

В Санкт-Петербург на «Алые паруса»

Начнете тур с потрясающих видов со смотровой площадки «Лахта-центра» и погрузитесь в величие Исаакиевского собора.

Вы увидите знаменитый «Медный всадник», символ российской империи, и насладитесь водным путешествием по каналам, открывающим красоты
города.

Не упустите шанс посетить Эрмитаж с его шедеврами искусства и завершите день в «Царстве фонтанов» — Петергофе, где вас ждёт сказочная атмосфера.

А в завершение, окунитесь в праздник «Алые паруса», когда центр города наполняется радостью и яркими эмоциями. Это путешествие оставит незабываемые впечатления о Санкт-Петербурге!

Ближайшие даты:
25
июн

Программа тура по дням

1 день

Пешеходная экскурсия "Два острова, три века" с посещением смотровой площадки "Лахта-центра" и экскурсией в Исаакиевский собор. Репетиция "Алые паруса"

Самостоятельный заезд. Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. До 15:00 вещи можно оставить в камере хранения отеля.

Пешеходная экскурсия «Два острова, три века» с посещением смотровой площадки «Лахта-центра» и экскурсией в Исаакиевский собор.

Встреча с гидом у ст. метро «Беговая». Отправление на экскурсию в 11:00.

Петербург — это не история, застывшая в камне, а это город, который растет и развивается. Он восхищает не только дворцами, соборами и памятниками – шедеврами прошлых веков, созданными из мрамора и золота, но и суперсовременными кварталами из стекла и металла.

И сегодня нам предстоит в этом убедиться — ведь мы познакомимся с бессмертным творением XIX века и небоскребом XXI века.

Ваше приключение начнется на головокружительной высоте: Вы покорите смотровую площадку «Лахта-центра» – самого высокого небоскреба не только России, но и всей Европы! С 83-го этажа перед Вами раскинется умопомрачительная панорама Петербурга и Финского залива.

Спустившись в петербургское метро — самое глубокое в мире, мы вернемся в центр города, где продолжится наша увлекательная пешеходная экскурсия. Мы пройдем по Невскому проспекту, полюбуемся всемирно известными достопримечательностями и великолепной архитектурой главной улицы «северной столицы».

Экскурсия продолжится у самого узнаваемого памятника нашего города — «Медного всадника». Этот символ Петербурга, воздвигнутый в честь великого Петра I, расскажет Вам о победах и славе российской империи.

Далее Вас ждет величественный Исаакиевский собор — самый высокий и самый большой собор города! Бывший главный кафедральный собор Российской империи ошеломит роскошью интерьера.

В завершение Вы можете подняться на колоннаду Исаакиевского собора, и теперь перед Вами будет видна вся центральная часть города с высоты птичьего полета! Приготовьтесь к самым незабываемым впечатлениям!

Продолжительность экскурсии 4 часа.

Транспорт не предоставляется.

«Алые паруса» стали одним из значимых событий, которые проходят в Петербурге. Такое масштабное мероприятие требует тщательной подготовки и проведения репетиций.

Для тех, у кого нет пригласительных билетов, а также «жаворонков», которые не готовы гулять по ночам, мы предлагаем самостоятельно посетить генеральную репетицию праздника с прохождением по Неве парусника под алыми парусами.

Пешеходная экскурсия "Два острова, три века" с посещением смотровой площадки "Лахта-центра" и экскурсией в Исаакиевский собор. Репетиция "Алые паруса"Пешеходная экскурсия "Два острова, три века" с посещением смотровой площадки "Лахта-центра" и экскурсией в Исаакиевский собор. Репетиция "Алые паруса"Пешеходная экскурсия "Два острова, три века" с посещением смотровой площадки "Лахта-центра" и экскурсией в Исаакиевский собор. Репетиция "Алые паруса"Пешеходная экскурсия "Два острова, три века" с посещением смотровой площадки "Лахта-центра" и экскурсией в Исаакиевский собор. Репетиция "Алые паруса"Пешеходная экскурсия "Два острова, три века" с посещением смотровой площадки "Лахта-центра" и экскурсией в Исаакиевский собор. Репетиция "Алые паруса"Пешеходная экскурсия "Два острова, три века" с посещением смотровой площадки "Лахта-центра" и экскурсией в Исаакиевский собор. Репетиция "Алые паруса"
2 день

Обзорная экскурсия на теплоходе Hop on-Hop off и посещение Эрмитажа

Завтрак в гостинице.

Посадка на теплоход на причале «Румянцевский спуск» (Университетская наб. 17).

Вас ждет увлекательное путешествие по Неве и каналам, которое вдохновляет и поражает воображение. Это идеальный способ познакомиться с городом и увидеть его главные достопримечательности с воды.

Вы можете самостоятельно строить маршрут своего дня, выходить на причалах и заходить там, где хотите, и столько раз, сколько вам нужно. На борту работает система аудиогида.

На одной из остановок теплохода, мы предлагаем Вам посетить Эрмитаж.Перед Вами предстанут творения великих художников, скульпторов и другие шедевры мирового искусства, которые пережили века и продолжают вдохновлять человечество сегодня.

Великолепная Иорданская лестница поразит Вас необычайной роскошью и блеском. Тронный зал, где вершилась мировая история, восхитит Вас своим величием. Вы увидите непревзойденные картины, которые написали гении, жившие много веков назад.

Вас поразят работы Леонардо да Винчи, создавшего загадочную Мону Лизу, и восхитят холсты Рафаэля, полные света и гармонии. Вас покорит единственная в России скульптура, созданная великим Микеланджело.

И надолго оставит под впечатлением один из самых знаменитых экспонатов Эрмитажа — уникальные Золотые часы «Павлин» — не только великолепное произведение искусства, но и удивительный механизм — единственный в мире автомат XVIII века, дошедший до нас нетронутым временем и сохранивший свою функциональность!

Транспорт предоставляется на водную экскурсию.

Обзорная экскурсия на теплоходе Hop on-Hop off и посещение ЭрмитажаОбзорная экскурсия на теплоходе Hop on-Hop off и посещение ЭрмитажаОбзорная экскурсия на теплоходе Hop on-Hop off и посещение ЭрмитажаОбзорная экскурсия на теплоходе Hop on-Hop off и посещение ЭрмитажаОбзорная экскурсия на теплоходе Hop on-Hop off и посещение ЭрмитажаОбзорная экскурсия на теплоходе Hop on-Hop off и посещение Эрмитажа
3 день

Загородная автобусная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с экскурсией по Нижнему парку фонтанов

Завтрак в гостинице. Встреча с гидом в центре города.

Встреча с гидом у ст. метро «Гостиный двор». Отправление на экскурсию в 13:30.

Самый блистательный из пригородов Санкт-Петербурга, старейшая царская резиденция под Петербургом, известная во всем мире как «Царство фонтанов», строилась на протяжении двух столетий усилиями многих выдающихся русских и европейских архитекторов.

Весь Нижний парк украшают фонтаны, являющиеся главной целью поездки в Петергоф. Более 150 фонтанов и 4 каскада, раскинувшись на огромной площади создают неповторимую атмосферу праздника!

Здесь Вас ждет всемирно известный Большой каскад — шедевр фонтанного искусства, в центре которого находится «Самсон, разрывающий пасть льва». А спрятанные по всему парку фонтаны-шутихи добавят веселья и водных брызг в Вашу прогулку.

Продолжительность экскурсии 5-5,5 часов.

Транспорт предоставляется на загородную автобусную экскурсию.

Сегодня весь день посвящен выпускникам. «Алые паруса» — это их праздник. Приготовьтесь к тому, что во второй половине дня будет перекрыт центр города, на Дворцовую площадь и набережную можно попасть только по специальному приглашению.

Но Вы сможете пройти по пустому Невскому проспекту, а потом от Троицкого или Благовещенского моста насладиться проходом парусника с Алыми парусами и фейерверком.

Загородная автобусная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с экскурсией по Нижнему парку фонтановЗагородная автобусная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с экскурсией по Нижнему парку фонтановЗагородная автобусная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с экскурсией по Нижнему парку фонтановЗагородная автобусная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с экскурсией по Нижнему парку фонтановЗагородная автобусная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с экскурсией по Нижнему парку фонтановЗагородная автобусная экскурсия в Петергоф «Русская Версалия» с экскурсией по Нижнему парку фонтанов
4 день

Свободный день

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00.

Свободный день без экскурсионного обслуживания.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
Проживание

Стоимость тура указана на 1 человека в рублях:

Экскурсионная программа без проживания и питания – 14610 руб.

РазмещениеПериодНа 1 чел. в 2-мест. номереДоп. место1-мест. номерСкидка на реб. до 14 летДоп. сутки, цена за номер
1-мест. 2-мест. 2-мест. + доп. место
Кирочная Туркласс, удобства на блок, завтрак накрытие26.06-29.06.2429024290327951000567056708505
Трио 2*, Стандарт, завтрак Ланчбокс26.06-29.06.29185-34855100062808775-
Москва 4* Стандарт, завтрак шведский стол26.06-29.06.313102636045285100097201012512960
Россия 3*, Бизнес с конд., завтрак шведский стол26.06-29.06.2805522100371501000706080609410
Невский берег, Стандарт, завтрак "Шведский стол"26.06-29.06.32590-4636010001006010935-
Невский берег, Комфорт, завтрак "Шведский стол"26.06-29.06.3684529195546651000127601363517010
Санкт-Петербург 4* Стандарт вид во двор, завтрак шведский стол26.06-29.06.3493028030535601000124201242015525
Санкт-Петербург 4* Стандарт вид на Неву, завтрак шведский стол26.06-29.06.4216530165494551000109351701020115
Театральная площадь 4* Стандарт мансардный, завтрак шведский стол26.06-29.06.323752517544525100094501080012960
Театральная площадь 4* Премиум, завтрак шведский стол26.06-29.06.3620526305520001000118801323015390
Экспресс Садовая 4* Стандарт мансардный, завтрак шведский стол26.06-29.06.315252642542865100089101026013095
Экспресс Садовая 4* Премиум, завтрак шведский стол26.06-29.06.3514027490499251000112051255515390
DOMINA Пулково 4* Апартаменты Стандарт, Завтрак шведский стол26.06-29.06.325902494045750100098551093512960
Станция L1 3* Мансарда/Атриум, шведский стол26.06-29.06.28650252754087510008170844011140
Станция L1 3* Стандарт, шведский стол26.06-29.06.29185254354153510008505877511475

Скидка на ребенка до 14 лет – 1000 руб.

Варианты проживания

Отель «Москва» 4

3 ночи

Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского». К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан.

Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.

На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.

Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4Отель «Москва» 4
Гостиница «Кирочная»

3 ночи

Гостиница "Кирочная" находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в 15 минутах ходьбы от станции метро "Чернышевская".

Поблизости расположены такие достопримечательности, как Таврический сад, Смольный институт, музей А. В. Суворова. Это комфортное и спокойное место с номерами вместимостью до 4 человек, интерьер которых выполнен в классическом английском стиле. Идеальный вариант для тех, кто хотел бы жить в центре и не переплачивать за дополнительные услуги.

Номерной фонд - 24 номера разной вместимости: 13 двухместных, 8 трехместных, 3 четырехместных. Все они оборудованы крепкими односпальными кроватями с массивными изголовьями. В меблировку входят также прикроватные тумбочки, столы, стулья, шкаф для одежды. Гостям предоставляют чашки, блюдца, полотенца, бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Ванные комнаты расположены на этаже, 1 на 2-3 номера. В них установлены душевые кабины, санузлы, раковины. Некоторые номера оснащены собственными удобствами.

Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»Гостиница «Кирочная»
Театральная площадь 4

3 ночи

«Theatre Square Hotel» располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.

Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.

За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.

Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4Театральная площадь 4
Экспресс Садовая 4

3 ночи

«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.

Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.

За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.

Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.

Экспресс Садовая 4Экспресс Садовая 4Экспресс Садовая 4Экспресс Садовая 4Экспресс Садовая 4Экспресс Садовая 4
Отель Станция L1

3 ночи

Отель "Станция L1" расположился в центре Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от объектов инфраструктуры. Гостям бесплатно предоставляются камеры хранения багажа и доступ к Wi-Fi. Кроме того, за отдельную плату возможна регистрация иностранных граждан и визовая поддержка.

Номерной фонд состоит из уютных и светлых номеров нескольких категорий. Каждый из них стильно оформлен и оснащен современной мебелью. Также, дополнительным удобством является наличие собственных ванных комнат с душем и туалетными принадлежностями.

На территории отеля имеется кухонный уголок. По утрам гостям подаются вкусные и сытные блюда, стоимость которого входит в проживание. Также возможна подача дополнительного завтрака за отдельную плату. Помимо этого, полноценно пообедать или поужинать можно в ближайшем заведении общественного питания.

Рядом находятся концертный зал "Октябрьский", памятник С. Есенину, площадь Восстания и Мемориальный музей А. В. Суворова. Ближайшая остановка общественного транспорта расположена в 100 метрах, расстояние до Московского ж/д вокзала составляет 1 км.

Отель Станция L1Отель Станция L1Отель Станция L1Отель Станция L1Отель Станция L1Отель Станция L1Отель Станция L1
Трио

3 ночи

Отель «Трио» располагается в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, рядом со станцией метро «Звенигородская».

Каждый номер сделан с заботой о гостях. Все обустроено так, чтобы отдыхающие чувствовали себя комфортно и уютно. В номерах есть удобная мебель, телевизор, мини-холодильник, своя ванная комната, фен. Также проводится уборка в комнатах по запросу, а за дополнительную стоимость можно воспользоваться прачечной на территории.

В некоторых номерах имеется небольшой кухонный уголок со всем необходимым для приготовления еды: микроволновая печь, электрочайник, кухонные принадлежности и посуда. Также отдыхающим предоставляется возможность заказать завтрак в ланч-боксах. Рядом с отелем можно найти множество кафе и ресторанов и насладиться едой там.

Недалеко от отеля находится множество интересных мест. В окрестностях открыты музеи Фаберже, Анны Ахматовой, Эрмитаж, Зимний дворец, Летний сад. Для автоводителей около отеля есть платная парковка. Аэропорт «Пулково» находится на расстоянии 14,3 км, Витебский вокзал - 0,5 км, автовокзал —1,4 км.

ТриоТриоТрио
Россия

3 ночи

Трехзвездочная гостиница «Россия» находится на площади Чернышевского в Санкт-Петербурге, недалеко от станции метро «Парк Победы». Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.

Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.

Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.

Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.

Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.

РоссияРоссияРоссияРоссияРоссияРоссия
Невский берег

3 ночи

Трехзвездочный отель «Невский берег 122» находится в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.

Светлые номера укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.

На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.

Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.

Невский берегНевский берегНевский берегНевский берег
Санкт-Петербург

3 ночи

Роскошный отель «Санкт-Петербург 4*» имеет удобное расположение в центральной части северной столицы, вблизи набережной реки Невы. Отсюда открывается великолепный вид. У гостей есть уникальная возможность отдохнуть в комфортабельных условиях со множеством услуг. Для удобства постояльцам предоставляется доступ к Wi-Fi по всему отелю. На территории находится Oceanclub Fitness & Spa с тренажерным залом, бассейном и сауной.

Номерной фонд представлен больше 500 номерами. Отель предлагает гостям размещение в одном из номеров от бюджетных до категории «Делюкс» и «Представительский Люкс». Во всех номерах предусмотрены мягкие и удобные кровати, а также тапочки и халаты, фен, стол для работы. Ванные комнаты располагаются в номерах.

Гости могут попробовать уникальные закуски и напитки в лобби-баре Meeting Point, который работает круглосуточно. Также в отеле расположен ресторан «Беринг», в котором предлагаются завтраки по системе "шведский стол". У постояльцев есть уникальная возможность побывать в двухуровневом ресторане «La Vue» на 350 мест. Помещение разделено на 7 залов, среди которых винотека, зал дегустации, гостиная и терраса.

Возможно провести корпоративное мероприятие и деловую встречу прямо в отеле. Для этого гостям предоставлено несколько больших и современных конференц-залов различной вместительности. Конференц-залы оснащены необходимой техникой и оборудованием. Предложен специальный зал, подразделяющийся на несколько секций.

Отель имеет выгодное расположение в деловом центре Санкт-Петербурга. Рядом расположены две станции метрополитена и достопримечательности города: Сампсониевский мост, Пироговская набережная, Галерея КвадраТ и знаменитый Музей Крейсер Аврора. На парковке установлена станция быстрой зарядки для электромобилей Zevs.

Санкт-ПетербургСанкт-ПетербургСанкт-ПетербургСанкт-ПетербургСанкт-Петербург
DOMINA Пулково

3 ночи

Отель «DOMINA Пулково» расположен в Московском районе Санкт-Петербурга, на Пулковском шоссе.

Представлено прекрасное сочетание гостиницы уровня 5 звезд на 253 номера и четырехзвездочного апарт-отеля на 479 категорий. Предоставлены номера Классик, Премиум, Полулюкс, Делюкс, Люкс. Все они оснащены бесплатным WI-FI, ЖК-телевизором и сейфом для хранения вещей. Присутствует санузел с душем или ванной.

В качестве питания предложен ресторан или Room service.

Удобное расположение вблизи аэропорта — 4,9 км, в пешей доступности станции метро. Недалеко - Пулковский парк, сквер Раисы Штрейс, цирк. На территории есть множество развлечений, например, отличный спа-комплекс с бассейном и тренажерный зал. Расстояние до Балтийского железнодорожного вокзала — 8,6 км.

DOMINA ПулковоDOMINA ПулковоDOMINA ПулковоDOMINA ПулковоDOMINA ПулковоDOMINA ПулковоDOMINA Пулково
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание по программе (если выбран тариф с проживанием)
  • Питание, указанное в программе: завтраки (если выбран тариф с прживанием)
  • Экскурсионная программа и транспортное обслуживание в объеме согласно программе тура
  • Услуги экскурсовода-групповода на все экскурсионные дни тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание, не указанное в программе: завтраки (если выбран тариф без проживания) обеды и ужины
  • Проживание, если выбран тариф без проживания
  • Индивидуальный трансфер
  • Дополнительные экскурсии (по желанию)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какую информацию о туре важно знать?

Туристы самостоятельно размещаются в гостинице.

Время начала экскурсий в программе – предварительное. Продолжительность автобусных экскурсий зависит от дорожной ситуации в городе. Уточненная программа тура с указанием времени сбора группы и временем окончания программы направляется туристам за неделю до заезда в электронной форме, а также выдается в гостинице на стойке регистрации при заезде.

Место старта и окончания экскурсий – центр города, в соответствии с программой.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объема предоставляемых услуг.

Обзорная экскурсия проводится на теплоходе по системе «hop on - hop off». Теплоход ходит одному маршруту в течение дня с 11:15. В 20:15 отправляется заключительный рейс. Строгого графика в этот день нет, Вы можете исследовать город в своем темпе. Первую посадку необходимо совершить на основном причале маршрута –"Румянцевский спуск", а далее выходить по маршруту следования теплохода.

Есть ли скидки в туре?

Скидка для ребенка до 14 лет – 1000 руб.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

