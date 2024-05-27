🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 28 отзывов Обзорная экскурсия по Сергиеву Посаду: от Блинной горы до Троицкого Келаря Погрузитесь в историю Сергиева Посада, узнайте его тайны и легенды в компании опытного гида Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно, в любое время 5 300 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 73 отзыва Обзорная экскурсия «Пешком по Посаду» Приглашаем на увлекательную прогулку по Сергиеву Посаду. Узнайте о его истории, посетите древние храмы и насладитесь уникальной архитектурой Начало: Возле памятника Сергию Радонежскому Расписание: Суббота и воскресенье и праздники 950 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1 час 57 отзывов Обзорная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре в Сергиевом Посаде Прогуляйтесь по территории крупнейшего мужского монастыря Русской православной церкви. Узнайте историю обители и её основателя Сергия Радонежского Начало: Проспект Красной Армии, 131, Сергиев Посад Расписание: Суббота, воскресенье и праздники 950 ₽ за человека

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 5 отзывов Аудиоэкскурсия по Сергиеву Посаду: путешествие с мобильным гидом Погрузитесь в историю и культуру Сергиева Посада с уникальной аудиоэкскурсией. Ваш личный гид в мобильном приложении Начало: Памятник В.М. Загорскому Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии 1 090 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 13 отзывов От Загорска до Сергиева Посада: жизнь лавры в XX веке Приглашаем на уникальную прогулку по Троице-Сергиевой лавре, где история монастыря оживает перед вашими глазами Начало: Красногорская площадь, памятник Прп. Сергию Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00, по предварительной записи. 4 300 ₽ за всё до 25 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 2 отзыва Под колокольный звон: индивидуальная экскурсия в Сергиевом Посаде Если мечтали послушать колокольный звон и узнать всё о нём, эта экскурсия для вас! Узнайте историю колоколов и поднимитесь на колокольню Троице-Сергиевой Лавры Начало: Красногорская площадь, памятник Сергию Рад Расписание: Согласно расписанию в календаре 4 200 ₽ за всё до 16 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 51 минута 27 отзывов Обзорная Экспресс-Экскурсия Сергиев Посад 60 мин (минимум 3 чел или 4650р) Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада на винтажном автомобиле с прозрачной крышей. Экскурсия подходит для детей и взрослых, создавая атмосферу праздника Начало: Улица Первой Ударной Армии д1 Расписание: По выходным с 10:00, каждый час до 16 от 1 550 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 15 отзывов Звени, златая Русь! Путешествие по Троице-Сергиевой Лавре в Сергиевом Посаде Почувствуйте духовное величие и красоту Троице-Сергиевой Лавры, главного духовного центра России, в индивидуальной экскурсии Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно, начало в интервале с 13:00 до 14:00 от 6 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 1 отзыв Сергиев Посад и Лавра в лучах заката Индивидуальная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре в лучах заката. Впечатляющие виды, интересные истории и романтическая атмосфера ждут вас Начало: Красногорская площадь, памятник Сергию Рад Расписание: Понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота - 17.00 4 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 8 часов 2 отзыва От Радонежа до Маковца Начало: Памятник Преподобному Сергию Радонежскому Расписание: По воскресеньям в 12.00. 6 200 ₽ за всё до 40 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Сергиев Посад: небольшой, но ценный город (самостоятельная экскурсия) Станьте главным героем своего путешествия по Сергиеву Посаду, где каждый шаг раскрывает новые тайны Начало: Ул. Вознесенская 30А, Гимназия И.Б. Ольбинского Расписание: В любое время, в любой день 990 ₽ за всё до 10 чел.