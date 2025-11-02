Индивидуальная
до 10 чел.
Шумбрат, Саранск: индивидуальная экскурсия по столице Мордовии
Добро пожаловать в Саранск! Узнайте историю, культуру и традиции столицы Мордовии на индивидуальной экскурсии по городу
Начало: В центральной точке города или у вашего отеля, есл...
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Саранску
Погуляйте по колоритным улочкам Саранска, узнайте его историю и культуру, выучите несколько слов на местных языках и откройте для себя город студентов
Начало: На площади Тысячелетия
Сегодня в 08:00
20 дек в 10:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
Лучший выборСаранск: влюбиться за один день
Как почувствовать ритм Саранска? Прогуляйтесь с местным гидом, узнайте историю города и его традиции. Идеально для знакомства с культурой Мордовии
Начало: На площади Тысячелетия
17 дек в 08:00
18 дек в 08:00
3400 ₽ за всё до 13 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Саранском: история и знаковые места
Узнайте о легендах и исторических сюжетах Саранска, посетите знаковые достопримечательности и погрузитесь в современную жизнь столицы Мордовии
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
3500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Квиз-экскурсия «Узнать Саранск за 1 день»
Погрузитесь в атмосферу Саранска, участвуя в увлекательной квиз-экскурсии. Разделитесь на команды и исследуйте город, соревнуясь за главный приз
13 дек в 11:00
20 дек в 11:00
5500 ₽ за всё до 10 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборЗагадочная мордва - кто они? История и культура Саранска
Узнайте о колоритном этносе Мордовии, его культуре и традициях. Погрузитесь в историю эрзя и мокша, посетите центральные достопримечательности Саранска
Начало: На Соборной площади
11 дек в 11:00
12 дек в 08:00
3800 ₽
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений2 ноября 2025Спасибо Эльмире за интересную экскурсию!
- ММоисеева6 октября 2025Спасибо большое Эльмира за прекрасно проведенный квиз! Мы не просто узнали что-то новое о городе, но получили огромное удовольствие от игры. Соревновательный момент добавил азарта, получилось очень живо и увлекательно!
Ответы на вопросы от путешественников по Саранску в категории «Активности»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Саранске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Саранске
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Саранску в декабре 2025
Сейчас в Саранске в категории "Активности" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3400 до 5500 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 433 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Саранске на 2025 год по теме «Активности», 433 ⭐ отзыва, цены от 3400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль