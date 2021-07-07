Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сергиева Посада

Сергиев Посад: полное погружение

За один день изучить главные символы города: от древних стен Лавры до целебного Гремячего ключа

5
3 отзыва
Это динамичное путешествие поможет вам охватить важнейшие достопримечательности Сергиева Посада.

Вы перенесетесь на несколько столетий назад и погрузитесь в события 14 века.

Посетите древний Радонеж и село Благовещенье, Черниговский скит и Хотьковский монастырь.

Искупаетесь в источнике Гремячий ключ и пройдете по следам преподобного Сергия Радонежского.
Сергиев Посад: полное погружение
Сергиев Посад: полное погружение
Сергиев Посад: полное погружение
Сергиев Посад: полное погружение
Сергиев Посад: полное погружение
Сергиев Посад: полное погружение
Сергиев Посад: полное погружение
Сергиев Посад: полное погружение
Сергиев Посад: полное погружение
Сергиев Посад: полное погружение
Сергиев Посад: полное погружение
Сергиев Посад: полное погружение
Сергиев Посад: полное погружение

Что вас ожидает

Самое-самое в городе за один день.

Наш невероятно насыщенный маршрут охватит живописные ключевые уголки Сергиева Посада и его окрестностей, кроме Троице-Сергиевой Лавры. Вы пройдёте по местам, где бывал и жил преподобный Сергий, и откроете локации, о которых знают даже не все коренные жители. В нашей программе:

  • Исторический центр Сергиева Посада и прогулка вокруг стен монастыря
  • Село Благовещенье — пожалуй, самое идиллическое местечко недалеко от города
  • Радонеж, центр древнего княжества
  • Хотьковский женский монастырь — последняя обитель родителей преподобного Сергия
  • Черниговский скит: после обеда у Лавры мы посетим её самое большое подворье
  • Гремячий ключ — источник преподобного Сергия и крупнейший водопад в Московской области. Здесь вы сможете искупаться, а после согреетесь чаем в красивой трапезной.

Сюжеты Сергиева Посада: от 14 века до наших дней

Исторический стержень экскурсии — события, происходившие в городе в 14 веке. Как человек, который прожил в Лавре 10 лет, я смогу поделиться нетривиальными фактами и деталями монастырского уклада. С моей помощью вы узнаете:

  • как 7 веков назад выглядел монастырь и его окрестности
  • почему преподобный Сергий стал настолько известен
  • как Лавра повлияла на развитие самого большого государства в мире на заре его возникновения
  • почему бояре, князья и цари охотно строили храмы и дарили монастырю земли
  • какой была монашеская жизнь в 14 веке и как она выглядит сегодня

Кроме того, я расскажу об известнейших жителях Сергиева Посада, лучших музеях и тематических кафе города, которые украсят ваши будущие поездки в Лавру.

Кому подойдет экскурсия

  • Экскурсия не перегружена однотипной информацией, поэтому подойдет и для верующих паломников, и для любителей истории и архитектуры, и для тех, кто просто хочет познакомиться с городом и увезти с собой красивые фотографии.
  • Тематика и насыщенность маршрута требуют подхода «с погружением», поэтому на экскурсию не рекомендуется брать маленьких детей до 8 лет. Для детей старше 9 лет экскурсия будет вполне комфортной.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Маршрут разработан таким образом, чтобы его удобно было комбинировать с экскурсией по Лавре в случае поездки в Сергиев Посад на 2 дня
  • Транспорт — внедорожник Land Cruiser 80, вмещающий до 7 пассажиров. Возможна группа с большим количеством участников, если остальные присоединятся на своих машинах (на стоимость экскурсии не влияет).
  • Начинать экскурсию желательно не позднее 10 утра
  • Маршрут экскурсии можно немного изменить, если вы уже знакомы с каким-то из объектов, в пользу более обстоятельного осмотра других мест

Дополнительные опции

  • На Гремячем ключе вы сможете окунуться: для этого понадобятся купальные принадлежности и полотенце. Бутылки для воды можно будет купить на месте или привезти с собой.
  • Не стесняйтесь просить меня пофотографировать вас: я обладаю опытом фотосъемки и всегда беру с собой камеру среднего уровня
  • За дополнительную плату возможно посещение монашеских пещер в Черниговском скиту
🚩 Начало и место завершения: на Красногорской площади
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Меня зовут Алексей. Я выпускник аспирантуры Московской духовной академии. Очень люблю богословие, историю и путешествия. Надеюсь на скорую встречу!
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3 настоящих отзыва от туристов

Елена
7 июля 2021
Очень хорошо съездили, хотя с погодой не очень повезло.
Спокойно и не спеша посмотрели окрестности Сергиева Посада. Все посещенные объекты понравились, много восстановлено и отреставрировано. Мы без машины, самим все посмотреть за 1 день невозможно. У Алексея грамотно выстроена логистика, есть свободное время на погулять/сделать покупки/пообедать. Очень понравился Гремячий Ключ. Обязательно вернемся с ночевкой, когда доделают дорогу и откроют гостиницу.
Ну и рассказ с точки зрения выпускника семинарии. Это как рассказ человека из другого мира. Серьезные знания и богословия и философии, то, чего нам, мирянам не хватает. Алексей рассказывает подробно, но в рамках, подходящих вашей погруженности в церковную тему. Спасибо за экскурсию. Думаю, еще увидимся.
Н
6 мая 2021
Огромное спасибо Алексею за очень интересный и насыщенный день! Мы, действительно, погрузились в прошлое, проехали по тем местам, где оставил свой след преподобный Сергий Радонежский. Несмотря на очень насыщенную программу, хочется отметить, что Алексей всегда тактично и ненавязчиво подстраивал под нас экскурсию, рассказывал о таких событиях и фактах, которые мало известны. Отдельное спасибо за Гремячий ключ, красивейшее и благостнейшее место, где заканчивалась наша экскурсия. С какой любовью и трепетом об этом месте говорил Алексей, а после купания в источнике лично я испытала такое умиротворение! Надеемся вернуться туда снова! И будем рекомендовать всем своим друзьям и знакомым экскурсии Алексея!
С
5 мая 2021
Понравилось. 👍👍

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