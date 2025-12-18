Иммерсивная аудио-экскурсия по Сергиеву Посаду с героями-проводниками: Матрешкой, Деревянным Коньком и Куклой Глашей. Интерактивный маршрут с поиском зайцев, играми и завершением в арт-пространстве «Трикотажка».
Описание экскурсии
Сергиев Посад:
- голоса истории в иммерсивном променаде.
- Представьте, что у вас есть тайный дар — слышать голоса, скрытые от других. Эта экскурсия — ваш ключ в иное измерение Сергиева Посада, где вас ждут не гиды, а духи города: озорная Матрешка, мудрый Деревянный Конёк и кокетливая Кукла Глаша. Через наушники они станут вашими проводниками в мир, где история переплетается со сказкой, а знакомые улочки наполняются магией.
- Магический маршрут и интерактивные приключения.
- Вы пройдете по Блинной горе, раскроете тайны Келарского пруда и прикоснетесь к «следам истории» на стенах Лавры. Но это будет не просто прогулка, а настоящее приключение, где вы станете активным участником: будете искать спрятавшихся зайцев, маршировать с Солдатиком-музыкантом и играть в старинные игры. Каждый шаг будет погружать вас глубже в эту живую, говорящую реальность.
- Современное искусство и вечные ценности.
- Экскурсия проводится через наушники с аудио-сопровождением.
- Променад-спектакль — это семейный формат, который понравится и детям, и взрослым. Для каждого участника подготовлены увлекательные истории и интересные задания.
- Дополнительных затрат экскурсия не требует.
- Завершается программа в уютном арт-пространстве «Трикотажка», где можно согреться, выпить кофе и приобрести необычные сувениры.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Келарская набережная
- Музей игрушки
- Блинная гора
- Мастерская матрешек
- Улица Карла Маркса
- Красногорская площадь
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Памятные подарки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Левонадпрудная улица
Завершение: Арт-пространство «Трикотажка»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
