Д Дмитрий Загадочная мордва - кто они? Огромная благодарность Елене, за познавательную экскурсию по городу, за новые знания и впечатления. Спасибо за любовь и преданность своему родному городу, за интересный вдохновлённый рассказ!

М Марина Загадочная мордва - кто они? Елена потрясающе увлеченно рассказала об истории города, я была полностью погружена в тему экскурсии, время пролетело незаметно, настолько было интересно узнать множество культурных и этнических традиций и нюансов. Рекомендую всем эту экскурсию!

О Оксана Загадочная мордва - кто они? Елена, спасибо! Было интересно узнать о мокшах и эрзи.

Л Лариса Старый Саранск: история и крепкие напитки Экскурсия была очень интересная. Здорово общаться с человеком, который идет своим путем и живет своим делом. Узнали очень интересные факты из жизни города. Очень интересно будет посетить те-же места через 2 года. Удачи Вам!