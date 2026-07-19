Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сергиева Посада

Это динамичное путешествие поможет вам охватить важнейшие достопримечательности окрестностей Сергиева Посада. Вы перенесётесь на несколько столетий назад и погрузитесь в события 14 века. Посетите древний Радонеж и село Благовещенье, Черниговский скит и Хотьковский монастырь. Искупаетесь в источнике Гремячий ключ и пройдёте по следам преподобного Сергия Радонежского.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Самое-самое в городе за один день!

Наш невероятно насыщенный маршрут охватит основные Подворья Лавры, многие живописные уголки окрестностей Сергиева Посада, кроме самой Троице-Сергиевой Лавры. Вы пройдёте по местам, где бывал и жил преподобный Сергий, и откроете локации, о которых знают даже не все коренные жители. В нашей программе:

Село Благовещенье — пожалуй, самое идиллическое местечко

— пожалуй, самое идиллическое местечко Радонеж , центр древнего княжества, где жил преподобный Сергий

, центр древнего княжества, где жил преподобный Сергий Вифанский скит : подворье-усадьба Московского митрополита Платона Левшина с его педагогической лабораторией церковного образования 18 века

: подворье-усадьба Московского митрополита Платона Левшина с его педагогической лабораторией церковного образования 18 века Хотьковский женский монастырь — последняя обитель родителей преподобного Сергия

— последняя обитель родителей преподобного Сергия Черниговский скит : аскетический, отшельнический центр при Лавре в 19 века. Вы сможете (по желанию) сходить в «пещеры» с местным гидом

: аскетический, отшельнический центр при Лавре в 19 века. Вы сможете (по желанию) сходить в «пещеры» с местным гидом Гремячий ключ — источник преподобного Сергия и крупнейший источник в Московской области.

Сюжеты Сергиева Посада: от 14 века до наших дней

Исторический стержень экскурсии — события, происходившие в городе в 14 веке. Как человек, который прожил в Лавре 10 лет, я смогу поделиться нетривиальными фактами и деталями монастырского уклада. С моей помощью вы узнаете:

как 7 веков назад выглядел монастырь и его окрестности

почему преподобный Сергий стал настолько известен

каким бывает формат жизни монастырей и подворий

почему бояре, князья и цари охотно строили храмы и дарили монастырю земли

в чём разница между священником и монахом, как поступают в семинарии и становятся священниками

Кроме того, я расскажу об известнейших жителях Сергиева Посада, лучших музеях и тематических кафе города, которые украсят ваши будущие поездки в Лавру.

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия не только для верующих и паломников, но и для любителей истории и архитектуры, и для тех, кто просто хочет познакомиться с городом и увезти с собой красивые фотографии. На экскурсии мы посетим 5 самых красивых мест района.

Экскурсия рассчитана на взрослых. Тематика и насыщенность маршрута подразумевают интерес к церковной истории, подхода «с погружением»

Под чисто светский формат экскурсия не адаптируется. Воцерковлённость и личные убеждения человека не имеют значения. Главное, чтобы был интерес к такой тематике.

Эта экскурсия прекрасно подходит как предисловие к экскурсии по Лавре, поэтому рекомендую начать с неё. Мы можем обсудить любые темы, касающиеся Лавры.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Мы будем посещать храмы, поэтому желательно быть одетыми соответствующе. Женщинам рекомендую юбки ниже колен, закрытые плечи и иметь платки, иначе в храмы могут не пустить.

Транспорт — 4-х местный легковой автомобиль. Возможно провести поездку на вашем авто.

Если ваша группа больше 4 человек, можно ехать на нескольких авто, но те, кто будут в другой машине, пропустят много информации, которую я рассказываю по пути.

Рекомендую начинать экскурсию с 10.30 до 13.00

Маршрут можно по желанию изменить, но начинать рекомендую с центра Сергиева Посада

Вопросы во время экскурсии приветствуются

Дополнительные опции