Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Саранске, цены от 3 300 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Загадочная мордва - кто они?
Пешая
94 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Лучший выбор
Загадочная мордва - кто они? История и культура Саранска
Узнайте о колоритном этносе Мордовии, его культуре и традициях. Погрузитесь в историю эрзя и мокша, посетите центральные достопримечательности Саранска
Начало: На Соборной площади
Завтра в 16:00
14 авг в 08:00
3 300 за всё до 15 чел.
Неизведанный Саранск
На машине
67 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Неизведанный Саранск
Старинные закоулки, дореволюционные дома, висячий мост и другие тайные места на дружеской экскурсии
Начало: У ресторана Мордовское подворье
Завтра в 08:00
14 авг в 08:00
4 500 за всё до 4 чел.
Старый Саранск: история и крепкие напитки
Пешая
3 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Старый Саранск: история и крепкие напитки
Погрузитесь в атмосферу старого Саранска, прогуливаясь по историческому кварталу. Узнайте о столетней архитектуре, легендах и знаменитых жителях города
14 авг в 10:00
15 авг в 10:00
от 4 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    8 августа 2024
    Загадочная мордва - кто они?
    Огромная благодарность Елене, за познавательную экскурсию по городу, за новые знания и впечатления. Спасибо за любовь и преданность своему родному городу, за интересный вдохновлённый рассказ!
  • М
    Марина
    7 августа 2024
    Загадочная мордва - кто они?
    Елена потрясающе увлеченно рассказала об истории города, я была полностью погружена в тему экскурсии, время пролетело незаметно, настолько было интересно узнать множество культурных и этнических традиций и нюансов. Рекомендую всем эту экскурсию!
    Елена потрясающе увлеченно рассказала об истории города, я была полностью погружена в тему экскурсии, время пролетелоЕлена потрясающе увлеченно рассказала об истории города, я была полностью погружена в тему экскурсии, время пролетело
  • О
    Оксана
    7 августа 2024
    Загадочная мордва - кто они?
    Елена, спасибо! Было интересно узнать о мокшах и эрзи.
  • Л
    Лариса
    2 августа 2024
    Старый Саранск: история и крепкие напитки
    Экскурсия была очень интересная. Здорово общаться с человеком, который идет своим путем и живет своим делом. Узнали очень интересные факты из жизни города. Очень интересно будет посетить те-же места через 2 года. Удачи Вам!
  • К
    Ксения
    3 июля 2024
    Старый Саранск: история и крепкие напитки
    Спасибо за экскурсию! Экскурсовод пунктуальный, рассказывает интересно и харизматично. Экскурсия прошла по улицам, где прошло наше детство, и, хотя, мы
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    казалось бы знали каждую улочку, все рассказанное о них было в новинку - много новых и неожиданных фактов. Круто! Оцениваю на сто баллов такую встречу. Еще и сувениры подарили нам:) Приятно!

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Ответы на вопросы от путешественников по Саранску в категории «Нескучные экскурсии»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Старый Саранск: история и крепкие напитки
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  1. Самое главное
  2. Площадь тысячелетия
  3. Иоанно-Богословская церковь
Сколько стоит экскурсия по Саранску в августе 2024
Сейчас в Саранске в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 3 300 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 164 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
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