Иммерсивные экскурсии в Сергиевом Посаде

Найдено 3 экскурсии в категории «Иммерсивные» в Сергиевом Посаде, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Голоса истории Сергиева Посада: иммерсивный променад для всей семьи
Пешая
1 час
Групповая
до 20 чел.
Голоса истории Сергиева Посада: иммерсивный променад для всей семьи
Начало: Левонадпрудная улица
1200 ₽ за человека
Иммерсивный аудиопроменад в Сергиевом Посаде «Голоса истории»
Пешая
1 час
Аудиогид
Иммерсивный аудиопроменад в Сергиевом Посаде «Голоса истории»
Познакомиться с городом и народными промыслами через проводники-игрушки
Начало: У Келарского пруда
14 дек в 12:00
20 дек в 12:00
1200 ₽ за человека
Духовное наследие России: иммерсивная экскурсия с подъемом на колокольню
Пешая
1 час
Групповая
до 20 чел.
Духовное наследие России: иммерсивная экскурсия с подъемом на колокольню
Начало: Свято-Троицкая Сергиева лавра
1500 ₽ за человека

Сколько стоит экскурсия по Сергиеву Посаду в декабре 2025
Сейчас в Сергиевом Посаде в категории "Иммерсивные" можно забронировать 3 экскурсии от 1200 до 1500.
