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Внутренняя жизнь Троице-Сергиевой Лавры.

Алексей Т.
Алексей Т. – Гид из Сергиева Посада
Внутренняя жизнь Троице-Сергиевой Лавры.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Внутренняя жизнь Троице-Сергиевой Лавры.
Внутренняя жизнь Троице-Сергиевой Лавры.

Что вы увидите

  • Троицкий собор
  • Серапионова палата
  • Трапезный храм
  • Успенский собор
  • Московская Духовная Академия.

На этой эк­скур­сии вы смо­жете уз­нать мно­го ба­зовой и нес­тандар­тной ин­форма­ции об ис­то­рии мо­нас­ты­ря и о его сов­ре­мен­ной внут­ренней жиз­ни. Кро­ме под­робнос­тей раз­ви­тия ар­хи­тек­турно­го ан­сам­бля вы уз­на­ете чем "ды­шит" мо­нас­тырь:

  • 1. Ка­кие от­но­шения выс­тро­ены меж­ду Лав­рой и Мос­ков­ской Ду­хов­ной Ака­деми­ей.
  • 2. По­чему мо­лодые лю­ди идут в се­мина­рию и ста­новят­ся мо­наха­ми.
  • 3. Как про­ходит мо­нашес­кий пос­триг.
  • 4. Где ва­рилась смо­ла во вре­мя оса­ды мо­нас­ты­ря и по ка­ким сте­нам боль­ше все­го стре­ляли по­ляки во вре­мя слав­ной за­щиты мо­нас­ты­ря.
  • 5. Как "вый­ти" на ду­хов­ни­ков лав­ры, и как най­ти ду­хов­ни­ка для се­бя.
  • 6. За­чем в цер­ковной лав­ке раз­да­ют лю­дям "прос­форки".
  • 7. Ког­да пат­ри­арх при­ез­жа­ет в лав­ру, где и в ка­ких ус­ло­ви­ях жи­вет и что де­ла­ет в мо­нас­ты­ре во вре­мя при­ез­да.
  • 8. Ка­кие пред­ме­ты Мос­ков­ской Ду­хов­ной Ака­демии яв­ля­ют­ся са­мыми слож­ны­ми, ка­кие са­мыми прес­тижны­ми и где мож­но по­об­щать­ся с луч­ши­ми пре­пода­вате­лями Мос­ков­ской Ду­хов­ной Ака­демии.
  • 9. Кто, как и ког­да за­водит ме­ханиз­мы ча­сов на боль­шой ко­локоль­не.
  • 10. На сколь­ко ки­ломет­ров слыш­но ко­локол 72 тон­ны.
  • 11. На сколь­ко че­ловек нак­ры­ва­ют сто­лы в Тра­пез­ном хра­ме.
  • и мно­гое дру­гое.
Что входит
  • Экскурсия по заявленным местам лавры.
Что не входит
  • Не включено посещение колокольни.
Начало и место завершения
🚩 Сергиев Посад, Красногорская площадь
Внутренняя жизнь Троице-Сергиевой Лавры.
Внутренняя жизнь Троице-Сергиевой Лавры.
Внутренняя жизнь Троице-Сергиевой Лавры.
Внутренняя жизнь Троице-Сергиевой Лавры.

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алексей Т.
Алексей Т.
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