Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Саратова

Энгельс, который вас удивит

Познакомиться со столицей поволжских немцев по соседству с Саратовом

Михаил
Михаил – Гид из Саратова
Буквально на противоположном берегу Саратова расположился провинциальный Энгельс.

Который не так прост, как кажется.

Еще 80 лет назад Энгельс был столицей ⭐️ (!) республики поволжских немцев.

Вы узнаете о том, как это получилось, о купеческих временах, о современной жизни города.

Погуляете по набережной Волги и, конечно, познакомитесь с конструктивизмом 1930-х.
Задать вопросОбычно отвечает за 46 мин.
Энгельс, который вас удивит
Энгельс, который вас удивит

Что вас ожидает

Обзорная прогулка 👣
Встретившись у здания краеведческого музея, мы углубимся в исторический центр Энгельса. Пройдем через главные площади, по улице Коммунистической и скверу Альфреда Шнитке, погуляем по набережной Волги, Детскому и Городскому паркам. По пути я обращу ваше внимание на дореволюционные особняки, дома поволжских немцев и русских купцов, солнечный Троицкий собор, памятник Гагарину и Шнитке.

Сюжеты и секреты Энгельса
Достопримечательности 🏛️ не будут просто точками на карте, но помогут проследить путь этого города. Так, вы разберетесь, почему здесь распространен немецко-советский конструктивизм 1930-х годов. А еще я расскажу, как Энгельс связан с Эльтоном и Гагариным, почему в городе почитают быков, кто такие чумаки и что они делали в этих краях. Как амбар 🍹 стал одним из красивейших зданий Энгельса и почему местные называют себя покровчанами.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия ⛳ без дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 около музея краеведения
Энгельс, который вас удивит
Энгельс, который вас удивит

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Михаил
Михаил
Здравствуйте, друзья! Я непрофессиональный гид, хотя часто провожу экскурсии. Считаю свой город действительно интересным и пытаюсь донести это чувство до путешественников, показывая самые необычные и красивые места. Моя цель — удивить и даже поразить вас. Чтобы после нашей встречи вы перестали считать Саратов «серым» городом и путать его с Самарой!)
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Михаил проводит ещё 2 экскурсии

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