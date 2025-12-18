Мои заказы

Голоса истории Сергиева Посада: иммерсивный променад для всей семьи

Иммерсивная аудио-экскурсия по Сергиеву Посаду с героями-проводниками: Матрешкой, Деревянным Коньком и Куклой Глашей. Интерактивный маршрут с поиском зайцев, играми и завершением в арт-пространстве «Трикотажка».
Описание экскурсии

Сергиев Посад:

  • голоса истории в иммерсивном променаде.
  • Представьте, что у вас есть тайный дар — слышать голоса, скрытые от других. Эта экскурсия — ваш ключ в иное измерение Сергиева Посада, где вас ждут не гиды, а духи города: озорная Матрешка, мудрый Деревянный Конёк и кокетливая Кукла Глаша. Через наушники они станут вашими проводниками в мир, где история переплетается со сказкой, а знакомые улочки наполняются магией.
  • Магический маршрут и интерактивные приключения.
  • Вы пройдете по Блинной горе, раскроете тайны Келарского пруда и прикоснетесь к «следам истории» на стенах Лавры. Но это будет не просто прогулка, а настоящее приключение, где вы станете активным участником: будете искать спрятавшихся зайцев, маршировать с Солдатиком-музыкантом и играть в старинные игры. Каждый шаг будет погружать вас глубже в эту живую, говорящую реальность.
  • Современное искусство и вечные ценности.
Путешествие завершится в современном арт-пространстве «Трикотажка» — символичном мосте между прошлым и настоящим. Здесь, в уютной атмосфере, вы осознаете главное послание города: мы все родом из детства, а настоящая магия всегда рядом, стоит лишь прислушаться к её тихому голосу. Важная информация:
  • Экскурсия проводится через наушники с аудио-сопровождением.
  • Променад-спектакль — это семейный формат, который понравится и детям, и взрослым. Для каждого участника подготовлены увлекательные истории и интересные задания.
  • Дополнительных затрат экскурсия не требует.
  • Завершается программа в уютном арт-пространстве «Трикотажка», где можно согреться, выпить кофе и приобрести необычные сувениры.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Келарская набережная
  • Музей игрушки
  • Блинная гора
  • Мастерская матрешек
  • Улица Карла Маркса
  • Красногорская площадь
Что включено
  • Услуги экскурсовода
  • Памятные подарки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Левонадпрудная улица
Завершение: Арт-пространство «Трикотажка»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Экскурсия проводится через наушники с аудио-сопровождением
  • Променад-спектакль - это семейный формат, который понравится и детям, и взрослым. Для каждого участника подготовлены увлекательные истории и интересные задания
  • Дополнительных затрат экскурсия не требует
  • Завершается программа в уютном арт-пространстве «Трикотажка», где можно согреться, выпить кофе и приобрести необычные сувениры
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Сергиева Посада

