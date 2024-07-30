Неспешные туры Санкт-Петербурга для пенсионеров

Найдено 3 тура в категории «Для пенсионеров» в Санкт-Петербурге, цены от 2 058 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Два дня в Карелии: все главные красоты (поездка на Валаам включена)
На автобусе
1 отзыв
2 дня
Два дня в Карелии: все главные красоты (поездка на Валаам включена)
Начало: Казанская площадь/м. Проспект Просвещения
Расписание: Ежедневно до 4 Ноября
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
от 13 990 за человека
Экспедиционный маршрут на Валдай, зима в «Стране Див»
На автобусе
1.5 день
Экспедиционный маршрут на Валдай, зима в «Стране Див»
Начало: СПб, Московский пр. 189 (СТ.М. Московская)
Расписание: Суббота - воскресение (в зимнее время года)
2 авг в 09:00
3 авг в 09:00
8 990 за человека
Насыщенный тур по острову Бали с заездом в Сингапур (перелёт включён)
На автобусе
13 дней
Насыщенный тур по острову Бали с заездом в Сингапур (перелёт включён)
Посетить топовые локации, погрузиться в азиатскую культуру и восхититься зелёным «львиным городом»
Начало: Санкт-Петербург, аэропорт, перелёт на Бали с перес...
2 058 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Для пенсионеров»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Два дня в Карелии: все главные красоты (поездка на Валаам включена)
  2. Экспедиционный маршрут на Валдай, зима в «Стране Див»
  3. Насыщенный тур по острову Бали с заездом в Сингапур (перелёт включён)
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Рускеала
  2. Петергоф
  3. Набережная
  4. Музей Фаберже
  5. Финский Залив
  6. Остров Валаам
  7. Царское село
  8. Исаакиевский собор
  9. Эрмитаж
  10. Ладожское озеро
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июле 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Для пенсионеров" можно забронировать 3 тура от 2 058 до 13 990. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте тур в Санкт-Петербурге на 2024 год для пенсионеров, 1 ⭐ отзыв, цены от 2058₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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