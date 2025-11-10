Как и почему менялись названия города и его улиц? Что богомольцы делали на Блинной горке? Какие башни Троице-Сергиева монастыря самые знаменитые? Где отведать посадскую коврижку и найти настоящую матрёшку? На эти и другие вопросы мы найдём ответ во время экскурсии.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсии
На пересечении старого и нового времени
Увидим знаменитую Свято-Троицкую Сергиеву Лавру с разных ракурсов и решим, какой из них самый лучший. Так как Лавра не только крупнейший мужской монастырь Русской православной церкви, но ещё и крепость, то обязательно осмотрим её стены и башни, конный двор и белый пруд. На пути нам встретятся Пятницкая и Введенская церкви, Лаврский странноприимный дом. А ещё мы окажемся на пересечении старого и нового времени — у Келарского пруда и памятника Петру и Февронии! Гордость слободы
Увидите вы также единственный не закрывавшийся Ильинский храм и бывший городской парк «Пафнутьевский сад». Покажу вам святой источник Саввы Сторожевского — наиболее почитаемого, уважаемого и известного ученика Сергия Радонежского. Познакомимся мы и с гордостью слободы Кокуево — церковью Петра и Павла! Завершим прогулку в историческом центре города, где перед нами появятся две известные гостиницы Лавры, новые лаврские торговые ряды, Красногорская часовня. Организационные детали:
- Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
- Экскурсия не предполагает посещение Троицкой Лавры.
Пятница, суббота и воскресенье и праздники
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Троицкая Лавра
- Блинная горка
- Келарский пруд
- Торговые ряды
- Пятницкое подворье
- Памятники Сергию Радонежскому и его родителям
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Возле памятника Ленину на Красногорской площади
Завершение: Проспект Красной Армии 131
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница, суббота и воскресенье и праздники
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 49 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
10 ноя 2025
Недавно побывал(а) на пешеходной экскурсии по Сергиеву Посаду — впечатления самые тёплые! Город буквально дышит историей.
Экскурсия проходила в комфортном темпе: без спешки, с возможностью задавать вопросы и делать фотографии. Особенно
Экскурсия проходила в комфортном темпе: без спешки, с возможностью задавать вопросы и делать фотографии. Особенно
М
Марина
19 окт 2025
Отличная экскурсия, чудесный экскурсовод Елизавета, праспологает к себе с первых секунд. Даётся информация особенная, которая не лежит на поверхности и в интернете. Прогулка по закаулочкам и центральным местам Сергиевого Посада
А
Андрей
29 сен 2025
**Незабываемая экскурсия по Сергиевскому Посаду**
Недавно посчастливилось побывать на экскурсии по Сергиевскому Посаду с замечательным гидом Дмитрием. Хочу поделиться своими впечатлениями — это было поистине удивительное путешествие!
**Профессионализм гида** превзошел все ожидания.
Недавно посчастливилось побывать на экскурсии по Сергиевскому Посаду с замечательным гидом Дмитрием. Хочу поделиться своими впечатлениями — это было поистине удивительное путешествие!
**Профессионализм гида** превзошел все ожидания.
А
Александр
28 сен 2025
Отличный экскурсовод Сергей с огромным багажом знаний. Интересно рассказал об истории города. Прекрасные ораторские навыки, все на высшем уровне.
К
Ксения
18 сен 2025
Все очень понравилось. Мы в полном восторге! Очень живая экскурсия, Сергей очень много знает про город, ответил подробно и интересно на наши вопросы, экскурсия хорошо спланирована, сложилась полная картинка о городе. Троице Сергееву Лавру мы посетили накануне, тк заход на территорию не входит в данную экскурсию по городу.
И
Ирина
15 сен 2025
Решили с коллегой посетить экскурсию в своем городе, остались полностью довольны! Узнали много новых фактов! Большое спасибо!
В
Валентина
31 авг 2025
Экскурсия прошла на одном дыхании. Экскурсовод Сергей обо всем рассказывал доступно, иногда с юмором… Огромная благодарность и ему и sputnik8
Р
Роман
17 авг 2025
Были на экскурсии по г. Сергиев Посад 16.08. Очень все понравилось. Наталья интересно рассказала про город, основные его достопримечательности и события, которые происходили на протяжении всех лет существования. Много интересной
В
Валерий
21 июл 2025
Понравилось всё. Особенно гид Сергей! Очень интересно и неординарно рассказывал.
А
Андрей
2 июн 2024
Хотелось бы побольше истории. Побольше указать достопримечательностей. Музеев, которые можно посетить.
Этого явно не хватало в экскурсии!
Этого явно не хватало в экскурсии!
М
Маргарита
1 апр 2024
Прекрасная ознакомительная экскурсия по городу, после которой в действительности точно начинаешь понимать, что хочется осмотреть подробнее. Узнали интересны факты из истории. Для тех кто в первые в городе очень рекомендую.
И
Ирина
21 ноя 2023
Благодарим экскурсовода Дмитрия за отлично проведенную экскурсию. Дмитрий отлично владеет знаниями по истории Сергеева Посада и легко доносит эту информацию до туристов) Большое спасибо!
З
Заира
14 ноя 2023
Экскурсия прошла отлично. Познакомились с городом Сергиев Посад и его историей. Очень рекомендую.
В
Вадим
7 ноя 2023
Экскурсия проведена классно! Экскурсовод знает свое дело, интересно и познавательно. Рекомендую.
Ю
Юлия
12 окт 2023
Очень понравилось, неспешно прошли по городу, услышали много интересных фактов. С удовольствием ещё раз приеду.
Входит в следующие категории Сергиева Посада
Похожие экскурсии из Сергиева Посада
Групповая
до 20 чел.
Лучший выборПешком по улочкам Сергиева Посада
Познакомиться с памятниками и святынями старинного русского города на обзорной прогулке
Начало: На Красногрской площади
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
Добро пожаловать в Сергиев Посад
Увидеть Троице-Сергиеву лавру и старый город на пешеходной экскурсии
Начало: Блинная гора
Завтра в 11:30
1 дек в 11:30
5500 ₽ за всё до 50 чел.
Индивидуальная
По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле «Восток»
Посмотреть на город с необычных ракурсов, перенестись в его прошлое и узнать его настоящее
Начало: Около Уточьей башни
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
от 5850 ₽ за человека