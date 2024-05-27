Необычные экскурсии по Саранску

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Саранске, цены от 3 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Загадочная мордва - кто они?
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
83 отзыва
Популярное предложение
Загадочная мордва - кто они?
Познакомиться с этнографией края на обзорной прогулке с элементами исторического расследования
Начало: На Соборной площади
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
3 300 за всё до 15 чел.
Неизведанный Саранск
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
64 отзыва
Неизведанный Саранск
Старинные закоулки, дореволюционные дома, висячий мост и другие тайные места на дружеской экскурсии
Начало: У ресторана Мордовское подворье
Завтра в 10:00
10 июня в 13:00
4 500 за всё до 4 чел.
Старый Саранск: история и крепкие напитки
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Старый Саранск: история и крепкие напитки
Увидеть город столетней давности, поговорить о винной монополии, озере спирта и кирпичном стиле
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 4 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Неизведанный Саранск
    Очень необычная экскурсия по необычным и нетривиальным местам Саранска. Нам очень понравилось
  • В
    Владимир
    27 мая 2024
    Загадочная мордва - кто они?
    Большое спасибо Елене, за интересный рассказ, удобный маршрут и комфортное изложение информации. Поставленная цель - дать представление детям (10 и 20)
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    о месте, в котором родились и выросли их родители - выполнены) Мы замечательно провели время и даже сами взглянули новыми глазами на историю родного края.

  • М
    Милана
    14 мая 2024
    Неизведанный Саранск
    Чтобы тебя запомнили, надо быть либо первым, либо лучшим. Александр был лучшим! Этот человек знает и любит свой город, поэтому
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    не может рассказывать о нем иначе. Он показал нам город в городе, тот город, который не видит не осведомленный. И город ожил, заговорил и развернулся перед нами. Александр показал город, которого нет, но он был и не исчез без следа. Но без Александра вы не отыщете этих следов. Поэтому не раздумывайте, отправляйтесь в путешествия. Знания бесценны. Александиу огромнейшее спасибо!!!! Это путешествие стало одним из самых ярких событий!

  • Г
    Гульнара
    12 мая 2024
    Загадочная мордва - кто они?
    Очень понравилась прогулка с Еленой! Спасибо за интересный и содержательный рассказ о Саранске, о его жителях, об истории. Были в Саранске первый раз, проездом. Решили провести время с пользой и воспользовавшись услугами гида. Спасибо Трипстеру за такую возможность!
    Очень понравилась прогулка с Еленой! Спасибо за интересный и содержательный рассказ о Саранске, о его жителях, об истории
  • Л
    Лена
    11 мая 2024
    Загадочная мордва - кто они?
    Отличная прогулка получилась по центру Саранска. Очень интересно и о прошлом, и о настоящем. Елена прирожденный заказчик. Спасибо большое!
  • А
    Алексей
    29 апреля 2024
    Неизведанный Саранск
    Проехали по всем ключевым достопримечательностям Саранска. В рамках пешей прогулки посетить все это не получится. Интересно было осмотреть оригинальные интерьеры бывшего здания краеведческого музея (трехсвятительская церковь). Самостоятельно попасть туда сейчас нельзя. Общие впечатления от экскурсии позитивные

Ответы на вопросы от путешественников по Саранску в категории «Необычные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Старый Саранск: история и крепкие напитки
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  3. Иоанно-Богословская церковь
Сколько стоит экскурсия по Саранску в июне 2024
Сейчас в Саранске в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 3 300 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 147 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.54 из 5
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