Экскурсии выходного дня в Саранске

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Саранске, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Загадочная мордва - кто они?
🚶 Пешая
87 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Загадочная мордва - кто они? История и культура Саранска
Узнайте о колоритном этносе Мордовии, его культуре и традициях. Погрузитесь в историю эрзя и мокша, посетите центральные достопримечательности Саранска
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
3 300 за всё до 15 чел.
Неизведанный Саранск
🚗 На машине
64 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Неизведанный Саранск
Старинные закоулки, дореволюционные дома, висячий мост и другие тайные места на дружеской экскурсии
Начало: У ресторана Мордовское подворье
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
4 500 за всё до 4 чел.
Саранск: влюбиться за один день
🚶 Пешая
8 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Саранск: влюбиться за один день
Как почувствовать ритм Саранска? Прогуляйтесь с местным гидом, узнайте историю города и его традиции. Идеально для знакомства с культурой Мордовии
Начало: На площади Тысячелетия
10 июля в 09:00
11 июля в 09:00
3 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    29 июня 2024
    Саранск: влюбиться за один день
    Экскурсия у нас прошла 28 июня с 11.00. Очень понравилась экскурсовод Елена, все четко организовано, приятная прогулка, приятный рассказ, голос, дикция (что важно для слушателей экскурсии). В город Саранск мы точно влюбились с первого дня! Спасибо Елене и жителям города!
    Экскурсия у нас прошла 28 июня с 11.00. Очень понравилась экскурсовод Елена, все четко организовано, приятная
  • Я
    Яна
    25 июня 2024
    Загадочная мордва - кто они?
    Спасибо большое Елене за очень интересную экскурсию! Столько всего нового! И про Никона, и про Ушакова! Вообще не знала таких деталей
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    до ее рассказа😊 И, конечно, очень много интересной информации про национальности внутри Мордовии. Причем не только исторический экскурс, но и как люди живут сейчас. Очень рекомендую экскурсию!

  • Т
    Татьяна
    25 июня 2024
    Загадочная мордва - кто они?
    Добрый день! Хочу выразить благодарность Елене! Замечательный рассказчик, сумела заинтересовать нас с первых минут общения. Узнали много интересного об истории
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    и жизни мордовского народа. Экскурсия прошла в темпе, который подходил именно нам. Очень рекомендую экскурсовода Елену и ее программу" Загадочная мордва — кто они?"

  • M
    Marina
    22 июня 2024
    Загадочная мордва - кто они?
    Замечательный экскурсовод, Елена! Занимательно, душевно, познавательно, с большой любовью к городу и истории, хорошо спланирован маршрут, на одном дыхании! Очень рекомендую!
    Замечательный экскурсовод, Елена! Занимательно, душевно, познавательно, с большой любовью к городу и истории, хорошо спланирован маршрутЗамечательный экскурсовод, Елена! Занимательно, душевно, познавательно, с большой любовью к городу и истории, хорошо спланирован маршрут
  • Т
    Тарусина
    7 июня 2024
    Неизведанный Саранск
    Спасибо за интересный и разнообразный рассказ о городе Саранск Очень понравился город Рекомендую Александра как экскурсовода и человека любящего свой город
  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Неизведанный Саранск
    Очень необычная экскурсия по необычным и нетривиальным местам Саранска. Нам очень понравилось
  • О
    Ольга
    22 мая 2024
    Саранск: влюбиться за один день
    Хорошая экскурсия для первого и достаточно краткого знакомства с Саранском, в ходе которой мы посмотрели основные достопримечательности в центре и
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    послушали интересный рассказ об истории города. Конечно, не стоит рассчитывать, что за полтора часа вы глубоко погрузитесь в историю Мордовии и Саранска, но для первого визита в город - прекрасный вариант! Отдельное спасибо Елене за рекомендацию отличного сувенирного магазина.

  • М
    Милана
    14 мая 2024
    Неизведанный Саранск
    Чтобы тебя запомнили, надо быть либо первым, либо лучшим. Александр был лучшим! Этот человек знает и любит свой город, поэтому
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    не может рассказывать о нем иначе. Он показал нам город в городе, тот город, который не видит не осведомленный. И город ожил, заговорил и развернулся перед нами. Александр показал город, которого нет, но он был и не исчез без следа. Но без Александра вы не отыщете этих следов. Поэтому не раздумывайте, отправляйтесь в путешествия. Знания бесценны. Александиу огромнейшее спасибо!!!! Это путешествие стало одним из самых ярких событий!

  • Л
    Любовь
    9 мая 2024
    Саранск: влюбиться за один день
    Большое спасибо Елене за прекрасную экскурсию! Все супер! Очень понравилось и взрослым и детям! Рекомендую всем. 🩷

Ответы на вопросы от путешественников по Саранску в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Саранску в июле 2024
Сейчас в Саранске в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 159 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
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