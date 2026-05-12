Вечерние экскурсии Саратова

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» в Саратове, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Саратов глазами Остапа Бендера
Пешая
2.5 часа
28 отзывов
Индивидуальная
Погрузитесь в мир приключений Остапа Бендера в Саратове. Откройте город с неожиданной стороны, следуя по следам легендарного героя
Начало: Возле кафетерия №11
«— А можно так — утром стулья, а вечером — деньги»
Завтра в 09:00
23 мая в 09:00
от 4000 ₽ за человека
Сказки саратовского фонарщика - иммерсивная экскурсия
Пешая
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
Саратовский фонарщик проведет вас по ночным улицам, расскажет о местных легендах и покажет, как зажигать фонари. Уникальная прогулка по старинному городу
Начало: У музея имени Радищева
«Это ночная экскурсия — она проводится в тёмное время суток»
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
от 5600 ₽ за человека
На катере по волжским протокам (из Усть-Курдюма)
На катере
2 часа
Индивидуальная
Сабуровский заповедник, острова Примытые и дикие берега
Начало: В селе Усть-Курдюм
«Ещё одна популярная опция — романтическая вечерняя прогулка с шампанским, фужерами и цветами»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 13 400 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Александра
Саратов глазами Остапа Бендера
Наталья породила интерес к городу, теперь хочется вновь вернуться, на неделю не меньше, на обратном пути слушали аудиокнигу «Золотой теленок». интересное представление города через известное произведение, с разбором исторической подоплеки. рекомендосьён!
Н
Саратов глазами Остапа Бендера
Нам очень понравилась экскурсия и мы благодарны за нашего экскурсовода. Наталия великолепный рассказчик, приятная, эрудированная. Было интересно и познавательно. Мы прекрасно провели время!
Спасибо)
А
Сказки саратовского фонарщика - иммерсивная экскурсия
Мы были на экскурсии в конце октября - один взрослый и два ребенка 9 и 10 лет. Рассказ и маршрут были адаптированы под детей, это было важно для нас. Нам все понравилось, и то, что экскурсия вечером, придало рассказу определенный флер, неожиданный реквизит и костюм экскурсовода - выше всех похвал, мы чувствовали себя особенными в толпе гуляющих жителей)))
Андрей
Саратов глазами Остапа Бендера
Очень интересная и необычная экскурсия. Михаил - хороший рассказчик, 2,5 часа пролетели незаметно. Понравилось вплетение моментов одного из любимых произведений в историю Саратова.
Е
Сказки саратовского фонарщика - иммерсивная экскурсия
Отзыв на экскурсию «Сказки саратовского фонарщика»:

🌟 Недавно побывали на экскурсии «Сказки саратовского фонарщика», и это было просто невероятно! ✨ Мы открыли для себя массу интересных мест, о которых даже не
подозревали. Город засиял новыми красками, и теперь Саратов выглядит совершенно иначе! 🏙️💖

Экскурсовод с увлечением делился историями и легендами, которые наполнили наш маршрут атмосферой волшебства. Каждый фонарь, каждая улица стали живыми героями сказки, и мы с удовольствием следовали за их историями. 🌌🔦

Благодарим организаторов за этот увлекательный опыт! Теперь мы будем смотреть на наш любимый город по-новому. Рекомендуем всем, кто хочет увидеть Саратов с другой стороны! 🎉🌈

А
Сказки саратовского фонарщика - иммерсивная экскурсия
Сыну (12 лет) очень понравилось!
Н
Сказки саратовского фонарщика - иммерсивная экскурсия
Михаил, огромное спасибо, мы прекрасно провели вечер, не смотря на мороз -16. Вам удалось пронести образ Фонарщика через все время нашей прогулки 2,5 часа и ни разу не потерять нашего
внимания. Вся экскурсия на одном дыхании, даже жалко было расставаться. Для первого знакомства с Саратовом, то что нужно. Экскурсия не перенасыщена знаковыми датами (для нас это важно), уделено много внимания облику города. Подача исторического материала очень доступна, понятна и на долго останется в памяти.
Еще раз с благодарностью к Вам и Вашей работе!

Галина
Саратов глазами Остапа Бендера
Как создать себе новогоднее настроение 31 декабря? А очень просто, пойти на экскурсию с Марией! Умница, позитивчик - человек!!!! Завораживает своей улыбкой, своим интересом к своему городу, рассказывает так позитивно,
так интересно 👍 Мария очень хорошо подготовилась: и фото старого Саратова, и подкрепила все догадки цитатами из книги Ильфа и Петрова, и локации выбраны в городе просто прекрасно! Да еще, и подарила маленький подарок под ёлочку.
Если ваш глаз упал на эту экскурсию, то обязательно с Марией))))
РЕКОМЕНДУЮ!!!!

Ольга
Саратов глазами Остапа Бендера
На экскурсии нас было 5 человек, из них 2 детей 11 и 8 лет. Наша экскурсовод заботливо предупредила нас о возможном дожде и попросила взять зонтики. Зонтики наши благополучно остались
в отеле, но заботливый экскурсовод под дождем выбирала укрытия под деревьями и на остановках транспорта. Дождя мы не замечали, настолько интересно и смешно рассказывали нам знакомый сюжет об Остапе в незнакомых нам саратовских декорациях. Рекомендую эту экскурсию всем!

Т
Саратов глазами Остапа Бендера
В своих поездках по разным городам, стараемся заказывать обзорные экскурсии чтобы ближе познакомиться с незнакомым городом, узнать интересные факты и послушать истории. В Саратове мы решили заказать экскурсию "Саратов глазами
Остапа Бендера", совершенно не представляя себе заранее, о чём она будет. Считаем, что нам очень повезло! Необычная экскурсия - история о городе сошла со страниц любимых книг. Экскурсовод Наталья увлекла нас своим талантом рассказчика и необычной идеей для экскурсии. Мы как будто сами совершили прогулку по улочкам городка, шагая вслед за книжным персонажем, а те события в книге, описываемые по пути, представились абсолютно реальными, произошедшими не где-нибудь, а именно здесь. Мы в полном восторге от экскурсии и города!

Всего 32 отзыва в Саратове в категории "Вечерние"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Вечерние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Саратове
В мае 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Саратов глазами Остапа Бендера;
  2. Сказки саратовского фонарщика - иммерсивная экскурсия;
  3. На катере по волжским протокам (из Усть-Курдюма).
Какие места ещё посмотреть в Саратове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Театральная площадь;
  2. Музейная площадь;
  3. Саратовский Мост;
  4. Церковь «Утоли Моя Печали»;
  5. Парк «Липки»;
  6. Проспект Кирова;
  7. Улица Волжская;
  8. Саратовский Лимонарий;
  9. Площадь Чернышевского;
  10. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Саратову в мае 2026
Сейчас в Саратове в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 13 400. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
