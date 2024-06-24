3 день

Кронштадт. Ночная экскурсия по городу с теплоходной прогулкой по Неве (развод мостов)

Завтрак в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»).

09:00Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр. 10) на автобусе.

09:30 Отъезд от гостиницы «Азимут».

Автобусная экскурсия «Кронштадт: очевидный и невероятный».

Эта экскурсия для тех, кто ценит романтику и остался ребенком в душе. Вы узнаете о роли маленького города в жизни всего Российского государства, поговорите о подвигах и славе русских мореплавателей, погрузившись в историю русского военного флота.



Военно-исторический музейный комплекс форт «Риф».

Форт «Риф» - уникальный исторический памятник развития отечественного военно-инженерного дела, включенный в список наследия ЮНЕСКО. На территории форта прекрасно сохранились оборонительные сооружения различных эпох – казематы и подземные галереи, смотровая вышка, шахта скрывающейся броневой башни, а так же взрывные камеры для утилизации снарядов. С рифа открывается прекрасный вид на «тюленью гряду» и Толбухин маяк.



Посещение Никольского морского собора.

Морской собор - это главный храм русских моряков. На площади перед ним принимают присягу выпускники морских училищ Санкт-Петербурга. Вы увидите уникальное убранство храма, которое показывает христианские символы древних христиан и одновременно символы морские.

Музейно-исторический парк «Остров фортов».

Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок. Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней и заглянуть в яблоневый сад с прудом.

Музей военно-морской славы.

Музей военно-морской славы - новый инновационный музейный комплекс в Кронштадте. В залах представлены различные симуляторы кораблей и подводных лодок, самолетов и вертолетов морской авиации. Иммерсивный формат позволяет легко знакомиться с экспозицией каждому гостю музея, Главный экспонат - это легендарная первая атомная советская подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол".



Возвращение в Санкт-Петербург.

Место окончания программы: гост. Октябрьская, ст. метро «Пл. Восстания».

Продолжительность программы: ~ 10 часов.



Свободное время.

22:30Отъезд от гостиницы «Октябрьская» (Лиговский пр. 10) на автобусе.

Ночная экскурсия по городу с теплоходной прогулкой по Неве (развод мостов).

Увидеть как разводят невские мосты - это обязательный must have для всех, кто приезжает в Санкт-Петербург полюбоваться его неповторимой красотой. Во время автобусной части экскурсии вы увидите город в сумраке ночи, услышите легенды и таинственные истории, а после, с борта теплохода, вас ожидает незабываемое зрелище - разведение мостов над Невой.

По окончании теплоходной экскурсии на автобусе Вы вернетесь в гостиницу.

Место окончания программы: гост. Октябрьская, ст. метро «Пл. Восстания».

Продолжительность программы: ~ 4,5 часа.