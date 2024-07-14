2 дня
Два дня в Карелии: все главные красоты (поездка на Валаам включена)
Начало: Казанская площадь/м. Проспект Просвещения
Расписание: Ежедневно до 4 Ноября
Завтра в 06:45
18 авг в 06:45
от 13 990₽ за человека
2 дня
Путешествуем по Новгородчине: Любытино - Боровичи - Кончанское - Валдай
Начало: Невский проспект, 85
Расписание: Экскурсия проводится: 21 и 22 сентября, 12 и 13 октября
21 сен в 07:30
12 окт в 07:00
15 990₽ за человека
1.5 день
Карельский путь за 2 дня: Валаам, Рускеала и острова (автобус + катер)
Начало: Казанская пл. /м. Проспект просвещения
Завтра в 07:00
18 авг в 07:00
13 990₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛина14 июля 2024Очень понравилась поездка. Замечательный гид, Татьяна. Очень рады, что отель поменяли на базу на берегу Ладоги. Отдых получился отличный.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Для школьников»
Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в августе 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Для школьников" можно забронировать 3 тура от 13 990 до 15 990. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте тур в Санкт-Петербурге на 2024 год для школьников, 35 ⭐ отзывов, цены от 13990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь