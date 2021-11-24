Из Сергиева Посада с путевой экскурсией мы посетим с Вами места, отмеченные жизнью и пребыванием преподобного Сергия Радонежского. А проедем той дорогой, по которой он пришёл чтобы основать известный всему миру Троице-Сергиев монастырь, и дорогой, по которой несколько веков шёл пеший путь богомольцев из Москвы «к Троице». Впечатляют пейзажи Радонежской земли: холмы, покрытые то лесом, то пашнями; узенькие реки, отражающие серебристо-облачное небо; простор и тишина. А грамотный рассказ эксурсовода познакомит Вас с богатой историей этих мест. Семхоз, Хотьково, Абрамцево, Радонеж… Милые русскому сердцу названия прочно занимают своё место в русской культуре, светской и церковной истории.

1-ая остановка: Хотьковский Покровский монастырь — один из древнейших в Подмосковье, где похоронены родители преподобного Сергия — Кирилл и Мария. И, как бы следуя завету преподобного Сергия, что «прежде чем идти к нему, поклониться надо сначала его родителям», прогуляемся по монастырю. А именно: познакомимся с его историей, увидим и посетим сохранившиеся архитектурные сооружения — величественные соборы Покровский и Никольский, узнаем о нелёгких испытаниях, которые выпали на долю обители и пронаблюдаем возрождение монастырской жизни в наши дни.

При желании (самостоятельно) вы можете посетить Отдел художественных ремёсел Музея-заповедника Абрамцево, также маленький магазин, где продаются не обычные сувениры, а авторские произведения местных художников и учащихся Абрамцевского художественно-промышленного колледжа.

2-ая остановка: село Радонеж — где провёл детские и юношеские годы будущий подвижник преподобный Сергий Радонежский. Там Вы увидите замечательный памятник, установленный ему известным скульптором, ещё в советский период в 1988 году. В ходе экскурсии Вы узнаете о происхождении названия Радонеж, о том, как возникло поселение, почему родители преподобного переселились сюда из Ростова Великого, как развивалось будучи административно-хозяйственным центром и как стало приходить в упадок. И, наконец, на примере Радонежа, станет понятно, почему П. Флоренский назвал Троицкую лавру и Радонежский край «живым музеем России». Здесь у Вас будет возможность увидеть и прогуляться по валам, которые сохранились с XV века и которые всегда привлекали археологов и историков; посетить один из лучших памятников стиля ампир в Подмосковье — Преображенскую церковь (XIX в. ); спуститься к источнику и набрать воды, а может быть, даже искупаться в купели.