Еще несколько необычных экскурсий в Саранске

Что вас ожидает

Саранск изнутри

Вы посетите Военный городок, где сохранились кирпичные строения начала XX века. Отыщете в частном секторе купеческие дома и увидите здание, из которого Пугачев призывал горожан выйти на освободительную войну. А также погуляете по живописному Ботаническому саду, пройдете по деревянному висячему мосту, рассмотрите затерянную в лесу 🌲 часовню и продегустируете итальянский шоколад.

Саранск сквозь столетия

Саранск хранит множество секретов. Вы раскроете, зачем в него дважды приезжал Пугачев, в каких условиях жили офицеры царской армии 100 лет назад и где размещался перед Первой мировой войной Виндавский пехотный полк. А еще я расскажу, как Саранск повлиял на винные запасы царской России и как в наши дни ему удалось стать одним из самых благоустроенных городов Поволжья.

Организационные детали

По запросу я могу провести экскурсию ⛳ на автомобиле 🚘. Детали уточняйте в личном сообщении.