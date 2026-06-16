На прогулке вы познакомитесь с уникальным архитектурным ансамблем, увидите выдающиеся произведения иконописи и узнаете, кто из великих художников, иконописцев и архитекторов создавал облик монастыря и Сергиева Посада.
Поговорим о творчестве Андрея Рублёва, увидим знаменитую «Троицу», посетим древние храмы и разберёмся, как рождались шедевры, которые сегодня считаются частью мирового культурного наследия.
Поговорим о творчестве Андрея Рублёва, увидим знаменитую «Троицу», посетим древние храмы и разберёмся, как рождались шедевры, которые сегодня считаются частью мирового культурного наследия.
Описание экскурсии
- Мы прогуляемся по древним храмам и историческим местам Сергиева Посада, посетим Пятницкое подворье и храм XVI века, построенный в 1547 году. Пройдём вдоль Келарского пруда, которому уже более 400 лет, и поговорим о том, зачем монахи создавали искусственные водоёмы вокруг монастырей.
- Побываем в трёх уникальных соборах и увидим, как менялась русская архитектура — от раннего московского зодчества до величественных храмов эпохи барокко.
- Посетим Ильинский храм в стиле барокко — единственный действующий храм города в советское время. Увидим уникальные иконы XVIII–XIX веков, Малышевский иконостас и живопись, созданную выдающимся художником.
- Увидим знаменитую «Троицу» Андрея Рублёва и проследим историю этого шедевра иконописи от 1422 года до наших дней.
- Выясним, кто из мастеров и ремесленников первым селился у монастыря, чем они занимались и как формировались ремесленные слободы вокруг обители Сергия Радонежского.
- Поговорим о том, как развивался Сергиев Посад с XV по XIX век.
- Я расскажу, как жил древний монастырь, какие архитекторы, иконописцы и мастера внесли вклад в создание Свято-Троицкой Сергиевой лавры с XIV по XX век.
Организационные детали
- Все билеты включены в стоимость.
- Рекомендую экскурсию участникам с 12 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Сергиевом Посаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 38 туристов
Я художник и реставратор живописи. Живу в Сергиевом Посаде. Провожу авторские экскурсии по церковным объектам нашего города и региона. Творческий и открытый человек для путешественников и паломников. Хочу поделиться с вами
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