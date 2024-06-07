1 чел.
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Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Загадочная мордва - кто они?
Познакомиться с этнографией края на обзорной прогулке с элементами исторического расследования
Начало: На Соборной площади
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
3 300₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Саранск
Увидеть главные достопримечательности и раскрыть городские секреты на обзорной экскурсии
Начало: На площади Тысячелетия
10 июня в 17:30
11 июня в 17:30
3 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Шумбрат, Саранск
Нескучная прогулка по историческому центру и погружение в мордовскую культуру
Начало: В любом удобном вам месте в центре города
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Знакомство с Саранском
Узнать о прошлом и настоящем столицы Мордовии на дружеской прогулке
15 июня в 09:30
16 июня в 09:30
3 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Неизведанный Саранск
Старинные закоулки, дореволюционные дома, висячий мост и другие тайные места на дружеской экскурсии
Начало: У ресторана Мордовское подворье
Завтра в 10:00
10 июня в 13:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Саранск: влюбиться за один день
Исследовать город с местной жительницей, увлечённой его историей и современной жизнью
Начало: На площади Тысячелетия
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Старый Саранск: история и крепкие напитки
Увидеть город столетней давности, поговорить о винной монополии, озере спирта и кирпичном стиле
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 4 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТарусина7 июня 2024Спасибо за интересный и разнообразный рассказ о городе Саранск Очень понравился город Рекомендую Александра как экскурсовода и человека любящего свой город
- ООльга27 мая 2024Очень необычная экскурсия по необычным и нетривиальным местам Саранска. Нам очень понравилось
- ВВладимир27 мая 2024Большое спасибо Елене, за интересный рассказ, удобный маршрут и комфортное изложение информации. Поставленная цель - дать представление детям (10 и 20)
- ООксана26 мая 2024Нам очень все понравилось. Несмотря на капризы погоды (в мае шел снег) экскурсия получилась отличной. Отдельное спасибо Светлане. Мы максимально погрузились в историю народов мокша и ерзя. Постараемся приехать еще раз.
- ААлексей23 мая 2024Юлия оставила очень приятные эмоции, рассказывала интересно, прошли все достопримечательности, все очень понравилось!
- ООльга22 мая 2024Хорошая экскурсия для первого и достаточно краткого знакомства с Саранском, в ходе которой мы посмотрели основные достопримечательности в центре и
- ДДмитрий21 мая 2024Гид-профессионал своего дела
- SSergey20 мая 2024Гид Татьяна проявила себя как крайне эмпатичный человек. Мы ходили на экскурсию семьей с маленьким ребенком четырех лет. Гид и
- ААнастасия15 мая 2024В Саранск приехали впервые и были очень удивлены благоустройством города. Город хоть и небольшой, но очень красивый и уютный. Осмотрели все
- ММилана14 мая 2024Чтобы тебя запомнили, надо быть либо первым, либо лучшим. Александр был лучшим! Этот человек знает и любит свой город, поэтому
Ответы на вопросы от путешественников по Саранску в категории «Для школьников»
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