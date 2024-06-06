1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с древним Саратовом: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в удивительный мир древнего Саратова, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Ул. Октябрьская или проспект Кирова
«Музейная площадьЗдесь находятся купеческие особняки и древний Троицкий собор – первое каменное сооружение города с многовековой историей»
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
3 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по немецкому Саратову: путешествие в сердце истории и культуры
Погрузитесь в уникальный мир немецкого Саратова: от готических церквей до историй знаменитых промышленников и авантюристов
Начало: На ул. Волжская
«А в действующем католическом храме Саратова вы узнаете, какое место занимала религия в жизни поволжских немцев»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 5 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Саратов и Федор Шехтель: путешествие по архитектуре модерна
Погрузитесь в мир архитектуры модерна Саратова, открывая тайны Федора Шехтеля и уникальные особняки города
Начало: На Музейной площади
«Увидим, что сохранилось от семейного дома Шехтелей и католического собора Святого Климента, где юный Федор пел в хоре»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 3 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие по следам немцев Поволжья: от Саратова до Шефера, Баронска и Цюриха
Окунитесь в уникальную историю немцев Поволжья, исследуя готические церкви и аутентичные дома в Шефере, Баронске и Цюрихе
Начало: Волжская, 27а
«— пожертвование в католическом храме в Марксе — по желанию, если есть интерес посетить»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 9 100₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путеводитель по святыням Саратова: от Свято-Троицкого собора до храма Покрова
Откройте для себя духовное наследие Саратова через его величественные храмы и церкви в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: По согласованию с гидом
«Саратов — город, в котором мирно уживаются храмы самых разных конфессий Начнем знакомство с посещения знаменитого Свято-Троицкого собора XVII века, древнейшей храмовой постройки города»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККонстантин6 июня 2024Гидом в нашей поездке была Наталия Галкина, человек безумно любящий свою профессию и свой край. И поэтому интересна была каждая
- ЛЛидия2 июня 2024Мария, спасибо, за интересную экскурсию по городу. Экскурсовод прислушивается к своим гостям, старается заинтересовать каждого. Мария неординарно доводит информацию, что завораживает и оставляет желание узнать больше!
- ООльга31 мая 2024Отличная экскурсия. Было интересно и познавательно как для гостей города, так и для местного жителя. Евгений Евгеньевич отличный гид. Рассказ
- ЕЕкатерина27 мая 2024Если хотите улышать и поговорить с образованным, знающим свой город и интеллигентным гидом, то это на экскурсию к Максиму! Благодарим за интересную встречу.
- ААлександр19 мая 2024Все было просто замечательно! Экскурсия была настолько интересной и увлекательной, что эти три часа пролетели просто незаметно!
- ССветлана6 мая 2024Евгений Михайлович замечательный рассказчик. Мы узнали много интересных историй из жизни знаменитых людей Саратова. Увидели много интересных зданий. Жаль, что произведений Федора Шехтеля в городе так мало…
- ЮЮлия1 мая 2024Экскурсия была замечательной! 2 часа оказались оптимальным временем, и для меня я поняла, что длительность больше уже становится тяжелой. Интересные факты были представлены без затягивания и сложностей. Я определенно рекомендую эту экскурсию!
- ААльфия28 апреля 2024Интересное наполнение экскурсии и музыкальное сопровождение поездки! С погодой повезло. Хотелось бы добавить собор в Каменске хоть и далеко. Прониклась духом колонистов и тоской по прошлому.
- ЕЕвгения25 апреля 2024Экскурсию проводил Евгений Михайлович. Информация интересная, самые красивые дома мы увидели, прогулялись, помимо архитектурных моментов послушали немного и о городе, что было очень кстати, тк на экскурсию по городу мы не попали. Всё понравилось, рекомендуем
- ККарина21 марта 2024Экскурсия окунула в исторические факты и легенды нашего города. Было интересно как нашим гостям из Москвы так и нам, коренным Саратовцам. Спасибо экскурсоводу. Обязательно еще воспользуемся возможностью узнать что то новое.
Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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