На пересечении старого и нового времени

Увидим знаменитую Свято-Троицкую Сергиеву Лавру с разных ракурсов и решим, какой из них самый лучший. Так как Лавра не только крупнейший мужской монастырь Русской православной церкви, но ещё и крепость, то обязательно осмотрим её стены и башни, конный двор и белый пруд. На пути нам встретятся Пятницкая и Введенская церкви, Лаврский странноприимный дом. А ещё мы окажемся на пересечении старого и нового времени — у Келарского пруда и памятника Петру и Февронии! Гордость слободы

Увидите вы также единственный не закрывавшийся Ильинский храм и бывший городской парк «Пафнутьевский сад». Покажу вам святой источник Саввы Сторожевского — наиболее почитаемого, уважаемого и известного ученика Сергия Радонежского. Познакомимся мы и с гордостью слободы Кокуево — церковью Петра и Павла! Завершим прогулку в историческом центре города, где перед нами появятся две известные гостиницы Лавры, новые лаврские торговые ряды, Красногорская часовня. Организационные детали: