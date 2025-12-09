Иммерсивная экскурсия на колокольню, где вы вблизи увидите и почувствуете мощь больших колоколов, узнаете историю звонарного искусства, услышите одновременный звон более 20 колоколов и насладитесь видом на Сергиев Посад с высоты смотровой площадки.
Описание экскурсии
Услышать колокольный звон:
- духовное наследие России.
- Это иммерсивное путешествие предлагает уникальный опыт прямого соприкосновения с миром колокольного звона. Вы не просто услышите, а буквально почувствуете мощь и вибрацию самых больших колоколов, стоя всего в метре от них. Вы увидите изнутри, как работает сложный механизм рождения звона — от подготовки и раскачивания многопудового языка до слаженной игры нескольких звонарей на третьем ярусе исторической колокольни.
- Сила звука и работа звонарей.
- Вы станете свидетелем того, как оживают гиганты — колокола весом от 10 до 72 тонн. Вас познакомят с искусством звонаря, покажут, как вручную, без помощи современных технологий, раскачивается язык весом в полторы-две тонны. Кульминацией станет подъём на третий ярус, где вы услышите и увидите, как рождается мощная гармония одновременного звучания более 20 колоколов, управляемых мастерами.
- История и механизмы.
- Экскурсия погрузит вас в историю и традиции церковного звона в России. Вы узнаете о его видах и различиях, о том, как заводились старинные куранты начала XX века, и какую роль колокола играли в разные периоды истории, включая 1930-е годы. Гид расскажет, где сегодня обучают искусству звонарей и как сохраняется это уникальное культурное наследие.
- Панорамы и знаменитые гости.
Со смотровой площадки колокольни откроется прекрасный вид на город Сергиев Посад. Вы также сможете сделать памятные фотографии на фоне голубых куполов Успенского собора — именно на этом месте фотографировались такие мировые звёзды, как Шон Коннери и Мишель Пфайффер во время своих визитов. Важная информация:
Важно не опаздывать на экскурсию, так как экскурсовод уже не сможет спуститься за гостями.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Историческая колокольня XVIII века
- Царь-колокол весом 72 тонны
- Более 20 колоколов разного веса
- Панорама города Сергиев Посад со смотровой площадки
- Вид на голубые купола Успенского собора
Что включено
- Услуги гида
- Билеты на колокольню
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Свято-Троицкая Сергиева лавра
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Важно не опаздывать на экскурсию
- Так как экскурсовод уже не сможет спуститься за гостями
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
