С Сергей История и символы Троице-Сергиевой лавры Экскурсия формально соответствует описанию, но осталось ощущение, что ожидалось большее, а не случилось. Немного по верхам. Хотя тема конкретная. Может быть, чтобы нормально осветить все обещанные вопросы, нужно больше времени - часа 2?

С Светлана Троицкая Лавра - главный монастырь в России Огромное спасибо Сергею за чудесный день. Очень понравилось. Экскурсия прошла на одном дыхание. У нас была: 1 - Обзорная экскурсия по Свято-Троицкой Сергиевой Лавре; 2 - Экскурсия на Колокольне Троице-Сергиевой Лавры; 3 - Гремячий ключ.

Т Тимур История и символы Троице-Сергиевой лавры Все прошло замечательно.

С Сергей В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада читать дальше Молодым людям и школьникам точно будет интересно👌Отдельная благодарность Людмиле за грамотную речь, ответы на все дополнительные вопросы по ходу маршрута. Однозначно рекомендую Отличная получилась прогулка, с погодой повезло)) Необычный формат, VR очки - новинка в городе, больше ни у кого не встречал.

О Ольга История и символы Троице-Сергиевой лавры Сергей очень увлекательно провёл экскурсию, доступно довёл историю Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, не упустив деталей, активно отвечал на вопросы. Рекомендую! 👍

Ю Юрий В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада Благодарю за увлекательное путешествие в прошлое!)) Необычно - одновременно видеть современные здания и тут же в VR очках 400 лет назад. Да, пробелов в знаниях более чем… Рад, что увидел Вашу экскурсию - не пожалел ни разу, что решился👍

Е Елена Обзорная Экспресс-Экскурсия Сергиев Посад 60 мин (минимум 3 чел или 4650р) читать дальше увидеть много потаённых уголков Сергиева Посада о которых не пишут в путеводителях. Отдельно отмечу любовь к городу гида, фотографии получились выше всяких похвал! Все остались довольны. Однозначно рекомендую экскурсию на ретро автомобиле, море положительных эмоций всем гарантированно. Благодарю Евгения, за чудесную, познавательную экскурсию. Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия позволила узнать много интересного,

О Ольга В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада читать дальше не понимала как это должно выглядеть. Скажу, что в конце нашего путешествия в прошлое аж взгрустнулось, что так быстро закончилось - ведь столько фактов узнала о городе, забавные названия, беседа по дороге между точками с Людмилой - благодарю Вас и себя, что сделала правильный выбор))! Сходите обязательно сами и детей берите, им точно такой вариант зайдет👍 Здравствуйте! По горячим следам хочу поделиться впечатлениями!!)) Людмила приветливо встретила, сразу к себе располагает 👌Впервые была именно на VR экскурсии,

Н Наталья Обзорная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре Мы в восторге от экскурсовода!