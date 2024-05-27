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Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Загадочная мордва - кто они?
Познакомиться с этнографией края на обзорной прогулке с элементами исторического расследования
Начало: На Соборной площади
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
3 300₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Неизведанный Саранск
Старинные закоулки, дореволюционные дома, висячий мост и другие тайные места на дружеской экскурсии
Начало: У ресторана Мордовское подворье
Завтра в 10:00
10 июня в 13:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Старый Саранск: история и крепкие напитки
Увидеть город столетней давности, поговорить о винной монополии, озере спирта и кирпичном стиле
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 4 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга27 мая 2024Очень необычная экскурсия по необычным и нетривиальным местам Саранска. Нам очень понравилось
- ВВладимир27 мая 2024Большое спасибо Елене, за интересный рассказ, удобный маршрут и комфортное изложение информации. Поставленная цель - дать представление детям (10 и 20)
- ММилана14 мая 2024Чтобы тебя запомнили, надо быть либо первым, либо лучшим. Александр был лучшим! Этот человек знает и любит свой город, поэтому
- ГГульнара12 мая 2024Очень понравилась прогулка с Еленой! Спасибо за интересный и содержательный рассказ о Саранске, о его жителях, об истории. Были в Саранске первый раз, проездом. Решили провести время с пользой и воспользовавшись услугами гида. Спасибо Трипстеру за такую возможность!
- ЛЛена11 мая 2024Отличная прогулка получилась по центру Саранска. Очень интересно и о прошлом, и о настоящем. Елена прирожденный заказчик. Спасибо большое!
- ААлексей29 апреля 2024Проехали по всем ключевым достопримечательностям Саранска. В рамках пешей прогулки посетить все это не получится. Интересно было осмотреть оригинальные интерьеры бывшего здания краеведческого музея (трехсвятительская церковь). Самостоятельно попасть туда сейчас нельзя. Общие впечатления от экскурсии позитивные
Ответы на вопросы от путешественников по Саранску в категории «Необычные»
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