Речное путешествие в «Чёрные воды»

Заказник "Чёрные воды" - идеальное место для отдыха от городской суеты. Комфортабельный катер обеспечит удобство и безопасность. Путешествие включает посещение архипелага островов, наблюдение за орланами и бобрами, а также увлекательные рассказы о местной природе и истории. Возможность посетить рыбные хозяйства или отдохнуть на песчаном пляже. Встреча на лодочной базе "Лодка Хаус" или в аэропорту. Прохладительные напитки включены, обед оплачивается дополнительно

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание водной прогулки

Наше путешествие пройдёт на комфортабельном скоростном катере, где соблюдаются все правила безопасности и есть спасательные жилеты для взрослых и детей. Чтобы сполна насладиться красотами, будем ехать не более 45 км/ч.

Прокатимся по самым красивым местам заповедника «Чёрные воды»: увидим извилистые протоки Дубяшка и Гнилая, архипелаг зелёных островов Собачья дыра. В вечернее время полюбуемся невероятным закатом.

Вполне возможно, встретим белохвостых орланов, бобров, лебедей и других представителей дикой природы. В протоках общей протяжённостью 3000 км обитает более 50 видов животных — я опишу их подробнее, а также познакомлю вас с местными традициями охоты и рыбалки.

Расскажу историю формирования заповедника с более чем 1200 островами и объясню, как это связано с плотинами Волгоградской и Балаковской атомных станций.

Если захотите, отвезу к рыбным хозяйствам или на тусовочную Зелёную стоянку — оценить местную кухню. Или на чистый песчаный пляж, удобный для купания.

Организационные детали