Троице-Сергиева лавра – экскурсии в Сергиевом Посаде

Найдено 12 экскурсий в категории «Троице-Сергиева лавра» в Сергиевом Посаде, цены от 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Сергиеву Посаду
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Обзорная экскурсия по Сергиеву Посаду: от Блинной горы до Троицкого Келаря
Погрузитесь в историю Сергиева Посада, узнайте его тайны и легенды в компании опытного гида
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 300 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия «Пешком по Посаду»
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
73 отзыва
Обзорная экскурсия «Пешком по Посаду»
Приглашаем на увлекательную прогулку по Сергиеву Посаду. Узнайте о его истории, посетите древние храмы и насладитесь уникальной архитектурой
Начало: Возле памятника Сергию Радонежскому
Расписание: Суббота и воскресенье и праздники
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
950 за человека
Обзорная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре
🚶 Пешая
Групповая
1 час
57 отзывов
Обзорная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре в Сергиевом Посаде
Прогуляйтесь по территории крупнейшего мужского монастыря Русской православной церкви. Узнайте историю обители и её основателя Сергия Радонежского
Начало: Проспект Красной Армии, 131, Сергиев Посад
Расписание: Суббота, воскресенье и праздники
15 июня в 12:00
29 июня в 12:00
950 за человека
Аудиоэкскурсия с приложением «Сергиев Посад: обзорная прогулка по городу»
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
5 отзывов
Аудиоэкскурсия по Сергиеву Посаду: путешествие с мобильным гидом
Погрузитесь в историю и культуру Сергиева Посада с уникальной аудиоэкскурсией. Ваш личный гид в мобильном приложении
Начало: Памятник В.М. Загорскому
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
1 090 за человека
От Загорска до Сергиева Посада: обзорная прогулка по Троице-Сергиевой лавре
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
От Загорска до Сергиева Посада: жизнь лавры в XX веке
Приглашаем на уникальную прогулку по Троице-Сергиевой лавре, где история монастыря оживает перед вашими глазами
Начало: Красногорская площадь, памятник Прп. Сергию
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00, по предварительной записи.
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 300 за всё до 25 чел.
Под колокольный звон
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Под колокольный звон: индивидуальная экскурсия в Сергиевом Посаде
Если мечтали послушать колокольный звон и узнать всё о нём, эта экскурсия для вас! Узнайте историю колоколов и поднимитесь на колокольню Троице-Сергиевой Лавры
Начало: Красногорская площадь, памятник Сергию Рад
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 200 за всё до 16 чел.
Обзорная Экспресс-Экскурсия Сергиев Посад 60 мин (минимум 3 чел или 4650р)
🚶 Пешая
Индивидуальная
51 минута
27 отзывов
Обзорная Экспресс-Экскурсия Сергиев Посад 60 мин (минимум 3 чел или 4650р)
Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада на винтажном автомобиле с прозрачной крышей. Экскурсия подходит для детей и взрослых, создавая атмосферу праздника
Начало: Улица Первой Ударной Армии д1
Расписание: По выходным с 10:00, каждый час до 16
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
от 1 550 за человека
Звени, златая Русь! Сергиев Посад и Троице-Сергиева Лавра
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Звени, златая Русь! Путешествие по Троице-Сергиевой Лавре в Сергиевом Посаде
Почувствуйте духовное величие и красоту Троице-Сергиевой Лавры, главного духовного центра России, в индивидуальной экскурсии
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, начало в интервале с 13:00 до 14:00
13 июня в 13:00
14 июня в 13:00
от 6 900 за всё до 3 чел.
Сергиев Посад и Лавра в лучах заката
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Сергиев Посад и Лавра в лучах заката
Индивидуальная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре в лучах заката. Впечатляющие виды, интересные истории и романтическая атмосфера ждут вас
Начало: Красногорская площадь, памятник Сергию Рад
Расписание: Понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота - 17.00
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
4 000 за всё до 8 чел.
От Радонежа до Маковца
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
От Радонежа до Маковца
Начало: Памятник Преподобному Сергию Радонежскому
Расписание: По воскресеньям в 12.00.
16 июня в 12:00
23 июня в 12:00
6 200 за всё до 40 чел.
Сергиев Посад: небольшой, но ценный город (самостоятельная экскурсия)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Сергиев Посад: небольшой, но ценный город (самостоятельная экскурсия)
Станьте главным героем своего путешествия по Сергиеву Посаду, где каждый шаг раскрывает новые тайны
Начало: Ул. Вознесенская 30А, Гимназия И.Б. Ольбинского
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
990 за всё до 10 чел.
Автопутешествие Мураново - Абрамцево - Сергиев Посад - Гремячий Ключ
Индивидуальная
10 часов
Автопутешествие по святыням и усадьбам: Мураново, Абрамцево, Сергиев Посад
Погрузитесь в мир русского искусства и духовности с индивидуальным трансфером по знаковым местам
Начало: Г. Москва, метро Коломенское или метро ВДНХ
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Троице-Сергиева лавра»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сергиевом Посаде
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Какие места ещё посмотреть в Сергиевом Посаде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Троицкий собор
  4. Успенский Собор
  5. Черниговский скит
  6. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Сергиеву Посаду в июне 2024
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