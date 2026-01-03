Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Саратова

Погрузитесь в уникальную атмосферу Энгельса, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от дореволюционных времен до наших дней
Представьте себе город, где история и современность переплетаются на каждом шагу.
Энгельс, когда-то столица республики поволжских немцев, сегодня открывает свои двери для тех, кто желает узнать его тайны.
Ваше путешествие начнется у читать дальшеуменьшить
краеведческого музея, откуда вы отправитесь в исторический центр, чтобы встретиться лицом к лицу с архитектурными шедеврами и памятниками культуры.
Вы пройдете по улице Коммунистической, скверу Альфреда Шнитке, погуляете по набережной Волги и посетите Детский и Городской парки. Особняки поволжских немцев, Троицкий собор, памятник Гагарину и многое другое ждут вас.
Узнайте, как амбар превратился в одно из красивейших зданий города, и почему местные жители гордо называют себя покровчанами.
Эта пешеходная экскурсия не требует дополнительных расходов и станет незабываемым путешествием в прошлое и настоящее Энгельса
Встретившись у здания краеведческого музея, мы углубимся в исторический центр Энгельса. Пройдем через главные площади, по улице Коммунистической и скверу Альфреда Шнитке, погуляем по набережной Волги, Детскому и Городскому паркам. По пути я обращу ваше внимание на дореволюционные особняки, дома поволжских немцев и русских купцов, солнечный Троицкий собор, памятник Гагарину и Шнитке.
Сюжеты и секреты Энгельса
Достопримечательности не будут просто точками на карте, но помогут проследить путь этого города. Так, вы разберетесь, почему здесь распространен немецко-советский конструктивизм 1930-х годов. А еще я расскажу, как Энгельс связан с Эльтоном и Гагариным, почему в городе почитают быков, кто такие чумаки и что они делали в этих краях. Как амбар стал одним из красивейших зданий Энгельса и почему местные называют себя покровчанами.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле здания школы искусств по адресу Площадь Ленина, 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Саратове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 2187 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Михаил, и я представляю команду гидов-единомышленников. Мы проводим экскурсии по Саратову и Саратовской области. Наш край обладает как богатой историей (тут и купеческие дома, и читать дальшеуменьшить
история поволжских немцев, и многое другое), так и прекрасной природой. И наша задача показать всё это вам, показать Саратов и наш край с разных сторон. Вы можете заказать экскурсию и в другое место — на сайте представлены не все варианты.
Уверен, что Саратов удивит вас и останется в ваших сердцах. Жду вас в гости и надеюсь, что смогу влюбить вас в Саратов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
По г Энгельс проводила экскурсию Виктория. Дополнительную информацию получили уже в Саратове и по дороге в Энгельс. Виктория прекрасно знает историю и архитектуру этих городов, было очень интересно узнавать мало известные факты о населении, об известных людях. Спасибо огромное за прекрасную экскурсию.
+2
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Н
Наталья
Первоначально была в Энгельсе самостоятельно и думала, ну что здесь интересного можно увидеть. Но экскурсия превзошла все ожидания. Да, Энгельс удивил. Михаил великолепный гид. Рассказал историю города, о людях и читать дальшеуменьшить
очень даже знаменитых, связанных с ним. Показал архитектурные памятники (не могу по другому их назвать) и рассказал их историю. Милые статуэтки-бычки по маршруту добавляли детского восторга от увиденного (респект городу). Интересная набережная (сохраню интригу). Композиция, посвященная памяти о Поволжских немцах, и ее история, потрясли до глубины души. Респект городу и инициативным людям за то, что она появилась и есть. У Михаила продуманный маршрут, интересное, содержательное и легкое повествование, знание материала который выдает слушателям. Часы экскурсии пролетели незаметно, эта была одна из лучших экскурсий за время проведенное в Саратове. Михаил, спасибо вам огромное за экскурсию и ваш труд экскурсовода.
Михаил
Ответ организатора:
Очень рад, что смог изменить Ваше отношение к городу. Мы ещё не все достопримечательности посмотрели)) Приезжайте к нам ещё
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Ксения
Экскурсия просто великолепная! Огромная благодарность Михаилу, что очень живо, познавательно рассказал про Энгельс, показал интересные места и памятники, а также учел тот факт, что мы были с детьми, и чтобы их внимание не было потеряно, включил в экскурсию игровые элементы. Спасибо!
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Л
Людмила
Меня эта экскурсия интересовала, прежде всего, с точки зрения истории и экономики развития поселения немцев Поволжья. Сведения, которые представил экскурсовод Михаил, внесли существенные коррективы в мои представления. В частности, интересно читать дальшеуменьшить
было узнать, что основу поселения создали выходцы из Украины, которые приехали сюда по призыву Елизаветы Петровны ещё до переселения немцев. Они занимались доставкой соли с озёра Эльтон по Соляному тракту (это, так называемые, чумаки). Большое спасибо за экскурсию, которую Михаил провёл с большой любовью к городу Энгельсу, упомянув известных выходцев из этих мест, в том числе Льва Кассиля и Альфреда Шнитке.
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Елена
Всё было замечательно, город небольшой, но истории много, интересно. Красивые домики, набережная Волги, занятные памятники. После экскурсии погуляли, сделали много красивых фото.
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Игорь
Михаилу - твердую четверку! И даже не за то, что у него в экскурсии есть какие-то огрехи. Наоборот! К нему как раз никаких претензий. Просто, к сожалению, нынешний Энгельс - читать дальшеуменьшить
малоэкскурсионный, позволим себе такое словечко, город. И Михаил как раз молодец, что сумел набрать материал даже на почти пустом месте… Эх, вот если бы удалось прицепить к экскурсии по городу еще и посещение музея авиабазы, то желающих посетить Покровскую слободу (или г. Энгельс) сильно бы прибавилось…
+2
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