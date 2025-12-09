Услышать колокольный звон:

духовное наследие России.

Это иммерсивное путешествие предлагает уникальный опыт прямого соприкосновения с миром колокольного звона. Вы не просто услышите, а буквально почувствуете мощь и вибрацию самых больших колоколов, стоя всего в метре от них. Вы увидите изнутри, как работает сложный механизм рождения звона — от подготовки и раскачивания многопудового языка до слаженной игры нескольких звонарей на третьем ярусе исторической колокольни.

Сила звука и работа звонарей.

Вы станете свидетелем того, как оживают гиганты — колокола весом от 10 до 72 тонн. Вас познакомят с искусством звонаря, покажут, как вручную, без помощи современных технологий, раскачивается язык весом в полторы-две тонны. Кульминацией станет подъём на третий ярус, где вы услышите и увидите, как рождается мощная гармония одновременного звучания более 20 колоколов, управляемых мастерами.

История и механизмы.

Экскурсия погрузит вас в историю и традиции церковного звона в России. Вы узнаете о его видах и различиях, о том, как заводились старинные куранты начала XX века, и какую роль колокола играли в разные периоды истории, включая 1930-е годы. Гид расскажет, где сегодня обучают искусству звонарей и как сохраняется это уникальное культурное наследие.

Панорамы и знаменитые гости.

Со смотровой площадки колокольни откроется прекрасный вид на город Сергиев Посад. Вы также сможете сделать памятные фотографии на фоне голубых куполов Успенского собора — именно на этом месте фотографировались такие мировые звёзды, как Шон Коннери и Мишель Пфайффер во время своих визитов. Важная информация:

Важно не опаздывать на экскурсию, так как экскурсовод уже не сможет спуститься за гостями.