На этой экскурсии вы сможете узнать много базовой и нестандартной информации об истории монастыря и о его современной внутренней жизни. Кроме подробностей развития архитектурного ансамбля вы узнаете чем "дышит" монастырь:
1. Какие отношения выстроены между Лаврой и Московской Духовной Академией.
2. Почему молодые люди идут в семинарию и становятся монахами.
3. Как проходит монашеский постриг.
4. Где варилась смола во время осады монастыря и по каким стенам больше всего стреляли поляки во время славной защиты монастыря.
5. Как "выйти" на духовников лавры, и как найти духовника для себя.
6. Зачем в церковной лавке раздают людям "просфорки".
7. Когда патриарх приезжает в лавру, где и в каких условиях живет и что делает в монастыре во время приезда.
8. Какие предметы Московской Духовной Академии являются самыми сложными, какие самыми престижными и где можно пообщаться с лучшими преподавателями Московской Духовной Академии.
9. Кто, как и когда заводит механизмы часов на большой колокольне.
10. На сколько километров слышно колокол 72 тонны.
11. На сколько человек накрывают столы в Трапезном храме.
и многое другое.
Что входит
Экскурсия по заявленным местам лавры.
Что не входит
Не включено посещение колокольни.
Начало и место завершения
🚩 Сергиев Посад, Красногорская площадь
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.