Саратов предлагает уникальную возможность познакомиться с разнообразием храмов. Экскурсия включает посещение Свято-Троицкого собора XVII века, одного из старейших в городе.



Также будет возможность увидеть Кафедральный Духосошественский собор XIX века и храм Покрова Божьей Матери.



В завершение экскурсии гости насладятся видами Княже-Владимирского собора и посетят храм в честь иконы Богоматери «Утоли моя печали»

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время можно насладиться не только архитектурой, но и зелеными зонами города. Октябрь и апрель также подходят для посещения, хотя могут быть прохладнее. В зимние месяцы, с ноября по март, экскурсия будет более комфортной благодаря отсутствию толп, но стоит учитывать холодную погоду.

Сейчас август — это идеальное время.