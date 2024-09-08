Показать всёЦерковь преподобного Сергия с Трапезной палатойСергиев ПосадСвято-Троицкая Сергиева ЛавраИндивидуальные
1.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Лучший выборТроицкая Лавра - главный монастырь России в Сергиевом Посаде
Троицкая Лавра - крупнейший мужской монастырь России, основанный 7 веков назад. Узнайте о его истории, архитектуре и значимости в православии
Начало: На Красногорской площади
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:30
5 990₽ за всё до 15 чел.
1.5 часа
Групповая
до 15 чел.
История и символы Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде
Посетите Троице-Сергиеву лавру и узнайте, как непроходимая чаща леса стала духовным центром страны. Увидите иконостас Рублева и Колокольню XVIII века
Начало: У памятника Сергию Радонежскому
28 сен в 12:00
5 окт в 12:00
1 170₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Сергиев Посад + Троице-Сергиева лавра: обзорная экскурсия
Узнать всё самое интересное об истории обители и города, который появился вокруг неё
19 сен в 09:00
20 сен в 09:00
8 600₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина8 сентября 2024Все отлично!!! Гид Дмитрий супер!!! Очень довольны экскурсией!!! Спасибо!!!
- ССветлана5 августа 2024Дмитрий великолепный гид, историк. Мы получили удовольствие от проведённой экскурсии. Столько получили новых знаний и впечатлений. Всем советую отправиться на экскурсию именно с Дмитрием!
- ДДмитрий3 августа 2024Ожидания оправдались, рекомендую. За час обошли основные помещения Лавры. Интересный рассказ с ответами. Берите с собой наушники. Одноразовые не выдают.
- ССергей29 июля 2024Очень рад, что обратились к Сергею и Дмитрию. Сергей прекрасно провел экскурсию, всё показал, всё рассказал. Было интересно и познавательно.
- ИИрина28 июля 2024Экскурсию вел Сергей. Всё понравилось, спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Церковь преподобного Сергия с Трапезной палатой»
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