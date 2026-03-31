Сергиев Посад — это не только Лавра.
В стороне от привычного маршрута скрывается целый слой городской истории — в памятниках, деталях и неожиданных сюжетах.
Эта короткая прогулка поможет вам быстро и ёмко познакомиться с городом: без перегрузки фактами, но с живыми историями и вниманием к деталям.
Описание экскурсии
Маршрут экскурсии, но насыщенный — без лишних переходов и с логичной последовательностью. В пути вы увидите:
- памятник «Защитникам Отечества»
- Уточью башню Троице-Сергиевой лавры
- памятник Преподобному Сергию
- памятник Ленину
- памятник родителям Сергия
- Мемориал Победы
- памятник Петру и Февронии
Каждая точка — это не просто остановка, а повод разобраться в истории города. Вы узнаете:
- кто изображён на памятнике «Защитникам Отечества»
- почему Уточья башня выглядит необычно и при чём здесь Голландия
- сколько памятников Ленину было в городе и почему один из них стоит рядом с Лаврой
- где установлен памятник Сергию Радонежскому, а где — Варфоломею
- где найти колокол, в который можно позвонить самому
- каким был Загорск в годы войны и как создавался Мемориал Победы
Организационные детали
Посещение Лавры в программу экскурсии не входит.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|800 ₽
|Дети 8-18 лет
|700 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У остановки «Белый пруд»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Сергиевом Посаде
Провела экскурсии для 575 туристов
Меня зовут Наталья, и Сергиев Посад — мой родной город. Я окончила Академию туризма и исторический факультет МПГУ им. Ленина. Много лет работаю… бухгалтером, но история и туризм меня не покидают. Музей Абрамцево, Сергиевская Кухмистерская, Сергиево-Посадский музей-заповедник оставили яркий след в моём сердце и трудовой книжке. Сергиев Посад со мной будет ярким, насыщенным и незабываемым!
