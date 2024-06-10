Саратовский край славится своей уникальной историей и культурным наследием.В рамках индивидуальной экскурсии по Золотому кольцу Саратова можно посетить старинные города и поселения немцев Поволжья, увидеть архитектурные шедевры, такие как особняк

Мальцева, и насладиться видами на Волгу. Путешествие включает посещение Липовки, Маркса, Зоркино, Балаково и Вольска. Гибкая программа позволяет изменять маршрут по вашему желанию, добавляя интересные места, такие как музей истории поволжских немцев или прогулка на лодке по Волге. Экскурсия проходит на автомобиле Lada Kalina, но возможны варианты с вашим авто или минивэном

Описание экскурсии

Что вас ожидает

07:00 — выезд из центра Саратова

08:00 — прибытие в Липовку, которая встретит вас зданием лютеранской кирхи начала 20 века (интерьеры разрушены)

8:30–10:30 — переезд в Маркс и экскурсия по городу — одному из главных центров немцев Поволжья

10:30–12:00 — переезд в Зоркино, экскурсия по бывшей колонии Цюрих, осмотр и посещение восстановленной лютеранской кирхи, обед

12:00–16:00 — переезд в Балаково (1 час), город с богатым наследием старообрядцев. Здесь мы насладимся архитектурным изыском от «гения русского модерна» и посмотрим на «саратовское море». И конечно же, проедем по необычной ГЭС. Мы также посетим один из шедевров знаменитого архитектора Фёдора Шехтеля — особняк Мальцева (опционально)

16:00–19:30 — переезд в Вольск (1 час), «уголок Петербурга на Волге». Помимо каменной и деревянной архитектуры, вы увидите живописный заброшенный меловой карьер, с которого открываются потрясающие виды на Волгу

19:30 — отправление в Саратов

22:00 — прибытие в Саратов

По вашему желанию возможны изменения в программе. Например, можно посетить музей, посвящённый истории поволжских немцев, или прокатиться на лодке по Волге вдоль Змеевых гор. А можно заехать полюбоваться необычным явлением — каскадом Иргизских водопадов в степи. Детали уточняйте в переписке.

Организационные детали

Экскурсия проходит на авто Lada Kalina хэтчбек. Можем провести и на вашем автомобиле или заказать минивэн (примерная стоимость 15 000 руб.).

Дополнительные траты (по желанию):

Обед — 300 руб.

Посещение особняка Мальцева — 300 руб.

Посещение краеведческого музея в Марксе — 100 руб.

Прогулка на лодке по Волге — 1000 руб. /час за группу

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.