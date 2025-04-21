Семхоз, Хотьково, Абрамцево, Радонеж… Милые русскому сердцу названия прочно занимают своё место в культуре, светской и церковной истории. Мы посетим места жизни и пребыванием преподобного Сергия Радонежского.
Проедем той дорогой, по которой он пришёл, чтобы основать Троице-Сергиев монастырь, и дорогой — пешим путем богомольцев из Москвы «к Троице».
Проедем той дорогой, по которой он пришёл, чтобы основать Троице-Сергиев монастырь, и дорогой — пешим путем богомольцев из Москвы «к Троице».
Описание экскурсииЧто вас ждет Мы посетим места жизни и пребыванием преподобного Сергия Радонежского. Проедем той дорогой, по которой он пришёл, чтобы основать известный всему миру Троице-Сергиев монастырь, и дорогой — пешим путем богомольцев из Москвы «к Троице». Хотьковский Покровский монастырь Хотьковский Покровский монастырь — место, где похоронены родители преподобного Сергия — Кирилл и Мария. Следуя завету преподобного Сергия, что «прежде чем идти к нему, поклониться надо сначала его родителям», прогуляемся по монастырю. Познакомимся с его историей, увидим и посетим величественные соборы Покровский и Никольский, узнаем о нелёгких испытаниях, которые выпали на долю обители и пронаблюдаем возрождение монастырской жизни в наши дни. При желании (самостоятельно) вы можете посетить Отдел художественных ремёсел Музея-заповедника Абрамцево, маленький магазин, где продаются авторские произведения местных художников и учащихся Абрамцевского художественно-промышленного колледжа. Cело Радонеж Cело Радонеж — место, где провёл детские и юношеские годы будущий подвижник преподобный Сергий Радонежский. В ходе экскурсии расскажу о происхождении названия Радонеж, о том, как возникло поселение, почему родители преподобного переселились сюда из Ростова Великого. На примере Радонежа, станет понятно, почему П. Флоренский назвал Троицкую лавру и Радонежский край «живым музеем России». Прогуляемся по валам, которые всегда привлекали археологов и историков. Посетим один из лучших памятников стиля ампир в Подмосковье — Преображенскую церковь (XIX в.) и спустимся к источнику, чтобы набрать воды и искупаться в купели. Важная информация:
- Передвижение на транспорте туристов, либо они добираются до места начала экскурсии самостоятельно.
- Одежда должна соответствовать паломническим целям.
- Можно взять бутылки для воды из источника в Радонеже.
Ежедневно с 11:00 до 16:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хотьково:
- Покровский и Никольский соборы
- Территория Покровского монастыря
- По желанию: отдел художественных ремёсел музея-заповедника Абрамцево
- Радонеж:
- Земляные валы (XV век)
- Преображенская церковь
- Памятник Сергию Радонежскому
- Источник
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Трансфер
- Отдел художественных ремёсел музея-заповедника Абрамцево оплачивается дополнительно - 100 руб. /чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: В Сергиевом Посаде или по договорённости
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 11:00 до 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Передвижение на транспорте туристов, либо они добираются до места начала экскурсии самостоятельно
- Одежда должна соответствовать паломническим целям
- Можно взять бутылки для воды из источника в Радонеже
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Потрясающая экскурсия, Ольга прекрасный гид! Не торопила нас, очень интересно все рассказывала!
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