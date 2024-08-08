1.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Лучший выборЗагадочная мордва - кто они? История и культура Саранска
Узнайте о колоритном этносе Мордовии, его культуре и традициях. Погрузитесь в историю эрзя и мокша, посетите центральные достопримечательности Саранска
Начало: На Соборной площади
Завтра в 16:00
14 авг в 08:00
3 300₽ за всё до 15 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Неизведанный Саранск
Старинные закоулки, дореволюционные дома, висячий мост и другие тайные места на дружеской экскурсии
Начало: У ресторана Мордовское подворье
Завтра в 08:00
14 авг в 08:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Старый Саранск: история и крепкие напитки
Погрузитесь в атмосферу старого Саранска, прогуливаясь по историческому кварталу. Узнайте о столетней архитектуре, легендах и знаменитых жителях города
14 авг в 10:00
15 авг в 10:00
от 4 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий8 августа 2024Огромная благодарность Елене, за познавательную экскурсию по городу, за новые знания и впечатления. Спасибо за любовь и преданность своему родному городу, за интересный вдохновлённый рассказ!
- ММарина7 августа 2024Елена потрясающе увлеченно рассказала об истории города, я была полностью погружена в тему экскурсии, время пролетело незаметно, настолько было интересно узнать множество культурных и этнических традиций и нюансов. Рекомендую всем эту экскурсию!
- ООксана7 августа 2024Елена, спасибо! Было интересно узнать о мокшах и эрзи.
- ЛЛариса2 августа 2024Экскурсия была очень интересная. Здорово общаться с человеком, который идет своим путем и живет своим делом. Узнали очень интересные факты из жизни города. Очень интересно будет посетить те-же места через 2 года. Удачи Вам!
- ККсения3 июля 2024Спасибо за экскурсию! Экскурсовод пунктуальный, рассказывает интересно и харизматично. Экскурсия прошла по улицам, где прошло наше детство, и, хотя, мы
Ответы на вопросы от путешественников по Саранску в категории «Нескучные экскурсии»
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