Вы посетите три главных храма, увидите самые красивые места комплекса и откроете прекрасные ракурсы для фотографии. Узнаете, в чём особая значимость местных символов и святынь для Русской Православной Церкви и нашей страны. Также я расскажу о структуре и организации монашеской жизни на примере Лавры и посоветую, что стоит посетить после экскурсии.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Монастырская жизнь и история

Вы услышите:

об исторической роли преподобного Сергия и его учеников

о том, как и зачем становятся монахам

о роли монашества в жизни Русской Церкви

удивительных событиях, святынях и архитектурных элементах, которые особо почитаются историками, священниками и искусствоведами

судьбе монастыря в советский период и причинах изменения «церковной политики» Сталина во время войны

Поскольку я закончил Московскую Духовную Академию — расскажу о её особенностях и роли в жизни Церкви глазами выпускника.

Архитектурный ансамбль лавры

Мы пройдём всю территорию Лавры по самому красивому и интересному маршруту

Я покажу лучшие локации для фотографии

Расскажу, как развивался архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры с 15 по 19 век и проведу вас к главным постройкам монастыря

Мы обсудим экстерьер и интерьер храмов, посмотрим икону «Троица» Андрея Рублёва и поймём, почему автор так почитается иконописцами и художниками

Кому подойдёт экскурсия

Содержание и подача в этой экскурсии рассчитаны на взрослых путешественников, интересующихся церковной историей. Детей с собой брать можно, но если нужна экскурсия именно для них — лучше заказать другую.

Индивидуальный подход: 2 варианта на выбор

В Лавре я работаю штатным гидом с 2016 года, вожу 9 видов экскурсий по монастырю, имею большой запас тем. Но 1,5 часа — совсем немного для масштабов истории и архитектуры Лавры.

Поэтому исходя из практики могу рекомендовать на выбор 2 подхода к экскурсии:

1) У вас нет вопросов и предпочтений — я постараюсь раскрыть максимальное количество тем и показать ключевые достопримечательности. Формат рассказа поверхностный: обращу внимание на самое интересное, объясню названия построек и общую логику жизни монастыря, подскажу, куда сходить потом. Подход подойдёт тем, кто в Лавре первый раз.

2) Вы знаете, что вам интересно, или у вас есть конкретные вопросы по богословию и церковной жизни — я постараюсь раскрыть наиболее релевантные для вас темы. Не стесняйтесь задавать вопросы!

Организационные детали