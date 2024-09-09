Программа тура по дням
Пятница. Экскурсия «Поставщики Двора его Императорского Величества», музей Фаберже
Прибытие в Санкт-Петербург.
Регистрация в гостинице самостоятельно (вещи можно оставить в багажной комнате гостиницы, размещение во второй половине дня после расчетного часа).
11:00 Встреча у памятника М. И. Кутузову у Казанского собора. Табличка «В сердце Петербурга».
Пешеходная экскурсия «Поставщики Двора его Императорского Величества» в комфорт-группе.
Получить знак отличия и стать Поставщиком Двора его Императорского Величества было мечтой любого добросовестного производителя конца XIX – начала XX века. Это было не так просто, и многие годами добивались этого титула.
Вас ждет увлекательная история становления самых знаменитых торговых и промышленных фамилий и истории их предприятий в России: Елисеевы, Абрикосовы, Кузнецовы, Фаберже, Зингер, Смирнов и т. д.
И каждый из них не только поддерживал качество товаров на высоком уровне, но и применял новые для своего времени технологии производства и сбыта товаров.
Посетим знаменитый магазин купцов Елисеевых, который по сей день сочетает в себе многогранную концепцию — это не только гастроном, но также рестораны, театр и парадная гостиная для торжественных приемов.
13:00 Экскурсия в великолепный музей ювелирного искусства Фаберже, расположенный в Шуваловском дворце. Следуя принципу великого мастера, за скромными фасадами Шуваловского дворца скрываются настоящие чудеса ювелирного искусства.
Музей обладает не имеющим аналогов собранием русского ювелирного и декоративно-прикладного искусств XIX-XX вв. Наиболее ценные и известные предметы в коллекции музея – 9 императорских пасхальных яиц, созданных фирмой Карла Густава Фаберже.
14:30 В завершение экскурсии вас ждёт небольшой гастрономический сюрприз – фирменный десерт «Яйцо Фаберже», который готовят только здесь.
15:30Свободное время в центре города или в музее(Музей Фаберже работает до 20:45).
Суббота. Автобусная экскурсия в Гатчину «Резиденция императора-романтика»
Завтрак в гостинице после ночлега.
- 10:00 Отъезд от Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга), для гостей из отелей «Резиденция Дашковой», «Сокрома Бохо», «Домина».
- 10:05 Отъезд от гостиницы «Театральная площадь», в том числе и гости из отеля «Экспресс Садовая», «Римского Корсакова», «Амбассадор».
Автобусная экскурсия в Гатчину.
«Резиденция императора-романтика» с посещением Дворца Павла I в комфорт-группе.
Гатчина – одна из пригородных императорских резиденций. Живописные пейзажи, тишина, изобилие водоемов, памятники архитектуры – всё это придает дворцово-парковому комплексу особое очарование. И уже не кажется удивительным, что именно здесь более 10 лет жил Павел I, которого называют самым романтическим и мечтательным российским императором.
Память о нём и его супруге хранит Гатчинский дворец, за скромными фасадами которого скрыты роскошные интерьеры и знаменитый подземный ход к Серебряному озеру.
12:30 Экскурсия в Гатчинском дворце.
14:00 Посещение Дворцовой фермы в Гатчине.
Мастер-класс по изготовлению сыра.
Дворцовая ферма – это уникальный хозяйственный комплекс и, в то же время, замечательный архитектурный ансамбль, созданный по воле императора Павла I.
В ходе экскурсии вы познакомитесь не только с историей и особенностями работы Фермы, но и с её мохнатыми и пернатыми обитателями – козликом Сэром, осликом Моисеем, эму Прасковьей и Ерофеем.
В завершении экскурсии вы сможете попробовать себя в роли сыродела, приготовив собственную вариацию французского сыра.
Трансфер на Исаакиевской пл., 6 и в гостиницу «Театральная площадь».
18:00-18:30 Окончание программы, свободное время.
Воскресенье. Автобусная экскурсия «Васильевский остров - Остров мечты», Музей специй
Завтрак в гостинице после ночлега.
- 10:00 Отъезд от гостиницы «Театральная площадь», в том числе и гости из отеля «Экспресс Садовая», «Римского Корсакова», «Амбассадор».
- 10:05 Отъезд от Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга), для гостей из отелей «Резиденция Дашковой», «Сокрома Бохо», «Домина», «Изззи у Гостиного».
Автобусная экскурсия «Васильевский остров – Остров мечты» в комфорт-группе.
По замыслу Петра I именно здесь должен был расположиться культурный и политический центр Петербурга. Как же сложилась его судьба? Какие здания и памятники напоминают о нём? Совершим путешествие в прошлое и узнаем, какие мечты стали реальностью.
13:00 Экскурсия в Музей Специй с дегустацией.
Во время экскурсии вы заново откроете для себя привычные специи и познакомитесь с совершенно экзотическими видами. Все экспонаты можно трогать, нюхать и даже пробовать.
14:00 Мастер-класс «Пряный глинтвейн».
Самый теплый и приятный мастер-класс для холодного времени года.
Гости сами приготовят ароматную смесь для глинтвейна, на основе которой и сварится знаменитый рождественский напиток по классическому европейскому рецепту – так, как варили его на ярмарках ганзейских городов.
После того, как он будет готов, гости смогут насладиться дегустацией (для лиц младше 18 лет – глинтвейн безалкогольный).
15:30 На выбор: Трансфер на Исаакиевской пл., 6 и в гостиницу «Театральная площадь» или свободное время для прогулки по Васильевскому острову.
Понедельник. Автобусная экскурсия в Ораниенбаум с посещением Большого Меншиковского дворца
Завтрак в гостинице после ночлега.
- 10:00 Отъезд от Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга), для гостей из отелей «Резиденция Дашковой», «Сокрома Бохо», «Домина», «Изззи у Гостиного».
- 10:05 Отъезд от гостиницы «Театральная площадь», в том числе и гости из отеля «Экспресс Садовая», «Римского Корсакова», «Амбассадор».
Автобусная экскурсия в Ораниенбаум с посещением Большого Меншиковского дворца в комфорт-группе.
Ораниенбаум – уникальный дворцово-парковый ансамбль XVIII – нач. XX вв., сохранившийся в годы Великой Отечественной войны.
12:00 Экскурсия в Большой Меншиковский дворец – парадную резиденцию «первого» вельможи государства, Александра Меншикова, которая должна была восприниматься, в том числе, и как символ торжества России, одержавшей победу в Северной войне.
Трансфер на Исаакиевской пл., 6 и в гостиницу «Театральная площадь».
16:30-17:00 Окончание программы, свободное время.
Вторник. Автобусная экскурсия «Дворцы Петербурга и их владельцы», Юсуповский дворец
Завтрак в гостинице после ночлега.
Выезд с вещами.
- 11:00 Отъезд от Исаакиевской пл., 6 (здание Законодательного собрания Санкт-Петербурга), для гостей из отелей «Резиденция Дашковой», «Сокрома Бохо», «Домина», «Изззи у Гостиного».
- 11:05 Отъезд от гостиницы «Театральная площадь», в том числе и гости из отеля «Экспресс Садовая», «Римского Корсакова», «Амбассадор».
Автобусная экскурсия в комфорт-группе «Дворцы Петербурга и их владельцы».
Иногда кажется, что все здания в нашем городе – это дворцы. Конечно, это только видимость, но в Петербурге их действительно много.
А ведь не бывает дворца без живописи, скульптуры, без балов, музыки, уютного сада или парка. Именно такая атмосфера окружает хозяев дворцов, которым и посвящена эта экскурсия.
14:30 Экскурсия в Юсуповский дворец – один из редких дворянских особняков Петербурга, где уцелели не только парадные апартаменты, залы картинной галереи, миниатюрный домашний театр, но и роскошные жилые покои семьи Юсуповых, сохранившие тепло и обаяние прежних владельцев.
16:30-17:00 Окончание программы в центр города у ст. м. пл. Восстания, трансфер на Московский вокзал.
Проживание
Стоимость тура зависит от размещения, цена указана за 1 человека в рублях:
Экскурсионный пакет без проживания (таких туристов гид будет ждать в холле гостиницы «Театральная» или на Исаакиевской пл. 6 - указывать при бронировании): 4 дня заезд с 03.01 – 13 700 руб., 4 дня заезд с 04.01 – 14 150 руб.
Базовый отель (отели, в которых происходит сбор группы):
Театральная Площадь 4*, завтрак «шведский стол». Адрес: Садовая ул., 62. Гостиница расположена в центре города, в историческом здании XVIII века Никольские ряды. В шаговой доступности основные достопримечательности: Мариинский театр, Эрмитаж, Никольский собор. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд.
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватью
|Четырёхместный
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Четырёхместный
|Трёхместный
|Одноместный
|Стандарт Мансарда
|Улучшенный
|03.01.25
|26000
|22250
|23450
|35150
|28700
|23750
|25400
|40700
|04.01.25
|26450
|22700
|23900
|35600
|29150
|24200
|25850
|41150
Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:
Отель на Римского-Корсакова 3*, завтрак «шведский стол». Адрес: пр. Римского-Корсакова, 45. Отель находится в центральной части Санкт-Петербурга, в тихом историческом районе, в 5 минутах ходьбы от всемирно известного Мариинского театра. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезды 08:00-14:00 +50% тарифа (без завтрака).
Внимание: Цены на отель на Римского-Корсакова ориентировочные, перед покупкой уточнять реальные цены.
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Четырехместный (Dbl/Twin 2 осн. +2 доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|03.01.25
|19700
|19250
|18950
|24050
|04.01.25
|20150
|19700
|19400
|24500
Гостиница «Резиденция Дашковой», завтрак «шведский стол». Адрес: Галерная ул., 15. расположена в самом центре Петербурга: 10 минут пешком до Невского проспекта, 3 минуты пешком до Исаакиевского собора и Медного всадника, 15 минут пешком до станции метро «Адмиралтейская». В пешей доступности – главные парадные площади города, Государственный Эрмитаж.
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями / с двуспальной кроватью
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. до 11)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями Взрослый
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Трёхместный (2 осн. +д.к. реб. до 11)
|Одноместный
|Стандартный
|Комфорт
|03.01.25
|21650
|21350
|20450
|27950
|24650
|23900
|23000
|33950
|04.01.25
|22100
|21800
|20900
|28400
|25100
|24350
|23450
|34400
Экспресс Садовая 4*, завтрак «шведский стол». Адрес: Садовая ул., 62. Гостиница расположена в том же здании, что и гостиница «Театральная площадь», но вход с другой стороны. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд 100% от тарифа.
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандарт Мансарда
|03.01.25
|25550
|23900
|34400
|04.01.25
|26000
|24350
|34850
Скидка детям до 14 лет (5-13): 950 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 950 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 850 руб.
Скидка пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 750 руб.
Доплата иностранным гражданам (кроме Республики Беларусь) за входные билеты в музей Ораниенбаум (06.01.25): 600 руб.
Варианты проживания
Амбассадор 4
К услугам гостей отеля «Амбассадор» номера с телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, мини-баром и Wi-Fi. Во всех ванных комнатах предоставляются бесплатные высококачественные туалетно-косметические принадлежности, фен и тапочки.
В ресторане «Вернисаж» с панорамным видом на город подают блюда изысканной кухни. В ресторане «Амбассадор» готовят блюда интернациональной кухни.
Пешая прогулка до Мариинского театра занимает 5 минут.
До Исаакиевского собора можно дойти за 15 минут. Расстояние от отеля «Амбассадор» до аэропорта Пулково составляет 15 км. До Московского железнодорожного вокзала — 15 минут езды.
Izzzi у Гостиного Двора 3
Отель «IZZZI у Гостиного двора» удобно расположен в Центральном районе Санкт-Петербурга, менее чем в 1 км от музея Фаберже, в 16 минутах ходьбы от музея Анны Ахматовой и в 1,6 км от станции метро «Маяковская».
Стойка регистрации открыта круглосуточно, работает бесплатный Wi-Fi. Гости могут посетить ресторан или воспользоваться общей кухней.
К услугам гостей семейные номера. В некоторых номерах установлен сейф. В каждом номере есть собственная ванная комната с душем и тапочками. Номера отеля «IZZZI у Гостиного двора» оснащены телевизором с плоским экраном, предоставляется фен.
По утрам гостям подают завтрак по меню или завтрак «шведский стол».
Сокрома Бохо 3
Отель «Sokroma Boho» находится в Адмиралтейском районе, в центральной части Санкт-Петербурга. Для комфорта отдыхающих предоставлено бесплатное подключение к сети WI-FI. За отдельную плату можно заказать трансфер от и до места отдыха.
Номерной фонд содержит 30 светлых номеров-студий в стиле бохо. Каждый из них оснащён телевизором с плоским дисплеем, феном и кроватью с ортопедическим матрасом. В собственной ванной комнате предусмотрена душевая кабина, гигиенические принадлежности и набор полотенец.
На собственной мини-кухне удобно готовить любимые блюда с плитой, чайником и холодильником. Каждое утро здесь готовят завтраки для отдыхающих. В соседних домах работают кафе, бары и супермаркеты.
Резиденция Дашковой 3
Отель «Резиденция Дашковой» расположен в Санкт-Петербурге.
Во всех помещениях подключен бесплатный Wi-Fi. В числе стандартных удобств — телевизор с плоским экраном.
В некоторых номерах есть гостиная зона. В собственной ванной комнате с ванной или душем имеются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Стойка регистрации работает круглосуточно. Исаакиевский собор находится в 500 метрах от отеля «Резиденция Дашковой», а здание Адмиралтейства — в 700 метрах. Расстояние до аэропорта Пулково составляет 15 км.
Домина 5
Отель Domina St.Petersburg расположен на набережной реки Мойки, в 2 минутах ходьбы от Исаакиевского собора. Приблизительно в 1 км находятся Мариинский театр, Эрмитаж и Невский проспект.
Все комфортабельные номера отеля Domina оформлены в оригинальном стиле. В каждом номере есть рабочий стол, сейф и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Ванные комнаты укомплектованы банными халатами и тапочками.
В ресторане Arcobaleno, в который ведет отдельный вход с улицы, подают блюда итальянской кухни, а также фирменные блюда в стиле фьюжн, созданные шеф-поваром ресторана.
Россия 4
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится в Санкт-Петербурге.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Театральная Площадь 4
«Theatre Square Hotel» располагается в «Никольских рядах» Санкт-Петербурга. К услугам гостей бесплатный доступ в интернет, камера хранения багажа. Заселиться можно в любое время, поскольку стойка регистрации работает круглосуточно.
Номера имеются стандартные и семейные. Заселиться можно как одному, так и семьей до шести человек. Номерной фонд оборудован двуспальными, односпальными и двухъярусными кроватями. В каждой комнате своя ванная с душем и туалетом.
За дополнительную стоимость вы можете приобрести завтрак, обед и ужин.
Отдыхающие могут послушать живые джазовые концерты, а зимой - покататься на коньках и венецианской карусели, поиграть в айс мини-гольф и керлинг. В пешей доступности есть несколько интересных достопримечательностей. Примерно в 15 минутах ходьбы расположено метро, откуда вы сможете добраться в любую точку города. Через дорогу от отеля протекает Крюков канал. Расстояние до аэропорта Пулково - 12,9 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
Отель На Римского-Корсакова
Отель «На Римского-Корсакова» расположился в городе Санкт-Петербург. На территории отеля есть платная охраняемая парковка, места предоставляются по запросу.
Уютные и современные номера выполнены согласно классического стиля. Каждый из них оснащены мебелью с отделкой из дерева, включая шкаф, телевизором, беспроводным доступом к сети Интернет.
Помимо этого, в апартаментах есть кухня, плита, холодильник, электрический чайник и кухонные принадлежности. Все желающие могут пообедать в кафе, где каждый день в утреннее время подается завтрак. В обеденное время доступно к заказу меню не только национальной, но и европейской кухни.
В шаговой доступности от места размещения есть станция метро, с помощью которой можно добраться до любых точек города. Вблизи отеля находится знаменитый Мариинский театр. В 20 минутах езды удален Московский вокзал.
Экспресс Садовая 4
«Express Sadovaya Hotel» располагается в Адмиралтейском районе на берегу канала Грибоедов, в здании «Никольских рядов». К услугам гостей предоставляется доступ в Интернет, а так же место на автомобильной парковке.
Номера представлены категориями «Стандарт» и «Улучшенный», где может проживать до трёх человек. В собственных ванных комнатах имеется набор полотенец на каждого отдыхающего. В номерах категорически запрещено курение.
За дополнительную стоимость можно приобрести завтрак. На обед и ужин предоставляются блюда разнообразной кухни. Поблизости с отелем есть несколько заведений питания.
Зимой во дворе гостей ожидают каток, венецианская карусель, айс мини-гольф и керлинг, а также можно будет насладиться джазовыми концертами. В 20 минутах ходьбы есть несколько станций метро: «Садовая», «Спасская», «Сенная площадь», «Балтийская» и «Пушкинская». Расстояние до аэропорта Пулково - 12,8 км, до Балтийского вокзала - 1,5 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по программе, если выбран тариф с проживанием
- Питание: завтраки после ночлега, если выбран тариф с проживанием
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Питание: обеды и ужины
- Проживание и завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Индивидуальный трансфер (бронируется заранее)
- Страховка (по желанию)
- Курортный сбор в размере 100 руб. /чел/сутки оплачивается непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Какие расчетные часы в гостинице?
Расчетный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 14:00/15:00.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Могут ли быть изменены экскурсии?
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы
Есть ли скидки в туре?
Скидка детям до 14 лет (5-13): 950 руб.
Скидка детям 14-16 лет: 950 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 850 руб.
Скидка пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 750 руб.
Когда и сколько длится?
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