Саратов — город, в котором мирно уживаются храмы самых разных конфессий

Начнем знакомство с посещения знаменитого Свято-Троицкого собора XVII века, древнейшей храмовой постройки города. Прогуляемся к Кафедральному Духосошественскому собору XIX века. Осмотрим один из главных символов Саратова, храм Покрова Божьей Матери.

Насладимся видами Княже-Владимирского собора. Современная постройка стилизована под раннемосковское зодчество, хотя и не повторяет в точности утраченный храм.

В центре города постоим возле храма, воздвигнутого в честь иконы Богоматери «Утоли моя печали». Церковь уникальна тем, что является уменьшенной копией собора Василия Блаженного. Познакомимся с кафедральным собором Римско-католической церкви.