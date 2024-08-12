Речное путешествие в «Чёрные воды»

Прокатитесь на скоростном катере по заповеднику «Чёрные воды», наслаждаясь красотами природы и встречая редких животных. Вечером полюбуйтесь закатом
Заказник "Чёрные воды" - идеальное место для отдыха от городской суеты. Комфортабельный катер обеспечит удобство и безопасность.
Путешествие включает посещение архипелага островов, наблюдение за орланами и бобрами, а также увлекательные рассказы о местной природе и истории. Возможность посетить рыбные хозяйства или отдохнуть на песчаном пляже. Встреча на лодочной базе "Лодка Хаус" или в аэропорту. Прохладительные напитки включены, обед оплачивается дополнительно
Наше путешествие пройдёт на комфортабельном скоростном катере, где соблюдаются все правила безопасности и есть спасательные жилеты для взрослых и детей. Чтобы сполна насладиться красотами, будем ехать не более 45 км/ч.
Прокатимся по самым красивым местам заповедника «Чёрные воды»: увидим извилистые протоки Дубяшка и Гнилая, архипелаг зелёных островов Собачья дыра. В вечернее время полюбуемся невероятным закатом.
Вполне возможно, встретим белохвостых орланов, бобров, лебедей и других представителей дикой природы. В протоках общей протяжённостью 3000 км обитает более 50 видов животных — я опишу их подробнее, а также познакомлю вас с местными традициями охоты и рыбалки.
Расскажу историю формирования заповедника с более чем 1200 островами и объясню, как это связано с плотинами Волгоградской и Балаковской атомных станций.
Если захотите, отвезу к рыбным хозяйствам или на тусовочную Зелёную стоянку — оценить местную кухню. Или на чистый песчаный пляж, удобный для купания.
Организационные детали
Встречаемся на лодочной базе «Лодка Хаус». Но я могу забрать вас на экскурсию прямо из аэропорта, который находится поблизости
В жаркую погоду на борту будут прохладительные напитки, включённые в стоимость
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваш гид в Саратове
Я 23 года занимаюсь коммерческой деятельностью, имею несколько предприятий. Выступаю на сцене в качестве хобби, занимаюсь охотой и рыбалкой. Написал несколько книг. Участник крупных семинаров, связанных с бизнесом и саморазвитием. С удовольствием расскажу людям о заповедниках, в которых люблю отдыхать с семьёй. С удовольствием прокачу вас на своём прекрасном катере.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
12 авг 2024
Не типичная экскурсия, а скорее приятное и очень интересное время с местным жителем и очень интересным человеком, который прекрасно знает места свои. Рекомендую для тех, кто хочет провести время в читать дальше
дружеской компании, кто хочет насладиться интересной беседой и потрясающими видами, ощутить запах природы, с ветерком проехать на катере и совместить приятное с полезным. Была с мужем и с 19 летним сыном, выбирала именно интересного человека, чтобы можно было беседовать и чтобы это была именно нетипичная экскурсия. Всё именно так и было. Виталию большое спасибо! Беседы о жизни, о бизнесе в перемешку с беседами об окружающей красоте и Волге и Саратове из уст человека,который любит жизнь именно в этих местах.