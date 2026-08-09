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Храмы и церкви Саратова

Погрузитесь в атмосферу Саратова, посещая его уникальные храмы и соборы. Узнайте об истории и архитектуре этих удивительных мест
Саратов предлагает уникальную возможность познакомиться с разнообразием храмов. Экскурсия включает посещение Свято-Троицкого собора XVII века, одного из старейших в городе.

Также будет возможность увидеть Кафедральный Духосошественский собор XIX века и храм Покрова Божьей Матери.

В завершение экскурсии гости насладятся видами Княже-Владимирского собора и посетят храм в честь иконы Богоматери «Утоли моя печали»

5 причин купить эту экскурсию

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Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время можно насладиться не только архитектурой, но и зелеными зонами города. Октябрь и апрель также подходят для посещения, хотя могут быть прохладнее. В зимние месяцы, с ноября по март, экскурсия будет более комфортной благодаря отсутствию толп, но стоит учитывать холодную погоду.
Сейчас август — это идеальное время.
Храмы и церкви Саратова
Храмы и церкви Саратова
Храмы и церкви Саратова

Что можно увидеть

  • Свято-Троицкий собор
  • Кафедральный Духосошественский собор
  • Храм Покрова Божьей Матери
  • Княже-Владимирский собор
  • Храм в честь иконы Богоматери «Утоли моя печали»

Описание экскурсии

Саратов — город, в котором мирно уживаются храмы самых разных конфессий • Начнём знакомство с посещения знаменитого Свято-Троицкого собора XVII века, древнейшей храмовой постройки города.
  • Прогуляемся к Кафедральному Духосошественскому собору XIX века.
  • Осмотрим один из главных символов Саратова, храм Покрова Божьей Матери.
  • Насладимся видами Княже-Владимирского собора. Современная постройка стилизована под раннемосковское зодчество, хотя и не повторяет в точности утраченный храм.
  • В центре города постоим возле храма, воздвигнутого в честь иконы Богоматери «Утоли моя печали». Церковь уникальна тем, что является уменьшенной копией собора Василия Блаженного.

• Познакомимся с кафедральным собором Римско-католической церкви. Важная информация:

Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно с 09:00.

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Свято-Троицкий собор XVII века
  • Кафедральный Духосошественский собор XIX века
  • Храм Покрова Божьей Матери
  • Княже-Владимирский собор
  • Храм в честь иконы Богоматери «Утоли моя печали»
  • Кафедральный собор Римско-католической церкви
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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