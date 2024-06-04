Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Сергиева Посада

Найдено 14 экскурсий в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Сергиевом Посаде, цены от 910 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сергиев Посад: с горки на горку
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
176 отзывов
Сергиев Посад: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада, исследуя его исторические места и наслаждаясь великолепными видами
Начало: На площади перед Лаврой возде памятника преподобно...
«Мы увидим самые интересные, живописные и богатые историей места Сергиева Посада: Красногорскую площадь, Верхние Торговые ряды, храм Ильи Пророка, Келарский и Банный пруды, храмы Введения Богородицы и великомученицы Параскевы»
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 7 чел.
Сергиев Посад: у стен святой обители
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
42 отзыва
Сергиев Посад: путешествие в историю у стен святой обители
Исследуйте сердце Сергиева Посада в увлекательной пешеходной экскурсии. От истории лавры до знаменитых горожан - каждый шаг расскажет свою историю
«Также покажу многочисленные подворья и церкви, корпуса академии»
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
4 000 за всё до 12 чел.
История и символы Троице-Сергиевой лавры
🚶 Пешая
Групповая
1 час
108 отзывов
История и символы Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде
Посетите Троице-Сергиеву лавру и узнайте, как непроходимая чаща леса стала духовным центром страны. Увидите иконостас Рублева и Колокольню XVIII века
Начало: У памятника Сергию Радонежскому
«Иконостас Рублева и Троицкий собор»
12 июня в 12:00
15 июня в 12:00
1 170 за человека
Сергиев Посад сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
34 отзыва
Сергиев Посад сквозь столетия: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, где каждый камень дышит историей и духовностью
Начало: на площади перед Лаврой
«Далее мы отправимся в места, которые обязательно посещают все паломники: Вифанский скит и Черниговский скит, знаменитый подземными кельями и старинным храмом Архангела Михаила»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 500 за всё до 10 чел.
Троицкая Лавра - главный монастырь в России
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
95 отзывов
Троицкая Лавра - главный монастырь России в Сергиевом Посаде
Троицкая Лавра - крупнейший мужской монастырь России, основанный 7 веков назад. Узнайте о его истории, архитектуре и значимости в православии
Начало: На Красногорской площади
«Вы посетите древнейший собор на территории монастыря — Троицкий, где увидите иконы Андрея Рублева и место, где находятся мощи Сергия»
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
4 990 за всё до 18 чел.
К востоку от Лавры: святые места среди рек и лесов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
К востоку от Лавры: святые места среди рек и лесов
Раскрыть тайны Черниговского Гефсиманского скита и Спасо-Вифанской обители на авторской экскурсии
«Покажу я и другие достопримечательности скита: роскошный собор и колокольню размером чуть меньше лаврской, святой источник и кладбище, где похоронены русские философы»
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
3 600 за всё до 10 чел.
Сергиев Посад: возле стен монастырских
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
31 отзыв
Сергиев Посад: историческое путешествие за стенами Лавры
Погрузитесь в удивительный мир истории Сергиева Посада, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Смотровая площадка Блинной горы
«Здесь и Пятницкая башня — древнерусский памятник, и Подольные церкви, и Пафнутьевский сад, на месте которого раньше был луковый да капустный огород»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 800 за всё до 7 чел.
Пешком по улочкам Сергиева Посада
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
138 отзывов
Пешком по улочкам Сергиева Посада: экскурсия по историческим местам
Прогулка по Сергиеву Посаду: архитектурные жемчужины, Троице-Сергиева Лавра, история города, святой источник, Блинная гора
Начало: На Красногрской площади
«Лавра — не только крупнейший мужской монастырь Русской православной церкви, но еще и крепость, поэтому отдельное внимание уделим ее стенам и башням, конному двору и Белому пруду»
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
910 за человека
Сергиев Посад изнутри
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
50 отзывов
Сергиев Посад изнутри: экскурсия по историческим местам и скитам
Узнайте историю Сергиева Посада, поднимитесь на Блинную гору, посетите Келарский и Банный пруды, а также Черниговский и Вифанский скиты
Начало: У памятника Сергию Радонежскому
«Черниговский Гефсиманский скит удивит вас выраженным псевдорусским стилем, пещерами и пещерным храмом»
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
5 890 за всё до 4 чел.
«Русская Палестина»: к святым местам под Сергиевым Посадом
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
«Русская Палестина»: путешествие к святым местам Сергиева Посада
Погрузитесь в удивительный мир духовности и истории, посетив знаковые монастыри и скиты в окрестностях Сергиева Посада
Начало: Гефсиманский Черниговский скит
«Дополнительные расходы: посещение пещерного храма — 1500 рублей с группы»
Завтра в 11:00
10 июня в 10:00
6 400 за всё до 7 чел.
Добро пожаловать в Сергиев Посад
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
4 отзыва
Добро пожаловать в Сергиев Посад: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, исследуя его исторические места и духовные святыни в индивидуальном формате
«Вы познакомитесь с Подольными храмами Троице-Сергиевой лавры и узнаете, почему они получили такое название»
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
4 700 за всё до 4 чел.
Троицкая лавра и Сергиев Посад в лицах
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
35 отзывов
Троицкая лавра и Сергиев Посад в лицах - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Сергиева Посада через судьбы его выдающихся жителей. Узнайте о Сергии Радонежском, Борисе Годунове и других знаменитых личностях
«О его учениках и многих церковных деятелях с 14 века до наших дней, включая митрополитов, патриархов, старцев, к которым приезжали со всей страны, и мученически погибшем богослове Павле Флоренском»
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
3 200 за всё до 12 чел.
По местам Сергия Радонежского
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Экскурсия по местам Сергия Радонежского в Сергиевом Посаде
Узнайте больше о Сергии Радонежском, его жизни и вкладе в историю Руси. Посетите важные исторические места и святыню в Сергиевом Посаде
«Радонеж и церковь Преображения Господня»
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
5 500 за всё до 4 чел.
Сергиев Посад. Возле стен монастырских
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Сергиев Посад. Возле стен монастырских
Погрузитесь в историю Сергиева Посада. Откройте для себя Троице-Сергиеву Лавру, древние площади и старинные церкви
Начало: Блинная Гора, смотровая площадка
«Наслаждаясь атмосферой провинциального уютного города, мы неспешно прогуляемся по его древним площадям – Пятницкой и Красногорской, мимо старинных церквей “на подоле”, монастырских башен и стен»
Расписание: Ежедневно с 10:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 500 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    4 июня 2024
    История и символы Троице-Сергиевой лавры
    Экскурсия формально соответствует описанию, но осталось ощущение, что ожидалось большее, а не случилось. Немного по верхам. Хотя тема конкретная. Может быть, чтобы нормально осветить все обещанные вопросы, нужно больше времени - часа 2?
  • В
    Виктория
    4 июня 2024
    Пешком по улочкам Сергиева Посада
    Спасибо большое за такую замечательную экскурсию! Очень понравилась подача информации. Получили массу положительных впечатлений. После экскурсии рекомендую сходить в ресторан Русский дворик, невероятно вкусная русская кухня.
    Спасибо большое за такую замечательную экскурсию! Очень понравилась подача информации. Получили массу положительных впечатлений. После экскурсииСпасибо большое за такую замечательную экскурсию! Очень понравилась подача информации. Получили массу положительных впечатлений. После экскурсииСпасибо большое за такую замечательную экскурсию! Очень понравилась подача информации. Получили массу положительных впечатлений. После экскурсии
  • В
    Влада
    3 июня 2024
    Сергиев Посад сквозь столетия
    Великолепная экскурсия. Совпало все - чудесная погода, продолжение пасхальных дней, проходящие богослужения, звон колоколов. Туристов и паломников было ровно столько,
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    чтобы почувствовать энергию места, но при этом нам никто не мешал. Наш гид Дмитрий рассказал много фактов, которые удивили. Получили огромное удовольствие. Однозначно порекомендуем друзьям гида и место.

  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Троицкая Лавра - главный монастырь в России
    Огромное спасибо Сергею за чудесный день. Очень понравилось. Экскурсия прошла на одном дыхание. У нас была: 1 - Обзорная экскурсия по Свято-Троицкой Сергиевой Лавре; 2 - Экскурсия на Колокольне Троице-Сергиевой Лавры; 3 - Гремячий ключ.
  • Т
    Тимур
    3 июня 2024
    История и символы Троице-Сергиевой лавры
    Все прошло замечательно.
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Сергиев Посад изнутри
    Мы с подругой вчера были на экскурсии с Дмитрием и до сих пор находимся под впечатлением))) Уже на первоначальном этапе,
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    при обсуждении маршрута, были учтены все наши пожелания. Экскурсия проходила в комфортном темпе и дружественной атмосфере. Время пролетело совершенно незаметно. Дополнительным бонусом стали шикарные фотографии при заходящих лучах солнца с лучших локаций Сергиева Посада✨ Дмитрий - приятный мужчина и очень интересный собеседник! Нас покорила его стильная манера ведения экскурсии, оставив приятное послевкусие! Спасибо! Ирина и Мария 🤗

  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Сергиев Посад изнутри
    Благодарю Сергея за терпение, интересный рассказ и разносторонний взгляд!
  • И
    Ирина
    28 мая 2024
    Сергиев Посад: с горки на горку
    Нам очень понравилась экскурсия - и детям 10-11 лет, и взрослым. Анна - интересный рассказчик, профессионал, знаток истории города и истории России, рекомендуем! Обязательно съездим еще и послушаем Анну.
  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    История и символы Троице-Сергиевой лавры
    Сергей очень увлекательно провёл экскурсию, доступно довёл историю Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, не упустив деталей, активно отвечал на вопросы. Рекомендую! 👍
  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Сергиев Посад: с горки на горку
    Анна провела замечательную экскурсию! Много интересного и познавательного узнали за 2 часа. Приедем снова! 🤝👍
    Анна провела замечательную экскурсию! Много интересного и познавательного узнали за 2 часа. Приедем снова! 🤝👍Анна провела замечательную экскурсию! Много интересного и познавательного узнали за 2 часа. Приедем снова! 🤝👍Анна провела замечательную экскурсию! Много интересного и познавательного узнали за 2 часа. Приедем снова! 🤝👍

Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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  3. История и символы Троице-Сергиевой лавры
  4. Сергиев Посад сквозь столетия
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Сколько стоит экскурсия по Сергиеву Посаду в июне 2024
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