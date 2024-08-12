Речное путешествие в «Чёрные воды»

Прокатитесь на скоростном катере по заповеднику «Чёрные воды», наслаждаясь красотами природы и встречая редких животных. Вечером полюбуйтесь закатом
Заказник "Чёрные воды" - идеальное место для отдыха от городской суеты. Комфортабельный катер обеспечит удобство и безопасность.

Путешествие включает посещение архипелага островов, наблюдение за орланами и бобрами, а также увлекательные рассказы о местной природе и истории. Возможность посетить рыбные хозяйства или отдохнуть на песчаном пляже. Встреча на лодочной базе "Лодка Хаус" или в аэропорту. Прохладительные напитки включены, обед оплачивается дополнительно
5
1 отзыв

5 причин купить эту прогулку

  • 🛥️ Комфортабельный катер
  • 🌅 Прекрасные закаты
  • 🐦 Наблюдение за дикой природой
  • 📚 Увлекательные рассказы
  • 🍹 Прохладительные напитки
    • Речное путешествие в «Чёрные воды»
    Речное путешествие в «Чёрные воды»
    Речное путешествие в «Чёрные воды»
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

    Что можно увидеть

  • Извилистые протоки Дубяшка и Гнилая
  • Архипелаг зелёных островов Собачья дыра
  • Белохвостые орланы
  • Бобры
  • Лебеди

    • Описание водной прогулки

    Наше путешествие пройдёт на комфортабельном скоростном катере, где соблюдаются все правила безопасности и есть спасательные жилеты для взрослых и детей. Чтобы сполна насладиться красотами, будем ехать не более 45 км/ч.

    Прокатимся по самым красивым местам заповедника «Чёрные воды»: увидим извилистые протоки Дубяшка и Гнилая, архипелаг зелёных островов Собачья дыра. В вечернее время полюбуемся невероятным закатом.

    Вполне возможно, встретим белохвостых орланов, бобров, лебедей и других представителей дикой природы. В протоках общей протяжённостью 3000 км обитает более 50 видов животных — я опишу их подробнее, а также познакомлю вас с местными традициями охоты и рыбалки.

    Расскажу историю формирования заповедника с более чем 1200 островами и объясню, как это связано с плотинами Волгоградской и Балаковской атомных станций.

    Если захотите, отвезу к рыбным хозяйствам или на тусовочную Зелёную стоянку — оценить местную кухню. Или на чистый песчаный пляж, удобный для купания.

    Организационные детали

    • Встречаемся на лодочной базе «Лодка Хаус». Но я могу забрать вас на экскурсию прямо из аэропорта, который находится поблизости
    • В жаркую погоду на борту будут прохладительные напитки, включённые в стоимость
    • Обед (по желанию) оплачивается дополнительно

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    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На лодочной базе «Лодка Хаус»
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 4 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
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    Т
    12 авг 2024
    Не типичная экскурсия, а скорее приятное и очень интересное время с местным жителем и очень интересным человеком, который прекрасно знает места свои.
    Рекомендую для тех, кто хочет провести время в
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    дружеской компании, кто хочет насладиться интересной беседой и потрясающими видами, ощутить запах природы, с ветерком проехать на катере и совместить приятное с полезным. Была с мужем и с 19 летним сыном, выбирала именно интересного человека, чтобы можно было беседовать и чтобы это была именно нетипичная экскурсия. Всё именно так и было. Виталию большое спасибо! Беседы о жизни, о бизнесе в перемешку с беседами об окружающей красоте и Волге и Саратове из уст человека,который любит жизнь именно в этих местах.

    Не типичная экскурсия, а скорее приятное и очень интересное время с местным жителем и очень интересным человеком, который прекрасно знает места свои.Не типичная экскурсия, а скорее приятное и очень интересное время с местным жителем и очень интересным человеком, который прекрасно знает места свои.Не типичная экскурсия, а скорее приятное и очень интересное время с местным жителем и очень интересным человеком, который прекрасно знает места свои.Не типичная экскурсия, а скорее приятное и очень интересное время с местным жителем и очень интересным человеком, который прекрасно знает места свои.Не типичная экскурсия, а скорее приятное и очень интересное время с местным жителем и очень интересным человеком, который прекрасно знает места свои.Не типичная экскурсия, а скорее приятное и очень интересное время с местным жителем и очень интересным человеком, который прекрасно знает места свои.Не типичная экскурсия, а скорее приятное и очень интересное время с местным жителем и очень интересным человеком, который прекрасно знает места свои.Не типичная экскурсия, а скорее приятное и очень интересное время с местным жителем и очень интересным человеком, который прекрасно знает места свои.Не типичная экскурсия, а скорее приятное и очень интересное время с местным жителем и очень интересным человеком, который прекрасно знает места свои.Не типичная экскурсия, а скорее приятное и очень интересное время с местным жителем и очень интересным человеком, который прекрасно знает места свои.

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