Еще несколько необычных экскурсий в Саранске

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Неизведанный Саранск

Старинные закоулки, дореволюционные дома, висячий мост и другие тайные места на дружеской экскурсии

Александр
Александр – Гид из Саранска
Приглашаю раскрыть столицу Мордовии с необычной стороны! Вы не увидите парадные площади и соборы, зато исследуете «город в городе» с краснокирпичными домами прошлого века, рассмотрите секретную часовню и узнаете о винных запасах царской России.

А я поделюсь нескучными фактами о прошлом и настоящем Саранска!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-30 человек

  • 30002 700 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Неизведанный Саранск
Неизведанный Саранск

Что вас ожидает

Саранск изнутри
Вы посетите Военный городок, где сохранились кирпичные строения начала XX века. Отыщете в частном секторе купеческие дома и увидите здание, из которого Пугачев призывал горожан выйти на освободительную войну. А также погуляете по живописному Ботаническому саду, пройдете по деревянному висячему мосту, рассмотрите затерянную в лесу 🌲 часовню и продегустируете итальянский шоколад.

Саранск сквозь столетия
Саранск хранит множество секретов. Вы раскроете, зачем в него дважды приезжал Пугачев, в каких условиях жили офицеры царской армии 100 лет назад и где размещался перед Первой мировой войной Виндавский пехотный полк. А еще я расскажу, как Саранск повлиял на винные запасы царской России и как в наши дни ему удалось стать одним из самых благоустроенных городов Поволжья.

Организационные детали

По запросу я могу провести экскурсию ⛳ на автомобиле 🚘. Детали уточняйте в личном сообщении.

Начало и место завершения
🚩 у ресторана Мордовское подворье
Неизведанный Саранск
Неизведанный Саранск
Неизведанный Саранск
Неизведанный Саранск
Неизведанный Саранск
Неизведанный Саранск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Меня зовут Александр. Я с детства интересуюсь историей России и Саранска, хожу нестандартными маршрутами и раскрываю городские тайны. С радостью поделюсь своими знаниями в дружеском, ненавязчивом формате.
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