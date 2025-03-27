Н Надежда Обзорная прогулка по историческому центру Спасибо за проведенную экскурсию. В целом все понравилось.

Д Даяна Экскурсия по Сергиеву Посаду и Троице-Сергиевой Лавре Очень приятная ламповая экскурсия как по городу так и внутри лавры, объяснения истории города и местных традиций ❤️

О Ольга Экскурсия по Сергиеву Посаду и Троице-Сергиевой Лавре Марина Валерьевна интересно рассказывает о городе, спасибо ей большое за труд!

И Илья Один день в Лавре Отличный, внимательный экскурсовод. Заходили в церкви, в которых я ни разу не был. И за 3 часа составили весьма цельное представление о лавре.