Развлечения в Саратове

Найдено 4 экскурсии в категории «Развлечения» в Саратове, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Добро пожаловать в Саратов
На машине
3 часа
147 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Добро пожаловать в Саратов: путешествие по историческим местам
Откройте тайны Саратова на индивидуальной экскурсии: легенды, байки и уникальные места ждут вас
Начало: Возле памятника Петру Первому (ориентир - гостиниц...
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
7200 ₽ за всё до 3 чел.
Саратов легендарный и мистический
Пешая
3 часа
102 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Саратов: между легендами и мистикой - путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу загадочного Саратова, где каждый уголок хранит свою тайну. Вас ждет встреча с историей и мистикой
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Саратову: от фактов до городских легенд
Пешая
2.5 часа
12 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Саратову
Узнайте, как прошлое и настоящее Саратова переплетаются в каждом здании и на каждой улице. История, архитектура и городские байки ждут вас
Начало: Рядом с улицами Московская и Лермонтова
2 янв в 11:00
3 янв в 11:00
1200 ₽ за человека
Мобильный квест «В поисках саратовских монстров»
Пешая
1.5 часа
1 отзыв
Квест
до 6 чел.
В тренде
Мобильный квест «В поисках саратовских монстров»
Станьте охотником на монстров в Саратове! Решайте загадки, гуляя по историческим улицам, и узнайте больше о городе. Увлекательное приключение для всех
Начало: На улице Горького
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
800 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    27 августа 2025
    Мобильный квест «В поисках саратовских монстров»
    Квест очень симпатичный. Получили массу приятных впечатлений и новой информации.
    Маршрут составлен удобно, по пути посмотрели другие здания, которые нас заинтересовали.
    Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Развлечения»

Сколько стоит экскурсия по Саратову в декабре 2025
Сейчас в Саратове в категории "Развлечения" можно забронировать 4 экскурсии от 800 до 7200. Туристы уже оставили гидам 262 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
