Пешеходные экскурсии в Сергиевом Посаде

Сергиев Посад — это не только Троице-Сергиева Лавра. Это Россия в миниатюре! Вы узнаете, как деревни вокруг монастыря стали городом, познакомитесь с местным ремеслом, рассмотрите необычные здания разных эпох. Увидите, как за 100 лет изменился город, посетите места, популярные у местных и туристов. А в подарок на память получите мою авторскую открытку с видом города.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Сергиев Посад вчера и сегодня

Наслаждаясь атмосферой тихой провинции, вы услышите самые интересные факты о Сергиевом Посаде: как он получил собственные герб и органы власти, как в советское время жил Загорск и как перестройка и «лихие 90-е» изменили город. Поймете, почему Сергиев Посад называют родиной игрушки. Кроме того, конечно, пообщаетесь с местными жителями.

С городом на «ты»

Сергиев Посад — это кладезь необычной архитектуры. Я покажу вам конструктивистское здание Ильи и Пантелеймона Голосовых, перестроенный в советское общежитие храм и усадьбу Голициных 18 века. А также московские дачи, доходные дома с ванной и кладбище, ставшее сквером. Отвечу на все ваши вопросы и подарю открытку с авторской «почеркушкой»!

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются отдельно.