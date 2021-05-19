Всё о Сергиевом Посаде

Полезная информация о Сергиевом Посаде

Что нужно знать о Сергиевом Посаде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 44 экскурсии
Местное время в Сергиевом Посаде
00:2643
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаСергиев Посад
По-английскиSergiyev Posad
Население города109 252 чел.
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота207 м. от уровня моря

Где находится Сергиев Посад на карте

Популярные экскурсии в Сергиевом Посаде

История Посада в красках
История Посада в красках
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Звени, златая Русь! Сергиев Посад и Троице-Сергиева Лавра
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Аудиоэкскурсия с приложением. Сергиев Посад: обзорная прогулка по городу
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Коллекция древлехранилища Московской духовной академии
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Внутренняя жизнь Троице-Сергиевой лавры
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