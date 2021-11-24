По Радонежской земле… дорогами святого Сергия

По Радонежской земле… дорогами святого Сергия
По Радонежской земле… дорогами святого Сергия
По Радонежской земле… дорогами святого Сергия
По Радонежской земле… дорогами святого Сергия
По Радонежской земле… дорогами святого Сергия
По Радонежской земле… дорогами святого Сергия
По Радонежской земле… дорогами святого Сергия
По Радонежской земле… дорогами святого Сергия

Что вы увидите 🤩

  • Хотьково: Покровский и Никольский соборы, территория Покровского монастыря. По желанию: отдел художественных ремёсел музея-заповедника Абрамцево.
  • Радонеж: земляные валы (XV век), Преображенская церковь, памятник Сергию Радонежскому, источник.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Из Сергиева Посада с путевой экскурсией мы посетим с Вами места, отмеченные жизнью и пребыванием преподобного Сергия Радонежского. А проедем той дорогой, по которой он пришёл чтобы основать известный всему миру Троице-Сергиев монастырь, и дорогой, по которой несколько веков шёл пеший путь богомольцев из Москвы «к Троице». Впечатляют пейзажи Радонежской земли: холмы, покрытые то лесом, то пашнями; узенькие реки, отражающие серебристо-облачное небо; простор и тишина. А грамотный рассказ эксурсовода познакомит Вас с богатой историей этих мест. Семхоз, Хотьково, Абрамцево, Радонеж… Милые русскому сердцу названия прочно занимают своё место в русской культуре, светской и церковной истории.
1-ая остановка: Хотьковский Покровский монастырь — один из древнейших в Подмосковье, где похоронены родители преподобного Сергия — Кирилл и Мария. И, как бы следуя завету преподобного Сергия, что «прежде чем идти к нему, поклониться надо сначала его родителям», прогуляемся по монастырю. А именно: познакомимся с его историей, увидим и посетим сохранившиеся архитектурные сооружения — величественные соборы Покровский и Никольский, узнаем о нелёгких испытаниях, которые выпали на долю обители и пронаблюдаем возрождение монастырской жизни в наши дни.
При желании (самостоятельно) вы можете посетить Отдел художественных ремёсел Музея-заповедника Абрамцево, также маленький магазин, где продаются не обычные сувениры, а авторские произведения местных художников и учащихся Абрамцевского художественно-промышленного колледжа.
2-ая остановка: село Радонеж — где провёл детские и юношеские годы будущий подвижник преподобный Сергий Радонежский. Там Вы увидите замечательный памятник, установленный ему известным скульптором, ещё в советский период в 1988 году. В ходе экскурсии Вы узнаете о происхождении названия Радонеж, о том, как возникло поселение, почему родители преподобного переселились сюда из Ростова Великого, как развивалось будучи административно-хозяйственным центром и как стало приходить в упадок. И, наконец, на примере Радонежа, станет понятно, почему П. Флоренский назвал Троицкую лавру и Радонежский край «живым музеем России». Здесь у Вас будет возможность увидеть и прогуляться по валам, которые сохранились с XV века и которые всегда привлекали археологов и историков; посетить один из лучших памятников стиля ампир в Подмосковье — Преображенскую церковь (XIX в. ); спуститься к источнику и набрать воды, а может быть, даже искупаться в купели.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Услуги гида
Что не входит?
  • Трансфер производится на транспорте туристов, либо они добираются до места начала экскурсии самостоятельно.
  • Возможен трансфер из Сергиева Посада и обратно на моём автомобиле (1-3 чел. ), оплачивается дополнительно 1000 руб.
  • При посещении отдела художественных ремёсел музея-заповедника Абрамцево оплачивается дополнительно - 100 руб. с чел.
  • При посещении музея
Где начинаем и завершаем?
Начало: В Сергиевом Посаде или по договорённости
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно с 10:00 до 16:00

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