Вас ждут увлекательные прогулки по знаменитым достопримечательностям города и пригорода, а также неизведанные уголки, о которых знают только настоящие петербуржцы.
Вы посетите Петергоф, Кронштадт, Михайловский замок, знаменитый крейсер «Аврора» и отправитесь на ночную экскурсию по Неве на развод мостов.
Программа тура по дням
Приезд. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).
- С 13:30 – 14:00 встреча в холле гостиницы «Азимут»;
- С 14:00 – 14:30 встреча в холле гостиницы «Октябрьская»;
Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург».
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Гарантированное размещение в гостинице проживания после14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа отеля.
Расстояние до гостиницы «Октябрьская»****(Лиговский пр. 10):
- Port Comfort on Ligovskiy - 120 м (2 мин пешком);
- Космос Санкт-Петербург Невский отель - 400 м (4 мин пешком);
- ARTSTUDIO Nevsky - 320 м (4 мин пешком);
- Аглая Кортъярд – 1,6 км (19 мин пешком);
- IZZZI у Гостиного двора – 2 км. (25 мин пешком или 2 остановки на автобусе/троллейбусе).
14:00 Отъезд от гостиницы «Азимут».
14:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр. 10) на автобусе.
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.
Торжественная красота величавой Невы, малых рек и каналов, многочисленные мосты, связывающие острова, великолепная панорама Стрелки Васильевского острова, дворцы, соборы, площади - все это создает неповторимый образ Северной Венеции.
Экскурсия в «Спас на Крови».
Храм Воскресения Христова («Спас на Крови») является мемориалом императору Александру II. Он построен на том месте, где 1 марта 1881 года состоялось покушение на Царя-Освободителя. Главной особенностью «Спаса на Крови» являются уникальные мозаики, покрывающие фасады здания и украшающие его интерьеры. Именно поэтому собор можно с полным правом назвать «музеем мозаичного искусства», в чем вы непременно убедитесь в ходе экскурсии.
Место окончания программы: центр города.
Продолжительность программы: ~ 3 часа.
Автобусная экскурсия в Петергоф
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
09:00 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр. 10) на автобусе.
09:30 Отъезд от гостиницы «Азимут».
Автобусная экскурсия в Петергоф «Приморский парадиз Петра Великого».
Невозможно, приехав в город, построенный Петром I, не побывать в его любимом детище – блистательном Петергофе. Экскурсия познакомит Вас с одним из самых прославленных пригородов Санкт-Петербурга. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.
Экскурсия в Большой Императорский дворец.
Величественный, роскошный и изысканный - это все о нем. Дворец является центром всего Петергофского ансамбля. В прошлом - это официальная парадная резиденция русских императоров, так называемый "коронный дворец". Именно в нем принимались важные для страны решения, устраивались балы, маскарады, праздники и приемы именитых гостей.
Экскурсия в один из Малых дворцов или музеев Петергофа.
В список достопримечательностей дворцово-паркового ансамбля Петергофа входит множество музеев: Гроты, Церковный корпус, Государевы потехи, Музей фонтанного дела, в одном из которых Вам предстоит побывать.
Экскурсия по парку фонтанов Петергофа.
Вы увидите дворцово-парковый ансамбль Петергофа, полюбуетесь самыми знаменитыми фонтанами и каскадами парка. Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома. У Вас будет возможность не только погулять по аллеям парка, но и полюбоваться панорамой Финского залива.
Место окончания программы: гост. Октябрьская, ст. метро «Пл. Восстания».
Продолжительность программы: ~ 9 часов.
Кронштадт. Ночная экскурсия по городу с теплоходной прогулкой по Неве (развод мостов)
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
09:00Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр. 10) на автобусе.
09:30 Отъезд от гостиницы «Азимут».
Автобусная экскурсия «Кронштадт: очевидный и невероятный».
Эта экскурсия для тех, кто ценит романтику и остался ребенком в душе. Вы узнаете о роли маленького города в жизни всего Российского государства, поговорите о подвигах и славе русских мореплавателей, погрузившись в историю русского военного флота.
Военно-исторический музейный комплекс форт «Риф».
Форт «Риф» - уникальный исторический памятник развития отечественного военно-инженерного дела, включенный в список наследия ЮНЕСКО. На территории форта прекрасно сохранились оборонительные сооружения различных эпох – казематы и подземные галереи, смотровая вышка, шахта скрывающейся броневой башни, а так же взрывные камеры для утилизации снарядов. С рифа открывается прекрасный вид на «тюленью гряду» и Толбухин маяк.
Посещение Никольского морского собора.
Морской собор - это главный храм русских моряков. На площади перед ним принимают присягу выпускники морских училищ Санкт-Петербурга. Вы увидите уникальное убранство храма, которое показывает христианские символы древних христиан и одновременно символы морские.
Музейно-исторический парк «Остров фортов».
Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок. Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней и заглянуть в яблоневый сад с прудом.
Музей военно-морской славы.
Музей военно-морской славы - новый инновационный музейный комплекс в Кронштадте. В залах представлены различные симуляторы кораблей и подводных лодок, самолетов и вертолетов морской авиации. Иммерсивный формат позволяет легко знакомиться с экспозицией каждому гостю музея, Главный экспонат - это легендарная первая атомная советская подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол".
Возвращение в Санкт-Петербург.
Место окончания программы: гост. Октябрьская, ст. метро «Пл. Восстания».
Продолжительность программы: ~ 10 часов.
Свободное время.
22:30Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр. 10) на автобусе.
Ночная экскурсия по городу с теплоходной прогулкой по Неве (развод мостов).
Увидеть как разводят невские мосты - это обязательный must have для всех, кто приезжает в Санкт-Петербург полюбоваться его неповторимой красотой. Во время автобусной части экскурсии вы увидите город в сумраке ночи, услышите легенды и таинственные истории, а после, с борта теплохода, вас ожидает незабываемое зрелище - разведение мостов над Невой.
По окончании теплоходной экскурсии на автобусе Вы вернетесь в гостиницу.
Место окончания программы: гост. Октябрьская, ст. метро «Пл. Восстания».
Продолжительность программы: ~ 4,5 часа.
Пешеходная экскурсия «Дворцовые заговоры и перевороты»
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
15:00 Встреча с экскурсоводом в вестибюле (на выходе с эскалатора) ст. метро «Гостиный двор».
Пешеходная экскурсия “Дворцовые заговоры и перевороты”.
Практически вся российская история XVIII века – это череда дворцовых заговоров и переворотов, скандалов и интриг, в расследование которых вам предстоит немедленно окунуться. По следам заговорщиков, знаменитых и потерявшихся во времени, вы пройдёте улицами и площадями нашего Города.
Михайловский замок. Экскурсия по выставке «От Петра Великого до Елизаветы Петровны» (Борьба за петровское наследие).
Эпоха дворцовых переворотов - сложный и противоречивый период русской истории. Как он отразился в искусстве нашей страны вы узнаете на выставке.
В экспозиции будет представлено порядка 300 произведений из собраний Русского музея и ведущих музеев страны. Многие из важных и ценных артефактов будут показаны впервые.
После экскурсии по выставке у вас будет возможность прогуляться по залам Михайловского замка самостоятельно.
Место окончания программы: Михайловский замок.
Продолжительность программы: ~ 2,5 часа.
Экскурсия в Особняк Румянцева на Английской набережной. Экскурсия на крейсер «Аврора». Завершение программы
Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).
Освобождение номеров.
10:00 Отъезд от гостиницы «Азимут».
10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр. 10) на автобусе.
Экскурсия в Особняк Румянцева на Английской набережной.
Самое приметное здание на Английской набережной с двенадцатью белыми колоннами, особняк канцлера Румянцева - первый в России публичный музей гостеприимно распахнёт перед Вами свои двери. Этот особняк – настоящая шкатулка с драгоценностями, в которой каждый обязательно найдёт что-то для себя.
Литературно-музыкальная программа «За кулисами времени».
Актёры петербургских театров и кино разыграют перед Вами трогательное представление – получасовой музыкально-поэтический дивертисмент, в котором словно в зеркале особняка отразятся все три века петербургской-ленинградской истории.
Экскурсия на крейсер «Аврора».
Корабль – музей, филиал Центрального военно-морского музея – следующая цель нашей экскурсии Ровесник ХХ века, спущенный на воду 11 мая 1900 года, легендарный крейсер честно отслужил целых пять корабельных сроков. На Авроре до сих пор проходят службу матросы Балтийского флота, принимают присягу курсанты военно-морских училищ. Служба здесь также почётна, как в Президентском полку…
Место окончания программы: гост. Октябрьская, Московский вокзал, ст. метро «Пл. Восстания».
Продолжительность программы: ~ 4 часа.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Санкт-Петербурга на выбор:
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения:
|Гостиница
|Категория номера
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 14 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 14 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|А Отель Фонтанка***
|стандартный
|01.07.2024
|23.08.2024
|23820
|22470
|20870
|22220
|29160
|супериор/
супериор с БК
|01.07.2024
|23.08.2024
|24620
|23270
|-
|-
|30760
|Port Comfort on Ligovskiy****
|смарт скай мансарда (без завтрака)
|01.07.2024
|23.08.2024
|26990
|25670
|-
|-
|38760
|смарт плюс DBL (без завтрака)
|01.07.2024
|23.08.2024
|27560
|26220
|18210
|19560
|39820
|смарт скай мансарда
|01.07.2024
|23.08.2024
|29690
|28340
|-
|-
|41420
|смарт плюс DBL
|01.07.2024
|23.08.2024
|30220
|28870
|20870
|22220
|42490
|Азимут Отель Санкт-Петербург****
|смарт
|01.07.2024
|23.08.2024
|27560
|26220
|-
|-
|35560
|ARTSTUDIO Nevsky****
|студия стандарт (без завтрака)
|01.07.2024
|23.08.2024
|28360
|26990
|-
|-
|40620
|студия стандарт
|01.07.2024
|23.08.2024
|32890
|31540
|-
|-
|45160
|IZZZI у Гостиного двора***
|смарт с БК
|01.07.2024
|23.08.2024
|30620
|29270
|-
|-
|42220
|комфорт
|01.07.2024
|23.08.2024
|31420
|30120
|22470
|23820
|43820
|Аглая Кортъярд***
|классический
|05.08.2024
|23.08.2024
|29960
|28620
|-
|-
|44620
|Октябрьская****
|стандартный (туркласс)/стандартный (туркласс) DBL
|08.07.2024
|23.08.2024
|31160
|29820
|-
|-
|42220
|комфорт/комфорт DBL
|08.07.2024
|23.08.2024
|32760
|31420
|24870
|26220
|45160
|Космос Санкт-Петербург Невский Отель****
|стандартный
|15.07.2024
|23.08.2024
|34990
|33670
|23540
|24890
|49960
Доплата за иностранного туриста составит 2540 руб.
Варианты проживания
Космос Санкт-Петербург Невский Отель***
«Cosmos Saint-Petersburg Nevsky Hotel» расположен в самом сердце Санкт-Петербурга, благодаря такому выгодному расположению постояльцы могут добраться до основных достопримечательностей, затратив при этом минимум времени. Отель отвечает всем требованиям современной гостиничной индустрии и станет прекрасным выбором для гостей, которые ценят уют и качество. К услугам клиентам отеля круглосуточная стойка регистрации с приветливым персоналом, готовым проконсультировать и оказать помощь по любому вопросу.
Обширный номерной фонд представлен светлыми и комфортными двухместными номерами в числе удобств которых: кровати с мягкими ортопедическими матрасами, мебель из натурального дерева, кондиционер и собственная ванная комната с современной душевой кабиной и туалетно-косметическими принадлежностями, которые предоставляются бесплатно. Стильный интерьер выдержан в приятных пастельных тонах и помогает гостям отеля окунуться в домашнюю атмосферу.
Питание организовано на высшем уровне. На территории гостиницы работает отличный ресторан, где можно заказать изысканные блюда по доступным ценам, а в баре представлен огромный ассортимент напитков на любой вкус.
Для проведения деловых встреч, конференций, переговоров, можно воспользоваться одним из двух современных конференц-залов.
Поблизости от отеля есть остановки общественного транспорта и станции метро «Площадь Восстания» и «Маяковская». В нескольких метрах находится Московский железнодорожный вокзал. В шаговой доступности от отеля также расположены такие достопримечательности, как Государственный Эрмитаж, Исаакиевский собор и торговый центр «Стокманн». Расстояние до аэропорта Пулково - 15,7 км, до ж/д вокзала - 222 м.
Апарт-отель Port Comfort on Ligovskiy
Апарт-отель «Port Comfort on Ligovskiy» находится в самом центре Санкт-Петербурга, вблизи основных достопримечательностей и Московского вокзала.
Отель предлагает размещение в стильных номерах различных категорий. В каждом номере имеется двуспальная кровать, диван, телевизор, ванная комната с душем, феном, стиральной машиной и набором полотенец. На территории работает бесплатный wi-fi.
Установлена мини-кухня с холодильником, микроволновой печью, чайником, электрической плитой и обеденным столом. В шаговой доступности расположено множество кафе, ресторанов.
Расстояние до аэропорта 14,6 км. Рядом можно найти торговый центр, парки отдыха и другие места проведения досуга.
ARTSTUDIO Nevsky***
Отель «АРТСТУДИО Невский» расположен в Санкт-Петербурге, в 500 метрах от станции метро «Площадь Восстания». К услугам гостей — ускоренная регистрация заезда и отъезда, гипоаллергенные номера, ресторан, бесплатный Wi-Fi на всей территории и сад. Стойка регистрации этого четырехзвездочного отеля открыта круглосуточно.
Предоставляются услуги консьержа. За дополнительную плату можно воспользоваться частной парковкой. Во всех номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В номерах установлен сейф. В некоторых номерах есть выход на террасу, а из других открывается вид на город. Среди прочих удобств каждого номера шкаф для одежды и чайник.
Ежедневно для гостей отеля «АРТСТУДИО Невский» сервируется континентальный завтрак. Поблизости находятся такие достопримечательности, как станция метро «Маяковская», Московский железнодорожный вокзал и музей Анны Ахматовой.
Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 23 км. Гостям предлагается платный трансфер от/до аэропорта.
IZZZI у Гостиного двора**
Отель «IZZZI у Гостиного двора» расположен рядом с «Александринским театром», в 440 м от станции метро «Гостиный двор» и в 800 м от станции «Невский проспект».
К размещению предлагаются комфортные номера с удобной мебелью, плазменным телевизором, высокоскоростным Wi-Fi, телефоном, рабочим столом и ванной комнатой с косметическими средствами и феном.
Гости могут заказать, за дополнительную плату, вкусный завтрак «шведский стол» или воспользоваться общей кухней с микроволновой печью, тостером, чайником и посудой. В ресторане «Meet» подают вкусные обеды и ужины, а для гостей отеля предусмотрена скидка. Компании также могут забронировать в ресторане банкет или фуршет с посадкой до 30 гостей.
Присутствует отличный конференц-зал вместимостью до 40 человек.
В распоряжении постояльцев общая зона для отдыха и работы, библиотека, детский уголок и услуги прачечной. Недалеко располагается «Екатерининский Сад» - 180 м, «Аничков дворец» - 600 м и «Казанский кафедральный собор» - 1 км. До «Московского» железнодорожного вокзала 2 км, до аэропорта 20 км.
Аглая Кортъярд**
Отель «Аглая Кортъярд» располагается в Санкт-Петербурге. Этот отель находится в 3 км от центра города. Неподалёку: Лиговский проспект, Улица Зодчего Росси и Площадь Искусств.
Для гостей работает бар, кафе и ресторан. На территории работает бесплатный Wi-Fi.
В отеле можно организовать деловую встречу, переговоры и даже собеседование. Для этого предусмотрены бизнес-центр, конференц-зал, специальное оборудование. В распоряжении гостей есть экскурсионное бюро отеля. Сотрудники отеля по запросу организуют гостям трансфер.
Доступная среда: работает лифт. А ещё в распоряжении гостей прачечная, химчистка, гладильные услуги, пресса, сейф и консьерж. Персонал отеля говорит на английском и русском.
В номере гостей ждут будильник, душ, телевизор, халат и тапочки. Оснащение зависит от выбранной категории номера.
А-Отель Фонтанка
«А-Отель Фонтанка» — это отель на набережной реки Фонтанки. Отель недорогой, расположен в Адмиралтейском районе северной столицы. Это особый формат отелей от сети AZIMUT, позволяющий гостям города сэкономить в поездке и получить стандартный набор услуг. Также большой выбор достопримечательностей поблизости тоже привлекает гостей. Рядом Колонна Славы, Никольский морской собор, Большая хоральная синагога, Русский музей.
Для гостей предоставляется более 450 номеров различных категорий, выбрать из них каждый сможет наиболее подходящий по вкусу и бюджету. В отеле Вы найдете классические номера вместимостью от 1 до 4 человек. Каждый номер имеет стильный дизайн, оборудованное рабочее место, бесплатный интернет. Среди все имеются категории «стандарт», «полулюкс», «супериор» и «сьют». В наличие каждого сейф, многоканальное телевидение, система отопления, кондиционер. Из некоторых номеров открывается прекрасный вид на город. В собственной ванной комнате с душем или ванной предоставляется фен и средства личной гигиены. Если Вы привыкли путешествовать с домашним питомцем, то для Вас здесь, но по предварительному запросу, организуют размещение с любимцем за дополнительную плату.
На территории отеля есть ресторан «AVENUE», в котором можно отведать традиционные блюда русской кухни, а также есть меню для вегетарианцев. Еще на территории ресторана находится «SKY BAR», из которого можно любоваться красивыми видами на город с высоты. Также рядом есть рестораны и кафе с различной кухней и по приемлемой цене. По утрам в отеле сервируется хороший завтрак, но Вы можете выбрать тариф и без питания и организовать себе питание в городе.
Для проведения бизнес-встреч в «A-Hotel Fontanka» имеется оборудованная переговорная комната с эргономичной мебелью, канцтоварами и интернетом Wi-Fi. Рядом со входом на пристани в отель расположен причал от которого в летний сезон отправляются экскурсионные пароходы и речные трамвайчики. Доброжелательный персонал на ресепшне подскажет как организовать экскурсию. Еще одним плюсом будет наличие стоянки, камеры хранения и магазин с сувенирами.
Чудесный вид на речку, наличие причала, удобное месторасположение практически в историческом центре города и близость метро — «Технологический Институт». До станции метро «Балтийская» можно дойти за двадцать минут, а до аэропорта Пулково доехать за 15 минут. Также рядом Юсуповский Дворец, Британское Адмиралтейство, Молодежный театр, Троице-Измайловский собор, Концертный зал Мариинского театра и другие интересные места. Московский железнодорожный вокзал удален на 6 км.
Азимут Отель
«АЗИМУТ отель Санкт-Петербург» расположен в Адмиралтейском районе Северной столицы России, на одной из главных улиц города — Лермонтовском проспекте. Недавно здесь был проведен капитальный ремонт и посетители могут наслаждаться современным комфортом. Всего в двух минутах ходьбы Государственный музыкальный театр «Карамболь» и «Музей истории государственных бумаг России».
Просторные номера оформлены в выдержанном современном стиле. В цветовой гамме преобладают нейтральные тона. В каждом номере отдельная ванная комната с набором косметических принадлежностей. Для сохранности ценных вещей предусмотрены сейфы в комнатах. Регулировать комфортную температуру можно с помощью сплит-систем. Из некоторых номеров открываются прекрасные городские виды. А плотные шторы позволят создать темноту и хорошо выспаться даже в период знаменитых белых ночей.
В ресторане отеля по утрам сервируются завтраки. Они представлены в основном нарезками для бутербродов, свежими фруктами и овощами, кашами и напитками. Посетители могут обедать и ужинать здесь по комплексному набору или заказать изысканные блюда по меню. Атмосфера ресторана позволит устроить здесь деловой обед или романтический ужин. Для крупных мероприятий, таких как семейное или корпоративное торжество доступен банкетный зал.
Отель «AZIMUT» в Санкт-Петербурге располагает несколькими конференц-залами разной площади. Они оборудованы эргономичной мебелью, флипчартами с маркерами и бумагой. Современное IT оборудование позволит провести мероприятие на высшем уровне. Здесь можно провести крупные семинары или переговоры с партнерами в небольшом кабинете. Сотрудники гостиницы настоящие профессионалы в организации подобных событий. Помогут составить план корпоративного мероприятия и подобрать нужный зал под Ваши запросы.
Рядом с отелем удобная транспортная развязка. К нему можно добраться автобусами, маршрутными такси, на трамвае или такси. Для парковки личного автомобиля есть автостоянка. Близко и набережная реки Фонтанка. Здесь можно прогуляться и полюбоваться городскими пейзажами. В этом городе очень популярны водные прогулки. Как раз рядом с отелем AZIMUT есть пристань, откуда отходят прогулочные судна по рекам и каналам. От Балтийского вокзала около 15 минут езды на общественном транспорте, а от аэропорта около часа.
Гостиница Октябрьская
Гостиница «Октябрьская» находится в Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.
Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживния. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.
Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.
Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- 4 завтрака в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»)
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе (отъезд от гостиницы)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту
- Доп. ночи
- Доплата за иностранного туриста
- Камера хранения на вокзале
- Доп. экскурсии (по желанию)
- Обеды и ужины (самостоятельно)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Может ли измениться программа тура?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
Все очень понравилось! Отель очень хороший, персонал отзывчивый.
Особенно понравились экскурсия в Петергоф и ночная на катере.