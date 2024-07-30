2 дня
Два дня в Карелии: все главные красоты (поездка на Валаам включена)
Начало: Казанская площадь/м. Проспект Просвещения
Расписание: Ежедневно до 4 Ноября
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
от 13 990₽ за человека
1.5 день
Экспедиционный маршрут на Валдай, зима в «Стране Див»
Начало: СПб, Московский пр. 189 (СТ.М. Московская)
Расписание: Суббота - воскресение (в зимнее время года)
2 авг в 09:00
3 авг в 09:00
8 990₽ за человека
13 дней
Насыщенный тур по острову Бали с заездом в Сингапур (перелёт включён)
Посетить топовые локации, погрузиться в азиатскую культуру и восхититься зелёным «львиным городом»
Начало: Санкт-Петербург, аэропорт, перелёт на Бали с перес...
€2 058 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Для пенсионеров»
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