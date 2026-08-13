читать дальше уменьшить великих людях, проживавших там. Дополнительно получили много информации о живописи вообще и церковной в частности. Много нового узнали о Лавре и ходе ее реставрации. Большое спасибо! Рекомендуем.

Отличная экчскурсия. Даже дождливая с утра погода не помешала насладиться красотой этих мест. Сергей много рассказал о самих местах и