Увидеть сразу два города за один день - это реально! Пересеките мост и погрузитесь в историю Саратова и Энгельса.
На автомобильно-пешеходной экскурсии можно узнать о судьбах известных людей, увидеть консерваторию, крытый
На автомобильно-пешеходной экскурсии можно узнать о судьбах известных людей, увидеть консерваторию, крытый
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Два города за один день
- 🏛 Исторические памятники
- 🎨 Уникальные граффити
- 🌳 Прогулки по паркам
- 🏙 Виды с высоты птичьего полёта
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Консерватория
- Крытый рынок
- Дом «с летающим автомобилем»
- Дом с «Врублевским демоном»
- Памятник «Сердце губернии»
- Граффити Янковского
- Саратовская «Пизанская башня»
- Памятник Петру I
- Ворота разрушенного женского монастыря
- Парк Победы
- Стела «Журавли»
- Бычок-солевоз
- Памятник Кассилю
- Памятник Шнитке
- Православная церковь
- Дома известных «покровчан»
- Набережная
Описание экскурсии
Что вас ожидает
В Саратове
- Увидим консерваторию, крытый рынок, дом «с летающим автомобилем» и «Врублевским демоном».
- Отыщем памятник «Сердце губернии» и граффити Янковского.
- Сделаем остановку на Музейной площади, где осмотрим саратовскую «Пизанскую башню», памятник Петру I и ворота разрушенного в советские года женского монастыря.
- Погуляем по парку Победы, где расположена стела «Журавли».
- Полюбуемся городом с высоты птичьего полёта.
В Энгельсе
- Увидим бычка-солевоза, памятники детскому писателю Кассилю и композитору Шнитке, а также единственную сохранившеюся православную церковь.
- Остановимся на главной площади города, чтобы увидеть дома самых известных «покровчан».
- Совершим небольшую прогулку по набережной.
- Загадаем желание на необычной скамейке
С новыми впечатлениями и положительными эмоциями возвращаемся в Саратов.
Организационные детали
- Основная часть экскурсии проводится на автомобиле Mitsubishi Space Star 2003 года выпуска.
- К участию допускаются дети от 12 лет (детского кресла нет).
- Место начала и окончания экскурсии по соглашению сторон (но не может быть за пределами центральной части города Саратова или Энгельса).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6 175 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Саратове
Добрый день, рада знакомству! Я Юлия, гид в Саратове. Представьте, что вы приехали к хорошей подруге и она показывает вам родной город. Вот такой и будет наша экскурсия: дружеской, лёгкой, без лишних дат (вы же на отдыхе, а не на уроке), но с интересными рассказами.Задать вопрос
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