1 чел.
По популярности
1.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Загадочная мордва - кто они? История и культура Саранска
Узнайте о колоритном этносе Мордовии, его культуре и традициях. Погрузитесь в историю эрзя и мокша, посетите центральные достопримечательности Саранска
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
3 300₽ за всё до 15 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Неизведанный Саранск
Старинные закоулки, дореволюционные дома, висячий мост и другие тайные места на дружеской экскурсии
Начало: У ресторана Мордовское подворье
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Саранск: влюбиться за один день
Как почувствовать ритм Саранска? Прогуляйтесь с местным гидом, узнайте историю города и его традиции. Идеально для знакомства с культурой Мордовии
Начало: На площади Тысячелетия
10 июля в 09:00
11 июля в 09:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна29 июня 2024Экскурсия у нас прошла 28 июня с 11.00. Очень понравилась экскурсовод Елена, все четко организовано, приятная прогулка, приятный рассказ, голос, дикция (что важно для слушателей экскурсии). В город Саранск мы точно влюбились с первого дня! Спасибо Елене и жителям города!
- ЯЯна25 июня 2024Спасибо большое Елене за очень интересную экскурсию! Столько всего нового! И про Никона, и про Ушакова! Вообще не знала таких деталей
- ТТатьяна25 июня 2024Добрый день! Хочу выразить благодарность Елене! Замечательный рассказчик, сумела заинтересовать нас с первых минут общения. Узнали много интересного об истории
- MMarina22 июня 2024Замечательный экскурсовод, Елена! Занимательно, душевно, познавательно, с большой любовью к городу и истории, хорошо спланирован маршрут, на одном дыхании! Очень рекомендую!
- ТТарусина7 июня 2024Спасибо за интересный и разнообразный рассказ о городе Саранск Очень понравился город Рекомендую Александра как экскурсовода и человека любящего свой город
- ООльга27 мая 2024Очень необычная экскурсия по необычным и нетривиальным местам Саранска. Нам очень понравилось
- ООльга22 мая 2024Хорошая экскурсия для первого и достаточно краткого знакомства с Саранском, в ходе которой мы посмотрели основные достопримечательности в центре и
- ММилана14 мая 2024Чтобы тебя запомнили, надо быть либо первым, либо лучшим. Александр был лучшим! Этот человек знает и любит свой город, поэтому
- ЛЛюбовь9 мая 2024Большое спасибо Елене за прекрасную экскурсию! Все супер! Очень понравилось и взрослым и детям! Рекомендую всем.
Ответы на вопросы от путешественников по Саранску в категории «На выходные»
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