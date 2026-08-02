Пешеходные экскурсии в Сергиевом Посаде

Сергиев Посад — это не только Троице-Сергиева Лавра.
Это Россия в миниатюре! Вы узнаете, как деревни вокруг монастыря стали городом, познакомитесь с местным ремеслом, рассмотрите необычные здания разных эпох. Увидите, как за 100 лет изменился город, посетите места, популярные у местных и туристов. А в подарок на память получите мою авторскую открытку с видом города.
Это Россия в миниатюре! Вы узнаете, как деревни вокруг монастыря стали городом, познакомитесь с местным ремеслом, рассмотрите необычные здания разных эпох. Увидите, как за 100 лет изменился город, посетите места, популярные у местных и туристов. А в подарок на память получите мою авторскую открытку с видом города.
Описание экскурсии
Сергиев Посад вчера и сегодня
Наслаждаясь атмосферой тихой провинции, вы услышите самые интересные факты о Сергиевом Посаде: как он получил собственные герб и органы власти, как в советское время жил Загорск и как перестройка и «лихие 90-е» изменили город. Поймете, почему Сергиев Посад называют родиной игрушки. Кроме того, конечно, пообщаетесь с местными жителями.
С городом на «ты»
Сергиев Посад — это кладезь необычной архитектуры. Я покажу вам конструктивистское здание Ильи и Пантелеймона Голосовых, перестроенный в советское общежитие храм и усадьбу Голициных 18 века. А также московские дачи, доходные дома с ванной и кладбище, ставшее сквером. Отвечу на все ваши вопросы и подарю открытку с авторской «почеркушкой»!
Организационные детали
Еда и напитки оплачиваются отдельно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника родителям Сергия Радонежского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Сергиевом Посаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2893 туристов
Меня зовут Михаил (коротко Ми). Я родился и живу в Сергиевом Посаде, преподаю в Абрамцевском художественно-промышленном колледже и практикую в области дизайна и архитектуры. В свободное время веду блог о городе, истории и людях. Люблю быть проводником в город, в его провинциальный досуг и локальную культуру!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 216 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень понравилась экскурсия, Михаил прекрасно рассказывает об истории города, многих моментов мы не знали. Он посоветовал посетить интересные места и подарил свою авторскую открытку🔥👍👍 Рекомендуем посетить эту экскурсию.
+2
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Мы нашей большой женской компанией все остались в полном восторге и от маршрута, и от материала, и от лёгкой и увлекательной подачи его экскурсоводом. Не хотелось расставаться!
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Е
Замечательная экскурсия, детям было очень интересно
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Д
⛪ Атмосферная прогулка 📌с альтернативной возможностью ознакомиться с колоритной самобытностью и социально-историческими компромиссами города 📸 вокруг Поломнического центра. 👍
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В Сергиевом Посаде хотелось экскурсию не про Лавру, а именно про город. И с Михаилом мы получили то, что хотели. 1,5 часа интереснейших историй и локаций. Если у вас запрос такой же, то рекомендую от всей души!
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Т
Мы были своей большой компанией с детьми. Большая часть из нас в Лавре были, поэтому мы решили взять экскурсию по исторической части города.
Экскурсия прошла очень позитивно. Михаил очень приятный собеседник.
Экскурсия прошла очень позитивно. Михаил очень приятный собеседник.
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