1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Сергиев Посад: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада, исследуя его исторические места и наслаждаясь великолепными видами
Начало: На площади перед Лаврой возде памятника преподобно...
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Легенды Старого Посада: путешествие по историческому Сергиеву Посаду
Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада, исследуя его историю и культуру в увлекательной экскурсии Легенды Старого Посада
Начало: Красногорская площадь, памятник Преп. Сергию
«Продолжим прогулку по древним Слободам: покормим уточек на Белом пруду, послушаем истории и легенды старого Посада»
Расписание: Каждый день, в 17.00, воскресенье 12.00, 14.00, 16.00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
3 500₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
2 часа
Легенды Старого Посада: индивидуальная экскурсия по Сергиеву Посаду
Узнайте о Сергиевом Посаде через призму его легенд и историй, прогуливаясь по старинным улочкам и наслаждаясь видами на Лавру
Начало: Красногорская площадь, памятник Преп. Сергию
«Продолжим прогулку по древним Слободам: покормим уточек на Белом пруду, послушаем истории и легенды старого Посада»
Расписание: Каждый день, в 17.00, воскресенье 12.00, 14.00, 16.00
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
3 500₽ за всё до 25 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина28 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия - и детям 10-11 лет, и взрослым. Анна - интересный рассказчик, профессионал, знаток истории города и истории России, рекомендуем! Обязательно съездим еще и послушаем Анну.
- ООльга27 мая 2024Анна провела замечательную экскурсию! Много интересного и познавательного узнали за 2 часа. Приедем снова! 🤝👍
- ААлександра14 мая 2024Очень понравилась прогулка с Анной. Прогулялись вокруг Лавры, увидели ее с новых ракурсов. Интересный ёмкий рассказ. Думаю Анна дарит свой ключик к Сергиев Посаду каждому своему экскурсанту.
- ЕЕлена25 февраля 2024Я увидела исторический центр города и храм, названный в честь ильи пророка. Узнала много интересных фактов из истории города и его коренных жителях, получивших известность благодаря своим достижениям и подвигам.
- ТТатьяна13 сентября 2023Экскурсии понравилась, гид - очень приятный собеседник, все донесено доступно и интересно.
- ТТатьяна11 сентября 2023Экскурсии понравилась, очень приятный собеседник, доступно и интересно.
- ССидоров18 ноября 2022Экскурсия в целом понравилась. Узнали для себя много нового. Особенно интересно было услышать несколько версий легенд, связанных с одним и
Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Мифы и легенды»
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Сколько стоит экскурсия по Сергиеву Посаду в июне 2024
Сейчас в Сергиевом Посаде в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 182 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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