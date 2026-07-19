Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сергиева Посада

Это динамичное путешествие поможет вам охватить важнейшие достопримечательности окрестностей Сергиева Посада. Вы перенесётесь на несколько столетий назад и погрузитесь в события 14 века. Посетите древний Радонеж и село Благовещенье, Черниговский скит и Хотьковский монастырь. Искупаетесь в источнике Гремячий ключ и пройдёте по следам преподобного Сергия Радонежского.
Описание экскурсии
Самое-самое в городе за один день!
Наш невероятно насыщенный маршрут охватит основные Подворья Лавры, многие живописные уголки окрестностей Сергиева Посада, кроме самой Троице-Сергиевой Лавры. Вы пройдёте по местам, где бывал и жил преподобный Сергий, и откроете локации, о которых знают даже не все коренные жители. В нашей программе:
- Село Благовещенье — пожалуй, самое идиллическое местечко
- Радонеж, центр древнего княжества, где жил преподобный Сергий
- Вифанский скит: подворье-усадьба Московского митрополита Платона Левшина с его педагогической лабораторией церковного образования 18 века
- Хотьковский женский монастырь — последняя обитель родителей преподобного Сергия
- Черниговский скит: аскетический, отшельнический центр при Лавре в 19 века. Вы сможете (по желанию) сходить в «пещеры» с местным гидом
- Гремячий ключ — источник преподобного Сергия и крупнейший источник в Московской области.
Сюжеты Сергиева Посада: от 14 века до наших дней
Исторический стержень экскурсии — события, происходившие в городе в 14 веке. Как человек, который прожил в Лавре 10 лет, я смогу поделиться нетривиальными фактами и деталями монастырского уклада. С моей помощью вы узнаете:
- как 7 веков назад выглядел монастырь и его окрестности
- почему преподобный Сергий стал настолько известен
- каким бывает формат жизни монастырей и подворий
- почему бояре, князья и цари охотно строили храмы и дарили монастырю земли
- в чём разница между священником и монахом, как поступают в семинарии и становятся священниками
Кроме того, я расскажу об известнейших жителях Сергиева Посада, лучших музеях и тематических кафе города, которые украсят ваши будущие поездки в Лавру.
Кому подойдет экскурсия
- Экскурсия не только для верующих и паломников, но и для любителей истории и архитектуры, и для тех, кто просто хочет познакомиться с городом и увезти с собой красивые фотографии. На экскурсии мы посетим 5 самых красивых мест района.
- Экскурсия рассчитана на взрослых. Тематика и насыщенность маршрута подразумевают интерес к церковной истории, подхода «с погружением»
- Под чисто светский формат экскурсия не адаптируется. Воцерковлённость и личные убеждения человека не имеют значения. Главное, чтобы был интерес к такой тематике.
- Эта экскурсия прекрасно подходит как предисловие к экскурсии по Лавре, поэтому рекомендую начать с неё. Мы можем обсудить любые темы, касающиеся Лавры.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Мы будем посещать храмы, поэтому желательно быть одетыми соответствующе. Женщинам рекомендую юбки ниже колен, закрытые плечи и иметь платки, иначе в храмы могут не пустить.
- Транспорт — 4-х местный легковой автомобиль. Возможно провести поездку на вашем авто.
- Если ваша группа больше 4 человек, можно ехать на нескольких авто, но те, кто будут в другой машине, пропустят много информации, которую я рассказываю по пути.
- Рекомендую начинать экскурсию с 10.30 до 13.00
- Маршрут можно по желанию изменить, но начинать рекомендую с центра Сергиева Посада
- Вопросы во время экскурсии приветствуются
Дополнительные опции
- На Гремячем ключе вы сможете окунуться: для этого понадобятся купальные принадлежности и полотенце. Бутылки для воды можно будет купить на месте или привезти с собой.
- Не стесняйтесь просить меня пофотографировать вас: я обладаю опытом фотосъемки и всегда беру с собой камеру среднего уровня
- За дополнительную плату возможно посещение пещер Черниговского скита (2500 руб. за группу до 10 чел. или по 250 руб. за человека если будет набираться сборная)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Красногорской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Сергиевом Посаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 3255 туристов
Меня зовут Алексей. Я выпускник аспирантуры Московской духовной академии. Очень люблю богословие, историю и путешествия. Надеюсь на скорую встречу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 134 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Прекрасная экскурсия! Маршрут насыщенный, но при этом хорошо продуман: за один день удалось увидеть самые разные места вокруг Сергиева Посада, каждое из которых по-своему интересно и дополняет общую картину истории
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Хочу выразить благодарность нашему гиду Алексею за потрясающую экскурсию! Благодаря его высокому профессионализму и любви к своему делу, мы узнали массу уникальных фактов о Сергиево-Посаде и его окрестностях, жизни Сергия
+2
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Н
экскурсия позволяет познакомиться с большим количеством объектов и при этом не утомиться. Замечательные природные ландшафты заряжают энергией,позволяют получить визуальное эстетическое наслаждение. Экскурсия проходит в очень комфортных непринужденных условиях, при этом получаем значительный обьем информации об истории и жизни монастырей, истории города, запечатлеть запоминающиеся события на фото. Огромное спасибо за экскурсию Алексею.
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Огромная благодарность Алексею за увлекательную экскурсию. За один день нам удалось совершить путешествие по окрестностям Сергиева Посада, узнать много новой информации о Сергие Радонежском, о церковных символах, иерархии, об истории края. Рекомендую путешествовать с Алексеем и готовьте вопросы по теме, он с удовольствием ответит на них.
+2
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Отличная экскурсия для первого знакомства с Сергиевым Посадом и его окрестностями. Отдельно хочу отметить спокойную манеру вождения автомобиля👍 Алексей, спасибо💕
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И
Интересный, знающий рассказчик. Легко с юмором отвечал на все возникающие вопросы. Удобно простроен маршрут, учтены потребности не только духа к познанию, но и элементарные потребности тела. Время промелькнуло незаметно. Огромная благодарность и ждем новых встреч.
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