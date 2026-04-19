Понять уникальность и историческую роль Лавры в жизни нашей церкви и государства
Вы посетите три главных храма, увидите самые красивые места комплекса и откроете прекрасные ракурсы для фотографии.
Узнаете, в чём особая значимость местных символов и святынь для Русской Православной Церкви и нашей страны.
Также я расскажу о структуре и организации монашеской жизни на примере Лавры и посоветую, что стоит посетить после экскурсии.
Описание экскурсии
Монастырская жизнь и история
Вы услышите:
об исторической роли преподобного Сергия и его учеников
о том, как и зачем становятся монахам
о роли монашества в жизни Русской Церкви
удивительных событиях, святынях и архитектурных элементах, которые особо почитаются историками, священниками и искусствоведами
судьбе монастыря в советский период и причинах изменения «церковной политики» Сталина во время войны
Поскольку я закончил Московскую Духовную Академию — расскажу о её особенностях и роли в жизни Церкви глазами выпускника.
Архитектурный ансамбль лавры
Мы пройдём всю территорию Лавры по самому красивому и интересному маршруту
Я покажу лучшие локации для фотографии
Расскажу, как развивался архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры с 15 по 19 век и проведу вас к главным постройкам монастыря
Мы обсудим экстерьер и интерьер храмов, посмотрим икону «Троица» Андрея Рублёва и поймём, почему автор так почитается иконописцами и художниками
Кому подойдёт экскурсия
Содержание и подача в этой экскурсии рассчитаны на взрослых путешественников, интересующихся церковной историей. Детей с собой брать можно, но если нужна экскурсия именно для них — лучше заказать другую.
Индивидуальный подход: 2 варианта на выбор
В Лавре я работаю штатным гидом с 2016 года, вожу 9 видов экскурсий по монастырю, имею большой запас тем. Но 1,5 часа — совсем немного для масштабов истории и архитектуры Лавры.
Поэтому исходя из практики могу рекомендовать на выбор 2 подхода к экскурсии:
1) У вас нет вопросов и предпочтений — я постараюсь раскрыть максимальное количество тем и показать ключевые достопримечательности. Формат рассказа поверхностный: обращу внимание на самое интересное, объясню названия построек и общую логику жизни монастыря, подскажу, куда сходить потом. Подход подойдёт тем, кто в Лавре первый раз.
2) Вы знаете, что вам интересно, или у вас есть конкретные вопросы по богословию и церковной жизни — я постараюсь раскрыть наиболее релевантные для вас темы. Не стесняйтесь задавать вопросы!
Организационные детали
Входные билеты (комиссия монастыря от ₽ 3000) включены в стоимость экскурсии. Вполне можете считать их вашим пожертвованием на жизнь и развитие Лавры
Женщинам желательно иметь с собой платок для входа в храмы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Перед Троице-Сергиевой Лаврой
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Сергиевом Посаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 3255 туристов
Меня зовут Алексей. Я выпускник аспирантуры Московской духовной академии. Очень люблю богословие, историю и путешествия. Надеюсь на скорую встречу!
Отзывы и рейтинг
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Основано на 0 отзывах
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Роман
Алексей, мастер своего дела. прекрасная подача информации.
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Елена
Хочется сказать огромное спасибо Алексею за проведенную эскурсию с посещением колокольни. Алексей очень искренний,образованный молодой человек. Транслирует информацию доступным,интересным языком,видно,что человек на своем месте и много знает о внутренней жизни читать дальшеуменьшить
Лавры,т. к сам является выпускником духовной академии. Человек с внутренним теплом и лучистым взглядом,с уважением и интересом поведал нам важные события в Лавре и показал все значимые места. Очень понравился подъем на колокольню,вид на город потрясающий,познавательные истории о колоколах(мы даже услышали перезвон колоколов на месте событий,это классно). Сколько нюансов в звуках на колокольне оказывается. Хочется отметить,насколько отвественно Алексей подходит к теме экскурсии,изучает детали,читает,смотрит и с нами поделился различными дополнительными ссылками. Так что после окончания мероприятия,дома,после просмотра доп. материала, у нас осталось прекрасное послевкусие от проведенного дня. Спасибо Алексей,что помогли посмотреть на замечательный город и его сердце Троице-Сергиеву Лавру, Вашими глазами и показали нам много интересного.
+2
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Ольга
Была в Троице-Сергиевой Лавре 21-го января с подругой в ее День рождения. Подруга-историк, человек глубоко верующий, интересующийся вопросами православия и различных конфессий была довольна проведенной Алексеем экскурсией. Экскурсия не затянута, с прекрасной подачей материала и ответами на интересующие вопросы. Экскурсовода рекомендую.
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Александр
Очень понравилась экскурсия. С нами было тяжеловато. Трое взрослых плюс пятеро детей, младшему из которых было три года. Детям конечно было тяжеловато, наверное не настолько интересно как нам. Хотя для читать дальшеуменьшить
меня два часа очень быстро пролетели, тем более что информация подавалась не скучно. Алексей в меру возможностей старался под нас подстроиться, выстроить контакт с детьми. Конечно зимой слегка прохладно, но посещение храмов позволяло вовремя согреться. Понятно, что даже за эти два часа мы только очень поверхностно прикоснулись к жизни Лавры и ее истории, но даже такое лёгкое погружение уже затрагивает душу, приближает ее к вековой духовности Лавры и наполняет каким-то особым теплом и тишиной, при том, что вокруг много людей. Конечно лучше выбирать не праздничные дни, когда народа меньше, но это уже вопрос возможностей. Ещё раз большое спасибо Алексею. А тем, кто заинтересуется этим отзывом, для того чтобы экскурсия удалась, хотел бы посетовать настроиться на то, что Лавра - это не просто наша история и соприкосновение с ней, а во многом возможность духовно соприкоснуться с Преподобным Сергием и его сподвижниками прошлого и настоящего.
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Т
Татьяна
Экскурсия понравилась) Алексей услышал мои пожелания по содержанию экскурсии и включил их в свой рассказ. Также скорректировал время начала, чтобы нам было удобно. Экскурсия прошла на одном дыхании и помогла поближе познакомиться с этим замечательным местом!Рекомендую Алексея 👍
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А
Анастасия
Эта экскурсия была заключительной в туре, но одной из наиболее запоминающихся. Объём информации и знания нашего гида Алексея Топалова просто поразительны. Вместе с тем, чётко расставленные акценты не дают потеряться неподготовленному человеку. Особое спасибо за рекомендации книг и фильмов для изучения.
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