Прогулка по историческому дачному посёлку Красюковка в центре города с осмотром деревянной архитектуры рубежа XIX–XX веков и рассказом о жизни знаменитых жителей. Завершается экскурсия чаепитием из самовара.
Описание экскурсии
Красюковка:
- дачная жизнь века минувшего и чай из самовара.
- Эта прогулка переносит в атмосферу неспешной дачной жизни начала XX века. Вы посетите уникальный уголок города — исторический дачный посёлок Красюковку, где время будто остановилось. Здесь сохранились деревянные дома с ажурными наличниками, просторными верандами и богатым декором в стиле русского узорочья, рассказывающие о вкусах и быте своих прежних обитателей.
- Архитектура и истории известных жителей.
- Вы пройдёте по тихим, утопающим в зелени улочкам, где в разное время селились купцы, священнослужители, фабриканты, князья и творческая интеллигенция. Вы увидите деревянный модерн и узнаете истории жизни выдающихся личностей, связанных с этими местами. Гид расскажет о пребывании здесь философа Василия Розанова, писателей Исаака Бабеля и Михаила Пришвина, художника Михаила Боскина, а также представителей знатных фамилий — Трубецких, Шереметевых и Нарышкиных.
- Храм и завершение экскурсии.
- Одной из архитектурных доминант посёлка является Храм Михаила Архангела, история которого неразрывно связана с жизнью дачного сообщества. Экскурсия завершится уютным чаепитием из настоящего самовара, где в дружеской атмосфере можно будет обсудить увиденное, задать вопросы гиду и глубже проникнуться духом этого особенного места.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Михаила Архангела
- Дома, где жили Василий Розанов, Исаак Бабель и другие известные жители
- Образцы деревянного модерна и русского узорочья
- Тихие дачные улочки с исторической застройкой
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Чай из самовара
- Баранки
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Берёзовый переулок
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
