Саратов - город, в котором мирно уживаются храмы самых разных конфессий

Саратов — город, в котором мирно уживаются храмы самых разных конфессий.

Начнем знакомство с посещения знаменитого Свято-Троицкого собора XVII века, древнейшей храмовой постройки города.

Прогуляемся к Кафедральному Духосошественскому собору XIX века.

Осмотрим один из главных символов Саратова, храм Покрова Божьей Матери, а также насладимся видами Княже-Владимирского собора.
Храмы и церкви Саратова
Храмы и церкви Саратова
Храмы и церкви Саратова
Храмы и церкви Саратова
Храмы и церкви Саратова
Храмы и церкви Саратова

Что вы увидите 🤩

  • Свято-Троицкий собор XVII века
  • Кафедральный Духосошественский собор XIX века
  • Храм Покрова Божьей Матери
  • Княже-Владимирского собора и другие
Саратов — город, в котором мирно уживаются храмы самых разных конфессий
Начнем знакомство с посещения знаменитого Свято-Троицкого собора XVII века, древнейшей храмовой постройки города. Прогуляемся к Кафедральному Духосошественскому собору XIX века. Осмотрим один из главных символов Саратова, храм Покрова Божьей Матери.
Насладимся видами Княже-Владимирского собора. Современная постройка стилизована под раннемосковское зодчество, хотя и не повторяет в точности утраченный храм.
В центре города постоим возле храма, воздвигнутого в честь иконы Богоматери «Утоли моя печали». Церковь уникальна тем, что является уменьшенной копией собора Василия Блаженного. Познакомимся с кафедральным собором Римско-католической церкви.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Стандартное предложение
4 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
    Место начала и завершения
    по согласованию с гидом
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно
    Экскурсия длится около 3 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Ежедневно

    Гиды В.
    Гиды В.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопрос

    Еще несколько похожих предложений в Саратове

    Прогулка по немецкому Саратову
    Индивидуальная экскурсия
    5
    29
    2ч 30м
    3 640
    за 1-10 чел.
    Прогулка по немецкому Саратову
    Культура немцев Поволжья и их роль в истории и архитектуре города
    Саратов глазами Остапа Бендера
    Индивидуальная экскурсия
    5
    2
    2 100
    за 1-10 чел.
    Саратов глазами Остапа Бендера
    Пройти по следам главного героя романов Ильфа и Петрова и открыть много интересных фактов о городе
    Саратов глазами Остапа Бендера
    Индивидуальная экскурсия
    1 000
    за 1-16 чел.
    Саратов глазами Остапа Бендера
    А вы знали, что Саратов имеет самое непосредственное отношение к Великому комбинатору? Ведь именно в...
    По договоренности
    Архитектурный облик Саратова
    Индивидуальная экскурсия
    5
    5
    2 400
    за 1-5 чел.
    Архитектурный облик Саратова
    Пройти сквозь три века истории города и познакомиться со знаменитыми саратовцами
    Знакомство с Саратовом
    Индивидуальная экскурсия
    4.9
    10
    3 000
    за 1-4 чел.
    Знакомство с Саратовом
    Выбрав эту экскурсию, вы увидите не только основные достопримечательности Саратова, его "визитные...
    По договоренности
    Модерн в Саратове
    Индивидуальная экскурсия
    2 500
    за 1-10 чел.
    Модерн в Саратове
    В конце XIX века окончательно формируется уникальный образ Саратова, который во многом определил...
    Ежедневно по договоренности
    Добро пожаловать в Саратов!
    Индивидуальная экскурсия
    4.9
    30
    3 250
    за 1-4 чел.
    Добро пожаловать в Саратов!
    Главные достопримечательности и необычные места города на авто-пешеходной экскурсии
    Здравствуй, Саратов!
    Индивидуальная экскурсия
    2ч 30м
    2 500
    за 1-5 чел.
    Здравствуй, Саратов!
    Увидеть главные символы города и заглянуть в уютные дворики на обзорной экскурсии
    Знакомство с древним Саратовом
    Индивидуальная экскурсия
    2 500
    за 1-10 чел.
    Знакомство с древним Саратовом
    Саратов славится своей историей
    Ежедневно по договоренности
    Знакомство с древним Саратовом
    Индивидуальная экскурсия
    5
    88
    2 100
    за 1-10 чел.
    Знакомство с древним Саратовом
    Обзорная экскурсия с увлеченным краеведом по главным вехам и достопримечательностям города
    Энгельс, который вас удивит
    Индивидуальная экскурсия
    1ч 30м
    1 700
    за 1-10 чел.
    Энгельс, который вас удивит
    Познакомиться со столицей поволжских немцев по соседству с Саратовом
    Сказки и мистика старого города
    Индивидуальная экскурсия
    5
    1
    2 500
    за 1-10 чел.
    Сказки и мистика старого города
    Пешеходная экскурсия, раскрывающая мистическую сторону Саратова
    По договоренности

    Гиды В. проводит ещё 2 экскурсии

    Обзорная экскурсия по Саратову
    Индивидуальная экскурсия
    3 500
    за 1-10 чел.
    Обзорная экскурсия по Саратову
    Ежедневно
    Обзорная экскурсия и посещение «Лимонария»
    Индивидуальная экскурсия
    5 000
    за 1-10 чел.
    Обзорная экскурсия и посещение «Лимонария»
    Ежедневно
    У нас ещё много экскурсий 😎 в Саратове. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
    🧐 Все экскурсии в Саратове
    🇷🇺