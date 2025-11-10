Мои заказы

Легенды и истории Сергиева Посада
Как и почему менялись названия города и его улиц? Что богомольцы делали на Блинной горке? Какие башни Троице-Сергиева монастыря самые знаменитые? Где отведать посадскую коврижку и найти настоящую матрёшку? На эти и другие вопросы мы найдём ответ во время экскурсии.
4.8
49 отзывов
Описание экскурсии

На пересечении старого и нового времени

Увидим знаменитую Свято-Троицкую Сергиеву Лавру с разных ракурсов и решим, какой из них самый лучший. Так как Лавра не только крупнейший мужской монастырь Русской православной церкви, но ещё и крепость, то обязательно осмотрим её стены и башни, конный двор и белый пруд. На пути нам встретятся Пятницкая и Введенская церкви, Лаврский странноприимный дом. А ещё мы окажемся на пересечении старого и нового времени — у Келарского пруда и памятника Петру и Февронии! Гордость слободы
Увидите вы также единственный не закрывавшийся Ильинский храм и бывший городской парк «Пафнутьевский сад». Покажу вам святой источник Саввы Сторожевского — наиболее почитаемого, уважаемого и известного ученика Сергия Радонежского. Познакомимся мы и с гордостью слободы Кокуево — церковью Петра и Павла! Завершим прогулку в историческом центре города, где перед нами появятся две известные гостиницы Лавры, новые лаврские торговые ряды, Красногорская часовня. Организационные детали:
  • Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
  • Экскурсия не предполагает посещение Троицкой Лавры.

Пятница, суббота и воскресенье и праздники

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Троицкая Лавра
  • Блинная горка
  • Келарский пруд
  • Торговые ряды
  • Пятницкое подворье
  • Памятники Сергию Радонежскому и его родителям
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Возле памятника Ленину на Красногорской площади
Завершение: Проспект Красной Армии 131
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница, суббота и воскресенье и праздники
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на последних 30 из 49 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
44
4
3
3
1
2
1
1
А
Анна
10 ноя 2025
Недавно побывал(а) на пешеходной экскурсии по Сергиеву Посаду — впечатления самые тёплые! Город буквально дышит историей.
Экскурсия проходила в комфортном темпе: без спешки, с возможностью задавать вопросы и делать фотографии. Особенно
читать дальше

понравились рассказы о жизни Сергия Радонежского и о том, как формировался город вокруг лавры.
Отдельное спасибо экскурсоводу Дмитрию за увлечённость — чувствуется любовь к родному городу и умение передать атмосферу.
Рекомендую всем, кто хочет глубже узнать историю Руси и прикоснуться к духовному и культурному наследию страны. Отличный вариант для выходного дня!

М
Марина
19 окт 2025
Отличная экскурсия, чудесный экскурсовод Елизавета, праспологает к себе с первых секунд. Даётся информация особенная, которая не лежит на поверхности и в интернете. Прогулка по закаулочкам и центральным местам Сергиевого Посада
читать дальше

оставила у нас с мужем приятное послевкусие, погрузила в историю и современность. На экскурсии заведут вас одно местечко, где можно присмотреть себе оригинальные украшения и сувениры, которых нет в других сувенирных лавках города.

А
Андрей
29 сен 2025
**Незабываемая экскурсия по Сергиевскому Посаду**

Недавно посчастливилось побывать на экскурсии по Сергиевскому Посаду с замечательным гидом Дмитрием. Хочу поделиться своими впечатлениями — это было поистине удивительное путешествие!

**Профессионализм гида** превзошел все ожидания.
читать дальше

Дмитрий оказался настоящим знатоком своего дела, обладающим глубокими знаниями истории и культуры города. Особенно впечатлило то, что он показал нам не только популярные туристические места, но и **скрытые локации**, о которых не пишут в путеводителях.

**Уникальная информация**, которой поделился Дмитрий, сделала экскурсию по-настоящему познавательной. Он рассказывал не только о широко известных фактах, но и делился малоизвестными историческими событиями, легендами и интересными деталями, которые обычно остаются за кадром.

Благодаря профессионализму и увлеченности гида, экскурсия пролетела незаметно. Время было проведено с огромной пользой и удовольствием. Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет по-настоящему погрузиться в атмосферу Сергиева Посада и узнать его с неожиданной стороны.

**Итог**: экскурсия с Дмитрием — это отличный способ открыть для себя новые грани старинного города и получить массу положительных эмоций.

А
Александр
28 сен 2025
Отличный экскурсовод Сергей с огромным багажом знаний. Интересно рассказал об истории города. Прекрасные ораторские навыки, все на высшем уровне.
К
Ксения
18 сен 2025
Все очень понравилось. Мы в полном восторге! Очень живая экскурсия, Сергей очень много знает про город, ответил подробно и интересно на наши вопросы, экскурсия хорошо спланирована, сложилась полная картинка о городе. Троице Сергееву Лавру мы посетили накануне, тк заход на территорию не входит в данную экскурсию по городу.
И
Ирина
15 сен 2025
Решили с коллегой посетить экскурсию в своем городе, остались полностью довольны! Узнали много новых фактов! Большое спасибо!
В
Валентина
31 авг 2025
Экскурсия прошла на одном дыхании. Экскурсовод Сергей обо всем рассказывал доступно, иногда с юмором… Огромная благодарность и ему и sputnik8
Р
Роман
17 авг 2025
Были на экскурсии по г. Сергиев Посад 16.08. Очень все понравилось. Наталья интересно рассказала про город, основные его достопримечательности и события, которые происходили на протяжении всех лет существования. Много интересной
читать дальше

информации, новые знания, факты событий. Было приятно слушать и узнавать что то новое для себя. Наталья очень хорошо владеет знаниями и доступно и понятно передает все слушателям. Спасибо большое за экскурсию.

В
Валерий
21 июл 2025
Понравилось всё. Особенно гид Сергей! Очень интересно и неординарно рассказывал.
А
Андрей
2 июн 2024
Хотелось бы побольше истории. Побольше указать достопримечательностей. Музеев, которые можно посетить.
Этого явно не хватало в экскурсии!
М
Маргарита
1 апр 2024
Прекрасная ознакомительная экскурсия по городу, после которой в действительности точно начинаешь понимать, что хочется осмотреть подробнее. Узнали интересны факты из истории. Для тех кто в первые в городе очень рекомендую.
И
Ирина
21 ноя 2023
Благодарим экскурсовода Дмитрия за отлично проведенную экскурсию. Дмитрий отлично владеет знаниями по истории Сергеева Посада и легко доносит эту информацию до туристов) Большое спасибо!
З
Заира
14 ноя 2023
Экскурсия прошла отлично. Познакомились с городом Сергиев Посад и его историей. Очень рекомендую.
В
Вадим
7 ноя 2023
Экскурсия проведена классно! Экскурсовод знает свое дело, интересно и познавательно. Рекомендую.
Ю
Юлия
12 окт 2023
Очень понравилось, неспешно прошли по городу, услышали много интересных фактов. С удовольствием ещё раз приеду.

Входит в следующие категории Сергиева Посада

