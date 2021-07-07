Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сергиева Посада

Что вас ожидает
Самое-самое в городе за один день.
Наш невероятно насыщенный маршрут охватит живописные ключевые уголки Сергиева Посада и его окрестностей, кроме Троице-Сергиевой Лавры. Вы пройдёте по местам, где бывал и жил преподобный Сергий, и откроете локации, о которых знают даже не все коренные жители. В нашей программе:
- Исторический центр Сергиева Посада и прогулка вокруг стен монастыря
- Село Благовещенье — пожалуй, самое идиллическое местечко недалеко от города
- Радонеж, центр древнего княжества
- Хотьковский женский монастырь — последняя обитель родителей преподобного Сергия
- Черниговский скит: после обеда у Лавры мы посетим её самое большое подворье
- Гремячий ключ — источник преподобного Сергия и крупнейший водопад в Московской области. Здесь вы сможете искупаться, а после согреетесь чаем в красивой трапезной.
Сюжеты Сергиева Посада: от 14 века до наших дней
Исторический стержень экскурсии — события, происходившие в городе в 14 веке. Как человек, который прожил в Лавре 10 лет, я смогу поделиться нетривиальными фактами и деталями монастырского уклада. С моей помощью вы узнаете:
- как 7 веков назад выглядел монастырь и его окрестности
- почему преподобный Сергий стал настолько известен
- как Лавра повлияла на развитие самого большого государства в мире на заре его возникновения
- почему бояре, князья и цари охотно строили храмы и дарили монастырю земли
- какой была монашеская жизнь в 14 веке и как она выглядит сегодня
Кроме того, я расскажу об известнейших жителях Сергиева Посада, лучших музеях и тематических кафе города, которые украсят ваши будущие поездки в Лавру.
Кому подойдет экскурсия
- Экскурсия не перегружена однотипной информацией, поэтому подойдет и для верующих паломников, и для любителей истории и архитектуры, и для тех, кто просто хочет познакомиться с городом и увезти с собой красивые фотографии.
- Тематика и насыщенность маршрута требуют подхода «с погружением», поэтому на экскурсию не рекомендуется брать маленьких детей до 8 лет. Для детей старше 9 лет экскурсия будет вполне комфортной.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Маршрут разработан таким образом, чтобы его удобно было комбинировать с экскурсией по Лавре в случае поездки в Сергиев Посад на 2 дня
- Транспорт — внедорожник Land Cruiser 80, вмещающий до 7 пассажиров. Возможна группа с большим количеством участников, если остальные присоединятся на своих машинах (на стоимость экскурсии не влияет).
- Начинать экскурсию желательно не позднее 10 утра
- Маршрут экскурсии можно немного изменить, если вы уже знакомы с каким-то из объектов, в пользу более обстоятельного осмотра других мест
Дополнительные опции
- На Гремячем ключе вы сможете окунуться: для этого понадобятся купальные принадлежности и полотенце. Бутылки для воды можно будет купить на месте или привезти с собой.
- Не стесняйтесь просить меня пофотографировать вас: я обладаю опытом фотосъемки и всегда беру с собой камеру среднего уровня
- За дополнительную плату возможно посещение монашеских пещер в Черниговском скиту