🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 176 отзывов Сергиев Посад: уникальное путешествие по историческим местам Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада, исследуя его исторические места и наслаждаясь великолепными видами Начало: На площади перед Лаврой возде памятника преподобно... «Мы увидим самые интересные, живописные и богатые историей места Сергиева Посада: Красногорскую площадь, Верхние Торговые ряды, храм Ильи Пророка, Келарский и Банный пруды, храмы Введения Богородицы и великомученицы Параскевы» 4 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 42 отзыва Сергиев Посад: путешествие в историю у стен святой обители Исследуйте сердце Сергиева Посада в увлекательной пешеходной экскурсии. От истории лавры до знаменитых горожан - каждый шаг расскажет свою историю «Также покажу многочисленные подворья и церкви, корпуса академии» 4 000 ₽ за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Групповая 1 час 108 отзывов История и символы Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде Посетите Троице-Сергиеву лавру и узнайте, как непроходимая чаща леса стала духовным центром страны. Увидите иконостас Рублева и Колокольню XVIII века Начало: У памятника Сергию Радонежскому «Иконостас Рублева и Троицкий собор» 1 170 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 34 отзыва Сергиев Посад сквозь столетия: историческое путешествие Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, где каждый камень дышит историей и духовностью Начало: на площади перед Лаврой «Далее мы отправимся в места, которые обязательно посещают все паломники: Вифанский скит и Черниговский скит, знаменитый подземными кельями и старинным храмом Архангела Михаила» 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 95 отзывов Троицкая Лавра - главный монастырь России в Сергиевом Посаде Троицкая Лавра - крупнейший мужской монастырь России, основанный 7 веков назад. Узнайте о его истории, архитектуре и значимости в православии Начало: На Красногорской площади «Вы посетите древнейший собор на территории монастыря — Троицкий, где увидите иконы Андрея Рублева и место, где находятся мощи Сергия» 4 990 ₽ за всё до 18 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 19 отзывов К востоку от Лавры: святые места среди рек и лесов Раскрыть тайны Черниговского Гефсиманского скита и Спасо-Вифанской обители на авторской экскурсии «Покажу я и другие достопримечательности скита: роскошный собор и колокольню размером чуть меньше лаврской, святой источник и кладбище, где похоронены русские философы» 3 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 31 отзыв Сергиев Посад: историческое путешествие за стенами Лавры Погрузитесь в удивительный мир истории Сергиева Посада, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: Смотровая площадка Блинной горы «Здесь и Пятницкая башня — древнерусский памятник, и Подольные церкви, и Пафнутьевский сад, на месте которого раньше был луковый да капустный огород» 6 800 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 138 отзывов Пешком по улочкам Сергиева Посада: экскурсия по историческим местам Прогулка по Сергиеву Посаду: архитектурные жемчужины, Троице-Сергиева Лавра, история города, святой источник, Блинная гора Начало: На Красногрской площади «Лавра — не только крупнейший мужской монастырь Русской православной церкви, но еще и крепость, поэтому отдельное внимание уделим ее стенам и башням, конному двору и Белому пруду» 910 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 50 отзывов Сергиев Посад изнутри: экскурсия по историческим местам и скитам Узнайте историю Сергиева Посада, поднимитесь на Блинную гору, посетите Келарский и Банный пруды, а также Черниговский и Вифанский скиты Начало: У памятника Сергию Радонежскому «Черниговский Гефсиманский скит удивит вас выраженным псевдорусским стилем, пещерами и пещерным храмом» 5 890 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва «Русская Палестина»: путешествие к святым местам Сергиева Посада Погрузитесь в удивительный мир духовности и истории, посетив знаковые монастыри и скиты в окрестностях Сергиева Посада Начало: Гефсиманский Черниговский скит «Дополнительные расходы: посещение пещерного храма — 1500 рублей с группы» 6 400 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 4 отзыва Добро пожаловать в Сергиев Посад: путешествие сквозь века Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, исследуя его исторические места и духовные святыни в индивидуальном формате «Вы познакомитесь с Подольными храмами Троице-Сергиевой лавры и узнаете, почему они получили такое название» 4 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 35 отзывов Троицкая лавра и Сергиев Посад в лицах - индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю Сергиева Посада через судьбы его выдающихся жителей. Узнайте о Сергии Радонежском, Борисе Годунове и других знаменитых личностях «О его учениках и многих церковных деятелях с 14 века до наших дней, включая митрополитов, патриархов, старцев, к которым приезжали со всей страны, и мученически погибшем богослове Павле Флоренском» 3 200 ₽ за всё до 12 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 4 отзыва Экскурсия по местам Сергия Радонежского в Сергиевом Посаде Узнайте больше о Сергии Радонежском, его жизни и вкладе в историю Руси. Посетите важные исторические места и святыню в Сергиевом Посаде «Радонеж и церковь Преображения Господня» 5 500 ₽ за всё до 4 чел.