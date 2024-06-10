Золотое кольцо Саратова: путешествие по любопытным окрестностям
Отправьтесь в насыщенное путешествие по окрестностям Саратова, где вас ждут уникальные архитектурные памятники, исторические города и живописные виды на Волгу
Саратовский край славится своей уникальной историей и культурным наследием.
В рамках индивидуальной экскурсии по Золотому кольцу Саратова можно посетить старинные города и поселения немцев Поволжья, увидеть архитектурные шедевры, такие как особняк читать дальше
Мальцева, и насладиться видами на Волгу. Путешествие включает посещение Липовки, Маркса, Зоркино, Балаково и Вольска.
Гибкая программа позволяет изменять маршрут по вашему желанию, добавляя интересные места, такие как музей истории поволжских немцев или прогулка на лодке по Волге. Экскурсия проходит на автомобиле Lada Kalina, но возможны варианты с вашим авто или минивэном
5 причин купить эту экскурсию
🌟 Уникальные архитектурные памятники
🏞 Живописные виды на Волгу
🚗 Удобный транспорт
📜 Богатая история и культура
🔄 Гибкая программа
Что можно увидеть
Лютеранская кирха в Липовке
Город Маркс
Колония Цюрих в Зоркино
Особняк Мальцева в Балаково
Меловой карьер в Вольске
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
07:00 — выезд из центра Саратова 08:00 — прибытие в Липовку, которая встретит вас зданием лютеранской кирхи начала 20 века (интерьеры разрушены) 8:30–10:30 — переезд в Маркс и экскурсия по городу — одному из главных центров немцев Поволжья 10:30–12:00 — переезд в Зоркино, экскурсия по бывшей колонии Цюрих, осмотр и посещение восстановленной лютеранской кирхи, обед 12:00–16:00 — переезд в Балаково (1 час), город с богатым наследием старообрядцев. Здесь мы насладимся архитектурным изыском от «гения русского модерна» и посмотрим на «саратовское море». И конечно же, проедем по необычной ГЭС. Мы также посетим один из шедевров знаменитого архитектора Фёдора Шехтеля — особняк Мальцева (опционально) 16:00–19:30 — переезд в Вольск (1 час), «уголок Петербурга на Волге». Помимо каменной и деревянной архитектуры, вы увидите живописный заброшенный меловой карьер, с которого открываются потрясающие виды на Волгу 19:30 — отправление в Саратов 22:00 — прибытие в Саратов
По вашему желанию возможны изменения в программе. Например, можно посетить музей, посвящённый истории поволжских немцев, или прокатиться на лодке по Волге вдоль Змеевых гор. А можно заехать полюбоваться необычным явлением — каскадом Иргизских водопадов в степи. Детали уточняйте в переписке.
Организационные детали
Экскурсия проходит на авто Lada Kalina хэтчбек. Можем провести и на вашем автомобиле или заказать минивэн (примерная стоимость 15 000 руб.).
Дополнительные траты (по желанию):
Обед — 300 руб.
Посещение особняка Мальцева — 300 руб.
Посещение краеведческого музея в Марксе — 100 руб.
Прогулка на лодке по Волге — 1000 руб. /час за группу
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Саратове
Провели экскурсии для 1093 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Михаил и я представляю команду гидов-единомышленников. Мы проводим экскурсии по Саратову и Саратовской области. Наш край обладает как богатой историей (тут и купеческие дома, и читать дальше
история поволжских немцев, и многое другое), так и прекрасной природой. И наша задача показать всё это вам, показать Саратов и наш край с разных сторон. Вы можете заказать экскурсию и в другое место — на сайте представлены не все варианты.
Уверен, что Саратов удивит вас и останется в ваших сердцах. Жду вас в гости и надеюсь, что смогу влюбить вас в Саратов.