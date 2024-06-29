Два города, две судьбы

Хотите увидеть сразу два города за один день? Пересеките мост и узнайте, что общего у Саратова и Энгельса, а также чем они отличаются
Увидеть сразу два города за один день - это реально! Пересеките мост и погрузитесь в историю Саратова и Энгельса.

На автомобильно-пешеходной экскурсии можно узнать о судьбах известных людей, увидеть консерваторию, крытый
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рынок, дом "с летающим автомобилем" и "Врублевским демоном".

Отыщите памятник "Сердце губернии" и граффити Янковского, осмотрите саратовскую "Пизанскую башню", памятник Петру I и ворота разрушенного женского монастыря. Погуляйте по парку Победы и полюбуйтесь городом с высоты птичьего полёта.

В Энгельсе вас ждут бычок-солевоз, памятники Кассилю и Шнитке, единственная сохранившаяся православная церковь, дома известных "покровчан" и прогулка по набережной. Завершите день с новыми впечатлениями и положительными эмоциями

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🚗 Два города за один день
  2. 🏛 Исторические памятники
  3. 🎨 Уникальные граффити
  4. 🌳 Прогулки по паркам
  5. 🏙 Виды с высоты птичьего полёта
Два города, две судьбы
Два города, две судьбы
Два города, две судьбы
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Консерватория
  • Крытый рынок
  • Дом «с летающим автомобилем»
  • Дом с «Врублевским демоном»
  • Памятник «Сердце губернии»
  • Граффити Янковского
  • Саратовская «Пизанская башня»
  • Памятник Петру I
  • Ворота разрушенного женского монастыря
  • Парк Победы
  • Стела «Журавли»
  • Бычок-солевоз
  • Памятник Кассилю
  • Памятник Шнитке
  • Православная церковь
  • Дома известных «покровчан»
  • Набережная

Описание экскурсии

Что вас ожидает

В Саратове

  • Увидим консерваторию, крытый рынок, дом «с летающим автомобилем» и «Врублевским демоном».
  • Отыщем памятник «Сердце губернии» и граффити Янковского.
  • Сделаем остановку на Музейной площади, где осмотрим саратовскую «Пизанскую башню», памятник Петру I и ворота разрушенного в советские года женского монастыря.
  • Погуляем по парку Победы, где расположена стела «Журавли».
  • Полюбуемся городом с высоты птичьего полёта.

В Энгельсе

  • Увидим бычка-солевоза, памятники детскому писателю Кассилю и композитору Шнитке, а также единственную сохранившеюся православную церковь.
  • Остановимся на главной площади города, чтобы увидеть дома самых известных «покровчан».
  • Совершим небольшую прогулку по набережной.
  • Загадаем желание на необычной скамейке
    С новыми впечатлениями и положительными эмоциями возвращаемся в Саратов.

Организационные детали

  • Основная часть экскурсии проводится на автомобиле Mitsubishi Space Star 2003 года выпуска.
  • К участию допускаются дети от 12 лет (детского кресла нет).
  • Место начала и окончания экскурсии по соглашению сторон (но не может быть за пределами центральной части города Саратова или Энгельса).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет6 175 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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