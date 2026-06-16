У Саратова появляется особый шарм, если смотреть на него с воды. Хочу вам его показать. Даже если вы впервые на доске, я быстро научу ей управлять.
Маршрут пройдёт через кувшинковые поля мимо водонапорной башни, а с середины реки откроется живописная панорама на город. На закате сделаем остановку: проводим солнце, пофографируемся и вернёмся к берегу.
Маршрут пройдёт через кувшинковые поля мимо водонапорной башни, а с середины реки откроется живописная панорама на город. На закате сделаем остановку: проводим солнце, пофографируемся и вернёмся к берегу.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- кувшинковые поля.
- камышовые протоки.
- водонапорную башню.
- острова.
- Саратов с воды.
Организационные детали
- В стоимость входит сплав, фотосъёмка и оборудование, необходимое для водной прогулки.
- Перед отправлением провожу инструктаж по технике безопасности и предоставляю спасательные жилеты.
- Маршрут простой — 4 км. Но если есть проблемы со здоровьем, возможен отказ. Максимальный вес — 130 кг. Минимальный возраст — 12 лет.
- В случае плохой погоды предложу перенести или отменить прогулку.
в воскресенье в 19:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Энгельсе
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 19:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Григорий — ваш гид в Саратове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу в Саратове уже более 30 лет и люблю его за необычайно разнообразную природу, климат, возможность в течение 10 минут оказаться на воде, в лесу или холмах откуда открываются
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