Выборг: погружение в Средневековье за два дня

Это путешествие перенесёт вас в Средневековье с неторопливыми прогулками по каменным улочкам и парку Монрепо. Окунитесь в историю рыцарей, посетите усадьбу Бюргера, научитесь печь выборгские крендели. Забудьте о суете и насладитесь атмосферой европейского средневековья в Ленинградской области. Выборг — машина времени, где прошлое встречается с настоящим. Откройте тайны города, вдохновитесь его историей и легендами.
Описание тура

<Неторопливое путешествие с погружением в эпоху Средневековья. Каменные мощеные улочки Выборга, лучшие виды города, увлекательный рассказ экскурсовода – все это перенесет вас в глубину веков. Знаменитый парк Монрепо не только удивит вас своей северной нордической природой, но и заинтересует своей богатой историей во время прогулки по парку с гидом. Обилие интерактивных экскурсий позволит вам путешествовать еще и по эпохам. За два дня вы сможете окунуться во времена рыцарей, погулять по усадьбе Бюргера, испечь выборгские крендели и в размеренном темпе насладиться маленьким кусочком Европы, не выезжая из Ленинградской области. Важная информация: ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
  • Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
  • Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Зеленогорск. Кирха Преображения, храм Казанской иконы Божией Матери
  • Обзорная пешеходная экскурсия по Выборгу: площадь Старой Ратуши, Гильдейский дом
  • Дом Горожанина, Часовая башня, усадьба Бюргера, Круглая башня, набережная Большого Ковша
  • Выборгский замок
  • Рыцарский дом
  • Ландшафтный парк Монрепо
  • Петровская гора. Крепость св. Анны. Петровский плацдарм
  • Библиотека Алвара Аалто
  • Бастион Панцерлакс
Что включено
  • Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы) /n
  • Сопровождение лучшими гидами, специалистами по данному направлению
  • Проживание в отеле в центральной части города/n
  • Завтрак в отеле
  • Трассовые экскурсии и посещение достопримечательностей по программе тура
  • Остановка у кирхи Преображения Господня в Зеленогорске/n
  • Свободное время на территории Выборгского замка/n
  • Посещение парка «Петровский плацдарм»/n
  • Посещение лучших обзорных площадок города/n
  • Посещение бастиона Панцерлакс/n
  • Трассовая тематическая экскурсия «По Королевской дороге»/n
  • Обзорная экскурсия по Старому городу Выборга/n
  • Обзорная экскурсия по парку Монрепо /n
  • Входные билеты в парк Монрепо/n
  • Интерактивная программа в «Музее кренделя»/n
  • Входные билеты в Выборгский замок/n
  • Парк «Петровский плацдарм»/n
Что не входит в цену
  • Входные билеты на музейные экспозиции (постоянные, временные и интерактивные) Выборгского замка: по ценам музейного комплекса/nВходные билеты в музеи не включены в стоимость тура в Выборг, так как музеи являются государственными. Это означает большое количество льготных цен для различных категорий посетителей, вплоть до бесплатных билетов.
  • Личные расходы
  • Комплексные обеды от 800-900 руб.
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 10
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
  • Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Е
Екатерина
12 мар 2025

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

