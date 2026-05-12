Индивидуальная
Саратов глазами Остапа Бендера
Погрузитесь в мир приключений Остапа Бендера в Саратове. Откройте город с неожиданной стороны, следуя по следам легендарного героя
Начало: Возле кафетерия №11
«— А можно так — утром стулья, а вечером — деньги»
Завтра в 09:00
23 мая в 09:00
от 4000 ₽ за человека
Индивидуальная
Сказки саратовского фонарщика - иммерсивная экскурсия
Саратовский фонарщик проведет вас по ночным улицам, расскажет о местных легендах и покажет, как зажигать фонари. Уникальная прогулка по старинному городу
Начало: У музея имени Радищева
«Это ночная экскурсия — она проводится в тёмное время суток»
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
от 5600 ₽ за человека
Индивидуальная
На катере по волжским протокам (из Усть-Курдюма)
Сабуровский заповедник, острова Примытые и дикие берега
Начало: В селе Усть-Курдюм
«Ещё одна популярная опция — романтическая вечерняя прогулка с шампанским, фужерами и цветами»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 13 400 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Наталья породила интерес к городу, теперь хочется вновь вернуться, на неделю не меньше, на обратном пути слушали аудиокнигу «Золотой теленок». интересное представление города через известное произведение, с разбором исторической подоплеки. рекомендосьён!
Н
Нам очень понравилась экскурсия и мы благодарны за нашего экскурсовода. Наталия великолепный рассказчик, приятная, эрудированная. Было интересно и познавательно. Мы прекрасно провели время!
Спасибо)
А
Мы были на экскурсии в конце октября - один взрослый и два ребенка 9 и 10 лет. Рассказ и маршрут были адаптированы под детей, это было важно для нас. Нам все понравилось, и то, что экскурсия вечером, придало рассказу определенный флер, неожиданный реквизит и костюм экскурсовода - выше всех похвал, мы чувствовали себя особенными в толпе гуляющих жителей)))
Очень интересная и необычная экскурсия. Михаил - хороший рассказчик, 2,5 часа пролетели незаметно. Понравилось вплетение моментов одного из любимых произведений в историю Саратова.
Е
Отзыв на экскурсию «Сказки саратовского фонарщика»:
🌟 Недавно побывали на экскурсии «Сказки саратовского фонарщика», и это было просто невероятно! ✨ Мы открыли для себя массу интересных мест, о которых даже не
А
Сыну (12 лет) очень понравилось!
Н
Михаил, огромное спасибо, мы прекрасно провели вечер, не смотря на мороз -16. Вам удалось пронести образ Фонарщика через все время нашей прогулки 2,5 часа и ни разу не потерять нашего
Как создать себе новогоднее настроение 31 декабря? А очень просто, пойти на экскурсию с Марией! Умница, позитивчик - человек!!!! Завораживает своей улыбкой, своим интересом к своему городу, рассказывает так позитивно,
На экскурсии нас было 5 человек, из них 2 детей 11 и 8 лет. Наша экскурсовод заботливо предупредила нас о возможном дожде и попросила взять зонтики. Зонтики наши благополучно остались
Т
В своих поездках по разным городам, стараемся заказывать обзорные экскурсии чтобы ближе познакомиться с незнакомым городом, узнать интересные факты и послушать истории. В Саратове мы решили заказать экскурсию "Саратов глазами
