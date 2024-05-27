1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Сергиеву Посаду: от Блинной горы до Троицкого Келаря
Погрузитесь в историю Сергиева Посада, узнайте его тайны и легенды в компании опытного гида
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 300₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1.5 часа
Обзорная экскурсия «Пешком по Посаду»
Приглашаем на увлекательную прогулку по Сергиеву Посаду. Узнайте о его истории, посетите древние храмы и насладитесь уникальной архитектурой
Начало: Возле памятника Сергию Радонежскому
Расписание: Суббота и воскресенье и праздники
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
950₽ за человека
Групповая
1 час
Обзорная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре в Сергиевом Посаде
Прогуляйтесь по территории крупнейшего мужского монастыря Русской православной церкви. Узнайте историю обители и её основателя Сергия Радонежского
Начало: Проспект Красной Армии, 131, Сергиев Посад
Расписание: Суббота, воскресенье и праздники
15 июня в 12:00
29 июня в 12:00
950₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия по Сергиеву Посаду: путешествие с мобильным гидом
Погрузитесь в историю и культуру Сергиева Посада с уникальной аудиоэкскурсией. Ваш личный гид в мобильном приложении
Начало: Памятник В.М. Загорскому
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
1 090₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
От Загорска до Сергиева Посада: жизнь лавры в XX веке
Приглашаем на уникальную прогулку по Троице-Сергиевой лавре, где история монастыря оживает перед вашими глазами
Начало: Красногорская площадь, памятник Прп. Сергию
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00, по предварительной записи.
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 300₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
1 час
Под колокольный звон: индивидуальная экскурсия в Сергиевом Посаде
Если мечтали послушать колокольный звон и узнать всё о нём, эта экскурсия для вас! Узнайте историю колоколов и поднимитесь на колокольню Троице-Сергиевой Лавры
Начало: Красногорская площадь, памятник Сергию Рад
Расписание: Согласно расписанию в календаре
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 200₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
51 минута
Обзорная Экспресс-Экскурсия Сергиев Посад 60 мин (минимум 3 чел или 4650р)
Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада на винтажном автомобиле с прозрачной крышей. Экскурсия подходит для детей и взрослых, создавая атмосферу праздника
Начало: Улица Первой Ударной Армии д1
Расписание: По выходным с 10:00, каждый час до 16
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
от 1 550₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Звени, златая Русь! Путешествие по Троице-Сергиевой Лавре в Сергиевом Посаде
Почувствуйте духовное величие и красоту Троице-Сергиевой Лавры, главного духовного центра России, в индивидуальной экскурсии
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, начало в интервале с 13:00 до 14:00
13 июня в 13:00
14 июня в 13:00
от 6 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Сергиев Посад и Лавра в лучах заката
Индивидуальная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре в лучах заката. Впечатляющие виды, интересные истории и романтическая атмосфера ждут вас
Начало: Красногорская площадь, памятник Сергию Рад
Расписание: Понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота - 17.00
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
4 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
От Радонежа до Маковца
Начало: Памятник Преподобному Сергию Радонежскому
Расписание: По воскресеньям в 12.00.
16 июня в 12:00
23 июня в 12:00
6 200₽ за всё до 40 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сергиев Посад: небольшой, но ценный город (самостоятельная экскурсия)
Станьте главным героем своего путешествия по Сергиеву Посаду, где каждый шаг раскрывает новые тайны
Начало: Ул. Вознесенская 30А, Гимназия И.Б. Ольбинского
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
990₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Автопутешествие по святыням и усадьбам: Мураново, Абрамцево, Сергиев Посад
Погрузитесь в мир русского искусства и духовности с индивидуальным трансфером по знаковым местам
Начало: Г. Москва, метро Коломенское или метро ВДНХ
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена27 мая 2024Благодарю Евгения, за чудесную, познавательную экскурсию. Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия позволила узнать много интересного,
- ННаталья19 мая 2024Мы в восторге от экскурсовода!
- ММарина14 мая 2024Посетили две экскурсии с Сергеем по Лавре и по городу. Нам очень понравилось. Сергей интересно рассказывает, его приятно слушать, информация легко воспринимается. Большой плюс, вовлекает в процесс присутствующих детей. Рекомендую.
- ООльга11 мая 2024Прекрасный обаятельный экскурсовод, интересная экскурсия. Очень понравилось!
- ММарина4 мая 2024Экскурсия очень понравилась, спасибо большое Ксении. Увлеченного своим делом, грамотного человека с хорошей речью всегда приятно слушать. Всем рекомендуем.
- OOльга2 мая 2024Очень интересный и содержательный рассказ. Экскурсовод супер! На все наши вопросы ответила. Экскурсия больше ориенирована на паломников, чем на простых любознательных туристов! Но содержание воспринимается с удовольствием!
- ООльга2 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Впечатляющие колокола и виды. Ксения интересно рассказывала. Однозначно рекоменлую
- ТТатьяна24 апреля 2024Огромная благодарность Оксане за интереснейшую экскурсию! Видно, что она любит Лавру, свой город, историю и общение с людьми! Всем рекомендую ❤️
- ААнна9 апреля 2024Отличная, очень познавательная и интересная экскурсия с грамотным экскурсоводом, знающим своё дело.
- ООльга7 апреля 2024Все очень подробно, много информации и интересно ее приподносит Ксения 🙏🏼
Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Троице-Сергиева лавра»
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