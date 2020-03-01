Пешеходные экскурсии в Сергиевом Посаде

Что вас ожидает

Сергиев Посад вчера и сегодня

Наслаждаясь атмосферой тихой провинции, вы услышите самые интересные факты о Сергиевом Посаде: как он получил собственные герб и органы власти, как в советское время жил Загорск и как перестройка и «лихие 90-е» изменили город. Кроме того, заглянете в ремесленные мастерские, маленькие музеи, бары и даже на хлебозавод. Исследуете старые улочки и рабочие кварталы и, конечно, пообщаетесь с местными жителями.

С городом на «ты»

Сергиев Посад — это кладезь необычной архитектуры. Я покажу вам конструктивистское здание Ильи и Пантелеймона Голосовых, перестроенный в советское общежитие храм и усадьбу Голициных 18 века. А также московские дачи, доходные дома с ванной и кладбище, ставшее сквером. Отвечу на все ваши вопросы и подарю открытку с авторской «почеркушкой»!