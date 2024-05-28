читать дальше тем же местом. Но поскольку этот город богат в первую очередь духовным наследием, то около трети экскурсии было посвящена церквям, что иногда вызывало трудности в понимании. Тем не менее прогулкой довольны и рекомендуем будущим туристам!

Экскурсия в целом понравилась. Узнали для себя много нового. Особенно интересно было услышать несколько версий легенд, связанных с одним и