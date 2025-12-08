Групповая
до 20 чел.
Голоса истории Сергиева Посада: иммерсивный променад для всей семьи
Начало: Левонадпрудная улица
1200 ₽ за человека
Аудиогид
Иммерсивный аудиопроменад в Сергиевом Посаде «Голоса истории»
Познакомиться с городом и народными промыслами через проводники-игрушки
Начало: У Келарского пруда
14 дек в 12:00
20 дек в 12:00
1200 ₽ за человека
Духовное наследие России: иммерсивная экскурсия с подъемом на колокольню
Начало: Свято-Троицкая Сергиева лавра
1500 ₽ за человека
