Пешеходные экскурсии в Сергиевом Посаде

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  3. Сергиев Посад: парадные, художники, мастерские и коврижки

Раскрыть историю страны через обаяние русской провинции в компании художника-урбаниста

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Mi – ваш гид
Сергиев Посад — это не только Троице-Сергиева Лавра.

Это Россия в миниатюре! Вы узнаете, как деревни вокруг монастыря стали городом, познакомитесь с местными художниками, историками и коллекционерами, рассмотрите необычные здания и получите на память авторскую открытку.
3000 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча у памятника родителям Сергия Радонежского
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Сергиев Посад: парадные, художники, мастерские и коврижки
Сергиев Посад: парадные, художники, мастерские и коврижки

Что вас ожидает

Сергиев Посад вчера и сегодня
Наслаждаясь атмосферой тихой провинции, вы услышите самые интересные факты о Сергиевом Посаде: как он получил собственные герб и органы власти, как в советское время жил Загорск и как перестройка и «лихие 90-е» изменили город. Кроме того, заглянете в ремесленные мастерские, маленькие музеи, бары и даже на хлебозавод. Исследуете старые улочки и рабочие кварталы и, конечно, пообщаетесь с местными жителями.

С городом на «ты»
Сергиев Посад — это кладезь необычной архитектуры. Я покажу вам конструктивистское здание Ильи и Пантелеймона Голосовых, перестроенный в советское общежитие храм и усадьбу Голициных 18 века. А также московские дачи, доходные дома с ванной и кладбище, ставшее сквером. Отвечу на все ваши вопросы и подарю открытку с авторской «почеркушкой»!

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются отдельно.

Сергиев Посад: парадные, художники, мастерские и коврижки
Сергиев Посад: парадные, художники, мастерские и коврижки
Сергиев Посад: парадные, художники, мастерские и коврижки
Сергиев Посад: парадные, художники, мастерские и коврижки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у памятника родителям Сергия Радонежского.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Mi
Mi
Меня зовут Ми (Михаил). Я родился и живу в Сергиевом Посаде, преподаю в Абрамцевском художественно-промышленном колледже и практикую в области дизайна и архитектуры. В свободное время веду блог о городе, истории и людях.
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Пешеходные экскурсии в Сергиевом Посаде

Знакомьтесь, Сергиев Посад!Знакомьтесь, Сергиев Посад!Знакомьтесь, Сергиев Посад!
3000 за экскурсию
2 часа
27 отзывов
Увидеть знаковые места старинного города и посетить мастерскую Матрешки на обзорной экскурсии
Неспешным шагом вы пройдете по Посаду и узнаете, как из окружающих Троице-Сергиеву Лавру слобод сложился целый город. Разгадаете секрет «слуг монастыря», услышите о местных символах, традициях и ремеслах, раскроете характер города и насладитесь его чудесными видами.
Сергиев Посад: у стен святой обителиСергиев Посад: у стен святой обителиСергиев Посад: у стен святой обители
2300 за экскурсию
2 часа
4 отзыва
Узнать о прошлом и развитии города, осмотреть стены лавры снаружи и увидеть другие знаковые места
О преподобном Сергии и основанной им лавре слышали в России все. Но и в окрестностях обители немало святынь, памятников, живописных видов. На моей экскурсии вы узнаете, чем еще славится Сергиев Посад и какие его достопримечательности стоит посетить. А я познакомлю вас с его насыщенной историей — от суровых лет Московской Руси до современности.
Добро пожаловать в Сергиев Посад!Добро пожаловать в Сергиев Посад!Добро пожаловать в Сергиев Посад!
3000 за экскурсию
2 часа
2 отзыва
Увидеть знаковые места древнего города и почувствовать дух средневековой Руси
Вы раскроете самые интересные страницы истории Сергиева Посада, услышите о его воинской славе и выдающихся людях, увидите памятники местным героям и живописные пруды. А еще посетите Ильинский и Пятницкий храмы и впечатлитесь видами города со смотровой площадки на Блинной горе.
История Троице-Сергиева монастыряИстория Троице-Сергиева монастыряИстория Троице-Сергиева монастыря
300 за человека
1 час
43 отзыва
Служитель храма Вознесения расскажет историю возникновения крупнейшей крепости средневековой Европы
Троице-Сергиева лавра — крупнейший монастырь эпохи русского средневековья с уникальной историей. На нашей прогулке я расскажу, как обычный мужской монастырь стал непреодолимой крепостью и символом непобедимой России и какую роль в его обороне сыграл Белый пруд, ныне украшающий исторический центр города.
Сергиев Посад — сердце русской культурыСергиев Посад — сердце русской культурыСергиев Посад — сердце русской культуры
2500 за экскурсию
2.5 часа
История, легенды и знаковые места старинного города на обзорной экскурсии
Сергиев Посад — место с удивительной историей и совершенно особой атмосферой спокойствия, умиротворения и созерцания. Вы посетите старинные храмы и уходящие вглубь веков площади, насладитесь видами с Блинной горы и узнаете, как описывали посещение города известные деятели.
Как строилась Троице-Сергиева лавраКак строилась Троице-Сергиева лавраКак строилась Троице-Сергиева лавра
От 6000 за экскурсию
2.5 часа
11 отзывов
Мир русской православной старины в Сергиевом Посаде
Троице-Сергиева лавра — сердце русского православия и крупнейший в Европе монастырь. Поездка сюда — это прекрасная возможность отрешиться на один день от суеты, царящей в столице, послушать перезвон колоколов, тающий в воздухе, ощутить прохладу живых ключей, бьющих рядом со стенами лавры, насладиться красотой в камне, созданной руками человека. А главное — познакомиться с историей обители, которая играла заметную роль в политической жизни Руси.

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