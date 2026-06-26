Программа тура по дням
Большая обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Теплоходная прогулка по рекам и каналам
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы с вокзала или аэропорта предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: от 2400 руб. /машина.
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.
С 13:00 до 15:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург». Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.
Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Туристы, проживающие в отеле «Москва», отправляются на экскурсии от отеля проживания.
15:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы проживания.
Большая обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Приглашаем Вас на автобусную обзорную по городу. Экскурсия познакомит с историей Санкт-Петербурга от основания до наших дней.
Вы полюбуетесь великолепными архитектурными ансамблями парадного центра города – Стрелкой Васильевского острова, Дворцовой и Троицкой площадями, ансамблем Смольного монастыря, Невским проспектом.
Вы увидите Петропавловскую крепость, Марсово поле, Меншиковский дворец, Адмиралтейство, Кунсткамеру, «Медный всадник». Все самое главное и интересное, самое красивое и известное ждет Вас в Санкт-Петербурге.
Теплоходная прогулка по рекам и каналам. Теплоходная прогулка позволит увидеть город в необычном ракурсе с воды. Мы увидим город в «плавных разворотах» Фонтанки, Мойки, Невы и малых каналов.
Над гранитными набережными возвышаются дворцы и жилые дома, замки. Вы увидите мосты и решетки, разные по конструкциям и художественному оформлению.
Они придают неповторимый облик нашему городу, неразрывно связанному с водными просторами Невы, малых рек и каналов.
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~5,5 часов.
Автобусная экскурсия в Петергоф и Кронштадт
Завтрак в гостинице.
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Петергоф и Кронштадт. Экскурсия познакомит вас сразу с двумя пригородами, возникшими вместе с Петербургом в начале XVIII века по воле царя Петра.
Это бывшая загородная императорская резиденция Петергоф, известная на весь мир своими многочисленными фонтанами, и город-крепость Кронштадт, который по праву можно считать колыбелью русского военно-морского флота.
Автобусно-пешеходная экскурсия по Кронштадту. Вы увидите военные корабли, стоящие в гавани, старинный Петровский док, предназначенный для ремонта и оснастки кораблей и побываете на Якорной площади, где располагается величественный Морской собор.
Посещение Никольского Морского собора. Морской собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца, это главный военно-морской храм русских моряков.
Он был построен в начале XX века как храм-памятник всем морякам, погибшим за Отечество.
Вы побываете в Никольском Морском соборе, где познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями.
Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов». Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок.
Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков и даже заглянуть в атриум Музея военно-морской славы с легендарной АПЛ К-3 «Ленинский комсомол».
Где пообедать? После экскурсии у вас будет 30-40 минут свободного времени, чтобы перекусить на территории парка. Здесь работают точки с фастфудом, а также кафе.
Переезд в Петергоф (~40 мин).
Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа. Петергоф – столица фонтанов, волшебный сад с дворцом, увенчанным стоящей на крыше золотой вазой. Его подножием служит Большой каскад – невероятная водная феерия с фонтанами и скульптурами.
Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.
Свободное время в парке (~1 час).
Место окончания программы: гостиница.
Продолжительность программы: ~10 часов.
Свободный день
Завтрак в гостинице
Свободный день.
Выборг: посещение «Парка Монрепо», экскурсия по городу, прогулка по территории Выборгского замка
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров. Выезд из гостиницы с вещами.
Важно! В день поездки обязательно иметь при себе оригинал паспорта!
09:00 Переезд в Выборг (136 км).
Трассовая экскурсия «Выборг: путешествие в Средневековье по Королевской дороге». Погрузитесь в атмосферу средневековой Европы, не покидая Россию!
Ваш путь пройдёт через живописные просторы Карельского перешейка, пока Вы будете наслаждаться рассказами о богатстве и славе города Выборга, единственного средневекового европейского города на территории нашей страны.
Посещение Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Парк Монрепо». Монрепо – «Мой покой», «Моё отдохновение» – единственный в России скальный пейзажный парк эпохи романтизма, «Финляндия в миниатюре».
Парк воплотил в себе всю природу Карельского перешейка и завораживает своей естественной природой. На высоких холмах растут сосны и ели, рядом «соседствуют» скалы и болота.
Вы сможете полюбоваться красотами его дикой природы и увидеть Хижину отшельника, источник «Нарцисс», а также ущелье Св. Николая и грот.
Экскурсия по Старому Городу. Вы не спеша пройдете по узким мощеным улочкам и старинным площадям этого удивительного города, привлекающего туристов и путешественников из многих стран.
Вашему взору откроется целый ряд прекрасных исторических памятников, включая Рыночную площадь и площадь Старой Ратуши, памятник Торгельсу Кнутссону, основателю города и домик Бюргера.
Прогулка по территории Выборгского замка. Самым важным объектом в списке, безусловно, является Выборгский замок, одна из самых узнаваемых достопримечательностей города.
Он хранит память о событиях прошлого и напоминает о важности Выборга как центра торговых путей и важного политического пункта.
Замок построен по средневековым канонам, когда артиллерия еще не использовалась на поле боя, а главной военной силой были конные рыцари.
Свободное время (~3 часа). У вас будет достаточно времени, чтобы пообедать, самостоятельно подняться на Башню святого Олафа или просто погулять по городу.
18:00 Встреча с гидом на рыночной площади. Заселение в отель*.
*Во время заселения экскурсовод выдаст Вам билет на скоростной электропоезд «Ласточка», который будет действовать в течение следующего дня.
Место окончания программы: гостиница.
Размещение. Свободное время.
Библиотека Алвара Аалто, мастер-класс по выпечке выборгского кренделя, водная прогулка по акватории Выборгского залива
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров (вещи оставляем в камере хранения отеля).
Пешеходный экскурсионный день.
11:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выход из отеля на экскурсионную программу.
Экскурсия по уникальному зданию библиотеки Алвара Аалто в Выборге. Это настоящая жемчужина архитектуры и культурное сердце города, построенное финским мастером функционализма Алваром Аалто в 1935 году.
Её узнаваемый фасад с плавными волнообразными формами крыши и уникальный интерьер, наполненный светом и воздухом, создают особенную творческую атмосферу, привлекающую ценителей искусства и истории.
Прогулка по библиотеке дарит редкую возможность погрузиться в эпоху модернизма, почувствовать гармонию пространства и материала, вдохнуть аромат старых книг и насладиться неповторимой эстетикой архитектурного шедевра.
Посещение фабрики «Крендель и Ко» с мастер-классом по выпечке выборгского кренделя.
Обед.
Крендель – это традиционная для Выборга выпечка, которая по форме напоминает руки монахов-францисканцев, сложенные в молитве.
На небольшой, домашней фабрике, Вас ждет увлекательная костюмированная лекция об истории кренделя, рассказ о рецепте и процессе изготовления.
Мастер-класс по изготовлению кренделя (каждому гостю предоставляется отдельная заготовка, выпечка и дегустация кренделя собственного производства в конце программы).
Водная прогулка по акватории Выборгского залива. Городские достопримечательности предстанут перед Вами во всём своём великолепии с нового ракурса.
У Вас будет уникальная возможность полюбоваться с водной глади парком Монрепо, настоящим зелёным сердцем региона, где Вы увидите уникальные пейзажи, скрытые от глаз обычных гостей.
Это шанс насладиться видами, доступными лишь избранным, оставив воспоминания, которые останутся навсегда.
17:00 Окончание экскурсионной программы на причале «Виктория» (рядом с отелем).
Свободное время.
«Ласточка» из Выборга в Санкт-Петербург.
Важно! Расстояние от отеля до железнодорожного вокзала г. Выборг – 900 м. Вы самостоятельно забираете вещи из камеры хранения отеля и добираетесь до вокзала.
Вы можете уехать на любой «Ласточке» в этот день. Билет вам будет выдан накануне экскурсоводом.
Предварительное расписание (подходящих по времени поездов) на лето 2026 г. 18:20, 18:44, 20:44, 22:17 (время в пути 1 ч. 12 мин.).
Прибытие на Финляндский вокзал. (ст. метро Площадь Ленина). Обратите, пожалуйста, внимание: рекомендуем подбирать обратные билеты с учётом, что программа закончится вечером. При необходимости можно заказать сутки в отеле Петербурга.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Санкт-Петербурге и в Выборге.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной гостиницы, руб:
|Гостиница.
Категория номеров
|Период действия цен
|Взрослый 1/2 DBL
|Ребенок до 13 лет 1/2 DBL
|Третий в номере ребенок до 13 лет
|Третий в номере взрослый
|Одноместный номер
|Санкт-Петербург
ср-сб
|Выборг
сб-вс
|Москва****
стандартный
|Виктория
стандарт
|24.06.2026
|28.06.2026
|33630
|32600
|-
|-
|51720
|01.07.2026
|05.07.2026
|32890
|31800
|-
|-
|49500
|15.07.2026
|19.07.2026
|34990
|33830
|-
|-
|52670
|29.07.2026
|02.08.2026
|34990
|33830
|-
|-
|52670
|12.08.2026
|16.08.2026
|34990
|33830
|-
|-
|52670
Доплата за иностранного туриста составит 1100 руб.
Варианты проживания
Отель «Москва»
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».
К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Отель «Виктория»
Отель «Виктория» в Выборге удален от центра на 0,4 км.
Четырёхзвёздочный отель «Виктория» представляет собой современный 7-этажный комплекс для размещения гостей и жителей города в историческом центре Выборга.
Номерной фонд составлен из нескольких категорий, из которых Вы подберете наилучший вариант. Так, к примеру, апартаменты имеют спальную и гостевую зоны, собственный санузел и душевую. На всей территории работает бесплатный интернет. Курение на всей территории запрещено, но для курящих отведены специальные зоны. Во всех номерах и на территории отеля курение запрещено.
Заезд в отель начинается с 15:00, выехать нужно до 12:00.
В отеле работает 2 ресторана, где каждый гость может отведать любимые блюда и напитки.
В непосредственной близости от отеля расположен Выборгский замок, рынок, а также авто- и железнодорожный вокзал. Поблизости находятся круглая башня, собор святых Петра и Павла, дом Бюргера.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание, указанное в программе: завтраки в гостинице (если не выбран тариф «без завтрака»), 1 обед в Выборге
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Автобус по программе
- Электричка "Ласточка" по маршруту "Выборг - Санкт-Петербург"
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе: обеды и ужины (самостоятельно)
- Встреча/проводы на вокзале/аэропорту (от 2400 руб. /машина)
- Доп. ночи
- Доплата за иностранного туриста 1100 руб
- Камера хранения на вокзале
- Доп. экскурсии (по желанию)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.