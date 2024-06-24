5 дней
В первый раз в Санкт-Петербург
Влюбиться в архитектуру Северной столицы, посетить Петергоф и увидеть уникальные экспонаты Эрмитажа
Начало: Санкт-Петербург, холл гостиницы «Москва», с 09:00 ...
7 окт в 09:00
14 окт в 09:00
27 000₽ за человека
3 дня
Золотое кольцо: автобусный тур с выездом из Санкт-Петербурга
Посетить 4 города знаменитого маршрута и увидеть храм Покрова на Нерли и резиденцию Ивана Грозного
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский, 30 (ТРЦ «Галерея»), ок...
25 окт в 00:30
29 ноя в 00:30
14 600₽ за человека
2 дня
Великий Новгород и Старая Русса: музеи, памятники архитектуры и дегустации
Посетить дом Достоевского, погулять по Новгородскому кремлю и погрузиться в мир народного искусства
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Звенигородская», у...
3 ноя в 07:00
9 390₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина24 июня 2024Очень интересные экскурсии, можно взять дополнительные, если вдруг есть силы, спасибо огромное, встретили, проводили до экскурсионного автобуса, мы очень хорошо провели время
- ИИрина1 апреля 2024В целом оценка твердая 4. Мы жили в отеле Гранд Катарина в центре города, где почти все достопримечательности были в шаговой
- ВВиктория25 декабря 2023Прекрасный тур! Подарили его родителям на день рождения папы! экскурсии все понравились, размещение тоже прекрасное! еда отличная есть выбор даже
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Семейный тур»
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