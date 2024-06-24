Семейный тур – туры в Санкт-Петербурге

Найдено 3 тура в категории «Семейный тур» в Санкт-Петербурге, цены от 9 390 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
В первый раз в Санкт-Петербург
На автобусе
4 отзыва
5 дней
В первый раз в Санкт-Петербург
Влюбиться в архитектуру Северной столицы, посетить Петергоф и увидеть уникальные экспонаты Эрмитажа
Начало: Санкт-Петербург, холл гостиницы «Москва», с 09:00 ...
7 окт в 09:00
14 окт в 09:00
27 000 за человека
Золотое кольцо: автобусный тур с выездом из Санкт-Петербурга
На автобусе
3 дня
Золотое кольцо: автобусный тур с выездом из Санкт-Петербурга
Посетить 4 города знаменитого маршрута и увидеть храм Покрова на Нерли и резиденцию Ивана Грозного
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский, 30 (ТРЦ «Галерея»), ок...
25 окт в 00:30
29 ноя в 00:30
14 600 за человека
Великий Новгород и Старая Русса: музеи, памятники архитектуры и дегустации
На автобусе
2 дня
Великий Новгород и Старая Русса: музеи, памятники архитектуры и дегустации
Посетить дом Достоевского, погулять по Новгородскому кремлю и погрузиться в мир народного искусства
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Звенигородская», у...
3 ноя в 07:00
9 390 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    24 июня 2024
    В первый раз в Санкт-Петербург
    Очень интересные экскурсии, можно взять дополнительные, если вдруг есть силы, спасибо огромное, встретили, проводили до экскурсионного автобуса, мы очень хорошо провели время
  • И
    Ирина
    1 апреля 2024
    В первый раз в Санкт-Петербург
    В целом оценка твердая 4. Мы жили в отеле Гранд Катарина в центре города, где почти все достопримечательности были в шаговой
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    доступности. Завтраки хорошие, каждый смог себе подобрать подходящее питание. Но номера были такие крошечные, что жуть просто. Стены в номерах картонные. В соседнем номере жил мужчина, который просто захлебывался кашлем и это просто отвратительно было. У нас был хороший гид, для взрослых прям самое то, но детям с ней было скучно. На остановках в городе давали 5 минут, чтобы сфотографироваться. Все бегом, это конечно не очень удобно. Но сама программа действительно для того кто первый раз в городе подходящая. Дважды нам меняли автобусы. Вернее один раз поменяли, а второй раз мы поехали в отель кто на метро, кто на такси самостоятельно, т. к. экскурсия уже закончилась и мы возвращались, а автобус в дороге сломался, хорошо что уже в городе, т. к экскурсия была загородная и было бы совсем ужасно, если где-то в дороге между случилась поломка. В общем для взрослых и тех кого не смущают большие экскурсионные группы это хороший тур.

  • В
    Виктория
    25 декабря 2023
    В первый раз в Санкт-Петербург
    Прекрасный тур! Подарили его родителям на день рождения папы! экскурсии все понравились, размещение тоже прекрасное! еда отличная есть выбор даже
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    шампанское с утра давали🫣. Были приятно удивлены подаркам от экскурсовода и комплементов от отеля(шампанское и шоколад фирменный с их логотипом Катерина) Родителям все понравилось самое главное, буду рекомендовать друзьям 👍🏻

    Прекрасный тур! Подарили его родителям на день рождения папы! экскурсии все понравились, размещение тоже прекрасное! едаПрекрасный тур! Подарили его родителям на день рождения папы! экскурсии все понравились, размещение тоже прекрасное! едаПрекрасный тур! Подарили его родителям на день рождения папы! экскурсии все понравились, размещение тоже прекрасное! еда

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Семейный тур»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. В первый раз в Санкт-Петербург
  2. Золотое кольцо: автобусный тур с выездом из Санкт-Петербурга
  3. Великий Новгород и Старая Русса: музеи, памятники архитектуры и дегустации
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Рускеала
  2. Петергоф
  3. Музей Фаберже
  4. Исаакиевский собор
  5. Эрмитаж
  6. Царское село
  7. Петропавловская крепость
  8. Набережная
  9. Петропавловский собор
  10. Ладожское озеро
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в сентябре 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Семейный тур" можно забронировать 3 тура от 9 390 до 27 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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