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Индивидуальная
до 4 чел.
История в красках: в Абрамцево и Мураново - из Сергиева Посада
Посетить усадьбы Мамонтовых и поэта Тютчева, поговорить об иконописи и живописи 18-19 веков
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:30
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия по местам жизни и пребыванием преподобного Сергия Радонежского
Начало: В Сергиевом Посаде или по договорённости
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 16:00
9200 ₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
От Хотьково до Абрамцево: сплав на сапбордах и прогулка по усадьбе
Побывать в местах, вдохновлявших русских художников - из Сергиева Посада
Начало: В г. Хотьково
Расписание: в субботу в 15:30, в воскресенье в 12:00
22 авг в 15:30
23 авг в 12:00
3500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Отличная экчскурсия. Даже дождливая с утра погода не помешала насладиться красотой этих мест. Сергей много рассказал о самих местах и
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В
Потрясающая экскурсия, Ольга прекрасный гид! Не торопила нас, очень интересно все рассказывала!
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Всего 2 отзыва в Сергиевом Посаде в категории "Музей-заповедник «Абрамцево»"
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Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Музей-заповедник «Абрамцево»»
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Сколько стоит экскурсия по Сергиеву Посаду в августе 2026
Сейчас в Сергиевом Посаде в категории "Музей-заповедник «Абрамцево»" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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