К Константин Из Саратова в Шефер, Баронск и Цюрих читать дальше минута нашего путешествия. История перекликалась с современностью, люди с природой и архитектурой. И хоть погода была очень жаркой, мы об этом даже не вспоминали (тем более, что автомобиль Наталии был очень комфортабелен). Мы узнали много нового для себя, общались с очень приятными людьми и в результате, у нас с супругой, даже возникло совместное желание остаться жить в Марксе 😁 Гидом в нашей поездке была Наталия Галкина, человек безумно любящий свою профессию и свой край. И поэтому интересна была каждая

Л Лидия Знакомство с древним Саратовом Мария, спасибо, за интересную экскурсию по городу. Экскурсовод прислушивается к своим гостям, старается заинтересовать каждого. Мария неординарно доводит информацию, что завораживает и оставляет желание узнать больше!

О Ольга Знакомство с древним Саратовом читать дальше о городской жизни, жителях, оставивших свой след в истории города был увлекательным, с долей юмора. Три часа пролетели незаметно. Спасибо огромное организаторам!!! Отличная экскурсия. Было интересно и познавательно как для гостей города, так и для местного жителя. Евгений Евгеньевич отличный гид. Рассказ

Е Екатерина Прогулка по немецкому Саратову Если хотите улышать и поговорить с образованным, знающим свой город и интеллигентным гидом, то это на экскурсию к Максиму! Благодарим за интересную встречу.

А Александр Знакомство с древним Саратовом Все было просто замечательно! Экскурсия была настолько интересной и увлекательной, что эти три часа пролетели просто незаметно!

С Светлана Саратов и Федор Шехтель: архитектурная прогулка Евгений Михайлович замечательный рассказчик. Мы узнали много интересных историй из жизни знаменитых людей Саратова. Увидели много интересных зданий. Жаль, что произведений Федора Шехтеля в городе так мало…

Ю Юлия Прогулка по немецкому Саратову Экскурсия была замечательной! 2 часа оказались оптимальным временем, и для меня я поняла, что длительность больше уже становится тяжелой. Интересные факты были представлены без затягивания и сложностей. Я определенно рекомендую эту экскурсию!

А Альфия Из Саратова в Шефер, Баронск и Цюрих Интересное наполнение экскурсии и музыкальное сопровождение поездки! С погодой повезло. Хотелось бы добавить собор в Каменске хоть и далеко. Прониклась духом колонистов и тоской по прошлому.

Е Евгения Саратов и Федор Шехтель: архитектурная прогулка Экскурсию проводил Евгений Михайлович. Информация интересная, самые красивые дома мы увидели, прогулялись, помимо архитектурных моментов послушали немного и о городе, что было очень кстати, тк на экскурсию по городу мы не попали. Всё понравилось, рекомендуем